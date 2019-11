Von Armin E. Möller

Warum ausgerechnet ein Kamel - genauer: ein Dromedar - zum Markenzeichen eines Zugs der Australier wurde, fragt man besser nicht. Man könnte als Ignorant dastehen, der sich nicht für die wilde Geschichte des fünften Kontinents interessiert. Mit dem Bild eines Dromedar-Reiters erinnert die "Great Southern Rail" an Pioniere, die im 19. Jahrhundert Australien durchqueren wollten. Ein lebensgefährliches Unterfangen. Erst als Dromedare ins Land geholt wurden, konnte man gefahrloser in die lebensfeindliche australische Mitte vordringen.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Der Flug Frankfurt nach Darwin dauert knapp 22 Stunden - Zwischenlandung inklusive. Der Singapore-Flug kommt nachmittags (Ortszeit) und der Lufthansa-Flug kurz nach Mitternacht an. Ab 990 Euro. Rückflug ab Adelaide. Die Kombination mit Stopps in Sydney oder Melbourne ist deutlich teurer. Die Ghan-Fahrgäste werden in Darwin mit [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Der Flug Frankfurt nach Darwin dauert knapp 22 Stunden - Zwischenlandung inklusive. Der Singapore-Flug kommt nachmittags (Ortszeit) und der Lufthansa-Flug kurz nach Mitternacht an. Ab 990 Euro. Rückflug ab Adelaide. Die Kombination mit Stopps in Sydney oder Melbourne ist deutlich teurer. Die Ghan-Fahrgäste werden in Darwin mit Bussen abgeholt. Die Züge: Die Preise für The Ghan Expedition beginnen bei 1800 Euro p.P.und richten sich nach dem Reisetermin und dem Buchungsdatum. Die Expeditions-Züge fahren von März bis Oktober jeweils mittwochs und nur ab Darwin/Nordaustralien. Dazu gibt es Züge ohne oder mit reduziertem Veranstaltungsprogramm und Teilstreckenangebote. Alle Abfahrten und Preise sind unter www.greatsouthernrail.com.au aufrufbar. Hier können Reisen günstig direkt gebucht werden. In Deutschland arbeitet The Ghan u. a. mit DERTour, Explorer Fernreisen und HM Touristik zusammen. Noch ein Zug: Nicht minder berühmt ist der "The Indian-Pacific" - Expresszug, der auf der 4352 Kilometerstrecke von Ost nach West zwischen Sydney und Perth unterwegs ist. Er fährt dabei 478 Kilometer immer geradeaus durch die Nullabor-Wüste: ein Bahn-Weltrekord!

Die besten Kamelreiter waren Afghanen. Man nannte sie "The Ghans". Und weil die heutige Nord-Süd-Bahntrasse den alten Karawanen-Wegen folgt, drängte sich der Name "The Ghan" für den Zug quer durch Australien geradezu auf. Und eben auch das Wüstenschiff als Maskottchen.

Morgens um acht in der Hotelhalle in Darwin: Eine Zugschaffnerin hakt Namen auf einer Liste ab und verteilt Kärtchen. "The next please!" Diesmal steht N 4 darauf: "N für den Wagen, 4 für das Schlafabteil." Das sei günstig, sagt sie: "Nahe am Haltepunkt des Zubringerbusses. ,The Ghan‘ ist heute 38 Wagen und einen Kilometer lang."

Zugegeben, es ist eine Luxuszugreise von Darwin im Norden nach Adelaide ganz im Süden des Kontinents. Vier Tage und drei Nächte. "The Ghan" ist unter den Transkontinental-Zügen der Welt eine Besonderheit. Dies ist der Einzige, der immer in der gleichen Zeitzone bleibt. Üblicherweise reist man hier - der großen Entfernungen wegen - mit dem Flugzeug. "The Ghan" ist was für Eisenbahnenthusiasten, die sich hier schon auf dem Bahnsteig finden. Später wird dann gefachsimpelt: "Zwei bullige Loks, die schwersten, die es gibt, mit je 4000 PS sind dem ‚Ghan‘ vorgespannt." "Macht 8000 PS!", addiert das ein Zufallshörer und erntet Gelächter. "Eine fährt nur zur Sicherheit mit. Von Darwin bis Adelaide ist es 2979 Kilometer weit, da willst du nicht wegen einer Panne in der Wüste liegen bleiben." Dass der Zug nur mit Tempo 80 fährt, stört nicht. "Es kommt auf die Stopps an!"

