Berlin (dpa) - Ein neuer Rundwanderweg steht Urlaubern vom Sommer an im Tessin im Süden der Schweiz zur Verfügung. Er ist 60 Kilometer lang und heißt «Trekking dei laghetti alpini». Wie Schweiz Tourismus auf der Reisemesse ITB in Berlin mitteilte, gliedert sich die Tour in fünf Etappen, Start und Ziel ist der Ort Fusio im Maggiatal.

Übernachtet wird unterwegs in vier Hochgebirgshütten, von denen sich eine auf italienischem Boden befindet und eine andere als Unterkunft ausschließlich für Selbstversorger eine Kochgelegenheit bietet.

In den fünf Etappen steigen die Wanderer insgesamt mehr als 5100 Höhenmeter auf und fast ebenso viele wieder ab. Der Weg führt unter anderem über die Alpenpässe San Giacomo und Cristallina, es geht vorbei an zahlreichen Bergseen und zum Fuß des Basodino-Gletschers.