Von Stefanie Bisping

Hinter dem Esstisch war der Esel angebunden. Seine Futterkrippe ist in die Wand aus Tuffstein geschlagen. Die unterste Schublade der Kommode diente als Kinderbett. Ein Bett mit Strohmatratze und Dach, auf dem größere Kinder schliefen, davor eine Wiege für den jüngsten Nachwuchs und ein Engel an der Wand vervollständigen das Interieur der Höhle im italienischen Matera, die heute ein Museum ist. Wenn die Hitze des Sommers kalten, klammen Wintern wich, hielten die Menschen die Tür geschlossen und lebten ohne natürliches Licht, gebeutelt von Schimmel und Feuchtigkeit, unter einem Dach mit ihrem Vieh.

Von vorchristlicher Zeit bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts hausten Menschen in der Schlucht unter Bedingungen, die sich im Lauf der Jahrhunderte kaum veränderten. Den wenigsten Bewohnern gelang der Aufstieg in die zivilisierte Welt der Oberstadt. In den fünfziger Jahren wurden die rund zwanzigtausend Höhlenbewohner schließlich zwangsumgesiedelt, nachdem die katastrophalen Zustände in der Höhlenstadt durch Carlo Levis Buch "Christus kam nur bis Eboli" der ganzen Welt bekannt geworden waren. Der Künstler, Autor, Arzt und Antifaschist aus Turin war 1935 in die Region Basilikata, die noch Lukanien hieß, verbannt worden.

Hintergrund Anreise: Flug nach Bari (z.B. mit Lufthansa /Air Dolomiti ab Frankfurt über München), von dort ist man per Miet-wagen in einer Stunde in Matera. Unterkunft: Sehr schön ist das Höhlenhotel Locanda di San Martino mit 40 komfortablen Zimmern auf vier Höhlen-Ebenen und römischen Thermen. Das DZ kostet hier ab 80 Euro [+] Lesen Sie mehr Anreise: Flug nach Bari (z.B. mit Lufthansa /Air Dolomiti ab Frankfurt über München), von dort ist man per Miet-wagen in einer Stunde in Matera. Unterkunft: Sehr schön ist das Höhlenhotel Locanda di San Martino mit 40 komfortablen Zimmern auf vier Höhlen-Ebenen und römischen Thermen. Das DZ kostet hier ab 80 Euro www.locandadisanmartino.it). Schlemmen: Sehr gute regionale Küche und freundlicher Service im Restaurant Il Cantuccio in der Altstadt am Rand der Schlucht (Via Delle Beccherie 33, Tel. +33.083.51.85 43 37). Pauschal: Studiosus hat eine 13tägige Reise im Programm. Sie umfasst neben Apulien auch die Basilikata mit der Kulturhauptstadt Matera. Preis mit Flügen, Übernachtungen, Eintrittsgeldern und Mahlzeiten pro Person ab 2395 Euro (www.studiosus.com). Allgemein: Infos zum Festjahr www.matera-basilicata2019.it.

[-] Weniger anzeigen

Die Regierung wollte dies nicht auf sich sitzen lassen, Ministerpräsident Alcide De Gasperi sprach gar vom "Schandflecken Italiens" - und baute für die Menschen aus den "Sassi" genannten Höhlensiedlungen Wohnhäuser in der Oberstadt. Nach der Umsiedlung standen die durch Treppen miteinander verbundenen Höhlen leer, bis sie in den sechziger Jahren von Hippies entdeckt wurden - und vom Regisseur Pier Paolo Pasolini, der sie als Drehort für seine Verfilmung des Matthäus-Evangeliums nutzte.

Seither ist die Jahrtausende alte Siedlung in eine Art Zeitbeschleuniger geraten. Als die "Sassi" von Matera 1993 Weltkulturerbe wurden, begann Geld für Sanierungsprojekte zu fließen. 2004 drehte Mel Gibson hier "Die Passion Christi" - die Schlucht mit den Höhlenhäusern gab darin wieder das Heilige Land zur Zeitenwende. Der Film sorgte für einen spürbaren Anstieg der Besucherzahlen. Sie explodierten geradezu, als Matera 2014 - neben Plowdiw in Bulgarien - den Zuschlag für den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt erhielt.

"Open Future" lautet das Motto Materas fürs Festjahr. Es basiert auf der Überzeugung, dass die Stadt dank ihres (sozial-)historischen Erbes eines der großen Kultur-Ziele Europas werden kann. Sie will sogar der ganzen Region Basilikata den Weg in die Zukunft weisen, ganz so, wie sie sich selbst am eigenen Schopf aus dem Elend zog. So überzeugend war ihre Bewerbung, dass sie beim italienischen Vorentscheid um den Titel arrivierte Mitbewerber wie die apulische Barockstadt Lecce, das toskanische Siena und das mit reichem byzantinischen Erbe gesegnete Ravenna hinter sich ließ.

