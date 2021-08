Mosche und Heiligengrab am Fusse der Taka-Berge in Kassala. Fotos: Kirchgessner

Von Markus Kirchgessner

Kaum hat sich die Tür des Überlandbusses von Port Sudan nach Kassala geschlossen, beginnt Adam Hamid auf seiner Rubaba zu spielen. Mit dem fünfsaitigen Instrument, einer Mischung aus Laute und Leier, stimmt er ein Liebeslied an. "Sabalal", so der Titel, erzählt vom Leiden eines jungen Mannes, der sich nach seiner fernen Geliebten sehnt. Die Straße ist wenig befahren, plötzlich beginnt sich die Landschaft zu wandeln. Die Fernstraße führt nun in einem Steilanstieg durch eine Klamm, die Agaba-Schlucht. Hier beginnt die Hochebene von Kassala.

Der Sudan taucht erst seit kurzem wieder auf der Landkarte des Tourismus auf. Mit der Abspaltung des Südsudan im Jahr 2011 verlor das Land ein Viertel seiner Fläche und die gesamten Erdölvorkommen. Während von Reisen in den christlichen Südsudan wegen dortiger Unruhen im Moment abgeraten wird, hat der muslimische Norden, der heutige Staat Sudan, für abenteuerlustige Reisende viel zu bieten – vor allem am Roten Meer. Alles fußt auf dem Tauchtourismus. Bislang sind die Basis dafür jedoch nicht Tauchressorts am Strand, sondern zumeist von Ägypten aus betriebene Tauchboote. Spricht man mit Tauchern, so ist immer wieder zu hören, dass sich die Riffe und die gesamte Meeresvegetation vor Port Sudan oder bei Sanganeb in einer Pracht zeigen, wie man sie aus Ägypten vor dreißig Jahren kennt. Was in Hurghada oder Sharm el Sheikh durch Generationen von Tauchern in Unachtsamkeit und Rücksichtslosigkeit zerstört wurde, präsentiert sich hier noch in einer Artenvielfalt, die sprachlos macht.

Wer einen ersten Blick in diese Unterwasserwelt werfen, sich aber nicht gleich auf eine Woche Tauchschiff einlassen möchte, dem sei ein Ausflug von Port Sudan zum Leuchtturm Sanganeb ans Herz gelegt. Lange vor der Gründung der Stadt Port Sudan führte der Weg der afrikanischen Pilger zur heiligen Kaaba in Mekka über die Hafenstadt Sawakin. Bis zum Ende des Osmanischen Reiches eine blühende Handelsstadt, besteht das heutige Sawakin fast nur noch aus Trümmern. Das Gümrük Binasi, das Zollhaus aus osmanischer Zeit, wurde gerade von türkischen Archäologen aufwendig restauriert. Weitere Gebäude Sawakins sollen in den kommenden Jahren ebenfalls rekonstruiert werden. Sie sollen dann an eine Zeit erinnern, zu der dies der letzte Ort auf afrikanischem Boden war, den die Pilger betraten, bevor sie ins Meer stachen um zur arabischen Halbinsel zu gelangen.

Adam Hamid spielt auf seiner Rubaba.

Zahlreiche Völker und Stämme siedelten auf dem Gebiet des Sudan, und sowohl der Handel, als auch die Pilgerfahrt nach Mekka sorgten dafür, dass es zum Austausch zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen kam. Während zur englischen Kolonialzeit im Sudan noch 350 Sprachen gesprochen wurden, hat sich deren Zahl in der Zwischenzeit auf 160 reduziert.

Kassala, die Stadt am Fuße der sich wie Zuckerhüte aus der flachen Landschaft erhebenden Taka-Berge, ist nicht nur bekannt für einen der lebendigsten Märkte des Landes, sondern vor allem als religiöses Zentrum. Zahlreiche Tariqas, mystische muslimische Orden, haben hier ihren Sitz und Ursprung. Das vermutlich schönste Heiligtum ist die Moschee mit dem Heiligengrab des Khatmiyya – Ordens. Etwas außerhalb des quirligen Stadtzentrums gelegen, zeigt sich die Moschee, der durch den Zahn der Zeit das Dach abhandengekommen ist. Etwa auf halber Strecke zur ägyptischen Grenze liegt, wenig südlich des vierten Nilkatarakts, die Stadt Karima.

