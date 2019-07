Von Richard Rieder

Nach London zählt Liverpool wegen seines Kulturangebotes und des neuen Stadtbildes zur interessantesten und mittlerweile beliebtesten Stadt Englands. Keine andere englische Stadt neben London zählt so viele Museen, Galerien und Kunstinstitute wie die Stadt am Mersey-River. Kein Wunder also, dass der Tourismus in der Stadt boomt und mittlerweile zu einem der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren geworden ist. In den letzten drei Dekaden hat sich die Stadt komplett verändert. Belohnt wurden die Anstrengungen, dass 2004 der historische Teil der Hafenstadt zum Weltkulturerbe avancierte und 2008 europäische Kulturhauptstadt wurde. Seither ist noch viel mehr geschehen.

INFORMATIONEN An- und Abreise: Nicht von allen deutschen Flughäfen gibt es Direktflüge nach Liverpool. Frankfurt-Manchester, Lufthansa ca. 100 Euro; vom dortigen Flughafen mit dem Zug bis Liverpool Lime Street (Zentrum), ca. 1-1,5 Std. Oder Flug von Berlin nach Liverpool. Bars und Pubs: Philharmonc Dinig Room (schönster Pub der Stadt, von den Beatles oft besucht, daher sehr touristisch), Alma da Cuba, Peter Kavanagh's Pub Tolle Cafés: Leaf (Bold Street), Café Nero mit gleich mehreren Filialen im Zentrum

Der historische Kern der Altstadt ist neben der Dale Street die Castle Street mit der alten Town Hall. Kaum eine andere Straße zählt so viel geschützte Bauwerke und ist kunsthistorisch so wertvoll. Man kann alle möglichen englischen Baustile entdecken: georgianisch, viktorianisch, elisabethanisch und neoklassizistisch. Die Stadthalle als eines der Glanzstücke des Weltkulturerbes aus georgianischer Zeit ist ein architektonisches Juwel, das von innen noch prächtiger wirkt als von außen, mit beeindruckender Eingangshalle und Freitreppe, großer Kuppel und prunkvollem Ballsaal. Um die Ecke, in der James Street/Ecke Strand, steht das White Star Building der ehemaligen Schifffahrtsgesellschaft, die die Titanic bauen ließ. Auch der Bahnhof Lime Street im östlichen Teil des Zentrums gehört zum Weltkulturerbe.

Das Albert Dock ist das beste Beispiel einer geglückten Umwandlung der ehemaligen Hafenanlagen zum Aushängeschild des neuen Liverpool. In diesem Quartier hatte einst das wirtschaftliche Leben pulsiert, als die großen Handelsschiffe von weltweit hier eintrafen und ihre Waren löschten. Natürlich mit all seinen negativen Begleiterscheinungen. Das Gelände am Albert Dock hat sich in einer gelungenen Mischung aus Galerien, Restaurants, Hotels und Museen zu einer Flanier- und Ausgehgegend mit vielen freundlichen Freiflächen entwickelt. Ähnlich wie andere Metropolen am Wasser - London, Manchester, Hamburg, Kopenhagen - wurden die Backstein-Hafengebäude zu Wohnhäusern umgebaut.

Gut nachvollziehbar und bestens aufbereitet ist die Geschichte der Stadt und der Bevölkerung im 2011 eröffneten Museum of Liverpool mit seiner Lage direkt an der Uferpromenade (Riverside Walk) zwischen Albert Dock und Pier Head. Das von dem dänischen Architekturbüro 3XN Architekten entworfene spektakuläre Gebäude ist das größte Nationale Museum, das in den letzten hundert Jahren in Großbritannien gebaut wurde. Über drei Etagen gibt es einen umfassenden Überblick über die Historie der Stadt und über bekannte Persönlichkeiten - Dichter, Künstler, Schauspieler, Sportler -, die am Mersey von sich reden machten, inklusive vieler Musikgrößen und dem Fußball. Für den Geldbeutel angenehm ist, dass hier - wie auch in den anderen sechs Museen, die zu den National Museums of Liverpool gehören - der Eintritt frei ist.

Ein weiteres sehenswertes Museum ist das International Slavery Museum. Es ist der Geschichte der Sklaverei gewidmet, die Liverpools Reeder einst reich gemacht hat. Viele Generationen lang pendelten jährlich zwischen 40 und 100 Schiffe zwischen Europa, Afrika und Amerika hin und her, wobei Liverpool die Hälfte der weltweiten Sklaventransporte kontrollierte. Der "afrikanische Holocaust" hat zig Millionen Menschenleben gekostet, bis 1787 der Sklavenhandel abgeschafft und 1807 endgültig verboten wurde. Immerhin hat sich der Liverpooler Stadtrat für dieses unrühmliche Kapitel am Ende des letzten Jahrtausends förmlich entschuldigt und mit dem Museum ein Zeichen gesetzt, bei der die Geschichte umfassend und ehrlich aufbereitet wurde.

Im Merseyside Maritime Museum wird u.a. die bis heute unvergessene Geschichte der Titanic erzählt, die in Liverpool gebaut wurde und hier vom Stapel lief. Sie galt bekanntlich als "unsinkbares" Passagierschiff und war das Prachtstück der Reederei White Star Line. Gleich bei ihrer ersten Fahrt ist sie am 14. April 1912 vor Neufundland mit einem Eisberg kollidiert. 1500 Passagiere fanden den Tod.

