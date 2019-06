Von Monika Hoeksema

Das Auto ist gepackt und vollgetankt, das Navi eingestellt - es kann endlich in die Ferien gehen! Mit dem Start der Pfingstferien beginnt in Deutschland die große Reisezeit. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte eines bei der Planung nicht außer Acht lassen: Die meisten Länder erheben Mautgebühren, und da kann sich immer mal etwas ändern. Eine Übersicht darüber, was in diesem Jahr zu beachten in Sachen Maut zu beachten ist:

Österreich

Wer Richtung Süden fährt, kauft sich am besten noch auf der deutschen Autobahn ein "Pickerl" für Österreich. Es kostet für zehn Tage 9,20 Euro beziehungsweise 26,80 Euro für zwei Monate. Wer ohne erwischt wird - und er wird - muss mit einer Ersatzmaut im Wert von 120 Euro rechnen. Das ist übrigens auch der Fall, wenn die Vignette falsch angebracht ist. Im teuersten Fall droht ein Bußgeld von 300 Euro. Das Durchfahren einiger Tunnel kostet teils extra.

Schweiz

In der Schweiz gibt’s alles oder gar nichts. Mit anderen Worten: nur die Ganzjahres-vignette. Für die bezahlt man in diesem Jahr umgerechnet ca. 36 Euro. Wer sich drumherum mogeln will, der wird mit zusätzlichen 175 Euro zur Kasse gebeten.

Italien

In Italien ist die Pedaggio, die Autobahngebühr, streckenbezogen. Wer also auf die Autobahn fährt, der zieht meist an der Mautstation eine Karte. Beim Verlassen wird je nach gefahrener Etappe und Fahrzeugtyp abgerechnet, circa sieben Cent pro Kilometer. Je kürzer die Strecke und je kleiner das Fahrzeug, desto günstiger die Tour. Im Süden des Landes sind viele Strecken auch mautfrei. Vorsicht: Wer eine Mautstation zum Bezahlen ansteuert, der sollte aufmerksam auf die richtige Fahrspur wechseln - wer zurücksetzt oder wendet, weil er sich in der falschen Schlange befindet, muss mit einem Bußgeld von bis zu 6000 Euro und einem Fahrverbot von bis zu zwei Jahren rechnen.

Frankreich

Nach Streckenabschnitten, also gefahrenen Kilometern, und der Fahrzeugklasse berechnen auch die Franzosen ihre Péage. Eine einheitliche Gebühr gibt es nicht. Bei einer günstigen Teilstrecke fallen sechs Euro pro 100 Kilometer an, andernorts können für die gleiche Streckenlänge 21 Euro fällig werden.

Portugal

Von Mautstation zu Mautstation wird auch in Portugal eine Gebühr fällig. Allerdings ist das Bezahlen nicht immer einfach: Vor allem an der Algarve stehen keine Kassenhäuschen mehr, die Erfassung erfolgt elektronisch. Am einfachsten ist, an der Grenze sein Kennzeichen fotografieren und die Kreditkarte registrieren zu lassen. Die Gebühren werden nach 30 Tagen automatisch abgebucht. Achtung bei Verkehrskontrollen: Hier wird die Quittung für die Registrierung verlangt. Wer genau weiß, welche Strecken er befahren wird, der kann auch in Vorkasse gehen. Spontane Trips auf anderen Strecken sind dann allerdings nicht mehr drin bzw. separat zu bezahlen. Und wer nicht länger als drei Tage lang unterwegs ist, der kann sich für 20 Euro eine Prepaidkarte für den "TollService" kaufen.

Griechenland

Moderat sind die Autobahn-, Tunnel- und Brückengebühren in Griechenland. Je nach Fahrzeugtyp wird für die jeweiligen Straßenabschnitte ein Festpreis kassiert. Der liegt bei einem Pkw meist unter vier Euro.

