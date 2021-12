Von Katharina Eppert

Der Körper ist schön warm, eingemummelt in einen dicken Schlafsack für Minusgrade. Nur das Gesicht friert, die Nase ist eiskalt und läuft. Jeder Atemzug ist sichtbar – dampft im blauen Licht der Eishöhle. Und irgendwoher ertönen Stimmen – englischsprachig, dann ein Lachen. Doch klingt das alles nicht wie in einem hellhörigen Hotelzimmer, wenn die "Nachbarn" ferngucken, sich unterhalten oder poltern, sondern dumpf, weit weg – und irgendwie doch omnipräsent. Die Nacht im Eishotel im nordschwedischen Jukkasjärvi ist ein Abenteuer. Ich mache kein Auge zu, wobei ich kühle Schlafzimmer an sich mag. Doch minus fünf Grad sind selbst mir zu frostig – trotz Mütze, Handschuhe, Schlafsack und mehreren Päckchen Taschentüchern fürs zwischenzeitliche Naseputzen.

Das Icehotel in Jukkasjärvi hat neben Eisbar und Eingangshalle rund 60 Räume, davon sind alle ganz individuell gestaltet. Foto: Eppert

Nur 200 Kilometer vom Polarkreis in Schwedisch-Lappland entfernt, befindet sich das älteste und bis heute größte Eishotel der Welt. Bereits 1990 öffnete es zum ersten Mal seine eisigen Pforten und bescherte dem 600-Einwohner-Örtchen Jukkasjärvi (zu Deutsch: Treffpunkt) weltweite Aufmerksamkeit. Nicht nur Gäste aus aller Welt kommen hierher – der Flughafen in Kiruna liegt circa 20 Kilometer entfernt –, sondern auch internationale Künstler, um sich mit dem Baustoff Wasser in all seinen Aggregatszuständen auszutoben. Jedes Zimmer ist ein kleines Kunstwerk, mit aus Eis geformten Fabelwesen, farbigen Lichtinstallationen oder gar Wänden, die der Form eines Wasserstoffmoleküls nachempfunden sind. Zwei Künstler aus Stuttgart haben beispielsweise das H2O-Zimmer gestaltet. Eigentlich wollten sie vor ein paar Jahren das Polarlicht in Schwedisch-Lappland "jagen", doch dann seien sie beim Eishotel und dem Wettbewerb hängen geblieben. Denn bewerben kann sich jeder für die Kunst im Eis(-Hotel).

Eine Hundeschlittenfahrt ist in Schwedisch-Lappland ein absolutes Muss. Foto: Eppert

Bauleiter Luca Roncoroni, der selbst aus wärmeren Gefilden des Comersees stammt, genießt das interkulturelle Schaffen – und freut sich jedes Jahr neu, wenn binnen zweier Monate (im November und Dezember) (s)ein neues Hotel entsteht. Seit 1990 entstehen die Zimmer aus Eis und Schnee jedes Jahr aufs Neue. Wenn man es genau nimmt, ist nur der Bauplatz 30 Jahre alt – das "Verfallsdatum" jedes Eishotels beträgt indessen rund fünf Monate – von Mitte Dezember bis Ende April kann man im "ewigen" Eis übernachten. Jedes Jahr, wenn der Fluss Torne zufriert, wird das Eishotel neu erschaffen.

Trotz Corona – die Inzidenz ist im Norden Schwedens verschwindend gering – treffen sich auch dieses Jahr wieder rund 40 Künstler aus verschiedenen Ländern in Jukkasjärvi, um ihre eisigen Kreationen Wirklichkeit werden zu lassen. Sechs Wochen später ist die Transformation von Wasser über Eis zu Kunst komplett und Mitte Dezember wird das neue Eishotel in Lappland traditionell eingeweiht. Inzwischen haben mehr als 500 Künstler dort mit Meißeln und Kratzen das Eis in einmalige Kunstwerke verwandelt und so zu den verschiedenen Ausgaben des Eishotels beigetragen. Die vergängliche Schönheit des Gebäudes ist gerade das, was seinen Reiz ausmacht. Hier erlebt der Besucher etwas, was es nur kurz gibt.

