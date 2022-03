Von Carsten Heinke

Mit hochgekrempelten Hosenbeinen steht Svenja Märkner in der Schwarza. Nur bis zu den Knien reicht der Frau das Wasser. Der felsenreiche Fluss ist hier, am Nordrand des Thüringer Schiefergebirges, ziemlich flach. Dicht gesäumt von Laub- und Nadelbäumen, bahnt er sich seinen Weg, vorbei an steilen Hängen, durch ein Tal, das zugleich rau und lieblich ist. Die Wanderin aus Erfurt schaut aufmerksam ins seichte Wasser. Sucht sie vielleicht nach Gold, das es hier tatsächlich gibt? Nein, die 55-Jährige hat anderes im Sinn – und endlich auch in ihren nassen Händen. "Ich habe eins, ich hab’ ein Bein gefunden!", jubelt sie und präsentiert den Unterschenkel einer Porzellanfigur. Der gestreckte Fuß mit dem grazilen Schuh ist leuchtend weiß und rosa, kaum länger oder dicker als ein halber Kugelschreiber. "Eine Tänzerin", ist sich die Kennerin ganz sicher.

Eine Porzellanballerina wird „angekleidet“.

So routiniert, wie Svenja Märkner dieses Bruchstück zwischen all den Kieselsteinen aufgestöbert hat, so lange ist es her, dass sie die letzten derartigen Schätze barg. "Als Kind verbrachte ich viel Zeit im Schwarzatal. Während andere den Fluss nach funkelndem Metall durchkämmten, begnügte ich mich mit dem weißen Gold – oder was davon noch übrig war", erzählt die gebürtige Rudolstädterin. Quelle ihrer sonderbaren Funde in den 1970ern war die Porzellanfabrik in Sitzendorf am Schwarza-Ufer. Heute wieder in Privatbesitz, gehörte sie zu jener Zeit zu einem großen Staatsbetrieb der DDR. "Was bei der Herstellung zerbrach oder missglückte, kam auf einen Abfallhaufen, von dem manches in den Fluss geriet", so die Scherbensammlerin. Porzellan liebt sie bis heute – nicht zufällig liegen einige von ihren Lieblings-Ausflugszielen an der Thüringer Porzellanstraße.

Über 340 Kilometer ziehen sich die Routen dieses touristischen Netzwerks durch die Mittelgebirge im Südosten des Freistaates. Es verbindet Museen zwischen Erfurt und Eisfeld, Eisenach und Altenburg, aber auch die Galerien und Ateliers von Künstlerinnen wie Kati Zorn in Cursdorf oder Cosima Göpfert in Bechstedtstraß bei Weimar. Die meisten der über 40 Stationen der Porzellanstraße sind Manufakturen mit ihren Schauwerkstätten, Ausstellungen und Fabrikverkäufen. Einige davon bieten originelle Gastronomie wie etwa die historische Fabrik von "Wagner & Apel" in Gräfenthal-Lippelsdorf. Mit Blick auf liebevoll geformte Tiere und andere Figuren kann man dort Kaffee und Kuchen auch in einem ausgedienten Brennofen genießen.

Eine umfangreiche Werkschau und Führungen durch die Produktion bietet die Manufaktur Reichenbach im Holzlandkreis. Hier verjüngen Star-Designer tradiertes Kunsthandwerk mit elegantem Zeitgeist und ungewöhnlichen Ideen. Das Repertoire der Italienerin Paola Navone etwa reicht von übermütig farbenfrohen Vasen-Fischen bis zu selbstbewusstem, neubarockem Essgeschirr.

Im schönen Schwarzatal, wo auch Svenja ihre Scherbenschätze fand, stand die Wiege des Thüringer Porzellans. Unweit von Sitzendorf entdeckte 1757 der Prediger Georg Heinrich Macheleid (1723–1801) die richtige Mixtur aus einheimischer weißer Tonerde (Kaolin), Feldspat und Quarzsand, formte daraus Porzellan und brannte es. 1760 eröffnete der talentierte Hobby-Chemiker die erste Porzellanfabrik in Thüringen. Schon kurz darauf holte ihn damit der Schwarzburg-Rudolstädter Fürst nach Volkstedt in die Nähe seines Hofes. Heute zählt die "Aelteste Volkstedter" zu den beliebtesten Adressen der Thüringer Porzellanstraße.

Besucher können hier den Kunsthandwerkern auf die geschickten Finger schauen – beim Modellieren und Bemalen ebenso wie beim "Ankleiden" der Tänzerinnen. Katrin Himmelreich zeigt, wie das geht, nimmt einen Streifen Baumwoll-Tüll und bestreicht ihn mit dickflüssigem Porzellan. In der einen Hand die Figurine, in der anderen die Nadel, formt die Porzellangestalterin daraus den Spitzenrock der Ballerina. Falte für Falte heftet sie den Stoff an deren Körper fest. "Beim Brand verschwinden die textilen Fasern. Übrig bleibt allein das feine Gittermuster", verrät die Fachfrau. Über das verblüffende Ergebnis der fragilen Schönheit lässt sie ihre Gäste im Werksmuseum staunen. Neben menschlichen Figuren tummeln sich dort viele Tierskulpturen.

