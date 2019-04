Von Michael Abschlag

Der Gang ist kühl und feucht, und ein schwerer, süßlicher Geruch liegt in der Luft. Wein. In einer Ausbuchtung in der Wand liegt er, hinter halbverrosteten Eisenstangen, in einem uralten Regal. Die Flaschen sind mit einer Schicht aus Staub überzogen, Spinnweben spannen sich zwischen ihnen und zur Decke. Einige der Flaschen, so erzählt Robert Schimek, liegen seit einem dreiviertel Jahrhundert hier. Sie wurden nie aufgemacht.

Hintergrund INFORMATIONEN Unterkunft: Die Weinlodge Siedler bietet geräumige Doppelzimmer ab 69 Euro pro Person, inklusive Frühstücksbüffet, außerdem eine eigene Gastronomie. Besonders nobel, dafür aber auch deutlich teurer, ist das Landgut Althof in Retz - mit Zimmern ab etwa 130 Euro/Person. Dafür gibt es Besonderheiten wie einen eigenen Weinschrank im [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Unterkunft: Die Weinlodge Siedler bietet geräumige Doppelzimmer ab 69 Euro pro Person, inklusive Frühstücksbüffet, außerdem eine eigene Gastronomie. Besonders nobel, dafür aber auch deutlich teurer, ist das Landgut Althof in Retz - mit Zimmern ab etwa 130 Euro/Person. Dafür gibt es Besonderheiten wie einen eigenen Weinschrank im Zimmer. Essen & Trinken: Der Nikolaihof (Nikolaigasse 3, Mautern in der Wachau) steht auf den Mauern eines römischen Kastells und bietet idyllisches Ambiente im Innenhof. Die Inhaber, Familie Saahs, betreiben ökologische Landwirtschaft. Hauptgerichte gibt es ab 8,60 Euro. Die Gaststätte Figl (Hauptplatz 4, St. Pölten-Ratzersdorf) hat einen schönen Innenhof und angenehme Räumlichkeiten, regionale und saisonale Küche, allerdings zu gehobenen Preisen. Aktivitäten: Retz bietet Führungen durch die unterirdischen Gänge und Weinkeller für 11 Euro/Person (4,50 Euro für Schüler). Die Führung dauert 1,5 Stunden und findet zwischen Mai und Oktober dreimal täglich statt, das übrige Jahr einmal täglich um 14 Uhr. Man sollte einen Pullover oder eine Jacke mitnehmen, es kann kühl werden. In Poysdorf kann man die Altstadt und die Kellergassen bequem im Feuerwehranhänger erkunden. Die Fahrt dauert 1,5 Stunden und kostet 9 Euro/Person. Von April bis November jeden Sonn- und Feiertag um 16 Uhr.

Es sind unzählige Flaschen, die in den Gängen unter Retz lagern. Niemand weiß, wie viele es sind, sagt Schimek, der durch die Gänge führt. Es weiß auch niemand, wo sie überall verlaufen. Denn unter Retz, der Weinstadt, liegt ein Labyrinth.

Retz liegt im Zentrum des Weinviertels, jener Region, die sich im Norden Niederösterreichs befindet, an der Grenze zu Tschechien und der Slowakei. In vier Regionen teilt sich Niederösterreich: das Industrieviertel, das Mostviertel, das Waldviertel - und eben das Weinviertel. Seinen Namen trägt es zu Recht, denn von hier kommen die meisten österreichischen Weine. Vor allem Grüner Veltliner und Weißburgunder wachsen hier. Die Landschaft ist geprägt von sanft geschwungenen Hügeln, an die Hänge schmiegen sich Dörfer und Weingärten. Die Böden aus Lös und Ton eignen sich hervorragend für den Weinbau, die Sommer sind heiß, die Winter kalt. Der fehlende Niederschlag ist allerdings eine Herausforderung - die Region ist die trockenste in ganz Österreich. Inzwischen wird der Wein auch nach Deutschland exportiert, nach England oder in die USA.

Der Wein hat auch Retz reich gemacht. Die Stadt liegt in einer Ebene, umgeben von fruchtbaren Weinbergen. Als sich im 15. Jahrhundert die reformatorischen böhmischen Hussiten gegen den Kaiser aus dem Geschlecht der Habsburger erhoben, hielten die Retzer dem Kaiser die Treue. 1425 eroberten die Hussiten die Stadt und brannten sie nieder. Doch als der Krieg zu Ende war, zeigte der Kaiser der wiederaufgebauten Stadt seine Dankbarkeit: Die Einwohner des Ortes erhielten als einzige im Umland das Recht, Wein zu keltern.

Damit begann der sagenhafte Aufstieg der Stadt. Die Winzer aus dem Umland fluchten, weil sie ihre Reben den Retzern abliefern mussten, die zudem die Preise diktierten. Doch die Stadt prosperierte. Noch heute zeugen die Bauten von den drei Jahrhunderten des Wirtschaftsbooms, die das Privileg einläutete: die mächtige Kirche, der Torbogen und der Brunnen auf dem Marktplatz, aus dem einmal im Jahr der Wein fließt.

Das beeindruckendste Zeugnis von Retz einstiger Größe aber liegt unter der Erde. Als die Stadt das Privileg besaß, legte praktisch jeder einen Keller zum Keltern an - es war wie eine Lizenz zum Gelddrucken. Zwanzig Kilometer ist allein das bekannte Tunnelsystem lang, länger als das Straßennetz über der Erde. Die Tunnel sind in den festen Sand unter der Stadt gegraben, nur an wenigen Stellen wird er von Ziegelmauern gestärkt. "Die Leute glauben immer, es sei Stein, aber die Wände bestehen tatsächlich aus feuchtem Sand", erklärt Schimek. "Er ist tatsächlich stabil."

