Von Fabian von Poser

Den besten Blick auf das neue Benidorm hat man von der Kapelle Virgen del Mar. Am frühen Abend, wenn die Hitze des Tages einer sanften Meeresbrise weicht und der Himmel noch Farben trägt, zeigt die Stadt ihr schönstes Gesicht. Und das sieht dann so aus: zwei weit geschwungene Buchten, deren goldgelber Sand im August auch um diese Tageszeit vor lauter Menschen kaum zu erkennen ist, dahinter Wolkenkratzer, soweit das Auge reicht. Über allem thront das Intempo, dessen 200 Meter hohe Türme an der Spitze durch einen acht Stockwerke hohen Kegel verbunden sind. Im Abendlicht schimmert er fast wie ein Diamant.

Anreise: Zum Beispiel mit Lufthansa oder mit Ryanair nach Alicante. Von dort in etwa einer dreiviertel Stunde mit dem Mietwagen nach Benidorm.

Einreise: Deutschland gilt in Spanien als Corona-Risikogebiet. Für die Einreise wird ein Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise ein negativer PCR-Test benötigt. Wer auf dem Luft- oder Seeweg einreist, der muss zudem ein digitales Gesundheitsformular ausfüllen.

Beste Reisezeit: Ganzjährig. Das beste Klima herrscht im Frühjahr und im Herbst.

Unterkunft: Eine Nacht im Gran Hotel Bali (vier Sterne, www.granhotelbali.com) kostet im November ab etwa 33 Euro pro Person im Doppelzimmer.

Weitere Auskünfte unter www.spain.info

198 Meter, 47 Etagen, 256 Wohnungen: Mehr als eineinhalb Jahrzehnte hat es gedauert, bis Europas höchstes Wohngebäude endlich fertiggestellt war. Auf dem Weg dahin mussten die Bauherren große Rückschläge hinnehmen: die Finanzkrise von 2007, Besitzerwechsel, Gerichtsverfahren und Corona. Mit dem Bau wurde 2005 begonnen, die Fertigstellung war für 2009 geplant. Bezugsfertig war das Gebäude zwölf Jahre später – im Juli 2021. Damit übertrifft das Hochhaus Deutschlands peinlichste Baustelle, den Hauptstadtflughafen BER, der 2020 mit neun Jahren Verspätung eröffnete. Bis heute ist das Intempo ein Sinnbild für Spekulation. Doch der Blick von der Freiluftterrasse im 47. Stock auf die mehr als 300 Wolkenkratzer ist grandios.

In Benidorm ist alles größer als anderswo: die Besuchermassen, die Vergnügungsparks, die Gebäude. Mit 345 Hochhäusern von mehr als zwölf Etagen hat die 70.000-Einwohner-Stadt im Verhältnis zur Einwohnerzahl die größte Wolkenkratzerdichte weltweit. Eines der markantesten Gebäude neben dem Intempo ist das Gran Hotel Bali. Mit seinen 186 Metern war es lange das höchste Gebäude Spaniens. "Benidorm baut im Himmel, nicht am Boden", sagt Bürgermeister Antonio Pérez. Und das seit bald 70 Jahren.

Es war einer seiner Vorgänger, der der Stadt ihr modernes Gesicht gab. 1956 machte Pedro Zaragoza Orts, von 1950 bis 1967 Bürgermeister Benidorms, aus dem ehemaligen Fischerdorf ein für den Geldbeutel der Arbeiterklasse erschwingliches Reiseziel. Zaragoza war ein Visionär mit guten Beziehungen zum Franco-Regime. Er ließ nicht nur Straßen teeren, großzügige Boulevards anlegen und hob das Bikini-Verbot auf, was ihm fast den Ausschluss aus der Kirche einbrachte. Die beste Lösung für den damals stark zunehmenden Massentourismus war es in seinen Augen, in die Höhe zu wachsen. Und das tut die Stadt bis heute.

Zunächst waren es Deutsche und Skandinavier, die die Stadt bevölkerten, später auch Holländer, Briten und Russen. Der Vorzug Benidorms: Mit mehr als 300 Sonnentagen herrscht in der Stadt quasi immerwährender Frühling, der auch im Winter Zehntausende Gäste anlockt. "Das macht die Küste aus", sagt Clemens Hoffmann, Gründer und Geschäftsführer der Immobilienagentur Real Estate Altea. Das ausgezeichnete Klima zusammen mit der landschaftlichen Schönheit und der Nähe von Bergen und Meer machten die Region für viele unwiderstehlich. Dazu kämen das große Freizeitangebot und die mediterrane Lebensweise und Kultur, vor allem die Esskultur. "Eine ideale Gegend, um sich zur Ruhe zu setzen."

