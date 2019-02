Von Stefan Herbke

Bayerischer Wald. Rodeln macht Spaß und zieht immer mehr Menschen in seinen Bann. Ein Grund dafür ist die überschaubare Ausrüstung: Ein Schlitten, warme und wetterfeste Kleidung, feste Schuhe, Skibrille und Helm, mehr braucht es nicht für den Start ins Rodelvergnügen. Fehlt eigentlich nur noch die passende Strecke. Acht Tipps, wo die Abfahrt besonders schön ist:

Berchtesgaden: Hirscheckblitz

Mit der betagten Doppelsesselbahn erst bergauf, oben die Aussicht auf König Watzmann genießen und dann rasant bergab. In dieser Reihenfolge starten Rodler einen kurzweiligen Schlittentag auf einem der schönsten Aussichtsberge Berchtesgadens. Bei der Trassenführung der knapp zweieinhalb Kilometer langen Rodelbahn Hirscheckblitz hat Rodellegende Georg Hackl mitgewirkt, entsprechend sportlich sind bereits die ersten Meter. Das Gefälle wechselt ständig zwischen 14 und 22 Prozent, zum Glück sind die Kehren bestens abgesichert und der Auslauf gleich neben der Talstation der Hirscheck-Sesselbahn ist groß genug, um sicher abzubremsen. Info: www.hochschwarzeck.info

Oberaudorf: Hocheck

Oberaudorf mit seinem traditionsreichen Skigebiet Hocheck und einer drei Kilometer langen Rodelbahn ist von der Inntalautobahn schnell zu erreichen. Weitere Pluspunkte: Der Start ist mit der Sesselbahn bequem zu erreichen, die Rodelstrecke kann beschneit werden und wird abends bis 23 Uhr beleuchtet. Auf der kurzweiligen Schlittelbahn gilt es 18 Kurven und ein Steilstück mit 18 Prozent Gefälle zu bewältigen. Nach der Schlüsselstelle mit ihrem langen Auslauf kann man aufatmen, der Rest ist ein Kinderspiel. Info: www.hocheck.com

Rottach-Egern: Wallberg

Früher war der Wallberg bekannt für seine legendäre Skiabfahrt, heute für die mit 6,5 Kilometern längste Naturrodelbahn Deutschlands. Wer sich an der Kulisse mit Blick zum Tegernsee und zur Zugspitze sattgesehen hat, setzt sich auf seinen Schlitten und lässt es laufen. Schon nach wenigen Metern wartet die erste scharfe Linkskurve, dann geht es in rasanter Fahrt auf der breit gewalzten Bahn in den Sattel zwischen Wallberg und Setzberg. Nach dem Wallberghaus wartet der anspruchsvollste Teil der Rodelbahn: enge Passagen und Kurven verlangen vorausschauendes Fahren. Ab der Wallbergmoosalm lässt man alle Schwierigkeiten hinter sich und rodelt auf der breiten, nur sanft fallenden Wallbergstraße entspannt ins Ziel. Info: www.wallbergbahn.de

Bad Tölz: Blomberg

Am Blomberg hat Rodeln Tradition. Auf der bereits im Jahr 1906 angelegten Winterrodelbahn wurden zahlreiche Meisterschaften ausgetragen. Damals musste man noch zu Fuß aufsteigen, heute schwebt man gemütlich mit einer Doppelsesselbahn an den Start der fast sechs Kilometer langen Strecke. Brünnerl, Tölzer, Stallauer und Ziel-Kurve heißen einige der Schlüsselstellen, die bei gutem Schnee keine großen Probleme bereiten. Info: www.blombergbahn.de

Oberstaufen: Mittag

Die einen schätzen den Mittag wegen seiner fantastischen Aussicht, die anderen wegen seiner gut fünf Kilometer langen Rodelbahn. Die verläuft anfangs auf der kaum befahrenen Piste und wechselt dann auf einen schön präparierten Weg, auf dem man hinüber zur Schwandneralpe rodelt. Ab hier geht es über weitläufige Hänge flott hinunter zur Mittelstation und - bestens abgesichert - durch das enge Steigbachtal nach Immenstadt. Info: www.mittagbahn.de

Bischofsmais: Geißkopf

Kleiner Berg, großes Angebot - der Geißkopf (1097 m) im Bayerischen Wald ist das perfekte Ausflugsziel. Einer der Anziehungspunkte ist die familienfreundliche Rodelbahn, die sich durch den verschneiten Bergwald schlängelt. Mit einer nostalgischen Einersesselbahn geht es gemächlich zum Start. Für etwas Nervenkitzel sorgen einige Kurven und kurze, aber problemlos zu fahrende Steilstücke. Info: www.geisskopf.de

Oberhof: Naturrodelbahn

Einst war Oberhof auf den Höhen des Thüringer Waldes ein mondäner Höhenluftkurort und das Mekka des Bob- und Rodelsports. Mittlerweile zieht der schneesichere Wintersportort vermehrt Langläufer an, doch seit der Eröffnung der längsten Naturrodelbahn Thüringens am Rennsteiggarten erlebt das Rodeln eine Renaissance. Die rund zwei Kilometer lange Strecke führt in weiten Serpentinen von der Hochfläche mit rund zwölf Prozent Gefälle hinunter in ein Tal und erreicht unweit des Bahnhofes Oberhof die Straße. Zurück geht es mit dem halbstündlich verkehrenden Rodelbus. Info: www.oberhof.de

Braunlage: Wurmberg

Gerade einmal 971 Meter misst der Wurmberg als höchster Gipfel Niedersachsens. Braunlage am Fuß des Waldrückens liegt gar nur auf rund 575 Meter Höhe. Für die Skifahrer sind eher die Möglichkeiten in der oberen Etage interessant. Rodler dagegen steigen bei der Mittelstation der Gondelbahn aus und starten von hier zur eineinhalb Kilometer langen Bahn. Die Strecke mit ihren langen Geraden führt eher gemütlich durch den dichten Wald und ist auch für Kinder bestens geeignet. Info: www.wurmberg-seilbahn.de

Buchtipp: Im "Rodelatlas - 75 Schlittenbahnen in Deutschland und den Alpen" (Bergbild-Verlag, www.bergbild.info, 14,95 Euro), finden Rodelfreunde eine große Auswahl an empfehlenswerten Strecken. Infos zu Anfahrt, Länge, Anforderungen und Einkehrmöglichkeiten sowie eine Übersichtskarte ergänzen jeden Rodelbahntipp.