Caroline Leier von der Manufaktur Reichenbach mit Vasenfischen der italienischen Designerin Paola Navone.

"Dass man die neuen kaum von alten unterscheiden kann, liegt daran, dass sie in denselben, teils bis zu 250-jährigen Gipsformen entstehen", so Katrin Himmelreich. Mehr als 40.000 davon stapeln sich im Fundus, füllen Regale vom Boden bis zur Decke. Rund bis oval, grau-gelb mit handgemalten Nummern, erinnern sie an Vorratsdosen oder Hutschachteln. Ein ganzer Satz von 130 Einzelformen gehört zur "Hochzeitstafel". Die Figurengruppe aus 233 Teilen war ein Auftrag für das Rudolstädter Residenzschloss Heidecksburg. Als Landesmuseum zeigt es heute Kostbarkeiten wie ein filigranes Phantasiereich aus Rokoko-Miniaturen sowie eine reiche Kollektion Thüringer Porzellans. Wichtigstes Exponat ist der barocke Prunkbau selbst, sein "Sahnehäubchen" der zwölf Meter hohe Festsaal voller Marmor, Gold und Malerei.

Zwischen Rudolstadt und Jena schlängelt sich die Saale durch ein malerisches Tal. Vorbei an weiten Wiesen, waldbedeckten Sandsteinkuppen und aus hellem Muschelkalk geformten Kantenfelsen führt ihr Weg zur Leuchtenburg. Auf einem Berg, umringt von Ziegen, thront sie wie Dornröschens Schloss. Ihr runder, mittelalterlicher Turm mit Zinnenrand und Zipfelmütze verleiht ihr etwas Märchenhaftes. Das passt ideal zu ihrem Inneren. Denn mit viel Fantasie und Kreativität entstand dort die Erlebnisausstellung "Porzellanwelten".

"Wir pusten hier die Staubschicht ab vom weißen Gold, erzählen seine Geschichten, zeigen, was es kann und welchen Zauber es in sich birgt", kommentiert Ilka Kunze von der Stiftung Leuchtenburg das zeitgenössische Konzept des Hauses. Was dessen künstlerisch geprägte Inszenierung von einem klassischen Museum unterscheidet, sind ihr spielerischer, interaktiver Charakter, aber auch ihr Charme und Witz. Gleich am Anfang geben Henkelkrebs und Schüsselechse Rätsel auf. Die merkwürdigen Kreaturen sind mutmaßliche Kreuzungen aus Tieren und Geschirr. Im Alchemie-Labor kann jeder selbst bizarre Ingredienzen mixen. "Wie wär’s mit Engelshaar und Maniokwurzel?" schlägt Ilka Kunze schmunzelnd vor.

Der Rundgang durch die "Porzellanwelten" gleicht einer amüsanten, spannenden und lehrreichen Entdeckungsreise durch die Zeit. Stationen sind das kaiserliche China, thüringische Herrscherhöfe oder alt- und neumodische "Wunderkammern" wie der Raum der Weltrekorde. "Ihn teilen sich das größte und das kleinste Porzellangefäß: die acht Meter hohe Vase des russischen Künstlers Alim Pasht-Han und eine nur wenige Millimeter messende Teekanne", so Kunze. Mit einem raumhohen Vorhang aus Porzellan-Lamellen sowie einem Taufbecken aus Porzellan habe man die einstmalige Burgkapelle in eine Porzellankirche verwandelt. Weltweit einzigartig.

Es klirrt. Ein Teller ist zerbrochen – nicht aus Zufall. Die Besucherin, die ihn geworfen hat, schaut auf das Scherbenfeld tief unter sich. Die schmale Aussichtsplattform, auf der sie steht, ragt 20 Meter aus dem Burgberg wie eine Brücke in den Himmel. "Unser ‚Steg der Wünsche‘, präsentiert die Leuchtenburgerin den Außenposten der modernen Schau. "Wer möchte, kann hier seinen Herzenswunsch per Porzellanbruch auf die Reise schicken", sagt sie und tut es selbst. Was in Erfüllung gehen soll, schrieb Ilka Kunze vorher – "unsichtbar", im Schwarzlicht einer Wunschkabine – auf den Teller, den sie nun hoch überm Saaletal zerschellen lässt. "Scherben bringen Glück!" ruft sie, den Augenblick genießend. Der Ort dazu könnte nicht besser passen.