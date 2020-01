Saarbrücken/Berlin (dpa) - Urlaub machen, aber mit gutem Gewissen: Wer bei seinen Reisen auf Aspekte wie Umweltschutz und Sozialstandards Wert legt, findet unzählige Siegel, die einem genau das versprechen. Es ist ein bisschen wie im Supermarkt, wo Verbraucher angesichts Dutzender Kennzeichnungen zu Bio, Fairtrade und Co. schnell mal den Überblick verlieren.

Man könne von einem "Siegel-Dschungel" im Tourismus sprechen, sagt Antje Monshausen von Tourism Watch, einer Abteilung der Hilfsorganisation Brot für die Welt, welche sich für nachhaltigen Tourismus einsetzt. "Wir gehen von weltweit rund 150 Siegeln aus, die zum Teil konkurrieren", schätzt die Expertin.

Was macht ein gutes Siegel aus? Hotels, Reiseziele und Veranstalter müssten durch externe Gutachter überprüft worden sein und die Siegel von unabhängigen Stellen vergeben werden, erläutert Monshausen. Die Kriterien sollten öffentlich und einsehbar für Verbraucher sein.

Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit

Idealerweise berücksichtigt ein Siegel alle Dimensionen von Nachhaltigkeit. Neben Umweltschutz sind das soziale Standards wie die Arbeitsbedingungen im Hotel sowie kulturelle und ökonomische Aspekte. Das Urlaubsziel und die Bewohner sollten ebenso vom Tourismus profitieren und ihn aktiv mitgestalten können.

Geht es um solche Anforderungen für touristische Siegel, werden oft vier Buchstaben genannt: GSTC. Die Abkürzung steht für Global Sustainable Tourism Council (Rat für globalen nachhaltigen Tourismus). Die Organisation hat einen Standard entwickelt, der in den Bereichen Management, Umwelt, Soziales, Wirtschaft und Kultur gewisse Anforderungen an Betriebe und Destinationen stellt.

Siegel, die die Kriterien bei ihren Zertifizierungen beachten oder gleichwertige Vorgaben machen, können sich vom GSTC anerkennen lassen. Dazu zählen etwa Green Globe oder Biosphere Tourism. Eine Übersicht zu anerkannten Veranstalter-, Destinations- und Hotel-Siegeln findet sich auf der GSTC-Webseite.

Kritik am globalen Standard

Seit einiger Zeit können Institute sich vom GSTC akkreditieren lassen und deren Standard als Basis für ihre Überprüfung nehmen, wie Siegel-Experte Herbert Hamele vom Europäischen Expertennetz für nachhaltigen Tourismus Ecotrans erklärt. "Gerade in Fachkreisen gibt es auch Kritik daran. Denn das GSTC prüft nun einerseits Zertifikate und tritt andererseits zugleich als eine Art Konkurrent gegen ebendiese Siegel an", sagt Hamele. Die Zahl der vom GSTC akkreditierten Organisationen ist aber noch gering.

Als einer von hunderten Experten hat Hamele die GSTC-Standards erarbeitet. Er beschäftigt sich seit den 1980er Jahren mit Tourismus-Siegeln. Seine Expertise ist gefragt: Für das EU-Parlament hat er etwa zuletzt 2018 mit weiteren Fachleuten einen Bericht über die Nachhaltigkeitslabels im Tourismus in Europa erarbeitet. Sein Wort hat in der Branche Gewicht. Welche Siegel empfiehlt Hamele?

Siegel kaum verbreitet

Der Experte nennt neben den Siegeln, die vom GSTC anerkannt sind, auch staatliche Label. Dazu zählt er etwa das EU-Ökolabel für Beherbergungsbetriebe und Campingplätze und das Österreichische Umweltzeichen für Tourismus. Klingt in der Theorie gut.

Hamele schätzt aber, dass weltweit nur rund ein Prozent aller Betriebe mit einem der Label ausgezeichnet sind. "Und noch weniger mit einem Siegel, das vom GSTC anerkannt ist." Was bringt es also, in einem Land nach einem Hotel mit einem bestimmten Zertifikat zu suchen, wenn es dort am Ende gar keins gibt?

"Viele Betriebe, die ein Zertifikat erhalten könnten, bemühen sich nicht darum. Oder wissen nicht, dass sie eines erhalten könnten, weil sie schon die Kriterien erfüllen", sagt Hamele.

Zertifizierungen bei großen Veranstaltern

Beim deutschen Marktführer Tui jedoch waren 2018 laut aktuellem Nachhaltigkeitsbericht 78 Prozent aller Hotels mit einem vom GSTC anerkannten Siegel zertifiziert. Das umfasst Eigenmarken wie Robinson und Tui Blue ebenso wie Partnerhotels. Tui sponsert das GSTC, dieses arbeitet nach eigenen Angaben aber unabhängig.

