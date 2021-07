Von Sabine Mattern

An Tåsinges höchster Stelle spielt der Wind heute verrückt. Wütend jagt er um das alte Gemäuer aus rotem Backstein, rüttelt an der Tür und macht die Bregninge Kirke zum wohl zugigsten Ort der Insel. Besucher setzen sich gern für einen friedvollen Moment in das schlichte Kircheninnere, in dem drei Schiffsmodelle aus dem frühen 18. Jahrhundert zwischen Kronleuchtern von der Decke baumeln, spazieren über den verträumten Friedhof und steigen über 94 enge Holzstufen hinauf in die Laterne des massigen Turms. In alle Himmelsrichtungen reicht der Blick von hier oben, schweift über die Dächer der Inseldörfer, über Felder und Wälder, zwischen denen sich viel Sehenswertes verbirgt. So wie Valdemars Slot, das König Christian IV. ab 1639 für seinen Sohn Valdemar bauen ließ – ein pittoreskes Ensemble aus Torhäusern, Schloss, Wirtschaftsgebäuden und Teepavillon am Ufer eines Teichs.

Doch der Blick von Bregninges Kirchturm verweilt nicht allzu lange zwischen den Inselgrenzen Tåsinges, sondern wandert weiter über die Wogen der Ostsee, hin zu anderen Inseln, die wie Perlen im Blau der "dänischen Südsee" treiben. Øhavet heißen die flachen Gewässer im südlichen Schatten des Eilands Fünen – eine riesige überschwemmte Eiszeitlandschaft, ein traumhafter Archipel, der in der Helnæsbucht beginnt und bis zum Fischerort Lundeborg reicht.

Über 55 kleine Inseln zählt das Südfünische Inselmeer, bekannte und unbekannte, bewohnte und unbewohnte, solche, die mit netten Hotels zum komfortablen Bleiben bitten, und welche, die mit Zelt und Schutzhütte eher die Campingfraktion animieren. Dabei ist jedes Eiland anders, jedes hat seine eigene Geschichte. Wie Tåsinge sind auch Langeland und Thurø mit der großen Schwester Fünen – oder Fyn, wie die Dänen sagen – über Brücken und Dämme verbunden. Der Rest der Inselriege ist vom fünischen "Festland" nur übers Wasser erreichbar.

Der Teepavillon von Valdemars Slot auf der Insel Tåsinge bei Svendborg.

Aber man muss nicht in ein Kajak klettern oder so wie bei Svelmø über den Ebbeweg durch oberschenkelhohes Wasser waten, keine Sorge. Etliche der Inseln sind beliebte Ausflugsziele und werden von Fähren angesteuert, die in der alten Seefahrtsstadt Svendborg und in Faaborg ablegen, hinter dessen Hafenfront sich ein hübsches Viertel rund um einen Markt ausbreitet. Mit Adressen zum Einkaufen und Einkehren, mit verwunschenen Gassen, vor deren Hausfassaden bunte Stockrosen aus den Pflasterritzen sprießen.

Ob man für eine Tagestour in See sticht oder übernachten will, ob man nur eine Insel besuchen kann oder gleich mehrere, ob man lieber wandert oder radelt – man hat so oder so die Qual der Wahl. Denn ein Eiland ist schöner als das andere. Da ist Hjortø, wo nur eine Handvoll Menschen lebt, die Suche nach Läden wie Lokalen vergeblich ist, und See-adler über der wilden Natur des ein Quadratkilometer großen Inselwinzlings kreisen. Oder Lyø, dessen Hauptort mit altem Fachwerk das Bild einer beschaulichen Dorfidylle beschwört. Und auch die hügelige Landschaft des autofreien Bjørnøs, einem Dorado für Wanderer, ist ein Publikumsliebling. Unsere Wahl fiel auf Skarø. Und auf Ærø. Aber eins nach dem anderen ...

Der Skjoldnæs Leuchtturm.

Schnell ist die Welt der Werft, der Fischerboote und Fähren verblasst, nachdem sich die Højestene im Hafen von Svendborg auf den Weg gemacht hat. Unter lautem Motorgebrumm tuckert das Fährschiff, eine bescheidene Zahl Fußgänger und zwei Autos an Bord, zwischen den immer grüner werdenden Ufern von Fünen und Tåsinge Skarø entgegen.

Am Zielort muss nicht lange überlegt werden. Es gibt nur ein einziges Sträßlein, das den verschlafenen Inselhafen Richtung Dorf verlässt, um von dort mit einigen Abzweigungen den Rest der Insel zu erschließen. Einer Insel, in deren Wäldern vor Jahrhunderten Könige zur Jagd gingen, und wo nun Felder, Strandwiesen und lose Baumgruppen die gerodete Erde bedecken. Dazwischen ein verloren scheinendes Kirchlein im Nirgendwo, ein paar Höfe und ein Dorf in der Mitte von zwei Quadratkilometern Einsamkeit, in der neben gerade mal 23 Menschen unzählige Vögel und Feldhasen ihre Heimat haben.

