Blinkend helle Neonlichter soweit das Auge reicht. Laute Musik, die aus jedem Casino, jeder Bar und den unzähligen Souvenir-Shops auf die Straße schallt. Und Dutzende leicht bekleideter junger Frauen, die einem an jeder Straßenecke Flyer für den fettigsten Burger, die beste Show, den geilsten Striptease, den stärksten Whiskey oder das THC-haltigste Marihuana in die Hand drücken: In Las Vegas tobt ein beeindruckender Kampf um Aufmerksamkeit, eine Schlacht der Superlativen, um den zumeist berauschten Touristen auch den letzten Cent aus der Tasche zu ziehen.

Anreise: Mit dem Wegfall der Einreisebeschränkungen für Besucher aus dem Schengen-Raum wird es wieder viele Flugverbindungen nach Las Vegas geben. Von Frankfurt aus gibt es sogar Direktflüge. Wer nicht zwölf Stunden am Stück im Flieger sitzen will, findet auch Verbindungen über Washington, New York oder Seattle. Einreise: Die USA öffnet am 8. November wieder für internationale Besucher. Voraussetzung ist eine nachgewiesene vollständige Impfung gegen das Coronavirus. Es gibt jedoch Ausnahmen. So sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von der Pflicht eines Corona-Impfnachweises bei Einreise in die USA ausgenommen. Allerdings müssen alle Reisenden unabhängig von ihrem Impfstatus einen negativen Coronavirus-Test nachweisen. Bei Geimpften kann der Test innerhalb von drei Tagen nach Einreise vorgenommen werden, bei Ungeimpften muss er innerhalb eines Tages erfolgen. Ab November reicht Reisenden mit deutschem Pass ein ESTA-Antrag. Im Reisebüro kann dieser ziemlich teuer werden, auf der offiziellen Homepage https://esta.cbp.dhs.gov/ kostet er nur 14 Dollar. Weitere Infos: Wer in Las Vegas ist, sollte in eine der berühmten (Zauber-)Shows gehen. Auch ein Besuch des Gand Canyons und von Los Angeles lohnt sich.

"Work hard, play harder" (Deutsch: Arbeite hart, spiel härter) fordert eine riesige Werbeanzeige ganz unverblümt direkt am Eingang der Freemont Street auf. Die Straße, 1905 in den Wüstensand gestampft, ist so alt wie die Stadt selbst und ebenso bezeichnend für den Aufstieg und Wandel von "Sin City". 1925 nahm in der Freemont Street das Zocken seinen Anfang, als die erste Glücksspiellizenz des Bundesstaates an den dort ansässigen "Northern Club" vergeben wurde.

Jahrzehnte galt sie als Zentrum der städtischen Vergnügungsindustrie. Im "Golden Nugget" und dem "Four Queens" trafen sich Mafia-Bosse aus ganz Nordamerika, Millionen Dollar wurden pro Tag in den Casinos entlang der Freemont Street umgesetzt – und mitunter auch gewaschen. Erst mit der Vertreibung der Gangster und dem Bau der sogenannten Megaresorts, den riesigen Casino-Hotels zu Beginn der 1990er-Jahre, verlagerte sich das touristische Interesse weitestgehend hin zum Las Vegas Boulevard, dem heute weltweit bekannten "Strip".

Viele alte Leuchtschilder, die einst in Downtown Las Vegas um Spieler und Gäste warben, sind mittlerweile unweit der Freemont Street im Neon Museum ausgestellt. Auf dem dortigen "Bone-yard" (Knochenhof) rosten sie vor sich hin. Per Audioguide und im Gespräch mit den Museumswärtern wird Interessantes zur Geschichte der sündhaften Stadt berichtet: Über die erste Ansiedlung von Mormonen (1855), das Fort Baker, das die US-Armee Mitte der 1860er-Jahre errichtete, genauso wie über die Bedeutung der Wasserquellen inmitten der Mojave-Wüste für den Eisenbahnverkehr nach Kalifornien Anfang des 20. Jahrhunderts.

Zentrales Thema im Neon Museum bleibt jedoch das Glücksspiel. Es wird geschwärmt von den goldenen Zeiten, als Frank Sinatra mit seinem "Rat Pack" die Touristen in die Stadt lockte. Genauso wie vom Moulin Rouge, das als erstes Casino-Hotel seine Türen für schwarze Kundschaft öffnete und eine wichtige Rolle im Protest gegen die Rassentrennung in den 1960er-Jahren spielte.

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Glücksspiel an sich findet nicht statt. Suchtberatungsstellen gibt es in Las Vegas zwar einige, jedoch weit weg vom Rummel der großen Casinos, versteckt in Nebenstraßen. Wirklich aufmerksam machen sie nicht auf sich. Stattdessen entdeckt man auf dem Weg von der Freemont Street zum Strip mehrere Pfandleihhäuser. Natürlich 24 Stunden an sieben Tagen die Woche geöffnet.

