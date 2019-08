Am nächsten Morgen sieht man noch, wie die Hagelkörner in den Netzen über den Apfelbäumen hängen. Foto: Friedrich

Von Christine Friedrich

Wenn Sie eine Kuh kaufen wollen, bekommen sie den Kredit, aber nicht wenn Sie ihre Scheune umbauen wollen." Das war 1968. Unsere freundliche Wirtin Elisabeth Unterthurner in Schenna erzählt von den mühevollen Anfängen, als sie ihren traditionellen landwirtschaftlichen Betrieb durch ein touristisches Standbein erweitern wollte. Aber es gab noch andere Hindernisse zu überwinden.

Die in Südtirol fest verwurzelte katholische Kirche beobachtete mit Argwohn den aufkommenden Tourismus, besonders nach dem Bau der Brennerautobahn 1959. Heute ist die Gemeinde Schenna stolz auf ihre touristische Pionierarbeit. Man bietet den Gästen einiges, um die Natur in ihrer Einzigartigkeit und Schönheit erlebbar zu machen.

Es ist Ende Juli, wir Stadtmenschen nehmen es gern in Kauf, nachts um zwei Uhr mit Elisabeth Unterthurner, die auch Bergführerin ist, einen mehrstündigen Trip in die Berge zu unternehmen, um einen atemberaubenden Sonnenaufgang zu erleben.

Zum Frühstück in unserer Unterkunft, der Pension Walchhof, gibt es das, was die Alm bereithält: Buttermilch von der glücklichen Kuh, Marmelade und Marillen. Wir wohnen in der Scheune, einem ehemaligen Kuhstall, den Elisabeth Unterthurner dann doch umgebaut hat. In langer Familientradition hat sich der Hof vom reinen Bauerhof mit Kühen und Schweinen heute zu einer beliebten Ferienpension entwickelt. Kühe und Schweine gibt es nicht mehr. Geblieben ist der Anbau von Galaäpfeln, Pink Lady und anderen Sorten.

Hier oben in den Bergen scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Nicht umsonst kommt der Name Schenna von schön. Man wähnt sich im Garten Eden, in diesem einzigartig schönen Tal unterhalb des Berges Taser, voller Apfel- und Weinplantagen und bunter Blumen. Mittags erreicht uns dann im Tal eine bisher nie da gewesene Hitzewelle. Mein Handythermometer zeigt 42 Grad. In den nächsten Tagen sind die Seilbahnen und Sessellifte rund um den Taser gut ausgelastet. Alles flüchtet gen Gipfel. Hier, in der frischen Bergluft, knapp 1500 Meter über dem Meeresspiegel, kann man noch durchatmen, Höhenwege erwandern oder mit der Sommerrodelbahn hinab ins Tal sausen.

Doch dann kommt der Tag, an dem niemand mehr wandern will. Das Atmen fällt uns nun selbst in der Höhe schwer. Am Abend braut sich das Unheil in Form einer riesigen schwarzen Wand über den Bergen zusammen - eine Drohgebärde der Natur, die plötzlich nicht mehr im Postkartenmotiv daherkommt. Unwetterartiger Regen ergießt sich über Apfel- und Weinplantagen rund um Schenna. Einige Bauern haben mittlerweile Schutznetze über ihr Obst gespannt. Andere scheuen diesen Aufwand aus ästhetischen und finanziellen Gründen, und irgendwie ist bisher ja auch alles gut gegangen. Doch diesmal soll es anders kommen.

Plötzlich verwandelt sich der Regen in einen tosenden Orkan, golfballgroße Hagelkörner prasseln vom Himmel. Binnen weniger Minuten werden große Teile der Apfelernte unserer Wirtin vernichtet. Ein Gefühl von Fassungslosigkeit macht sich breit. Wie geht man damit um, frage ich Elisabeth Unterthurner später. "Ich habe so etwas hier noch nie erlebt. Aber ich bin Bäuerin und werde meine Kinder motivieren, weiterzumachen. Wir werden das faulende Obst selbst pflücken."

Der erste Schock ist überwunden. Es muss weitergehen. Ich höre mich bei den Gästen der Pension um. Manche sprechen von nachhaltigem Tourismus, man sollte weniger fliegen, weniger Kreuzfahrten machen und weniger Fleisch essen. Manche sehen das ein bisschen anders. Auch mir geht dieses Ereignis noch lange nach. Abends sitzen wir im Biergarten im Ortszentrum und lauschen einer jungen Rockband. Die vier Musiker verstehen ihr Handwerk und fast habe ich das Unwetter wieder vergessen, wenn da nicht dieser Bandname wäre: "Sink or swim".