Auf dem Gipfel des heiligen Berges Gebel Barkal angelangt, eröffnet sich dem Besucher ein grandioser Blick auf die Oasenstadt. Von dem kleinen Hochplateau dieser einzigen Erhebung weit und breit lässt sich erahnen, warum die ägyptischen Herrscher vor 3.500 Jahren unter Thutmosis III diesen Ort zum Zentrum ihres Reichs erwählten. Hier war es möglich, Landwirtschaft zu betreiben, und hier konnte sich der Jenseitskult der Pharaonen entwickeln und verfeinern.

Gut 1000 Jahre später wurden Pyramiden angelegt, insgesamt achtzehn, und diese wurden so ausgerichtet, dass die Sonne von der Spitze des Tafelbergs aus gesehen, direkt hinter ihnen untergeht. Vor gut 2.000 Jahren versprach dies die Gewissheit eines ewigen Lebens im Jenseits, aber auch heutzutage umweht den religionsfernen Besucher des heiligen Berges ein Hauch von Ewigkeit. Die Hitze des Tages weicht, die Luft wird zart, sie umschmeichelt die Reisenden. Vom Nil kommend, trägt sie leise das Geräusch Fußball spielender Jungs mit sich, wie auch den regelmäßig wiederkehrenden Ruf eines traurigen Esels. Ansonsten Stille.

Schon lange ist die Sonne am Horizont versunken, bis sich die kleine Gruppe aus der Versenkung in die ganz besondere Atmosphäre des Ortes lösen kann, und sich auf den Weg hinab nach Karima macht. Der Abstieg erweist sich als deutlich weniger Kräfte zehrend, als der steile Aufstieg. Hinunter geht es über eine Düne feinsten Wüstensands an der Südflanke des Gebel Barkal. Schuhe ausziehen, springen, rutschen, vielleicht sogar ein Purzelbaum – vielleicht nicht die Leichtigkeit eines ewigen Lebens, aber eine Leichtigkeit, die den Abend über anhält, und an die am folgenden Morgen der Sand erinnern wird, der beim Anziehen der Hose auf den gestampften Lehmboden des Gästehauses rieselt.

Ein Kamelführer bei den Pyramiden von Meroë.

Der gebürtige Römer Enrico Meoni, Manager des Nubian Guesthouse in Karima, lebt zwar noch nicht sehr lange im Sudan, aber seine Aussage: "Karima ist romantisch, Meroe ist magisch" trifft voll und ganz zu. Unser Budget reicht nicht aus für ein 5-Sterne-Zeltcamp, aber dafür bietet unsere Schlafstätte unter freiem Himmel einen grandiosen 5-Millionen-Sterne-Blick hinauf zur Milchstraße. Fast 300 km führt die Strecke von Karima in Richtung Osten durch die Bayuda-Wüste, bis sie in Atbara erneut das Niltal erreicht und sich nach Süden, dem Nil flussaufwärts folgend, wendet. Über lange Zeit hin orientiert sich der Blick am Gebel Hassania, der höchsten Erhebung der Bayuda-Wüste.

Hier zeigt sich die Vegetation noch spärlicher als an den Tagen zuvor. Immer wieder ziehen Sandhosen vorbei, verweilen an einer Stelle, umspielen einen Felsen, ziehen weiter. Siedlungen finden sich keine, auch die vereinzelten Schaf- und Ziegenhirten, die weiter südlich dann und wann am Wegesrand auftauchten, sucht man hier vergeblich.

Und dann: Meroë. Schon alleine wegen der Pyramiden unweit des Ortes Bagrawija lohnt sich eine Reise. In einem Zeitraum von 600 Jahren, etwa 300 vor der Zeitrechnung, entstand die schier unglaubliche Zahl von etwa 100 Pyramiden. Keine auch nur annähernd so groß wie die Pyramiden von Gizeh, aber durch die schiere Zahl von fast noch stärkerer Faszination. Seit 2011 gehört das gesamte Ensemble zum Unesco-Weltkulturerbe. Und trotzdem: Der Besucher fühlt sich durch und durch wie ein Entdecker.

