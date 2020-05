Von Markus Kirchgessner

Kaum hat sich die Tür des Überlandbusses von Port Sudan nach Kassala geschlossen, und Adam Hamid es sich auf einem Platz neben dem Busfahrer bequem gemacht, beginnt er schon, seine Rubaba aus ihrer Instrumentenhülle zu nehmen. Gemeinsam mit seinem deutlich älteren Freund Kamal Omar Adschadsch ist der achtzehnjährige Musiker auf dem Weg nach Gibet. Dort findet eine Graduiertenfeier von Studenten statt, und die haben die Zweimannband zur musikalischen Unterhaltung gebucht.

Hintergrund Anreise: Zum Beispiel mit Turkish Airlines (via Istanbul), Egypt Air (vis Cairo), Emirates (via Dubai) oder Lufthansa (via Addis Adeba) Unterkunft: Unweit des Hafens in Port Sudan liegt das westlich eingerichtete Basiri Plaza. Das Hotel ist die ideale Ausgangsbasis, um am Abend ins alkoholfreie [+] Lesen Sie mehr Anreise: Zum Beispiel mit Turkish Airlines (via Istanbul), Egypt Air (vis Cairo), Emirates (via Dubai) oder Lufthansa (via Addis Adeba) Unterkunft: Unweit des Hafens in Port Sudan liegt das westlich eingerichtete Basiri Plaza. Das Hotel ist die ideale Ausgangsbasis, um am Abend ins alkoholfreie Nachtleben an der Corniche einzutauchen, www.basiriplaza.com, info@basiriplaza.com; Ein gutes Mittelklassehotel in der staubigen Hauptstadt ist das Acropole Hotel. Sehr freundliches Personal. WiFi funktioniert perfekt.



Die Straße ist wenig befahren, und so war es ein Zufall, dass unser Busfahrer, als er an einer Raststätte hielt, seinen alten Bekannten Adam stehen sah. Auch wenn der Bus bereits bis auf den letzten Platz belegt ist, zurückgelassen wird im Sudan niemand. Ein kurzer Blick in die Runde, auffordernde Ermunterungen der Fahrgäste, und schon beginnt Adam seiner Rubaba die ersten Töne zu entlocken. Zuerst spielt er zaghaft auf dem fünfsaitigen, einer Mischung aus Laute und Leier ähnelnden Instrument. Von Stück zu Stück entwickelt sich mehr Dynamik, das dritte Stück zeigt sich dann plötzlich etwas verhaltener, und in einem Ritardandomoment setzt Kamal mit seinem trockenen Bariton ein.

Auch wenn die Passagiere des Busses nicht unbedingt fließend im Dialekt der Beja sind, ist sofort klar, hier kann es sich nur um ein Liebeslied handeln – die Intonation lässt keinen anderen Schluss zu. Und in der Tat erzählt das Lied mit dem Titel "Sabalal" vom Leiden eines jungen Mannes, der sich nach seiner fernen Geliebten verzehrt. Der Gesang berührt und die Zeit verrinnt im Fluge. Während die weite Ebene der Landschaft, die sich seit wir den Saum des Roten Meeres verlassen haben nur wenig verändert hat, plötzlich beginnt zu wandeln. Die Fernstraße führt nun in einem Steilanstieg durch eine Klamm, die Agaba – Schlucht. Hier beginnt die Hochebene von Kassala. Nur wenig Vegetation begleitet das an den Rändern ausfransende Asphaltband, vereinzelte Koloquinten, eine Kulturfolgepflanze, die auf frühere Spuren von Landwirtschaft verweist. Im Südosten ist die Grenze nach Eritrea nicht mehr weit.