Kroatien

Maßgeblich für die Autobahnkosten sind auch in Kroatien die gefahrenen Kilometer sowie die Pkw-Klasse. Allerdings gibt es keinen festen Betrag. Kleiner Anhaltspunkt: Wer mit dem Auto von Zagreb über Split nach Dubrovnik fährt, sollte umgerechnet 31 Euro bereithalten.

Slowenien

Pauschal wird in Slowenien abgerechnet. Wie in Österreich kaufen Autofahrer eine Vignette. Sie kostet für einen Pkw und sieben Tage 15 Euro, 30 Euro werden bei einem Monat fällig. Für den Karawankentunnel zwischen Österreich und Slowenien bezahlt man weitere 7,20 Euro pro Fahrt.

Tschechien

Auch unsere tschechischen Nachbarn halten ihre Autobahnen und Schnellstraßen unter anderem mithilfe der Maut instand. Eine Monatsvignette für den Pkw kostet umgerechnet rund 17 Euro, zehn Tage rund zwölf Euro. Motorradfahrer bezahlen nichts. Wer keine Vignette vorweisen kann, der riskiert ein Bußgeld von rund 200 Euro.

Polen

Das 2000 Kilometer lange Streckennetz in Polen ist nicht überall mautpflichtig. Etwaige Gebühren richten sich nach Pkw-Größe und Strecke. So kostet die Maut auf der A1 zwischen Danzig und Thorn umgerechnet vier Cent pro Kilometer - zahlbar an den jeweiligen Mautstationen.

Ungarn

In Ungarn wird die fällige Vignette nicht an die Windschutzscheibe geklebt. Es wird das Auto-Kennzeichen registriert. Am besten, man kauft sich die "e-Matrica" online vor der Reise. Wer ohne E-Vignette auf die Autobahn fährt, der hat maximal 60 Minuten Zeit die Gebühr noch zu entrichten. Die Quittung dazu am besten bei den Urlaubsfotos aufbewahren, und zwar zwei Jahre lang zu Beweiszwecken für etwaige spätere Reklamationen. Das Bußgeld bei Nichtkauf der Vignette beträgt bis zu umgerechnet 185 Euro.

Niederlande

Richtung Westen bleibt’s recht günstig: Die Niederlande zählen mit Belgien zu den wenigen Ländern in Europa, die keine Mautgebühren erheben. Nur das Durchfahren zweier Tunnel ist kostenpflichtig: Der Kil- und der Westerscheldetunnel kosten jeweils ab 2,30 Euro pro Durchfahrt.

Dänemark

Wen es in den Norden zieht und wer dabei nach oder durch Dänemark fährt, der bezahlt zwar nichts für das Befahren von Autobahnen, wohl aber für Brücken, etwa die Öresundbrücke, die Dänemark mit Schweden verbindet. Die Gebühren sind abhängig von Gewicht, Länge und Höhe des Fahrzeugs. So kostet die Überfahrt für die Storebaelt-Brücke zwischen den Inseln Seeland und Fünen für einen Pkw bis sechs Meter Länge 33 Euro.

Schweden

Auch in Schweden ist das Befahren von Autobahnen und Schnellstraßen kostenfrei. Je nach Tag, Uhrzeit und Fahrzeugtyp gibt es jedoch City-Mautgebühren für Pkws in Stockholm und Göteborg. Kameras erfassen beim Ein- und Ausfahren der kostenpflichtigen Zone das Kennzeichen, der aktuelle Preis ist an einer Schautafel abzulesen. Die Rechnung, maximal umgerechnet zehn Euro, kommt am Ende des Monats per Post.

England

Bei einer Tour nach England ist man ebenfalls meist kostenfrei auf Autobahnen unterwegs. Aber: Die Autobahn M6, die mit 373 Kilometern längste Schnellstraße des Königreichs, ist zwischen Birmingham und Wolverhampton (45 Kilometer) gebührenpflichtig. Je nach Tageszeit und Fahrzeugklasse sind umgerechnet ab ca. 4,40 Euro fällig.