Alle paar Hundert Meter kommt man an Schächten vorbei, die nach oben führen: Kamine, die frische Luft in die Keller hinabführen und die verbrauchte hinaus. "Dadurch bleiben die Gänge durchlüftet und gleichmäßig kühl", sagt Schimek. "Sie haben eine konstante Temperatur von zehn bis 12 Grad, das ist für den Wein ideal."

Viele Gänge wurden aber nie verzeichnet. Nur ein Teil ist öffentlich besuchbar, viele sind Privatkeller. Wer den Zugang zu einem Gang hat, dem gehört er - das ist die einfache Regel. An einer Wegkreuzung findet sich die Figur einer schwarzen Katze. "Die schwarze Katze ist eine Anspielung auf einen Kellerpilz gleichen Namens", erzählt Schimek. "So wurde früher aber auch die Hauskatze genannt, die sich im Winter auf das wärmste Fass setzte. Nach damaliger Vorstellung gärte da der beste Wein."

Wie Retz lebt auch das benachbarte Poysdorf vom Wein, aber zunehmend auch vom Tourismus. Die Stadt bietet Traktorfahrten durch den Ort und die Weinberge an. In dem ratternden Gefährt geht es vorbei an den Hängen und restaurierten Gutshöfen, hin zum Ortskern. Dort befindet sich etwas, das typisch ist für Niederösterreich: eine Kellergasse. Zu beiden Seiten des Steinpflasters stehen kleine, eingeschossige Hütten aus weißem Kalk. "In den Hütten wurde früher der Wein gekeltert und gelagert", erklärt Fremdenführer Josef Wessely. Die Hütten sind in einen Erdwall gebaut, der sich über den Dächern erhebt. "Der Stein und die Erdschicht schützen vor der Hitze.

Tatsächlich ist es im Inneren angenehm kühl. Die meisten Hütten bestehen aus einem Schankraum und, darunter, einem Keller, manche haben einen Zugang zu den unterirdischen Gängen. "Durch dieses Loch wurden früher die Reben in den Keller geschüttet und dort dann zertreten", erläutert Wessely. Inzwischen lohnt sich das nicht mehr. Viele der kleinen Winzer, die einst eigene kleine Weinberge bewirtschafteten, mussten nach und nach aufgeben, die größeren teilten das Geschäft unter sich auf. "Früher gab es in der Region im Retz 300 Winzer", erzählt Wessely. "Heute sind es noch rund 30." Die Bewirtschaftung kleiner Hänge wirft kaum noch genug Ertrag ab, um davon leben zu können. Und die großen Weingüter, die nun den Markt unter sich aufteilen, haben längst auf die industrielle Verarbeitung umgestellt. Der Wein wird maschinell gepresst und in großen, glänzenden Stahltanks gelagert. Im Bottich zertreten wird er nicht mehr.

So sind auch die Kellergassen das Relikt einer vergangenen Zeit. Heute sind sie vor allem touristisch interessant, denn noch immer bestechen sie mit ihrer pittoresken Optik. Bei Festen präsentieren die Winzer hier ihren Wein. Und noch eine Funktion ist ihnen geblieben: In den Schankräumen steht traditionell Wein für erschöpfte Wanderer bereit. Wer Durst hat, kann eintreten, sich ein Glas nehmen und zum Dank eine Münze in eine aufgestellte Box werfen. Aber auch dieser Brauch ist auf dem Rückzug.

Die Winzer haben es letztlich auch nicht leicht. In den 1980er Jahren sorgte der Skandal um gepanschte Weine dafür, dass österreichische Erzeugnisse für lange Zeit aus den Regalen verschwanden. Inzwischen haben sich österreichische Weine wieder mühsam internationales Ansehen erarbeitet. Und mittlerweile versucht eine neue Generation junger Winzer, neue Wege zu gehen.

Marie Ebner-Ebenauer etwa hat ihr Weingut nahe Poysdorf, die Weingärten sind verteilt auf die Hänge vor der Stadt. Mit ihrem Mann setzt die 36-Jährige konsequent auf Bio-Weinbau: keine chemischen Dünger, keine Zusatzstoffe, keine Insektizide. 2007 haben sie sich ihren ersten Weinberg gekauft, inzwischen sind es mehrere. "Damals war das eine schwierige Entscheidung", erzählt sie. "Wir haben uns das lange überlegt, es ist ja doch ein Risiko. Aber dann haben wir uns gesagt: Machen wir’s." Heute erzielen ihre Weine internationale Auszeichnungen.

"Die Gegend begeistert einen nicht auf den ersten Blick", sagt Ebner-Ebenauer selbst. "Aber sie hat eine eigene, versteckte Schönheit, die auf den zweiten Blick sichtbar wird." Am schönsten, sagt sie, sei es morgens in den Kellergassen.

Sie ist nicht die Erste, die der Region verfällt. Umgeben von Weinbergen und sattgrünen Wiesen, kann man erahnen, woher diese Begeisterung kommt. Aber während die Weine aus der Region bereits in alle Welt exportiert werden, beginnt ihre touristische Erschließung gerade erst. "Bislang verirren sich nur wenige hierher", sagt Wessely. Das habe auch Vorteile. "So hat sich die Region ihren ursprünglichen Charme bewahrt", sagt er. Und sieht wohl oft noch so aus wie einst, als der Wein Retz reich machte.