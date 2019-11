Von Stefanie Marschall

Thailand ist bekannt für Traumstrände, luxuriöse Resorts, fabelhaftes Essen und eine wilde Großstadt. Dass das „Land des Lächelns“ noch viel mehr zu bieten hat, zeigt sich im Nordosten, dem Isaan – umwerfende Landschaften, Handwerkskunst und ein traditionelles, spirituelles Volk, das an fast alles glaubt.

An einem Samstag Anfang Juli stehen wir im Stadtkern von Dan Sai. Schon am frühen Morgen lesen wir auf der Wetter-App „28 Grad“ und die Luftfeuchtigkeit ist erdrückend. Um uns herum tausende Zuschauer, die sich einen guten Platz für die Parade ergattern wollen. Heute findet das „Bun Luang“-Festival statt – in der Region Loei das Highlight des Jahres.

Hintergrund Anreise: Bequem zweimal täglich Direktflug von Frankfurt nach Bangkok mit Thai Airways. Einmal täglich sogar mit dem Airbus 380 und besonders viel Platz. Dann mit dem Flugzeug weiter nach Loei. Vom Flughafen Loei nach Dan Sai circa eineinhalb Stunden Fahrt mit dem Auto. Unterkunft: Zum Festival [+] Lesen Sie mehr Anreise: Bequem zweimal täglich Direktflug von Frankfurt nach Bangkok mit Thai Airways. Einmal täglich sogar mit dem Airbus 380 und besonders viel Platz. Dann mit dem Flugzeug weiter nach Loei. Vom Flughafen Loei nach Dan Sai circa eineinhalb Stunden Fahrt mit dem Auto. Unterkunft: Zum Festival rechtzeitig Unterkünfte in Dan Sai buchen, etwa im Phu Na Come Resort über agoda.com. Nächstes „Phi Ta Khon“-Festival voraussichtlich am 26. Juni 2020. Unbedingt machen:„Phi Ta Khon“-Festival, Viewpoints und Wanderungen in den Nationalparks, Mekongfahrt in Chiang Khan, Almosengang der Mönche. Unbedingt essen: Bananenblütensalat, Papayasalat.

[-] Weniger anzeigen

Allmählich reihen sich Wagen mit kostümierten Teilnehmern auf. Einige tragen traditionelle Thaikleidung, die Frauen enge Röcke, Spitzenblusen und hohe Schuhe. Sie lächeln. Der Großteil trägt bunte Overalls, mit Stoffstreifen verziert, an denen Glöckchen hängen. Mit jeder Bewegung klimpert es. Dazu Masken. Sie sind bunt, gruselig, alle unterschiedlich bemalt mit Zähnen und aufwendigen Details.

Jetzt, vor dem Start des Umzugs, werden auf einer Bühne Reden gehalten. Der Minister der Region und der spirituelle Führer sitzen nebeneinander. Die über einhundert Polizisten und Soldaten, die heute zur Sicherheit der Zuschauer da sind, scheuchen die Besucher am Rand der Straße weiter weg und wirken nervös. Aus den Boxen ertönt die „Star Wars“-Melodie – das Zeichen, dass die Reden nun beendet sind und es losgeht.

Aus der Menge strömen vierzig maskierte Teilnehmer auf den leeren Platz vor der Bühne und tanzen und klimpern. Dann werden es immer mehr. Die Wagen setzen sich langsam in Bewegung und folgen den Maskierten. Die Besucher bestaunen die bunt geschmückten verschiedenen Wagen, die für die nächsten zwei Stunden mit lauter Musik hier entlangfahren werden. Und sie beobachten uns Touristen im Augenwinkel und fotografieren uns. Es ist klar: Europäer sieht man hier selten.

Das „Bun Luang“-Festival ist eine Fusion von verschiedenen Festivitäten, die in der Region gefeiert und nun auf ein Wochenende gelegt wurden. Die Masken mit den langen Nasen etwa sind das zentrale Element beim „Phi Ta Kohn“-Festival, dem Geisterfestival, einem der Highlights. „Phi“ bedeutet Geist.

Obwohl die Thais gläubige Buddhisten sind, vermischen sich bei den Isaans gleich verschiedene Richtungen. „Warum werden denn Masken getragen und wie passt das zum Buddhismus?“, frage ich. Poppy, Tourguide in der Region, erklärt: „Wir glauben an viele Dinge: Buddhismus, Hinduismus, das chinesische Horoskop und natürlich: Geister. Die meisten Dinge tun wir, um uns vor dem Bösen zu beschützen oder um Glück und Wohlstand zu erhalten. Wir vermischen es einfach.“

Nach der Parade lädt Guru Chao Phor Kuan zum Gespräch. Die Bewohner besprechen mit ihm ihre Ängste und Wünsche. Wir haben Fragen. Das Festival findet jedes Jahr an einem anderen Termin statt, immer aber im Juni oder Juli. Wann genau, das erfährt der spirituelle Führer durch die Geister seiner Vorfahren, erzählt er uns. Seit über 30 Jahren ist der 71-Jährige jetzt in seinem Amt, das er von seinem Vater geerbt hat, und für die rund 90.000 Einwohner der Region zuständig. Viermal im Jahr sprechen die Geister zu ihm und seine Aufgabe ist es, seinen Anhängern ein guter spiritueller Anführer zu sein.