FTI hat nach eigenen Angaben mehr als 2000 als nachhaltig zertifizierte Hotels im Angebot und kennzeichnet diese in seinen Katalogen seit Juli 2019 mit einem grünen Blatt. Basis dafür ist die Listung eines Hauses im Green Travel Index - einer Datenbank, die nach eigenen Angaben nachhaltige Anbieter mit dem Tourismusvertrieb verbindet und auf GSTC-Kriterien basiert.

Bei DER Touristik seien alle Häuser der Hotelmarke Club Calimera nach der internationalen Norm ISO 14001 zertifiziert. Diese legt konkrete Umweltmanagement-Anforderung fest. Auch ein Großteil der Lti-Hotels, einer weiteren DER-Hotelmarke, sei entsprechend zertifiziert. Im kommenden Jahr sollen die verbleibenden Häuser folgen. Nach Angaben des Veranstalters finden die Zertifizierungen durch verschiedene externe, unabhängige und meist lokale Organisationen statt.

Überblick im Siegel-Dschungel

Einen Überblick im Siegel-Dschungel bietet die englischsprachige Webseite Tourism2030.eu, die Ecotrans betreibt. Sie bietet neben der Schnellsuche für Nachhaltigkeitslabel auch eine Karte mit zertifizierten Unterkünften und Zielen mit rund 14 000 Einträgen weltweit - von denen 1400 in Deutschland sind, wie Hamele sagt. Bald soll das Portal auch auf Deutsch zur Verfügung stehen.

Einen Überblick bietet auch das Schweizer Portal fairunterwegs.org, das im Internet 20 Nachhaltigkeitslabel mit kurzen Beschreibungen aufzählt. Das Forum Anders Reisen, ein Zusammenschluss von Veranstaltern mit Fokus auf nachhaltigem Reisen, stellt online eine umfassende Broschüre zum Thema bereit.

Zwei Typen von Zertifizierungen

Grundsätzlich lassen sich laut Hamele zwei Siegeltypen unterscheiden: Management-Systeme und Performance-Label, die in der Mehrheit sind und konkrete Vorgaben machen, die erfüllt werden müssen. Ein Beispiel ist das EU-Ökolabel. Es nennt 100 Kriterien - vom Wasserdurchlauf pro Minute in den Waschbecken bis zu Informationspflichten zu ökologisch günstigen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn in der Nähe der Anlagen.

Zu den Management-Systemen zählt das Siegel Tourcert. Hier entwickeln Unternehmen oder Destinationen Programme, um sich immer weiter in Sachen Nachhaltigkeit zu verbessern, wie Monshausen erklärt. Gemeinsam mit Vertretern etwa aus Umweltverbänden und von Hochschulen sitzt sie im Zertifizierungsrat von Tourcert und bekommt die Berichte der Gutachter vorgelegt. Auf der Basis entscheidet der Zertifizierungsrat, ob die geprüften Betriebe das Siegel bekommen.

"Wir unterstützen das Label, weil es anspruchsvoll und glaubwürdig ist", bekräftigt Monshausen. Honorare bekomme sie für ihre Tätigkeit als Zertifizierungsrätin nicht.

Auch das europäische Umweltmanagement-Siegel EMAS zählt zu den Management-Systemen. Hier muss der Betrieb zunächst den Status quo erheben und dann einen Aktionsplan entwickeln, wie er nachhaltiger wird. Über den Fortschritt wird jährlich Bericht erstattet, erläutert Hamele. "Das heißt aber auch: Ein Betrieb kann das Zertifikat mit Einführung dieses Systems erhalten, aber bei einem sehr niedrigen Nachhaltigkeitsstandard anfangen." Eine andere Unterkunft hat vielleicht schon ein hohes Niveau und legt von dort los.

Das heißt: Bei Management-Systemen wie EMAS gibt das Siegel allein keine konkrete Auskunft, wie nachhaltig ein Hotel am Ende tatsächlich agiert. "Es ist aber besser als nichts", sagt Hamele.

Anspruch und Wirklichkeit

Entscheidend ist, welchen Stellenwert Nachhaltigkeit für Urlauber tatsächlich hat. Ein Blick in die FUR-Reiseanalyse zeigt: Zwar wollen 57 Prozent der Menschen ab 14 Jahren, die 2018 mindestens einmal fünf Tage am Stück verreist sind, möglichst sozial verträglich, ressourcensparsam und umweltfreundlich Urlaub machen. Doch nur bei 23 Prozent war Nachhaltigkeit auch ein Aspekt bei der Gestaltung ihrer letzten Reisen. Und nur bei vier Prozent gab sie bei der Entscheidung zwischen sonst gleichwertigen Angeboten den Ausschlag.

"Anspruch und Wirklichkeit fallen hier stark auseinander", sagt Monshausen. Für sie liegt das auch daran, weil es nach wie vor zu wenige Angebote gebe, die unabhängig überprüft und mit einem glaubwürdigen Siegel versehen seien.