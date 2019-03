Von Sandra Ehegartner

Mehr als eine Verkörperung von Paris nannte die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo den im Februar verstorbenen Modezaren Karl Lagerfeld. Da stellt sich die Frage: Was macht die Stadt an der Seine aus? Wir sind dem Zauber eines Pariser Frühlingstages auf den Grund gegangen, wenn die ersten Sonnenstrahlen durch die zartgrünen Blätter der Parks tanzen, eine leichte Brise über die Straßencafés weht und die Stadt aus dem Winterschlaf erwacht. Acht Tipps für einen unvergesslichen Frühlingstag in Paris:

INFORMATIONEN Straßencafés in Saint Germain des Prés: Café Les Deux Magots, 6 Place Saint-Germain des Prés, www.lesdeuxmagots.fr. Café de Flore, 172 Boulevard Saint Germain, www.cafedeflore.fr. Bar du Marché, 75 Rue de Seine Parks: Tuileriengarten (Jardin des Tuileries), Place de la Concorde Jardin de Luxembourg, Rue de Médicis - Rue de Vaugirard Jardin du Palais Royal, 8 Rue de Montpensier Auf der Seine: Batobus: Tickets gibt es an den acht Anlegestellen, Pass für 1 Tag: 17 Euro (8 Euro für Kinder unter 16 Jahren), Pass für 2 Tage: 19 Euro (10 Euro für Kinder unter 16 Jahren), www.batobus.com. Bateaux Mouches: Tickets gibt es an der Pont de l'Alma, Erwachsene zahlen 13,50 Euro, Kinder unter zwölf Jahren 5,50 Euro. www.bateaux-mouches.fr. Marais: Falafel im Marais gibt es zum Beispiel bei L'As du Falafel, Rue des Rosiers 34. Montmartre: Maison Rose, 2 Rue de l'Abreuvoir

In den Straßencafés von Saint Germain

Straßencafés gehören zu Paris wie der Eiffelturm. Legendär sind sie im ehemaligen Künstlerviertel Saint Germain des Prés. Die fast immer wackeligen Bistrostühle stehen eng vor winzigen runden Tischen, und jedes Mal wieder gleicht es einem Wunder, wie viele Teller und Gläser, vom Baguettekorb ganz zu schweigen, ein Kellner darauf unterbringt. Besonders berühmt sind das "Café Les Deux Magots" und das "Café de Flore" am Boulevard Saint Germain. Die Gegend ist nach wie vor bei Künstlern, inzwischen auch bei wohlhabenden jungen Parisern, beliebt - und so gibt es auf den Trottoirs immer etwas zu sehen und zu bestaunen. Kleiner, dafür mitten im bunten Quartier-Treiben, ist die "Bar du Marché" mit ihrer rot-weiß gestreiften Markise. Dort tragen die Ober Baskenmützen und sind trotz der Masse an Gästen freundlich und hilfsbereit. Bei einem Glas Hauswein oder einem Café au lait lässt sich das Spektakel vom Straßenmarkt gegenüber entspannt genießen.

Ein Schaufensterbummel zu den großen Modeateliers

Fashionistas sollten ihr Riechfläschchen bereithalten, wenn sie beispielsweise in die Avenue Montaigne einbiegen. Kaum ein Modehaus, das es dort nicht gibt. Zwar sind die Preise astronomisch, aber schon der Blick in die edlen Schaufenster lohnt sich allemal. Limousinen gleiten diskret zu den Eingängen, und immer wieder huschen Models oder Prominente in die Salons oder heraus, selbst die Vögel scheinen gedämpfter zu zwitschern. Ob Dior, Saint-Laurent oder Chloé - kaum ein internationales Label, das nicht vertreten wäre. Natürlich darf auch Chanel nicht fehlen. Den Geist des Pariser Luxuslabels können Fans jedoch noch besser im seit November 2018 eröffneten Luxus-Stammhaus in der Rue Cambon Nummer 19 erkunden. Nach Jahren der Renovierung hinter einem viel fotografierten Bauzaun an der Ecke Rue Cambon zur Rue du Faubourg Saint Honoré mit Skizzen des verstorbenen Karl Lagerfeld ist ein gigantisches Luxusmodehaus entstanden, das Gäste - auch wenn sie nur schauen möchten - freundlich empfängt. Ideen für die Frühjahrsmode gibt’s gratis dazu.

Die Seele baumeln lassen in den Parks

Bereits ab März beginnen die Gärtner in den Pariser Parks mit der Frühjahrsbepflanzung. Krokusse, Hyazinthen und natürlich Tulpen in allen Farben werden in verschwenderischer Fülle in die Beete gesetzt. In der Stadt der Mode geschieht das natürlich nach strengen ästhetischen Maßstäben. Die Blumenrabatten sehen anschließend genauso ordentlich aus, wie man sich das von ehemaligen königlichen Gärten erwarten darf. Im Tuileriengarten gibt es die größte Vielfalt. Natürlich ist das Betreten der Grünflächen, geschweige denn Daraufsitzen strengstens untersagt. Dafür gibt’s ein großzügiges Sortiment an pistaziengrünen Eisenstühlen. An eines der vielen steinernen Rondells gezogen, lassen sich Enten, Hunde und Kinder wunderbar beim Spielen beobachten. Besonders angenehm ist eine solche Pause mit ein paar fluffigen Macarons oder einer Waffel Eis.