„Warum kommen die Menschen zu Ihnen?“, will ich wissen. „Es bringt ihnen Erleichterung und Glück“, antwortet Guru Chao. Seine eigene Zeremonie mit anschließender Prozession beginnt gleich, der Guru geht sich umziehen. Vor seinem Haus tanzen knapp fünfzig Frauen in weißer Kleidung zu traditioneller Musik, bis die halb buddhistisch, halb hinduistische Zeremonie anfängt. Leise und andächtig geht es zunächst zu, alle Teilnehmer sind im Gebet versunken.

Danach wird es plötzlich richtig wild. Vier Mönche werden auf dachlosen Sänften durch eine Menschenmenge getragen. Der Guru sitzt auf einer Bahre aus Feuerwerksraketen und wirft kleine Geschenke in die nachfolgende Menge, in die sich jetzt wieder die Maskenkostüme vom Vormittag mischen. Ab und an rütteln die Sänftenträger alle gleichzeitig an der Trage und der Mönch wird durchgeschüttelt. „Warum?“, will ich wissen, in der Erwartung, dass dies wieder Glück bringt, oder das Böse abhält. „Es sieht einfach lustig aus“, erhalte ich als Antwort. Die Parade endet am späten Nachmittag am Tempel der Stadt, wo die Feuerwerksraketen in den Himmel geschossen werden. Das bringt Glück für die nächste Ernte.

Doch nicht nur das Festival ist eine Reise wert. Die gesamte Region Isaan, Loei und Nan verzaubert mit kleinen Städten, Reisfeldern wie aus dem Bilderbuch und ganz viel Frieden. Viele Bewohner aus Bangkok verbringen hier ihren Urlaub, um sich in der ruhigen Umgebung zu erholen, auch für sie ist das hier eine andere Welt. Alles ist ursprünglich, ohne unmodern zu sein.

Auf gut ausgebauten Straßen fahren wir durch den thailändischen Dschungel und machen dort halt an der wohl verstecktesten Kunstgalerie der Welt. Später passieren wir wieder größere Städte und fahren an viktorianischen Villen vorbei, an Feldern und Manufakturen wie Webereien und Silberschmieden. Agrarwirtschaft und traditionelle Handwerkskunst sind die zwei wichtigsten Wirtschaftszweige der Region, die so enorm vielfältig ist und für jeden, der gerne auf Entdeckungstour geht, etwas zu bieten hat.

Besonders empfehlenswert ist Chiang Khan, direkt am Mekong gelegen, der die Grenze zu Laos bildet. Die allabendliche Walking Street ist eine schöne Gelegenheit, die Stadt mit ihren typisch asiatischen, dunkelbraunen und verzierten Peak-Holzhäusern, die hier laotischen Einfluss haben, kennenzulernen. Wie in jedem thailändischen Dorf, nehmen die meisten Einwohner am morgendlichen Almosengang der Mönche teil. Auch Touristen dürfen mitmachen. Auf einem Teppich kniend warten die Einwohner auf die Mönche, die nach und nach vorbeikommen, etwas Reis und kleine Gaben annehmen und dafür eine Segnung sprechen. Das bringt Glück für den Tag. Und viel Entspannung – auch für uns.

Es lohnt sich also, einen Roadtrip durch den Nordosten Thailands in Betracht zu ziehen. Auch wenn die touristische Infrastruktur noch in den Kinderschuhen steckt und kaum jemand Englisch spricht – gerade das hat seinen Reiz. Der überall vorherrschende Volksglaube und die Hingabe an das eigene Glück sind hier intensiver spürbar als in den touristisch erschlossenen Gegenden Thailands.

Während ich in Phitsanulok am berühmten Wat-Yai-Tempel die Gläubigen beobachte, kommt mir Guru Chao wieder in den Sinn. Zwei Frauen zünden in einem andächtigen Ritual orangefarbene Kerzen an einer Laterne an, legen ein Blumengesteck ab und beten dann. Wieder drängt sich die Frage nach dem „Warum?“ auf, wie so oft in den letzten Tagen. Ich hatte den Guru gefragt, was seiner Meinung nach das Geheimnis des Glücks sei. Er hatte überlegt, dann gegrinst und gesagt: „Nicht so viel wollen. Und vor allem: Nicht so viel denken.“

Das Prinzip scheint aufzugehen. Die Menschen im Isaan sind unwahrscheinlich freundlich und wirken so zufrieden, dass sich die Gelassenheit auf uns überträgt. Am Ende der Reise nehmen wir ein Gefühl von Frieden mit nach Hause. Zusammen mit einmaligen Eindrücken von Geistern und Göttern und mit dem Vorhaben, zukünftig etwas mehr zu glau- ben – und ein bisschen weniger zu denken.