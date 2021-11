Von Anja Hammer

Robben, überall Robben. Mehr als 200.000 dieser Tiere rekeln sich direkt vor uns im Sand und auf den Felsen. Nur ein Geländer trennt uns von den Kolossen mit den schwarzen Knopfaugen. Denn am "Cape Cross" führt ein Holzsteg mitten durch eine der größten Robbenkolonien der Welt. Dennoch scheint es, als würden sich die Tiere hier an der Westküste Namibias nicht an den menschlichen Besuchern stören. Sie dösen, kämpfen – und gebären.

Hintergrund Infos: Namibia

Anreise: Sowohl Lufthansa als auch Eurowings fliegen direkt nach Windhoek, ab ca. 660 Euro.

Übernachten: Das Etendeka Hills Camp: Nachts erreicht man nur über eine geführte Wanderung durch die Ausläufer des Grootberg-Massivs. Das Dach der einfachen Hütte lässt sich aufklappen und man schläft direkt unterm Sternenhimmel, ab 115 Euro, www.etendeka-namibia.com

Pauschal: Die "Namibia-Safari" der Landrover Experience, 8 Tage ab 5690 Euro. www.landrover-experience.de

Allgemeine Auskünfte: www.namibia-tourism.com

Jetzt, von November bis Januar, kommen die meisten Jungtiere zur Welt. Bei diesem Wunder des Lebens hautnah dabei zu sein, ist ein überwältigendes Erlebnis. Und zugleich ein schreckliches. Der Geruch von Leben und Tod liegt in der Luft; es ist ein bestialischer Gestank. Nicht alle Ohrenrobben überleben die Strapazen der Geburt. Und genau darauf warten versteckt in der Ferne Schabracken-Schakale und braune Hyänen. "Sie räumen quasi auf", erklärt Wanjo. Der 32-jährige Namibier ist unser Guide. Er spricht lupenreines Deutsch mit hanseatischem Einschlag. Seine Vorfahren kamen 1905 aus Hamburg und der Pfalz nach "Deutsch-Südwestafrika", wie die einstige deutsche Kolonie hieß. Doch auch wenn das lange her und Namibia seit 1990 von Südafrika unabhängig ist – die deutsche Vergangenheit ist noch überall sichtbar. Seien es die "Christuskirche" in der Hauptstadt Windhoek, die "Bismarck-Apotheke" im Küstenstädtchen Swakopmund oder die vielen weißen Namibier, die perfektes Deutsch sprechen.

So wie Wanjo. Er sitzt zusammen mit seinem Kollegen Markus im vordersten Fahrzeug unserer Vier-Wagen-Kolonne. Von dort aus erzählen die beiden "Instruktoren" – wie die Reiseleiter bei den "Landrover Experience Tours" heißen – per Funkgerät alles Wissenswerte zu Land und Leuten. Zudem warnen sie uns bei nahenden Viehgattern, kreuzenden Zebras oder anderen Hindernissen. Denn bei den "Landrover Experience Tours" sitzen die Teilnehmer selbst am Steuer. Und mit jedem Wagen in der Kolonne nimmt die Staubwolke zu und die Sichtweite ab.

Eine Wanderung durchs Etendeka-Schutzgebiet führt zu einsamen Hütten.

Das ist an sich nicht tragisch: Namibia ist zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland, hat aber nur rund 25 Millionen Einwohner. Das macht sich auch im Verkehr bemerkbar. Auf den Straßen ist kaum etwas los, außerhalb sogar gar nichts. Entsprechend leicht fällt also selbst der Linksverkehr, der in dem afrikanischen Land herrscht. Und sollte es doch einmal Gegenverkehr geben, lässt Wanjo uns das über Funk wissen. Ansonsten erinnert er daran, möglichst in der Mitte der breiten Schotterstraßen zu fahren. Dort sind am wenigsten Steine, die Windschutzscheibe und Reifen gefährden können.

Doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen: Sascha beispielsweise, Fahrer aus Wagen 3, entpuppt sich als Experte darin, die Vergänglichkeit der Autoreifen zu testen. Zweimal muss Wanjo ran: Glücklicherweise ist weder das Austauschen der Reifen noch das Flicken für den gelernten Automechaniker ein Problem. Und glücklicherweise bleibt uns eine Panne an der Skelettküste erspart. Diese liegt nördlich des "Cape Cross"-Robbenreservats und trägt ihren Namen nicht ohne Grund. Die Meeresströmung hier ist so stark und unberechenbar, dass früher Schiffe von ihrem Kurs abgetrieben und an Land gespült worden sind. Die Schiffbrüchigen, die sich an Land retten konnten, hatten in der hier verlaufenden Namib-Wüste keine Überlebenschance. Noch heute sieht man von der Straße aus Schiffswracks. Diese stammen allesamt aus neuerer Zeit, denn das extrem salzige Meerwasser lässt kein Schiffsskelett lange überdauern.

