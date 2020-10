Von Heiko Schattauer

Im Wein liegt die Wahrheit. Na ja, vielleicht nicht in jedem und wohl auch nicht immer bis zum letzten Tropfen. Aber irgendwie ist halt doch ein bisschen was Wahres dran an diesem Spruch, der gar nicht den Römern, sondern den Germanen zu verdanken ist. Sei’s drum: Auf 1050 Metern Höhe über Leogang liegt im Wein auf jeden Fall eine Botschaft: "Was nicht Bio ist, wird nach und nach von der Karte gelöscht", stellt Markus Widauer klar, wie man es mit dem Rebensaft so hält hier oben auf der Forsthofalm. Dabei ist die strenge Auswahl beim Wein nur ein kleiner Teil der Wahrheit, oder besser: der Philosophie. Ökologie spielte dabei eine dominante Rolle, schon lange, bevor der Begriff Nachhaltigkeit sich so nachhaltig in unserem Leben oder zumindest im Sprachgebrauch festgesetzt hat.

Hintergrund Anreise: Mit dem Zug kommt man in gut sechs Stunden von Heidelberg über München und Wörgl nach Leogang – und per Hotel-Shuttle hinauf zur Forsthofalm. Mit dem Zug kommt man in gut sechs Stunden von Heidelberg über München und Wörgl nach Leogang – und per Hotel-Shuttle hinauf zur Forsthofalm. Mobil ist man vor Ort völlig ausreichend zu Fuß, mit Ski oder Rodel (Verleih direkt am Hotel). Wer doch mit dem Auto anreist, braucht von Heidelberg aus für die knapp 500 km über Ulm, München, Rosenheim und Kitzbühel ebenfalls [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit dem Zug kommt man in gut sechs Stunden von Heidelberg über München und Wörgl nach Leogang – und per Hotel-Shuttle hinauf zur Forsthofalm. Mit dem Zug kommt man in gut sechs Stunden von Heidelberg über München und Wörgl nach Leogang – und per Hotel-Shuttle hinauf zur Forsthofalm. Mobil ist man vor Ort völlig ausreichend zu Fuß, mit Ski oder Rodel (Verleih direkt am Hotel). Wer doch mit dem Auto anreist, braucht von Heidelberg aus für die knapp 500 km über Ulm, München, Rosenheim und Kitzbühel ebenfalls etwa sechs Stunden. Übernachtung: Die Übernachtung inklusive Dreiviertel-Kulinarik kostet in der Forsthofalm ab 130 Euro/Person. Aktivitäten: Vor Ort ist der Einstieg in verschiedene Wanderrouten möglich, im Hotel selbst werden diverse Fitness-, Yoga- und Wellnessangebote offeriert. In unmittelbar Nähe der Forsthofalm liegt die Almbahn (Sessellift), die den Einstieg in das Skigebiet Saalbach (Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn) ermöglicht. Allgemeine Auskünfte: Weitere Informationen zur Region: www.saalfelden-leogang.com/de; zum Holzhotel "Forsthofalm": www.forsthofalm.com/de.

2008 hat Hotelchef Widauer aus dem seit 1972 bestehenden Gasthaus mit Restaurant ein Holzhotel gemacht. Das bei abnehmendem Mond geschlagene heimische Holz hat er – nach zweijähriger Trocknungsphase – dafür hinauf zu dem Anwesen in beeindruckender Alleinlage unmittelbar an Wander-, Radwegen und Skipisten bringen lassen. Um es dann vor Ort auf traditionelle Art aufzubauen – alleine Dübel aus getrocknetem Buchenholz halten die Massivholzwände aus österreichischer Fichte zusammen. Keine Schraube stört den natürlichen Fluss, kein Leim, kein anderer nichthölzerner Bau- oder Verbindungsstoff. "Die getrockneten Dübel quellen mit der Luftfeuchtigkeit auf und halten absolut fest", beschreibt Markus Widauer: "Früher hat man Bauernhäuser nur so gebaut."

Sage und schreibe 210 000 der fingerdicken Dübel sind im 56 Zimmer großen Hotel verbaut, nur im Haupthaus aus den 1970er-Jahren "dürften noch ein paar Stahlteile zu finden sein", so Widauer schmunzelnd. Auch die Sache mit dem Mond und dem Fluss erklärt der Hotelchef, der die Forsthof-alm von seinen Eltern übernommen hat und heute mit seiner Frau Emmi und Schwester Claudia Widauer führt, noch einmal: Bereits aus der Zeit von Julius Cäsar gebe es Überlieferungen, dass unter anderem die römische Schiffsflotte ausnahmslos aus Mondholz gebaut wurde, um die Haltbarkeit der Schiffe zu verlängern. Heutzutage belegten wissenschaftliche Untersuchungen den Zusammenhang zwischen Zellvorgängen und der Rhythmik des zu- und abnehmenden Mondes.