Der Sudan ist erst seit kurzem wieder auf der Landkarte des Tourismus aufgetaucht. Vor der Jahrtausendwende gab es noch einen DuMont Kunstreiseführer Sudan, aber die letzte Auflage von 1998 ist schon lange vergriffen und auch antiquarisch nicht leicht zu finden. Damals umfasste der Band noch ein Land, das deutlich größer war als der heutige Staat Sudan. Mit der Abspaltung des Südsudan im Jahr 2011 verlor das Land ein Viertel seiner Fläche und die gesamten Erdölvorkommen. Während von Reisen in den christlichen Südsudan wegen der dortigen Unruhen im Moment abgeraten wird, hat der muslimische Norden, der heutige Staat Sudan, für abenteuerlustige Reisende viel zu bieten. Bei einer Fläche von 1.886.000 Quadratkilometern ist der Sudan mehr als fünfmal so groß wie Deutschland. Jedoch spielt sich über 90 Prozent des Tourismus auf dem engen Küstenstreifen des Roten Meeres ab, oder genauer gesagt, an dessen Korallenriffen.

Ein Mann sitzt an der Raststätte am Rande der Fernstraße und isst Reis.

Kassala, die Stadt am Fuße der sich wie Zuckerhüte aus der flachen Landschaft erhebenden Taka-Berge, ist nicht nur bekannt für einen der lebendigsten Märkte des Landes, sondern vor allem als religiöses Zentrum. Zahlreiche Tariqas, mystische muslimische Orden, haben hier ihren Sitz und Ursprung. Das vermutlich schönste Heiligtum ist die Moschee mit dem Heiligengrab des Khatmiyya – Ordens. Etwas außerhalb des quirligen Stadtzentrums gelegen, zeigt sich die Moschee, der durch den Zahn der Zeit das Dach abhandengekommen ist, als eine Oase, an der sich am späten Nachmittag Familien und Liebespaare treffen. Während Großfamilien im Schatten das mitgebrachte Picknick verzehren, Kaffee kochen und erzählen, wetteifern Jungs wagemutig beim Klettern auf den direkt hinter der Moschee ansteigenden Felsen.

Etwa auf halber Strecke zur ägyptischen Grenze liegt, wenig südlich des vierten Nilkatarakts, die Stadt Karima. Auf dem Gipfel des heiligen Berges Gebel Barkal angelangt, eröffnet sich dem Besucher ein grandioser Blick auf die Oasenstadt. Von dem kleinen Hochplateau dieser einzigen Erhebung weit und breit lässt sich erahnen, warum die ägyptischen Herrscher vor 3.500 Jahren unter Thutmosis III diesen Ort zum Zentrum ihres Reichs erwählten. Hier war es möglich, Landwirtschaft zu betreiben, und hier konnte sich der Jenseitskult der Pharaonen entwickeln und verfeinern. Bis zur zwanzigsten Dynastie diente der Gebel Barkal als Sitz des Gottes Amun, als südliches Pendant zur heiligen ägyptischen Stadt Karnak.

Gut 1000 Jahre später wurden Pyramiden angelegt, insgesamt achtzehn, und diese wurden so ausgerichtet, dass die Sonne von der Spitze des Tafelbergs aus gesehen, direkt hinter ihnen untergeht. Vor gut 2.000 Jahren versprach dies die Gewissheit eines ewigen Lebens im Jenseits, aber auch heutzutage umweht den religionsfernen Besucher des heiligen Berges ein Hauch von Ewigkeit. Die Hitze des Tages weicht, die Luft wird zart, sie umschmeichelt die Reisenden. Vom Nil kommend, trägt sie leise das Geräusch Fußball spielender Jungs mit sich, wie auch den regelmäßig wiederkehrenden Ruf eines traurigen Esels. Ansonsten Stille.

Ein Kamelführer in der Wüste.

Schon lange ist die Sonne am Horizont versunken, bis sich die kleine Gruppe aus der Versenkung in die ganz besondere Atmosphäre des Ortes lösen kann, und sich auf den Weg hinab nach Karima macht. Der Abstieg erweist sich als deutlich weniger Kräfte zehrend, als der steile Aufstieg. Hinunter geht es über eine Düne feinsten Wüstensands an der Südflanke des Gebel Barkal. Schuhe ausziehen, springen, rutschen, vielleicht sogar ein Purzelbaum – vielleicht nicht die Leichtigkeit eines ewigen Lebens, aber eine Leichtigkeit, die den Abend über anhält, und an die am folgenden Morgen der Sand erinnern wird, der beim Anziehen der Hose auf den gestampften Lehmboden des Gästehauses rieselt.

