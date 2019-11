Von Manfred Ofer

Dunkel ist die Nacht. Und gerade jetzt, da Weihnachten vor der Tür steht, ist sie besonders dunkel, lang und kalt, was sich schon mal aufs Gemüt legen kann. Die Natur legt eine Pause ein, während sich die Menschen nach dem kostbaren Licht und der frohen Botschaft sehnen, weshalb im Advent auch so viele Kerzen und Christbäume brennen. In den Südtiroler Bergen ziehen die „Klöckler“ über das verschneite Land, um die Menschen mit Tanz, Gesang und Schabernack zu erheitern.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto über die A 5 Richtung Karlsruhe/Stuttgart fahren, weiter auf die A 8 München/Stuttgart/Pforzheim, dann auf die A 7 Memmingen/Füssen/Kempten Süd. In Österreich weiter auf die A 12 nach Innsbruck, über die A 137 Richtung Italien/Bozen/Innsbruck Süd. In Italien Richtung Vipiteno/Sterzing und die Strata Statale SS 508 bis nach [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Auto über die A 5 Richtung Karlsruhe/Stuttgart fahren, weiter auf die A 8 München/Stuttgart/Pforzheim, dann auf die A 7 Memmingen/Füssen/Kempten Süd. In Österreich weiter auf die A 12 nach Innsbruck, über die A 137 Richtung Italien/Bozen/Innsbruck Süd. In Italien Richtung Vipiteno/Sterzing und die Strata Statale SS 508 bis nach Sarnthein, rund 530 Kilometer. Übernachten: Der traditionelle Gasthof „Höllriegl“ liegt im Ortskern von Sarnthein und wurde vor einigen Jahren komplett renoviert. Das Restaurant bietet Südtiroler Küche im urigen Ambiente an. Ein Zimmer ist ab 67 Euro inklusive Frühstück buchbar, www.hoellriegl.com. Das Hotel „Olympia“ ist nur einen Steinwurf vom Zentrum entfernt und bietet Wander-, Mountainbike- und Ski-Events an. Ein Zimmer ist inklusive Frühstück ab 65 Euro zu erhalten, www.hotel-olympia.net. Unbedingt machen: Die „Klöckelnächte“ finden an den drei Donnerstagabenden im Advent in den größeren Ortschaften im Sarntal statt, und zwar am 5., 12. und 18. Dezember. Los geht’s immer um 19 Uhr.

Ich bin in den Sarntaler Alpen unterwegs. Während das Wetter in der Landeshauptstadt Bozen noch milde Züge trägt, soll auf den höher gelegenen Almen Schnee gefallen sein. Jetzt habe ich es eilig, mit dem meckernden Dreitaktmotor über die steilen Kurven nach Sarnthein zu gelangen. Nicht, dass mir die Pässe vor der Nase zugesperrt werden und ich die letzte „Klöckelnacht“ des Jahres verpasse – die für mich persönlich die allererste ist.

Im Sarntal werden die „Klöckelnächte“ an den drei Donnerstagen vor der Wintersonnenwende gefeiert. Das erste Mal wurde der Winterbrauch im 16. Jahrhundert erwähnt. Die „Klöckler“ sind finstere Gestalten, deren Ursprung ebenso im Dunkeln liegt wie ihre wahre Identität. Denn niemand darf die Maskierten, die in den langen Nächten von Tür zu Tür schleichen, erkennen ...

Das Wort „Klöckeln“ kommt von „klocken“, was so viel wie „anklopfen“ heißt. Genau das geschieht, wenn die „Klöckler“ in Gruppen, im Volksmund „Kutt“ genannt, durch die Dunkelheit streifen. Halt machen sie an ausgewählten Häusern und Höfen. Ein Singkreis wird gebildet, in dessen Mitte die beiden „Zussler“ miteinander tanzen, die das Weibliche und das Männliche, Sommer und Winter repräsentieren. Es ist der ewige Tanz der Jahreszeiten.

Die Burschen, die das „Zussl-Paar“ spielen, müssen auch einiges wegstecken können. Denn während den übrigen Gesellen das Überschreiten der Türschwelle verwehrt bleibt, werden das „Weibele“ und das „Mandl“ mit reichlich Schnaps bewirtet. Sie sind Glücksbringer, die jeder gern in seiner Stube haben möchte. Und heute Nacht werde ich das mit eigenen Augen erleben.

Ein paar Stunden später stehe ich auf dem kleinen Weihnachtsmarkt in Sarnthein, wo die Luft nach Mandeln, Zimt und Weihrauch duftet. Der besinnliche Alpenadvent hat am Fuß der Berge Einzug gehalten und im letzten Licht, bevor hier eine wilde Hatz ausbricht, werden frischer Glühwein und alte Geschichten gereicht. „Davon gibt es lustige und schaurige“, weiß Maria Kross-Spögler, die das Spektakel seit ihrer Kindheit kennt. Familiengeschichte.