Die neueste Museumseröffnung heißt British Music Experience. Hier ist die Geschichte der britischen Popmusik von 1945 bis heute dokumentiert. Bühnenkostüme, (Film-)Dokumente sowie Musikinstrumente berühmter Musiker (Lonnie Donegan, Cilla Black, Dusty Springfield, Jimi Hendrix, Bill Wyman, David Bowie, Amy Winehouse und viele andere) zeugen vom Schaffen britischer Musiker. Am Schluss der Musikshow kann man sich noch selbst am Schlagzeug, an einer Gitarre oder in einem Gesangstudio ausprobieren. Ein Wermutstropfen ist allerdings der sehr hohe Eintrittspreis.

Wer genug hat von Kunst und Kultur, der kann sich beim Shoppen austoben. Alle britischen Kaufhäuser, die man auch von London kennt, sind hier mit ihren Filialen vertreten. Alles in den Schatten stellt das neue Einkaufszentrum Liverpool One. Auf einer Größe von 28 Fußballfeldern findet man hier Läden, Cafés, Restaurants, Hotels, Kinos und Freizeitzentren.

Bei einem mehrtägigen Aufenthalt und schönem Wetter lohnt es sich auch, eine Fährfahrt auf dem Mersey zu unternehmen, begleitet von der Musik "Ferry cross the Mersey" der Liverpooler Musiklegende Gerry Marsden and the Pacemakers, die bereits in den 60ern zu den Stars der englischen Popmusik gehörten. Die Tour geht entlang der neuen Dockanlagen, die gebaut wurden, um den ständig neuen Anforderungen der Container- und Kreuzfahrtschiffe Rechnung zu tragen und um den wirtschaftlichen Anschluss als traditionelle Hafenstadt nicht zu verlieren.

Die mit 50.000 Studenten junge Stadt hat insgesamt rund 490.000 Einwohner aus über 100 Nationen, wobei die größte Bevölkerungsgruppe die Iren sind, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu Zehntausenden eingewandert sind. Es gibt auch eine relativ große chinesische Gemeinde von etwa 30.000 Bewohnern. Am Eingang zur China-Town steht der größte chinesische Torbogen außerhalb Chinas.

Die touristische Ausgehgegend ist hauptsächlich im Cavern Quarter, in der sich auch die Matthew Street befindet. Hier, im Cavern Club, hat die Karriere der Beatles begonnen, nachdem sie ihr späterer Manager Brian Epstein entdeckt hat. 292 mal sollen sie hier gespielt haben. Aus dem einst schmutzigen Vergnügungsviertel ist eine touristische Amüsiermeile geworden mit Liveband-Clubs, Pubs, Restaurant und dem Hard Days Night Hotel. Am Wochenende ist hier das Epizentrum des Liverpooler Nachtlebens.

Natürlich kommt man bei einem Liverpool-Besuch an den Beatles nicht vorbei. Denn die untrennbar mit der Stadt verbundene Erfolgsgeschichte der Pilzköpfe ist ein sehr hoher Werbeträger mit gewaltigen Einnahmen. Neueste Schätzungen ergaben, dass Beatles-Fans jährlich mehr als 80 Millionen Pfund in der Stadt lassen - Tendenz steigend.

Gleich unten am Pier Head vor dem Mersey-Ferry-Terminal stehen seit 2015 die Bronzestatuen der Fab Four, das mittlerweile wahrscheinlich meist fotografierte Denkmal der Stadt. Am Weltkulturerbe Albert Dock ist das Museum "The Beatles Story" untergebracht. Über zwei Etagen ist die Geschichte der Beatles von ihren Kindertagen bis zu ihrer Auflösung beeindruckend dargestellt, auch über ihre Zeit in Hamburg. Ein Café und ein Shop nebenan mit Beatles-Devotionalien, T-Shirts, Schallplatten oder CDs laden zum Herumstöbern und Verweilen ein. Direkt vor dem Museum startet mehrmals täglich die "Magical Mystery Tour", eine Busrundfahrt, die die Elternhäuser der Vier sowie weitere Schauplätze, wie die Penny Lane oder das Strawberry Field anfahren.

Nicht zu vergessen die "International BeatleWeek", ein Musikfestival, das seit über 30 Jahren immer Ende August stattfindet und bei dem knapp 80 Bands aus der ganzen Welt in den früheren Auftrittsorten der Beatles ihr Können zeigen. Überwiegend großartige, professionelle Cover-Bands. Wenn etwa Jimmy Coburn, selbst ein "Liverpudlian", in der ausverkauften Philharmonic Hall John-Lennon-Songs zum Besten gibt, dann glaubt man den Altmeister selbst, stimmlich als auch vom Aussehen her, vor sich zu haben.

Kurios und am überraschendsten ist jedoch, dass die wohl weltweit beste Rolling Stones Coverband "Rocks Off" aus Göteborg seit zwölf Jahren immer wieder zum Festival eingeladen wird und mit Mick-Jagger-Double Tony einen Saal voller Beatles-Fans zum Tosen bringt. Großartige Stimmung in einer großartigen Stadt.