Fast 300 Kilometer führt die Strecke von Karima in Richtung Osten durch die Bayuda-Wüste, bis sie in Atbara erneut das Niltal erreicht und sich nach Süden, dem Nil flussaufwärts folgend, wendet. Über lange Zeit hin orientiert sich der Blick am Gebel Hassania, der höchsten Erhebung der Bayuda-Wüste. Hier zeigt sich die Vegetation noch spärlicher als an den Tagen zuvor. Immer wieder ziehen Sandhosen vorbei, verweilen an einer Stelle, umspielen einen Felsen, ziehen weiter. Siedlungen finden sich keine, auch die vereinzelten Schaf- und Ziegenhirten, die weiter südlich dann und wann am Wegesrand auftauchten, sucht man hier vergeblich.

Und dann: Meroë. Schon alleine wegen der Pyramiden unweit des Ortes Bagrawija lohnt sich eine Reise in den Sudan. In einem Zeitraum von 600 Jahren, beginnend unter Ergamenes, etwa 300 vor der Zeitrechnung, entstand die schier unglaubliche Zahl von etwa 100 Pyramiden. Keine auch nur annähernd so groß wie die Pyramiden von Gizeh, aber durch die schiere Zahl von fast noch stärkerer Faszination. Seit 2011 gehört das gesamte Ensemble zum UNESCO-Weltkulturerbe. Dennoch, der Besucher fühlt sich wie ein Entdecker. Zwei, drei Kamelführer bieten ihre Dienste an, weitere Touristen kann er an einer Hand abzählen. Es gibt Tage, an denen kontrollieren die Wärter 15 Besucher, an anderen drei, aber es gibt auch Tage, da umstreicht nur der Wind die Reihe der Pyramiden, und verweht die Fußspuren der Gäste des Vortags. Welch ein Kontrast zu den von Touristenscharen überlaufenen pharaonischen Sehenswürdigkeiten Ägyptens!

Der Sportler Izeddin Salahder auf dem heiligen Berg Gebel Barkal.

Vieles übernahmen die nubischen Herrscher damals von den Ägyptern. Den Glauben an ein Leben nach dem Tod, die Totengötter Osiris, Isis und Anubis. Viele der Riten des Übergangs in ein späteres Leben. Unabdingbar dabei die Pyramide als Idealform einer sakralen Architektur. Einen entscheidenden Unterschied jedoch machten die nubischen Baumeister: sie wählten einen viel steileren Neigungswinkel, zumeist um die 72 Grad, gegenüber nur 54 Grad Neigung in Ägypten.

Vermutlich haben wir es einem dicken Hanfstrick zu verdanken, dass unser Fahrer Yasir uns zum Ende der Reise wieder gut an den Ausgangspunkt zurückgebracht hat. Als unverzichtbares Accessoire fällt dieser an fast jedem Fahrzeug auf, egal ob Lastwagen, PKW oder TukTuk. Und Yasir kann uns erklären, warum ein Stück Seil hinter jedem Fahrzeug herbaumelt: es ist eine Erinnerung an Zeiten, als Kamelbeine zur Nachtruhe mittels eines Stricks zusammengebunden wurden. Nachdem der Besitzer des Kamels den Knoten gelöst hatte, brachte das Tier ihn unversehrt zur nächsten Wasserstelle und dann wieder nach Hause. Zurück in Frankfurt hängt nun ein Strick an der hinteren Stoßstange meines Passats. Ich könnte ihn nun dazu verwenden, mein Fahrzeug sicher an einer Parkuhr zu vertäuen. Oder bringt er mich vielleicht wieder zurück ins Land am Mittellauf des Nils?