Bauleiter Luca Roncoroni vor den beiden Eishotels – links das Icehotel 365, rechts das temporäre Eishotel. Foto: Eppert

Doch direkt neben dem temporären Eishotel gibt es seit 2016 das "Icehotel 365". Wie der Name schon erahnen lässt, hat dieses Gebäude 365 Tage im Jahr geöffnet. Das Besondere: Es gibt zu den gewöhnlichen Eiszimmern auch sogenannte Deluxe-Suiten, will heißen: Ein kaltes Schlafzimmer mit Eisbett und ein warmer Raum, in dem sich Badewanne, Toilette und eine eigene Sauna befinden. Ein guter, wenn auch etwas kostspieliger Kompromiss für all diejenigen, die zumindest die Option zum möglichen "Auftauen" im eigenen Bad in petto haben möchten. Auch ich bin dankbar für den warmen Anbau in meiner "Lost and Found"-Suite. Denn nach einer durchfrorenen Nacht ist der Saunagang am frühen Morgen mein persönlicher Booster, um langsam in die Gänge zu kommen. Die gehen vorbei an der Eisbar, hinaus an den warmen Hotelzimmern (auch ganz normale kleine Häuschen kann man hier mieten) bis hin zum Frühstücksbuffet, das sich in einem separaten Haus befindet. Hier sieht man Eis lediglich in Form von Eiswürfeln im Organgensaft-Glas schwimmen. Ansonsten stärkt man sich mit warmen Zimtschnecken, Rührei und starkem Kaffee.

Die Nacht war schließlich kurz und kalt – und etwas Power sollte man sich für eine Hundeschlittenfahrt bereithalten. Denn die sollte man in Schwedisch-Lappland unbedingt machen. Sieben auslaufwütige Huskys ziehen einen auf einem weich gepolsterten Schlitten durch die Landschaft im sternenklaren Norden. Was für eine tierische Sightseeingtour! Und wenn man abends Glück hat – in Kiruna ist es im Dezember um 14 Uhr bereits stockdunkel –, kann man Polarlichter tanzen sehen. Man muss also nicht unbedingt in einem Eishotel übernachten, um in Schwedisch-Lappland coole Erlebnisse zu haben, doch einzigartig ist so eine Eisnacht dennoch.

Infos: Nordschweden

Anreise: Ab dem 25. Dezember bietet Eurowings Direktflüge von Stuttgart nach Kiruna und Luleâ, Flugzeit circa dreieinhalb Stunden,

Übernachten: Die Preise für die Unterbringung im Eishotel in Jukkasjärvi richten sich nach Zimmerkategorie und Saison. Die Übernachtung im Snow Room kostet zwischen 135 Euro und 220 Euro im Doppelzimmer.

Für eine Übernachtung im Ice Room zahlen Sie zwischen 162 Euro und 315 Euro. Für eine Übernachtung in der Artsuite fallen zwischen 231 Euro und 396 Euro an. Die Übernachtung in der Wintersuite schlägt mit 231 Euro bis 396 Euro zu Buche, https://www.icehotel.com/icehotel-365

Unbedingt machen: Eine Hundeschlittenfahrt bringt jede Menge Action und gibt einen guten Einblick über die Landschaft in Schwedisch-Lappland. Das Sami Outdoor Museum in Kiruna. Hier erfährt man Einiges über die Geschichte und Kultur der Sami. Zudem kann man rentiere mit Flechten füttern, https://nutti.se/www/

Polarlicht gucken: Visit Sweden hält Sichtungen von Polarlichtern in der Zeit von September bis März für realistisch.

App für Polarlichter: Die App "Hello Aurora" zweier isländischer Erfinder soll anzeigen, ob am eigenen Standort die Aurora Borealis zu sehen sein wird. Dazu nutzt sie komplexe Informationen zu Wetter, Magnetfeldern und Sonnenstürmen und berechnet die Wahrscheinlichkeit für Nordlichter. Und das nicht nur für den Moment, sondern auch für die kommenden Tage. Das soll Nordlichtjägern die Suche nach dem selten auftretenden Phänomen erleichtern.

Weitere Infos unter www.visitsweden.de, www.kirunalapland.se/en/