Das Dorf besteht aus nicht viel mehr als einer Kreuzung, in deren überschaubarem Umkreis seine wenigen Häuser stehen. Mittendrin steigert ein kleiner Teich mit schnatternden Enten das Romantikpotenzial von Skarø By und dient als Wegmarke für eine der Inselattraktionen. Denn die Touristen kommen nicht nur, um einen Tag in Skarøs paradiesischer Natur zu verbringen, sondern auch wegen seines berühmten Eises. Wobei der dazugehörige Laden dem Ententümpel gegenüberliegt: ein alter Hof, den Britta Tarp und Martin Jørgensen bewohnen. "Unser Gourmeteis basiert auf all den wunderbaren Dingen, die die Natur geschaffen hat, verwendet in ihrer reinsten Form", schwärmt Britta, die ihre Spezialitäten aus Bio-Früchten, ohne Zusatzstoffe und mit wenig Zucker, dank des inseleigenen Birkensafts als weiterer Zutat herstellt. Es gibt 30 Sorbet- und Sahneeisvarianten, die von den Gästen im lauschigen Innenhof der Manufaktur gelöffelt und bis nach Grönland und Saudi-Arabien verkauft werden.

Pittoresk und einfach hyggelig: ein Künstleratelier in Skovby auf Ærø.

Mit 90 Quadratkilometern keineswegs ein Zwerg, liegt am äußeren Rand der "dänischen Südsee" das Kontrastprogramm zu Skarø: Ærø, das vielleicht schönste Eiland des Archipels. Wen die Fähre in Søby ausspuckt, erkennt die Insel schon von weitem an der düsteren Silhouette des Skjoldnæs Leuchtturms, der über die Abgeschiedenheit von Ærøs Nordspitze wacht. Nach einem aussichtsreichen Zwischenstopp auf seiner Plattform kann man sich daran machen, die Insel, am besten per Rad, zu erkunden – eine hügelige Landschaft in zig Arten Grün, mit Feldern und Weiden, auf denen Kühe grasen, mit malerischen Häusern und Höfen hinter Hecken und Steinmauern, Gärten voller Malven, Hortensien und Obstbäumen. Mit feinen Sandstränden wie an der Landspitze Eriks Hale und am Vesterstrand, bekannt für ihre bunten Badehäuschen, mit zerklüfteten Küsten und spektakulären Steilhängen wie Voderup Klint. Dazu die tiefblaue See allüberall.

Alles in allem eine märchenhafte Insel, die nicht mit Sehenswertem geizt. Ganz vorne im Reigen der Attraktionen ist da Søbygaard, der ab 1580 entstandene Herrensitz von Herzog Hans dem Jüngeren. Die Gebäude des ehemaligen Hofs verteilen sich auf zwei künstliche Inseln, die, eingefasst von dicken Feldsteinmauern, im trüben Wasser eines Mühlteichs ruhen. Eine Zugbrücke verbindet die Inseln und damit das kleine Schloss, das 1729 dem alten herzoglichen Jagdschloss nachfolgte und nun Museum ist, mit den Wirtschaftsgebäuden – einer Dreiseitenanlage und stimmungsvolle Kulisse für ein Picknick unter ausladenden Baumkronen.

Wer nun meint, Søbygaard sei in Sachen Romantik nicht zu schlagen, wird in Ærøskøbing, dem einstigen Handelsstädtchen an Ærøs Nordküste, eines Besseren belehrt. In dem lieblichen Ort säumen Häuser des 17. und 18. Jahrhunderts das bucklige Pflaster verwinkelter Straßen. Aufwendig gestaltete Fassaden vervollkommnen ein Ortsbild, bei dem sich die Zahl kleiner Läden, von Gastronomie und Hotellerie trotz vieler Touristen in bescheidenem Rahmen hält. Umtriebiger wird es am Markt, wo man nach einer Flanierrunde bei einer Tasse Kaffee überlegen kann, was es noch alles so zu tun gäbe. Wie ein Besuch in der Smedegade 22, wo "Flaschen-Peters" Buddelschiffsammlung eine Ausstellung füllt, oder im Seefahrtsmuseum von Marstal, Ærøs größter Stadt. Aber das muss warten. Morgen ist ja auch noch ein Tag.

Informationen:

Anreise: Mit dem Auto via A 7 Richtung Flensburg, Kolding, Odense nach Fünen über eine Brücke (923 Kilometer).

Beste Reisezeit: Mai bis September. Skarøs Eisladen hat von April bis 1. Oktober geöffnet.

Unterkunft: Stella Maris Hotel de Luxe mit Gourmetrestaurant in Svendborg, DZ/F ab 1395 DKK, www.stellamaris.dk; Hotel Arnfeldt in Ærøskøbing mit einem der besten Inselrestaurants, DZ/F ab 1650 DKK, www.arnfeldthotel.dk

Inselhüpfen: Fähren von Svendborg nach Skarø (www.hoejestene.dk), Drejø, Hjortø und Ærøskøbing auf Ærø (www.aeroe-ferry.dk). Ab Faaborg Verbindungen nach Søby auf Ærø, Bjørnø, Lyø und Avernakø sowie ab Rudkøbing nach Strynø.

Weitere Infos: www.visitfyn.de