Eine puristische Linie zieht sich unterdessen durchs ganze Haus, jeder Raum soll den Blick in die Natur ermöglichen. Die Betten aller Gästezimmer und Suiten sind demnach auf die Panoramafenster ausgerichtet. "Jedes Fenster ist wie ein Bild", finden die Widauers – eine Ansicht, die man augenscheinlich teilen kann. Die Natur ist überall ganz nah, nicht nur optisch. Betten aus Zirbenholz verströmen beruhigenden Duft, natürliche Materialen wie Leinen, Jute, Lehm oder Leder ergänzen die entschleunigenden Sinneseindrücke auch haptisch.

Warum das Holzhotel seinen Namen trägt, wird in den Zimmern schnell klar. Ein „Schaufenster“ der Natur gehört ebenfalls immer dazu.

Und selbst der DJ steht im Wald. Zumindest kann man diesen Eindruck gewinnen, wenn zum Sundowner in der Lounge mit Panoramaverglasung aufgelegt wird und im Hintergrund die Fichten sanft im Beat mitschwingen. Ja, DJ, Sie haben richtig gelesen. "Bio und Öko dürfen auch sexy sein", findet Markus Widauer, "und die Natur ist ja manchmal auch ein bisschen wild. Dann dürfen wir das doch auch sein." So wild ist es aber gar nicht mit der Livemusik von den Turntables, eher gechillt. Die Intention: Nachhaltigkeit muss nicht zwingend mit Askese einhergehen – auf Komfort, Wellness, Genuss muss kein Gast verzichten.

Die meisten bemerken ohnehin nicht, dass die Vollholzbauweise rund 70 Prozent der Heizkosten und damit verbundene Emissionen einspart. Oder, dass ein Gutteil des Energiebedarfs über Fotovoltaik und Biomasse generiert wird. Oder, dass das eigene Frühstück zu 100 Prozent aus Lebensmitteln besteht, die nach Bio- oder Demeter-Maßgaben erzeugt wurden.

Am Holztresen

Die "Sowohl-als-auch-Strategie" der Widauers greift vielfältig: Bei der Kulinarik, bei den Möglichkeiten, die sich für einen erholsamen Aufenthalt bieten, beim individuellen Ansatz, den jeder für sich bestimmen kann – vieles geht, nichts muss. Ganz einfach. Ob man den außergewöhnlichen Komfort einer echten Ski-in- und Ski-out-Destination, den Nervenkitzel der bis zu 130 km/h schnellen, banachbarten Stahlseilrutsche "Flying Fox XXL" oder die Annehmlichkeiten des hoteleigenen Sky-Spas mit Rooftop-Pool und fantastischem Weitblick über die Leoganger Steinberge erleben will, oder nichts davon – das kann jeder selbst entscheiden.

Dagmar aus München hat sich längst entschieden: Das Skifahren interessiert sie nicht, ebenso wenig der DJ. Sie chillt auch so. "Ich komme hierher, um komplett runterzufahren", erklärt uns die Mittfünfzigerin. Nach dem Frühstück aus biologischem Anbau beginnt das Runterfahren mit ausgiebiger Zeitungslektüre. "Das kann schon mal eineinhalb Stunden dauern", sagt Dagmar, die selbst lange in der Hotelbranche tätig war und sich gerade neu beruflich orientiert. Vor zwei Jahren war sie das erste Mal mit einer Freundin in der Forsthofalm gewesen: "Da war schon klar, dass ich wiederkomme." Vor allem wegen der entschleunigenden Wirkung, die Holz und Konzept auf sie hatten und haben. "Und auch wegen des tollen Yoga-Angebots." Nach der Woche im Hotel sei der künftige Weg klarer.

Das sportliche Paket war auch für Caro und Bianca durchaus "sexy". Noch vor dem Frühstück waren auch sie beim Yoga, "danach geht’s Wandern", lässt das aktive Duo, ebenfalls aus München nach Leogang gekommen, wissen. Start und Ziel ist – natürlich – die Forsthofalm, das Auto brauchen die beiden während des gesamten Aufenthalts nicht. Ausgesucht haben Caro und Bianca ihr Ziel aber tatsächlich wegen "des vielen Holzes". Der Zirbenholzduft beeindruckt sie auch am dritten Tag des Aufenthaltes noch, auch sie schätzen die Entspannung, die ihnen der Kurzurlaub vom anstrengenden Job im Personalwesen ganz offensichtlich zu verschaffen scheint.

Entspannt gibt sich auch der Chef beim Plausch über Mondphasen, Philosophie, Lifestyle und Nachhaltigkeit an der lauschig-stylishen Hotelbar, hinter der Adnan, Vize-Staatsmeister im Cocktailmixen, steht. Die Ellbogen stützen sich dabei auf einen uralten Eichenbalken, der der Bar unglaublich gut steht. Wie alt dieses mächtige Stück Holz tatsächlich ist, weiß keiner so ganz genau. Für mich ist er das schönste Element im ganzen Holzhotel, auch wenn er nicht mehr so duftet wie das Zirbenbett oder so edel daherkommt wie die Lärchenholzverkleidungen. "Ein Holzhotel kann locker 100 Jahre alt werden", erläutert Markus Widauer, wie langlebig und nachhaltig der natürliche Baustoff Holz ist. Der Eichentresen unter seinen Ellbogen hat den Beweis dafür längst erbracht.