Erster Halt ist der Nitmiluk National-Park nördlich der Stadt Katharine, eine Canyon-Landschaft mit haushoch aufragenden bunten Sandsteinfelsen. Doch die beachtet niemand, wenn die Bootsführerin, die mit den Ghan-Passagieren durch diese Schluchten fährt, "Croc" ruft. "Drüben auf der Sandbank sonnt sich ein Süßwasserkrokodil - und was für ein Bursche."

Wer mit dem "Ghan" reist, will Leute kennenlernen. Treffpunkte sind die Bar- und Salonwagen. Man sitzt bei Kaffee, Tee, Softdrinks, Bier, Wein oder Schärferem zusammen. "Always Open Bar" lacht der Barmann, alle Getränke sind im Fahrpreis inbegriffen. "Lasst uns die Bar leer trinken!", scherzt ein Mann. "Unmöglich!", kommt als Antwort von der Bar. "Wir haben 750 Flaschen Wein und entsprechend viel Brandy und Likör gebunkert." Der Zug hat inzwischen das Outback erreicht - "eine der trockensten Regionen der Welt". Jetzt, im warm-rötlichen Licht der untergehenden Sonne, wechseln hier die Farben von Minute zu Minute. Das Ocker-Gelb der Wüste wird zu einem Rotgelb, das sich in ein Violettgelb und schließlich in ein Dunkelbraun verwandelt. Und dann versinkt alles im Tiefschwarz der australischen Nacht. Die Speisewagen-Kellner haben nun alle Hände voll zu tun. Die Australier bestellen Steaks. Känguru- oder Krokodilspezialitäten werden nur von den wenigen ausländischen Touristen gewünscht.

"Wie funktioniert Schule für Kinder, die über viele hundert Quadratkilometer verteilt auf einsamen Farmen tief im Outback leben?" Die Antwort auf diese Frage gibt es einen Tag später in Alice Springs, der berühmtesten Wüstenstadt Australiens in der "Radio-School". Schüler und Lehrer sind per Internet miteinander verbunden. "Will ein Schüler sich melden, drückt er auf einen Knopf." Den Besuch des Museums der "Fliegenden Ärzte" schwänzen viele Mitreisende. In angelsächsischen Ländern bringt man den Daheimgebliebenen von einer Reise etwas mit. Folglich ist "Shopping" angesagt. Von einer Anhöhe sieht man: Alice Springs ist erstaunlich grün. "Unter der Wüste gibt es hier eine riesige Wasserblase", verrät ein Hinweisschild.

Am nächsten Morgen stoppt der "Ghan" mitten im Niemandsland. Busse warten in der Wüste neben den Schienen. Der "Ausflug in das Outback bei Coober Pedy" gilt als Programmhöhepunkt. Zuerst aber geht es zu einem hässlichen, mannshohen Maschendrahtzaun. "Unser Dogfence, er schützt Schaf- und Rinderherden vor den Dingos, Australiens wolfsähnlichen Wildhunden", sagt der Busfahrer. "Ein Rekordzaun. 5412 Kilometer lang, einen längeren gibt es nirgendwo auf der Welt."

In Coober Pedy werden Opale gefunden. Abertausende von Sandkegeln wurden hier von Edelsteinsuchern aufgehäuft. Das Land ringsum sieht aus, als habe es die Pocken. Häuser gibt es nicht. "Du brauchst eine Bleibe? Hole eine Motorfräse und grab dir eine Wohnung in den weichen Fels. Heizung ist überflüssig. Die Temperatur bleibt immer bei angenehmen 22 Grad und vor verheerenden Sandstürmen bist du geschützt." Ein Deutscher, der hier hängengeblieben ist, meint, schöner könne man kaum leben. "Das Motel, Restaurants, Läden wurden in den Fels gebaut, alles ist unterirdisch, es gibt sogar eine große Höhlenkirche." Bei der Rückkehr zum "Ghan" brennen vor dem Zug schon die Abschiedsfeuer. Adressen werden ausgetauscht, man verspricht, E-Mails und Fotos zu schicken, während in den Bordküchen bereits das Gala-Dinner auf den Herden steht. Die Reise strengt an. Die Fahrgäste sind müde, die Barmänner und -frauen können früh die Schränke abschließen.

Als es draußen wieder hell wird, ist das grüne Südaustralien erreicht. Es ist nicht mehr weit bis Adelaide. Vor den Taxiständen am Bahnhof bilden sich lange Warteschlangen. Die Zeit reicht, um den "Germans" zu erzählen, was aus den Dromedaren der Pioniere wurde. "Sie wurden in die Wüste geschickt und vermehrten sich so prächtig, dass Australien Tiere nach Saudi-Arabien exportiert. Dort werden sie geschlachtet und gegessen!" Arme Tiere, das hätte man gar nicht wissen wollen.