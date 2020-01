Von Renate Wolf-Götz

Weihnachtsbraten, Plätzchen und Glühwein - die Festtagsleckereien in der Weihnachtszeit haben sich auf die Hüften gelegt und das neue Jahr mit dem Vorsatz eingeläutet, die angefutterten Pfunde wieder los zu werden. Im Schrothkur-Mekka Oberstaufen am Fuß der Allgäuer Voralpen lässt sich der Winterurlaub bestens mit Bewegung beim Schneeschuhlaufen und ein paar Entgiftungstagen – auf neudeutsch Detox -– kombinieren.

Dabei beginnt die Entschlackung schon in den frühen Morgenstunden. Wie von Geisterhand öffnet sich die Zimmertür morgens um fünf. Im gedämpften Licht steht Zdenka Knezovic am Bett. "Guten Morgen", sagt sie freundlich lächelnd und stellt sich als Packerin vor. Bevor sie Decken und Laken holt, stellt sie ein Glas Kräutertee auf den Nachttisch. Dazu gibt es einen Zwieback. "Stärken Sie sich", empfiehlt die 47-Jährige fürsorglich. Kauend und schlürfend neben dem Bett stehend, nimmt man im Halbschlaf wahr, wie die Packerin mit geübten Handgriffen das Laken ausbreitet zwei Wärmflaschen in Rückenhöhe und eine in Höhe der Knie legt. Dann darf man zurück ins Bett. Auf dem jetzt feucht-kühlen Leintuch zieht ein leichtes Schaudern über den Rücken. Bevor es in ein Frösteln übergeht, packt Zdenka eine warme Wolldecke um die schon wieder Wegschlummernde. Vorher fragt sie noch: "Wollen Sie die Arme mit eingepackt haben"? Hartgesottene mögen es eng geschnürt. Wenn der Kurarzt nach der obligatorischen Anfangsuntersuchung keinen Einwand hat, dauert das eingepackte Liegen im Morgengrauen rund zwei Stunden.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto in rund dreieinhalb Stunden von Heidelberg nach Oberstaufen. Mit dem Zug vom Hauptbahnhof Heidelberg nach Augsburg, dann nach Oberstaufen. Reisedauer: etwas mehr als 6 Stunden. Veranstalter:"Detox - Original Schrothkur": 7 Übernachtungen im DZ mit Schrothkur-Vollpension, Kur- und [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Auto in rund dreieinhalb Stunden von Heidelberg nach Oberstaufen. Mit dem Zug vom Hauptbahnhof Heidelberg nach Augsburg, dann nach Oberstaufen. Reisedauer: etwas mehr als 6 Stunden. Veranstalter:"Detox - Original Schrothkur": 7 Übernachtungen im DZ mit Schrothkur-Vollpension, Kur- und Aufbau-Diät, Benutzung des Spa-Bereichs, Sportprogramm sowie geführte Wanderungen und Nordic Walking-Touren, Vorträge und Transfer ab/zum Bahnhof Oberstaufen ab 644 Euro pro Person. Aufpreis für Kurpackungen (jeweils 18,50 Euro) und eine ärztliche Einstiegsuntersuchung. Buchbar bei Fit Reisen – spezialisiert auf Gesundheitsreisen: www.fitreisen.de Die Schrothkur wird von den Krankenkassen als ambulante und stationäre Vorsorgeleistung anerkannt und unterstützt, wenn ein Kurantrag gestellt wird. Unterkunft: Das Hotel Concordia ist ein familiengeführtes Haus im Allgäuer Landhausstil, DZ ab 148 Euro, www.concordia-hotel.de Das Hotel Königshof Health & View liegt etwa 20 Gehminuten außerhalb von Oberstaufen direkt an verschiedenen Wanderwegen, DZ mit Schrothkur ab 202 Euro, www.koenigshof-gesundheitszentrum.de Aktivitäten: Schroth-Tour mit Theo: www.oberstaufen.de/vorort/veranstaltungen/veranstaltungskalender Bergbahnen: https://www.oberstaufen.de/bergbahnen/ Allgemeine Auskunft unter www.oberstaufen.de

Der Entgiftungsprozess beginnt mit dem Frösteln in den ersten zehn Minuten, bei dem sich die Gefäße im Unterhautgewebe und in den oberen Muskelschichten verengen und der Blutdruck steigt. Automatisch wird die Atmung tiefer. Eine halbe Stunde etwa hält die wärmende Körperentspannung an, bis leichtes Heilfieber einsetzt, bei dem die Körpertemperatur in den nächsten 90 Minuten bis zu zwei Grad steigt. So löst die schweißtreibende Packung Krämpfe, lindert Schmerzen und schwemmt Stoffwechselrückstände und Schadstoffe wie Nikotin über die Haut aus. Punkt sieben steht die Packerin wieder am Bett. Jetzt heißt es auspacken. Der von den Wickeln und Schlacken befreite Körper fällt anschließend nochmal in den Schlaf und der Geist in Träume von federleichten Schwüngen über die Pisten rund um Oberstaufen.

Vor fast 200 Jahren hat der Fuhrmann Johann Schroth die heilende Wirkung der feuchtwarmen Wickel erkannt. Nach und nach erweiterte der Schlesier aus Niederlindewiese sein Naturheilverfahren um drei Säulen, nämlich die Schroth’sche Kost, die Trinkverordnung sowie den Wechsel von Ruhe und Bewegung. Während die salz-, eiweiß- und fettfreien Mahlzeiten einst keinerlei Vergnügen bereiteten, bringen Schrothkur-Köche heute mit verschiedenen Kräutern oder einer frisch zubereiteten Gemüsebrühe Würze in ihre raffinierten Kreationen. So erfreut auch ein Rohkostbecher mit Roten Beeten, Äpfeln und gerösteten Keimen, geschmortes Gemüse oder Pflaumensuppe die Sinne. Das anfängliche Hungergefühl schwindet schnell, trotz der schmalen 700 Kalorien täglich, und Freude kommt auf, wenn man auch die überschüssigen Pfunde schwinden sieht. Darauf darf man, ärztlich verordnet, jeden Tag ein Glas trinken. Das Bild vom "lustigen Schrothler", der regelmäßig seinen Doppelwachholder kippte, ist allerdings Geschichte. Als Kurwein kommt ein leichter Gutedel oder Spätburgunder auf den Tisch.

Für gute Laune ist im Schrothkurort Oberstaufen auch ohne Doppelwachholder gesorgt: "Bei uns öffnen einige der Tanzlokale schon um 13 Uhr", sagt Katharina Klawitter von Oberstaufen Tourismus. Für die vierte Schroth-Säule, die auf einem gesunden Wechsel aus Ruhe und Bewegung basiert, ist also auch dann gesorgt, wenn kein Pisten-, Loipen- oder Winterwanderwetter ist. Wanderführer Theo lässt sich von Wind und Wetter allerdings nicht abschrecken. In Gestalt von Johann Schroth im stilecht abgewetzten Gewand des Fuhrmanns führt er auf den Spuren der Schrothkur-Geschichte durch Oberstaufen und Umgebung. Doch nicht Schroth, dem Namensgeber der Kur, wurde in der Kleinstadt ein Denkmal gesetzt, sondern Hermann Brosig. Ihn hatte es als letzten Schrothkur-Arzt aus Niederschlesien nach seiner Kriegsgefangenschaft 1947 ins Allgäu verschlagen. In Oberstaufen ließ er sich nieder und führte vor 70 Jahren die ersten Schrothkuren durch.