Außerdem ist die freundliche Lehrerin eine anerkannte Brauchtumsexpertin, die sich für den Erhalt der Traditionen im Sarntal verwendet. Sie weiß um die große Geheimniskrämerei, die mit den „Klöcklern“ verbunden ist. „Das beginnt schon mit dem Anziehen der Trachten, was ziemlich aufwändig ist“, erzählt sie. „Dies geschieht im Verborgenen und oft auf einem entlegenen Gehöft.“ Ich möchte wissen, ob sie auch schon mal als Wintergeist unterwegs war? „Nein, nein“, wiegelt sie lachend ab. Das „Klöckeln“ sei bis heute eine männliche Angelegenheit.

Und dennoch haben die Frauen seit Anbeginn beim wohl wichtigsten Part ihre Finger im Spiel. Die Trachten der „Zussler“ könne man unmöglich ohne fremde Hilfe anlegen. In der Regel helfen die Mutter oder die Oma dabei. „Das Klöckeln ist ein alter christlicher Heischebrauch“, erfahre ich des Weiteren. Früher bot er armen Menschen eine Gelegenheit, um bei den Bauern milde Gaben zu sammeln. Nun verstehe ich, warum sich damals keiner als „Klöckler“ outen wollte. Doch nicht nur die Scham spielte eine Rolle. Die Vermummten waren dafür bekannt, dass sie knausrigen Hausherren Streiche spielen konnten, um anschließend im Dunkel der Nacht zu verduften. Was Geister nun mal so an sich haben.

Von Walter, der in Sarnthein beim Tourismusverein arbeitet, lasse ich mir später erklären, warum es in seiner Jugend unter den „Klöcklern“ herzhaft zur Sache gegangen sei. „Man muss wissen, dass die Kutt, die zuerst vor einem Hof stand und sang, auch die Spenden eingesackt hat“, verrät er mit einem Augenzwinkern. So mancher sei bei der Rauferei im Dorfbrunnen gelandet. Einmal hing sogar ein ganzer Heuwagen vom Dachfirst eines Bauern, der offenbar zu geizig gewesen war. „Keine Angst, die Zeiten sind vorbei“, sagt Walter und lächelt.

Da ertönt ein Bockshorn in der sterbenden Dämmerung. Was ist da los? Die Finsternis spuckt seltsame Gestalten aus. Es ist zu spät, um dem Spuk zu entfliehen. Schrille Jauchzer und das Geläut der Viehglocken hallen von den Wänden wider. Tierische Masken huschen durchs schummrige Licht. Ich habe mir erklären lassen, dass sie seit Generationen in mühevoller Handarbeit aus Baumflechten, Tannenzapfen und Schafswolle zusammengenäht werden. Das Geläut schwillt zu einem ohrenbetäubenden Lärm an.

Doch dann wird es still. Vor einer Gaststätte hat sich eine „Kutt“ gebildet und stimmt, begleitet von einem Zierharmonikaspieler, das fromme „Klöckellied“ und nach einer kurzen Pause das „Danklied“ an, in dem sie ihrem Gastgeber Glück fürs neue Jahr wünschen. Wie aus dem Nichts kehrt das „Zussl-Paar“, das die Sarner Festtagstracht angezogen hat, in den Singkreis zurück und beginnt mit seinem Balztanz. Das „Mandl“ schlägt dabei mit einem gespaltenen Holzschwert einen Takt, zu dem das „Weibele“ wilde Sprünge unternimmt.

Wenn die „Zussler“ ihr Schweigen brechen, um sich für die Spenden zu bedanken, tun sie es mit verstellter Stimme, um nicht erkannt zu werden. Auch ich habe im Laufe der Nacht das Vergnügen, mit ihnen zu sprechen. Selten habe ich ein so surreales Interview geführt. Der Einkehrbrauch wiederholt sich noch viele Male in dieser eigenartigen Nacht. Bis der Morgen graut.

Walter rührt verschlafen in seinem Espresso, als wir uns zum Abschied treffen. Nein, fit sei er nicht. Wie auch? Immerhin sei er die ganze Nacht als „Weibele“ um die Häuser gezogen. „Zwölfmal sind wir eingekehrt.“ Und dann lässt er die Katze aus dem Sack: Ausgerechnet er sei es gewesen, mit dem ich mich am Abend unterhalten habe, als ich den „Klöcklern“ gefolgt bin. „Aber das“, sagt er mit einem müden Lächeln, „muss vorerst noch ein Geheimnis bleiben.“