In Benidorm gibt es kein Design, keine Lounges, kein Chichi. Es herrscht ein Glamour-Vakuum. Die Stadt ist ein Kosmos des Kleinbürgerlichen. Im Winter kommen die Rentner, im Sommer ist der wichtigste Verbündete der Stadt der Alkohol. Mehr als 1000 Restaurants, Bars, Diskotheken und Spielhöllen soll es in Benidorm geben. Vor allem die Briten lieben Benidorm. Der Easyjetset aus Manchester, Liverpool und Sheffield lebt hier günstiger als zu Hause - und das unter südlicher Sonne. Aber auch Spanier lieben die Stadt. Im August wälzen sich unaufhörlich Blechlawinen von Madrid an die Küste. Dann quellen die Bierkaschemmen über von Briten, an den beiden Sandstränden Levante und Poniente breiten spanische Großfamilien ihren Hausstand aus. Kaum ein Handtuch findet dann noch Platz.

Die Zahl der Gäste steigt dennoch unaufhaltsam. Zählte Benidorm 2005 13,4 Millionen Übernachtungen, waren es 2010 trotz Wirtschaftskrise bereits 14 Millionen. 2019, also im Jahr vor Corona, registrierte das Tourismusamt mehr als 16,2 Millionen Übernachtungen – und das bei nur 70.000 Einwohnern. "Jede Woche wird ein Drittel der Bewohner ausgetauscht", sagt Bürgermeister Pérez.

Der Balkon des Mittelmeers.

Benidorms städtebauliches Modell mag man schön finden oder nicht. Architekten fasziniert es seit mehr als sechs Jahrzehnten, denn viele sehen darin ein Modell der Zukunft für den Massentourismus. Vergleicht man den ökologischen Fußabdruck der Stadt mit dem der Urbanisationen, den Villensiedlungen, die sich entlang der Costa Blanca spannen, hat Benidorm die Nase vorn. "Die vertikale Bebauung einer Stadt ist immer effizienter als eine verstreute", sagt Jordi Serramia Ruiz, Gründer des Architekturbüros Singulargreen in Alicante. Einerseits werde weniger Infrastruktur benötigt. "Ein Hochhaus, ein Schwimmbad", sagt Ruiz. "Zehn Einzelhäuser, zehn Schwimmbäder." Doch es gehe keineswegs nur um das Wasser an sich. Um zehn Villen damit zu versorgen, benötige man etwa 500 Meter Rohrleitung, für zehn Wohnungen gerade mal 50. Und so könne man das mit allem fortführen: mit Kanalisation, Straßen, Müll.

Dennoch gibt es für Ruiz auch in Benidorm noch viel zu verbessern. Ruiz’ Büro entwirft Pläne zur Integration der Natur in Städten. Auch für Benidorm hat er ein Konzept entworfen. "Unser Modell bietet Lösungen, bei denen Mensch und Natur voneinander profitieren", sagt Ruiz. Die Maßnahmen, die der Architekt vorschlägt, reichen von der gezielten Begrünung bestimmter Bereiche bis hin zu komplexen städtebaulichen Konzepten, die die Bevölkerung auf ökologische Weise mit sauberer Luft, Trink- und Badewasser versorgen, positive Veränderungen des Mikroklimas inklusive.

Vision des Architekturbüros MVRDV, wie Benidorm in Zukunft aussehen könnte.

Natürlich hat auch Benidorm unter Corona gelitten. 2020 sank die Zahl der Besucher auf 644.000 – gerade mal ein Viertel des Vorjahres. Dennoch wurde erst kürzlich ein Nachhaltigkeitsplan mit einem Volumen von 2,9 Millionen Euro verabschiedet, der die Stadt moderner, grüner und nachhaltiger machen soll. Weitere Projekte sind geplant.

Schon jetzt sei Benidorm ein Vorbild in der Wasserwirtschaft, wirbt Bürgermeister Pérez. Da die Stadt in der Vergangenheit stark unter Wassermangel gelitten habe, habe man mittlerweile ein hocheffizientes Wassermanagementsystem geschaffen, bei dem praktisch jeder Tropfen wiederverwendet werde. "Und welche Stadt mit zeitweise bis zu 230.000 Bewohnern sammelt ihren gesamten Müll in nur vier Stunden ein?" Derzeit kommen weniger Menschen, doch Pérez ist optimistisch. Ziel dürfe es nicht sein, in Zukunft die Art des Tourismus zu verändern, sondern ihn zu diversifizieren und nachhaltiger zu machen. Urbanistische Kosmetik also bestenfalls. "Was funktioniert, muss man nicht ändern. Und Benidorm funktioniert."