Der italienische Reiseveranstalter Giorgio Corbin war auf Sri Lanka unterwegs, um unberührte Natur und Inseln für Taucher zu suchen. In der Hauptstadt Colombo begegnete ihm eher zufällig Ahmed Naseem, ein junger Mitarbeiter der maledivischen Botschaft. Naseem lud ihn ein, seine Heimat zu besuchen. Zusammen reisten die beiden 1971 nach Male – mit einem Frachtschiff. Anders war die Hauptstadt der Malediven damals nicht zu erreichen. Kein Haus hatte mehr als zwei Stockwerke. Es gab nur sandige Wege, keine Straßen. Wozu auch - schließlich hatte niemand ein Auto.

Die Überfahrt mit einem winzigen Segelboot zur 15 Kilometer entfernten Insel Vihamanaafushi dauerte bei Flaute fünf Stunden. Corbin war begeistert von dem, was er dort sah: weißer Sand, türkisfarbene Lagunen, sich im Wind wiegende Palmen sowie eine überaus vielfältige Unterwasserwelt. Er war sicher, ein perfektes Urlauberziel für wintermüde Europäer gefunden zu haben.

Allerdings gehörten damals viel Fanatasie und Optimismus dazu, sich die Malediven als Urlaubsparadies für verwöhnte Besucher aus Europa vorzustellen. Selbst Experten der UNDP (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen) meinten, dass Tourismus hier keine Chance haben werde, da Ausstattung und Infrastruktur fehlen.

Doch Corbin ließ sich nicht beirren und brachte schon ein Jahr später die ersten Besucher und Journalisten auf die Inseln. Er charterte ein Flugzeug von der Luftwaffe Sri Lankas. Die Gäste logierten in einfachen Hütten. Sie schnorchelten im warmen Wasser der Lagunen und fotografierten die bunte Welt der Korallen und Fische. Sie sonnten sich an schneeweißen Sandstränden und machten nach faszinierenden Sonnenuntergängen Spaziergänge im Mondlicht unter einem bezaubernden Sternenhimmel. Wieder zu Hause angekommen, berichteten sie über das neu entdeckte Paradies. Ihr Besuch hatte Folgen – zahlreiche Touristen wollten jetzt das neu entdeckte Paradies kennenlernen.

Umgehend wurden ein paar mit Palmwedeln gedeckte Hütten errichtet. Es gab keinen Anlegesteg, und die Gäste mussten die letzten Meter durch das Wasser waten, um ins Resort zu gelangen. Es bestand aus zehn kargen Blöcken mit einfach eingerichteten Räume ohne Türen oder Ventilatoren. Zum Essen ging man in die Kantine, oder es gab ein Barbecue am Strand. Das war romantisch, aber auf dem Speisezettel stand lediglich Fisch mit Reis oder Reis mit Fisch. An ein gut gekühltes Bier oder ein Glas Weißwein war nicht zu denken. Alle Hütten hatten direkten Zugang zum Meer. Die Urlauber erlebten so etwas wie ein Robinson-Feeling, und das machte offensichtlich den besonderen Reiz aus. Zudem kostete damals eine Übernachtung lediglich 14 US-Dollar. Schon bald war "Kurumba Village" ständig ausgebucht. So hieß die kleine Feriensiedlung wegen der vielen Kokospalmen. Das Wort Kurumba bedeutet auf Dhivevi, der Landessprache auf den Malediven, Kokosnuss.

Um die Malediven für mehr Urlauber attraktiv zu machen, wurde rasch ein internationaler Flughafen gebaut. Ab 1981 konnten auch große Flugzeuge aus Europa in Male landen. Es entstanden zahlreiche Hotelanlagen, die immer mehr Komfort boten. Doch der touristische Aufschwung führte auch zu Konflikten. Zwar wollten die politisch Verantwortlichen mit den Touristen Geld verdienen, gleichzeitig aber sollte die mehrheitlich muslimische Bevölkerung vor dem Einfluß der Besucher geschützt werden. Sonnenbaden in knappen Bikinis und der Genuss von Alkohol passten so gar nicht in ihr Weltbild. So erklärt sich, dass Urlauber bis heute grundsätzlich nur auf den Resort-Inseln übernachten dürfen.

