Von Gerd Otto-Rieke

Dass das Bett das Wichtigste in einem Hotelzimmer ist, weiß man spätestens nach einer unbequem verbrachten Nacht. Zudem: Die Ruhestatt wird zum Zimmermittelpunkt im Zeitalter der Laptops. Das wird nirgendwo so deutlich wie in den USA.

Mithilfe bequemer Kissen dient das Boxspringbett mehr und mehr auch als Arbeitsplatz. Weswegen einige Hotels den bisher als unentbehrlich angesehenen Schreibtisch samt Stuhl aus dem Zimmer werfen. Diese Möbelstücke sind manchen Gästen sogar lästig, weil sie lieber das Bett für elektronische Erledigungen nutzen. Stabiles WLAN ("Wi-Fi") wird vorausgesetzt.

Ganz wichtig weiterhin: die Kopfkissen. Für das Hotel keine leichte Investitionsentscheidung. Hart oder weich, Daunen oder Polyester? Mikrogel, antiallergisch oder antimikrobiell? Traditionelles Kissen oder Nackenrolle? Wie groß? Und wie viele pro Matratze? Viele Häuser bieten auf Nachfrage die gewünschte Alternative an.

Auch hinsichtlich der Bettwäsche tut sich was in den USA. Während der europäische Gast Bettlaken und Bettbezug gewöhnt ist, findet er in Amerika meist statt des Bettbezugs ein weiteres Laken vor, auf das eine Decke gelegt ist. Jetzt setzt sich immer mehr "triple sheeting" durch: Spannbettlaken ("fitted sheets") und Zudecklaken ("flat sheets") wie bisher, aber auf die Wärmedecke kommt ein drittes Laken ("top sheet").

Ein weiteres Utensil, das außer dem Tisch allmählich aus amerikanischen Hotelzimmern verschwindet, ist der flauschige weiße Bademantel. Einer der Gründe: zu langweilig für Selfies. Die Always-on-Generation schätzt hingegen von Textildesignern gestylte und fotogene Bademäntel. Sie haben coole Muster mit Wow-Faktor à la Giraffe, Leopard oder Zebra.

Und noch etwas wird der Reisende in immer weniger Hotels finden: die braun oder blau eingebundene Bibel in der Schublade neben dem Bett. Seit 1899 versorgt die in Wisconsin gegründete gemeinnützige Organisation Gideons International öffentliche Einrichtungen oder eben Hotels und Motels mit der Heiligen Schrift. Gastgeber sehen das zunehmend skeptisch - einerseits werden Platzprobleme genannt (Nachttische sind ein Relikt der Vergangenheit), andererseits wolle man Angehörige anderer Religionen und Nichtgläubige nicht verärgern. Aber solange es noch Fernseher in Hotelzimmern gibt, kann der Interessierte ja irgendeines der vielen Bibelprogramme einschalten. Auch das Internet bietet Alternativen en masse zum gedruckten Wort.

Zimmertresore, in die locker ein Laptop passt und die mit Steckdose zum Aufladen versehen sind, werden dankbarer genutzt als die Minibar. Aus der Nasszelle wird ein Spa, statt Schränke gibt es offene Regale, aus den Zimmern wird der Ballast entfernt und durch Lichtkonzepte ersetzt. Das Feng-Shui-Nest mit heimeliger Wohlfühlatmosphäre verlässt der Gast nur noch zum Workout im Fitness & Wellness Center oder für ein paar Biohäppchen vom Yoga-Ayurveda-Koch, serviert mit Spring Water von Personal in Turnschuhen.

Zur Bedienung der zentralen Steuerung von Licht, Klimaanlage und Vorhängen benötigt man fast schon einen IT-Master, für die Duscharmatur eine NASA-Ausbildung. Freuen dürfen wir uns demnächst über das Einchecken mit Robotern, den schlüssellosen Zimmerzugang, iPad-kompatible Kaffeemaschinen und das Bezahlen per Smartphone.

Auf eines kann sich der Reisende jedoch zumindest in preiswerteren Motels verlassen: Alles in den USA ist XXL, nur die Waschbeckenarmaturen sind im Miniformat. Zudem sind sie so knapp montiert, dass der Strahl das Porzellan touchiert. Händewaschen wird zur Fummelakrobatik. Steht warmes Wasser zur Verfügung, kommt es aus einem zweiten Hahn - kochend heiß. Die Idee der Einhandmischbatterie mit Strahl zur Waschbeckenmitte hat es nicht über den Atlantik geschafft.