Blick in eine restaurierte Höhlenwohnung in den "Sassi". Foto: Lena Klimkeit/dpa

Matera musste zuvor aber auch die eigene Vergangenheit aufarbeiten. Die Zwangsumsiedelung in die Oberstadt hinterließ bei vielen ehemaligen Höhlenbewohnern Wunden. Sie schämten sich einer Vergangenheit, die sie nicht verschuldet hatten, und sprachen mit ihren Kindern nie über die Heimat, die sie allem Elend zum Trotz in der Schlucht zurückgelassen hatten.

Bei der Familie Rizzi war das anders. "Meine Mutter erzählte uns viel von früher, zum Beispiel, dass ihre Bettdecke morgens immer nass von der Feuchtigkeit in der Höhle war", sagt Piero Rizzi. Tatsächlich zählten Feuchtigkeit und Schimmel zu den größten Plagen in der Schlucht. Piero und sein Bruder Enrico wurden bereits in der Oberstadt geboren. Heute stellen sie mit Vater Eustachio in einer sorgfältig restaurierten Höhle im Sasso Barisano Skulpturen aus Tuff her und verkaufen sie. Die ganze Schlucht mitsamt ihren Höhlen, Treppen und Felsenkirchen hat Vater Eustachio hier als Miniatur nachgebaut.

Auch in anderen Höhlen sind Geschäfte, aber auch kleine Hotels und Restaurants entstanden. Und überall wird fieberhaft gehämmert und gearbeitet. Weil die Sanierung der uralten Höhlenhäuser langwierig ist. Schließlich müssen alle Materialien über die einzige befahrbare Straße in die Schlucht transportiert und von dort mit Schubkarren an ihren Bestimmungsort gebracht werden. Zuvor besaß Matera im Grunde keine Infrastruktur. Vier Jahre Vorlaufzeit für die Vorbereitungen als Kulturhauptstadt waren deshalb vergleichsweise kurz.

So wird nicht alles fertig bis zum Beginn des Festjahres - weder die neue Straße, die Matera mit Bari in Apulien und dem Rest der Welt verbinden soll, noch die Erneuerung des Bahnhofs, für die allerdings Bari als Hauptstadt der Region zuständig ist. Vor allem der Bahnhof ist wichtig, denn die Schmalspurbahn, die Matera bislang an Bari anschließt, braucht für die sechzig Kilometer zwei Stunden. Trotz der Verzögerungen beim Ausbau der Infrastruktur ist die ganze Stadt wie elektrisiert - vor Freude, ein wenig aber auch vor Angst.

Piero Rizzis Familie lebte einst in Materas Höhlen. Heute verkaufen sie dort Skulpturen aus Tuff. Fotos (2): Bisping

Denn auch bei den Unterkünften dürfte es eng werden, wenn sich die erwartete Million Besucher im Lauf des Jahres in der 60.000- Einwohner-Stadt einfindet. Bislang gibt es nur rund fünfundzwanzig Hotels mit mehr als fünfzehn Zimmern in der Stadt. Dazu eine Vielzahl kleiner Pensionen und Apartments, von denen viele nicht offiziell registriert sind. Die gesamte Provinz Matera verfügt über fünftausend Hotelzimmer, hinzu kommen Pensionen, Wohnungen und Campingplätze.

"Seit zwei, drei Jahren ist es an Terminen wie Silvester sehr eng, die Besucher weichen dann bis nach Bari aus", sagt eine in Deutschland aufgewachsene Italienerin, die in Matera in einem Hotel arbeitet. Es lohne sich also, beizeiten zu buchen. "Der Titel ist eine gute Gelegenheit für Matera, die leider nicht gut umgesetzt wird", bemängelt die Rezeptionistin. Es gebe zu wenig Parkplätze, zu wenig öffentliche Toiletten und die städtische Müllabfuhr schaffe es nicht einmal, jeden Morgen die überquellenden Mülleimer in der Altstadt zu leeren.

Da italienisches Improvisationstalent nicht zu unterschätzen ist und Entwicklungsmaßnahmen von der Infrastruktur über den neuen Campus der Universität bis zum Ausbau der Mobilfunkgeneration 5G der Bevölkerung von Stadt und Region langfristig zugutekommen, überwiegt trotz mancher Bedenken die Vorfreude.

Zur Eröffnungsfeier am 19. Januar werden daher auch keine leisen Töne angeschlagen. Den Auftakt bildet ein traditionelles süditalienisches Fest, an dem über hundert Kapellen aus der Basilikata sowie aus 27 europäischen Kulturhauptstädten der Vergangenheit teilnehmen. Genau 2019 Musiker werden zum Spektakel erwartet. Im Lauf des Jahres folgen Konzerte in Felsenkirchen, außerdem zählen ein Skulpturenpark in einem Steinbruch und ein Theater im Tuffsteinbruch Cava del Sole zu den geplanten Kulturprojekten. Wer es schafft, sich ein Zimmer in einem Höhlen-Hotel zu sichern, braucht heute keine Feuchtigkeit mehr zu fürchten. Einzig die Stille ist geblieben: Nachts ist in der Schlucht kein Geräusch zu hören.