Aus dem bescheidenen "Kurumba Village" ist längst ein Fünf-Sterne-Resort mit klimatisierten Villen geworden. Auch in Sachen Kulinarik hat sich viel getan. Heute können die Gäste aus den Angeboten von gleich acht Restaurants wählen, und auch kein Urlauber muss mehr auf ein Glas gekühlten Chardonnay oder ein frisch gezapftes Bier verzichten. Mitbringen darf man aber auch geringste Mengen an Alkohol nicht – der Koffer wird bei der Ankunft durchleuchtet und kommt mit roten Banderolen auf dem Gepäckband an. Selbst eine Flasche Wein wird vom Zoll beschlagnahmt.

Damals wie heute können sich Besucher am Strand erholen oder schnorcheln, tauchen und segeln. Hinzugekommen sind Angebote wie zum Beispiel Stand-Up-Paddling und Verwöhnmassagen im Spa. Doch die modernen Annehmlichkeiten begeistern nicht jeden Besucher. Ein Stammgast aus Hessen wird beim Gedanken an das alte "Kurumba" wehmütig: "Ich möchte die Augen schließen und daran denken, wie es vor vielen Jahren war", hat sie im Gästebuch des Resorts hinterlassen: "Ich möchte eigentlich gar nicht diesen Luxusbungalow".

Doch die alte Idylle kommt nicht zurück. Immer mehr neue Nobelhotels eröffnen und überbieten sich mit Luxus. Fast schon Standard sind Villen, die auf Stelzen mitten im türkisblauen Meer stehen. Viele haben einen privaten Pool und es gibt sogar Villen mit Unterwasser-Schlafzimmern.

Besonders interessante Tauchgründe reklamiert das "Como Maalifushi Resort" für sich. Die Hotelanlage befindet sich im Thaa-Atoll ganz im Süden des Archipels. "Mit etwas Glück erleben unsere Gäste beim Schnorcheln sogar Walhaie", sagt Meeresbiologin Lisa Dsilva. "Die größten lebenden Fische werden bis zu 18 Meter groß, fressen aber nur Plankton und sind ungefährlich". Ein besonderes Erlebnis ist der Ausflug zur unbewohnten Privatinsel Lavadhoo – da stellt sich noch einmal ein Robinson-Gefühl ein.

Turbulenter geht es dagegen im neuen Hotelkomplex "The Marina@Crossroads" zu. Auf drei künstlich aufgeschütteten Insel bieten die beiden Hotels "Saii" und "Hard Rock Hotel" Erlebnisurlaub mit Live-Musik und Junior Beach Club. Über Brücken besteht Verbindung zur Marina mit 18 Restaurants und Geschäften sowie einem interessanten Kulturzentrum zur Geschichte der Malediven.

Auch 2021 kommen weitere Hotels zu den jetzt bereits bestehenden 159 Resorts. So eröffnen mit dem "Ritz-Carlton Maldives Fari Islands" und dem "Capella Maldives" renommierte Hotelgruppen exklusive Resorts. Mit dem "Patina Maldives" geht aber auch eine neue Lifestyle-Marke mit revolutionärem Design an den Start. "Biophil" – so nennt der renommierte brasilianische Architekt Marcio Karpan seine Baugestaltung, die den Menschen mit der Natur verbindet. Wer Wert auf ökologisches Reisen legt, hat damit noch ein Angebot mehr. Fast alle Hotels achten mittlerweile verstärkt auf den Schutz der Umwelt. Aber Hütten ohne Türen und Hotels mit Brackwasser-Duschen? So etwas Schlichtes findet man heute, im Jahr 50 der touristischen Erschließung der Malediven, nicht mehr.

