Von Gerhard von Kapff

Auf den Winterurlaub wegen Corona verzichten? Das ist nicht nötig, wenn man flexibel ist. Wer die Ansteckungsgefahr in Hotels scheut, ist mit einem Campingurlaub auch bei Minusgraden gut beraten. Erfahrene Camper schwärmen ohnehin davon: Es gibt kaum Romantischeres, als in der kuscheligen Wärme eines Wohnmobils oder Wohnwagens zu sitzen und bei Kerzenschein auf eine nächtliche, tief verschneite Winterlandschaft zu blicken.

Neulinge sind oft unsicher, ob Campen im Winter den gleichen Reiz hat wie im Sommer, welche Ausrüstung notwendig ist - und ob es in der kalten Jahreszeit überhaupt Miet-Camper gibt, falls kein eigenes Wohnmobil oder ein Wohnwagen zur Verfügung steht. Daher hier ein paar Tipps, wie Camping auch bei Schnee und Kälte Spaß machen kann.

Wo darf man überhaupt hinfahren? Grundsätzlich ist momentan die Einreise in alle europäischen Länder von Deutschland aus gestattet. Es ist aber unbedingt notwendig, die aktuellen Voraussetzungen nachzulesen. Oft müssen Formulare ausgefüllt werden, ein Impfzertifikat sollte ohnehin dabei sein, und bisweilen wird zusätzlich auch noch ein Test verlangt. Auch Hotels oder Campingplätze in Deutschland müssen gesetzliche Vorgaben beachten: Teilweise ist neben der 2-G-Regelung ein PCR-Test notwendig, um aufs Zimmer oder den Stellplatz zu kommen. Der Bundesverband der Campingwirtschaft aktualisiert ständig eine Übersicht auf seiner Website (bvcd.de).

Sind Campingplätze im Winter generell geöffnet? Nein, die meisten Plätze in Deutschland, Italien oder Kroatien schlummern bis mindestens März in der Winterpause. In Kroatien aber blieben vor allem in Istrien in den vergangenen Jahren immer mehr Campingplätze auch im Winter geöffnet. Schließlich kann man bei Temperaturen von zwei bis zwölf Grad auch im Januar durch Rovinj bummeln - und das oft genug bei Sonnenschein. In Deutschland, der Schweiz und Österreich haben vor allem Plätze in der Nähe von Skigebieten geöffnet. Wintercamping hat hier eine jahrzehntealte Tradition.

Gibt es Wellness auf dem Campingplatz? Während in Italien die meisten Plätze am Meer geschlossen sind, gingen einige Betreiber in Südtirol schon vor Jahren neue Wege und errichteten Luxusplätze mit eigener Therme, Saunen, Innen- und Außenpools. Wer will, kann ein separates Bad am Stellplatz mieten - oder ein Baumhaus für den Nachwuchs. Der Vorzeigeplatz ist der Caravan-Park Sexten bei Bozen. Längst ziehen auch einige deutsche und österreichische Plätze nach. Abgesehen davon: Im Süden Spaniens überwintern seit Jahren viele Camper auf den durchgehend geöffneten Plätzen.

Wo stehen, wenn der Campingplatz im Winter geschlossen ist? Inzwischen gibt es in fast jeder Stadt Stellplätze für Wohnmobile. Ein City-Trip am Wochenende ist so immer möglich. Wohnwagen sind allerdings meist nicht erlaubt. Wichtig ist, sich zu erkundigen, ob die Versorgung mit Frischwasser und die Entsorgung der Toilette möglich ist. Meistens bieten auch Bäder und Thermen spezielle Plätze für Wohnmobile an. Wer direkt am Skilift übernachten möchte, darf das mitunter. Aber auch Urlaub beim Winzer oder auf dem Bauernhof ist im Winter möglich: Mit dem Campingführer "Landvergnügen" beispielsweise ist die Übernachtung sogar kostenlos - man wird lediglich gebeten, etwas im Hofladen einzukaufen.

Sind die Sanitäranlagen der Campingplätze geöffnet? Wenn es nicht explizit anders angegeben ist, sind die Waschhäuser offen und natürlich auch geheizt. Moderne Campingplätze verfügen über Sanitäranlagen und teils auch Wellnessbereiche, die mit hochwertigen Hotelstandards mithalten können. Viele Camper bleiben dennoch ihrer eigenen warmen Dusche im Wohnmobil oder Wohnwagen treu.

Was passiert im Falle eines Lockdowns? Wer einen Camper mietet, sollte darauf achten, dass ein Rücktritt vom Mietvertrag möglich ist. Ob im Falle eines Lockdowns auch Camping- und Stellplätze geschlossen werden, ist unklar. Vor einem Jahr jedenfalls war zeitweise jede touristische Übernachtung untersagt. Das Übernachten mit dem Camper bei Verwandten war jedoch möglich.

Wer vermietet im Winter Wohnmobile? Große Vermieter wie McRent oder Camperdays bieten auch im Winter Fahrzeuge an. Die Mietpreise unterscheiden sich nicht wesentlich vom Sommer: Unter 100 Euro Tagesmiete sind auch Kastenwagen kaum zu bekommen. Etwas günstiger wird es mit etwas Glück bei Paulcamper.de. Private Vermieter bieten hier ihre gebrauchten Mobile und Wohnwagen ab 60 Euro an.

Ist Skiurlaub im Camper wirklich reizvoll?

Es kommt auf die Zielsetzung an. Will man mit der ganzen Familie zum Skifahren, kann Wintercamping schon nach kurzer Zeit zur nervlichen Zerreißprobe werden. Schon die nasse Skibekleidung so unterzubringen, dass sie bis zum nächsten Tag trocknen kann und dennoch nicht ständig im Weg hängt, ist schwierig. Ein Tipp ist hier übrigens eine mitgebrachte ausziehbare Kleiderstange für das Bad. Ohne ein winterfestes Vorzelt, in dem zumindest die Ski unterkommen und notfalls ein paar Schuhe, wird es schon zu dritt meist sehr eng. Im Idealfall ist man zu zweit unterwegs und steht sich schon deshalb selbst in einem kleinen Camper nicht ständig auf den Füßen.

Ist Wintercamping nur etwas für Hartgesottene? Wer Angst hat vor Kälte, muss sich darum keine Sorgen machen, wenn er das richtige Fahrzeug gewählt hat. Wintertauglich sind Mobile bis null Grad, winterfest dagegen Fahrzeuge, deren Dämmung tiefere Temperaturen draußen lässt. Grundsätzlich ist es bei Minusgraden wichtig, die Heizung durchlaufen zu lassen, um nach dem Skifahren nicht in ein komplett ausgekühltes Fahrzeug zurückzukommen. Moderne Wohnwagen und Camper sind übrigens mit so effektiven Gebläseheizungen ausgestattet, dass man nach einem Stündchen die Temperatur freiwillig reduziert. Oder ganz gerne noch einmal zu einem nächtlichen Schneespaziergang unter einem sternenklaren, eiskalten Himmel aufbricht.