Die Seine besuchen

Wenn die Sonne nach den langen Wintermonaten die Wellen wieder glitzern lässt, erwacht auch die Seine zu neuem Leben. Egal, ob beim romantischen Bummel an der Uferpromenade entlang oder auf einem der zahlreichen Bateaux-Mouche-Schiffe - ein Besuch bei der Grande Dame von Paris lohnt sich immer. Verliebte packen sich ein Picknick ein und setzen sich auf eine der vielen Steinbänke entlang der Uferpromenade oder einfach füßebaumelnd auf die Kaimauer. Und wer lieber "auf" als "an" der Seine ist, hat unter all den Schiffen die Qual der Wahl. Besonders praktisch ist der Batobus, ein Hop-on-hop-off-Schiff, das für 17 Euro am Tag an acht Stationen links und rechtsseitig des Flusses anlegt. Wer Erklärungen mag, hüpft auf ein klassisches Ausflugsboot und lernt die Stadt aus einer anderen Perspektive kennen. Die Fahrten dauern circa eine Stunde und legen fast alle an der Ponte d’Alma ab und an.

Bummeln durch Marais

Eine kleine Auszeit von der Großstadthektik bekommen Parisbesucher beim Bummel durch das dörflich anmutende Marais. Im ehemaligen jüdischen Viertel gibt es noch viele kleine Geschäfte, und wer keine Lust auf das immer gleiche internationale Markenangebot hat, geht beispielsweise zum Conceptstore "Bleu de France" in der Rue de Gravilliers 46 oder stöbert in den benachbarten Mode- und Krimskramsgeschäften. Herren lassen sich im "Original Barber Shop" in der Rue du Temple 56 fachgerecht rasieren. Hungrige Flaneure haben die Qual der Wahl: traditionell ein Steak Frites im "Café Hugo" an der Place des Vosges oder ein Falafel aus der Rue des Rosiers auf die Hand. Hier darf der Hunger jedoch noch nicht immens sein, die Falafel sind so beliebt, dass sich lange Schlangen vor den Geschäften bilden. Eine kuschelige Alternative ist die Place de Sainte Caterine. Gerade dann, wenn an den Bäumen das erste helle Grün sprießt, sind auf den Bänken oder in einem der Cafés wunderbar pariserische Frühlingsmomente garantiert.

Stöbern bei den Buchhändlern

Von leichten Frühlingswinden umweht, macht ein Bummel am Seineufer entlang der grünen Verkaufsstände der Bouquinistes, der Buchhändler, besonders viel Vergnügen. Eine signierte Erstausgabe von Victor Hugo wird vermutlich nicht mehr zu finden sein, dafür aber so manche Rarität, die sich im digitalisierten Buchmarkt nicht mehr durchsetzen konnte. Alte Modezeitschriften liegen zwischen Werbetafeln aus Blech und Aquarellbildern von Paris, dazwischen sogar die eine oder andere Schallplatte - alles lädt zum Stöbern ein, und originelle Souvenirs gibt’s ganz sicher. Danach geht’s auf die Ile de la Cité. Am äußersten Zipfel der Insel ist die knospende Weide im Frühjahr Ziel von Verliebten und Träumern. Allein oder zu zweit auf das glänzende Wasser schauen, vielleicht von einem Baguette abbeißen, einfach eine Auszeit nehmen und den Moment genießen, das gelingt hier ganz fabelhaft.

Schlendern durch Montmartre

Ein Besuch in Sacre Coeur gehört zu jedem Parisbesuch. Wenn die Frühlingsluft noch leicht diesig ist, wirken die Dächer der Stadt, die da vor einem liegt, beinahe wie eines der Gemälde auf dem benachbarten Künstlermarkt. So richtig sonnenerwärmt sind die Stufen vor der Kirche zwar noch nicht, aber für eine kurze Pause bestens geeignet. Und wer dann noch Zeit und Lust hat, der wandert über die Place du Tertre, vorbei an den Malern und Scherenschnittkünstlern durch einige der zauberhaftesten Pariser Gassen wie die Rue Cortot oder die anschließende Rue de l’Abreuvoir den Berg hinab. Hungrige legen in der "Maison Rose" eine Pause ein. Das rosafarbene Haus in Rue de l’Abrevouir bietet traditionelle französische Bistroküche, vor allem aber ein reizendes Ambiente. Und mit etwas Glück lässt sich sogar ein Platz in der Sonne erobern.

Genießen in der Rue de Montorgeuil

Wer Essen als reine Nahrungsaufnahme betrachtet, der verschwendet seine Zeit in dieser Pariser Fressmeile. Nahezu jedes Geschäft dort ist ein Spezialitätengeschäft, angefangen vom Fischhändler über den Fleischer bis hin zum Obst- und Gemüsehändler. Dazwischen drängen sich Feinkostläden mit italienischen Produkten, Käsesorten aus allen Regionen Frankreichs und natürlich Patisserien. Und wer bei "Collet", der Bäckerei an Nummer 100, noch standhaft bleiben konnte, wird spätestens bei "Stroher" an Nummer 51 schwach. Zu verlockend wabern die Düfte durch die Straße. Besonders schön ist die Straße am Sonntag, wenn verschlafene Pariser mit ihren Hunden für das Mittagsessen einkaufen. Von den Stühlen des Café du Centre an Nummer 57 wirkt die Szenerie wie ein Theaterstück. Immer noch Lust auf Markt? Am Sonntag findet in der Parallelstraße Rue Montmartre ein bunter Wochenmarkt statt.