Mehrere Meter hohe Termitenhügel sprießen überall aus dem Boden

Ganz anders die Welwitschia Mirabilis: Die Pflanze, die auch das Wappen von Namibia darstellt, übersteht selbst die widrigsten Bedingungen. Sie ist in der Namib-Wüste heimisch – und zwar nur dort. Wanjo weist uns auf die unscheinbaren, vertrockneten Blätterhaufen hin. So sieht die Pflanze zumindest für Ahnungslose aus. In Wahrheit ist sie ein Wunder der Natur: "Die Welwitschia besteht aus nur zwei Blättern und wächst circa zwei Millimeter im Jahr", erklärt Wanjo. Angesichts der Größe der Exemplare am Straßenrand muss er uns nicht vorrechnen, dass sie schon mehrere Hundert Jahre auf dem Blätter-Buckel haben. Das älteste bekannte Exemplar wird auf 2500 Jahre geschätzt. Als wir die Küste hinter uns lassen und bei Torra Bay ins Landesinnere fahren, ändert sich die Landschaft allmählich. Das Land wird hügeliger, die Erde röter, die Vegetation nimmt zu: Im Etendeka-Schutzgebiet macht sich die Super-Dürre, die Namibia mehrere Jahre geißelte, noch nicht so sehr bemerkbar. Nunibüsche, Mopane-Bäume und Weißstammbäume treiben gerade aus oder tragen schon eine saftige Krone – ein Leckerbissen für Giraffen.

Guide Wanjo wandelt seinen Wagen in eine Kaffee-und Snackbar um.

Bei einer zwölf Kilometer langen Wanderung mit Etendeka-Guide Boas Musabo können wir die majestätischen Tiere mit den langen Hälsen bei ihrem morgendlichen Snack beobachten. "Das Fell einer Giraffe ist so individuell wie ein Fingerabdruck", erklärt Boas. Ohnehin scheint es sich der 32-Jährige zum Ziel gesetzt zu haben, uns zu halben Rangern auszubilden. Anhand eines Zebra-Beins, das er unterwegs findet, verdeutlicht er uns den Nahrungskreislauf. Denn auch hier räumen die Hyänen auf und fressen, was die Löwen übrig lassen. Von den vielen Knochen auf dem Speiseplan sind ihre Hinterlassenschaften ganz weiß – denn auch in die "Häufchenkunde" weist uns Boas ein. So lernen wir auch die Tiere kennen, denen wir bis dahin noch nicht begegnet sind: Leoparden, Elefanten und Löwen.

Zu den letzten beiden führt uns Boas per Geländewagen: In nur 100 Meter Entfernung erntet ein Elefantenpaar einen Mopane-Baum ab. Noch näher kommen wir Löwin Munna und ihrer Familie: Die neun Großkatzen fläzen sich gemütlich im Gras und lassen sich durch uns kaum stören. "Sie bringen das Auto, in dem wir sitzen, nicht mit Menschen in Verbindung", erklärt uns Boas. Die gleiche Erfahrung machen wir mit den Leoparden im Okonjima-Naturschutzgebiet und im Ongava-Reservat, wo wir ganz nah an eine Gruppe Breitmaulnashörner herankommen. Den bis zu zwei Tonnen schweren Tieren ist es egal, dass unsere Kameras gerade heiß laufen. Das mag aber auch daran liegen, dass die Kolosse, deren Horn auf dem Schwarzmarkt mehr wert ist als Diamanten, extrem kurzsichtig sind. Sie können höchstens 20 Meter weit schauen – und so kauen sie sich nun in aller Ruhe durch einen Berg Heu. Während der Dürre wurden sie gefüttert.

Auch sind die Wildtiere zunehmend auf die künstlichen Wasserstellen angewiesen, die viele Lodges angelegt haben. So können die Gäste beim Frühstück oder Abendessen Warzenschweine, Oryxantilopen oder sogar Löwen beobachten.

Es gibt nur eine Tierart, die sich nicht blicken lässt und trotzdem allgegenwärtig ist: die Termiten. Weil die kleinen Tiere lichtempfindlich sind, leben sie unter der Erde, doch ihre großen Bauten prägen die Landschaft Namibias. Wie Türme oder Kathedralen erheben sich die Termitenhügel allerorten aus der Erde, Zigtausende müssen es sein. "Es hat sie noch keiner gezählt", meint Wanjo mit seinem trockenen Humor. Das Kuriose an den Bauten aus Sand: Ihre Spitzen sind alle nach Norden ausgerichtet. "Wegen der Belüftung", erklärt Wanjo weiter. Denn im Inneren ihres Hügels züchten die Termiten ihr eigenes Essen: einen Pilz. Bis zu 30 Jahre bauen die emsigen Tierchen an ihrem Zuhause, dabei können die Türme zehn Meter hoch werden. Und das ist im wahrsten Wortsinne nur die Spitze des Termitenberges. Bei Minenarbeiten in Südafrika wurde schon ein vier Kilometer tiefer Termitentunnel entdeckt.

Und während die Insekten den Boden höhlen, löchern wir Wanjo weiter mit Fragen. Sein Heimatland ist einfach zu faszinierend…