In den Auslagen finden sich Dutzende Handys, Uhren, Schmuck – und erschreckend viele Eheringe. Für Rupert (Name von der Redaktion geändert), der seit mehr als 20 Jahren in einem der "Pawn shops" arbeitet, ist das nicht ungewöhnlich: "Die Leute kommen in die City, trinken, haben viel Spaß. Doch manche kennen ihr Limit nicht und schmeißen dann ihr ganzes Geld raus. Dann kommen sie zu uns. Ein paar brauchen Geld, um nach Hause zu fahren. Die anderen – und die haben dann wirklich ein Problem – wollen ihre Verluste zurückgewinnen. Das sind die Leute, die auch ihre Eheringe pfänden – und auch so gut wie nie mehr abholen", erklärt Rupert, dem die Ano-nymität seiner Kunden sehr wichtig ist.

"Nur ein einziges Mal habe ich es erlebt, dass ein Typ, der schon richtig am Boden war und seine letzten Dollars bei uns bekommen hat, es tatsächlich geschafft hat, den Jackpot zu gewinnen", erinnert sich Rupert und grinst. "Als er wiederkam, hat er nicht nur seinen Ehering zurückgeholt, sondern auch zehn oder 15 teure Uhren für seine Kumpels gekauft. War ein gutes Geschäft für uns", erzählt er und grinst noch breiter.

Abgesehen von den "Pawn shops", ein paar Stripclubs und kleineren Spielhallen im Kneipenformat ist es im Schatten der belebten Casino-Hotspots ziemlich ruhig. Nur wenige Menschen sind zu Fuß zwischen Freemont Street und Strip unterwegs. Die meisten, denen man begegnet, fragen mal mehr, mal weniger aufdringlich nach Kleingeld oder Zigaretten. So auch Jon, der zwei verschiedene Schuhe an den Füßen trägt. Vor acht Jahren sei er aus New York nach Las Vegas gezogen, "der Liebe wegen", erzählt er, die dann aber schnell wieder zerbrochen sei. Seit acht Monaten lebe er nun schon auf der Straße: "Ich hatte einen guten Job als Mechaniker, aber meine Hüfte hat immer mehr Probleme gemacht, ich konnte nicht mehr lange stehen und wurde gefeuert", berichtet der 54-Jährige. "Bald konnte ich die Rechnungen für Haus und Auto nicht mehr bezahlen." Wirkliche Hilfe habe er seitdem vom Staat nicht bekommen. "Obdachlose werden weitestgehend sich selbst überlassen."

Während für Jon schon fünf Dollar ein Jackpot sind, werden in den Casinos längst wieder Milliarden umgesetzt. Nach einem kompletten Shutdown aller Spielstätten zwischen 18. März und 4. Juni letzten Jahres wurden sie schrittweise wieder geöffnet. Zuerst nur langsam kehrten Besucher nach Las Vegas zurück, manche Casinos öffneten nie wieder ihre Türen. Das weltberühmte "Hard Rock Hotel & Casino" an der Paradise Road beispielsweise gibt es nicht mehr.

Die Standhaften dagegen fuhren ab März 2021 plötzlich einen Rekordgewinn nach dem anderen ein. Seitdem überschreiten die monatlichen Gewinne aller Casinos zusammen im gesamten Bundesstaat ununterbrochen eine Milliarde Dollar. Im Juli waren es 1,359, im August 1,165 Milliarden. Und auch der Staat verdient kräftig mit: Fast 200 Millionen Dollar nahm Nevada in den beiden Monaten an Glücksspielsteuer ein.

Allein die Erlöse vom Las Vegas Strip sind laut der Aufsichtsbehörde "Nevada Gaming Control Board" im Vergleich zur Vor-Coronazeit 2019 um mehr als 25 Prozent gestiegen. Den Zockern sei Dank geht es dem Bundesstaat und Las Vegas nach der pandemiebedingten Durststrecke wieder richtig gut. Und ab November dürfte es noch besser laufen, wenn die USA ihre Einreisebeschränkungen für Besucher aus dem Schengen-Raum nach eineinhalb Jahren aufheben.

Vor allem die Freemont Street Experience mit ihrer 450 Meter langen Video-Decke, täglichen Konzerten auf zwei großen Bühnen und etlichen Schaustellern lässt einen erstaunen. Blenden lassen sollte man sich von den schillernden Eindrücken aber nicht. Nur dann entdeckt man Menschen wie den Obdachlosen Jon oder Hiro Ishijima, der zwischen dem ganzen Trubel mit Stöpseln in den Ohren stur ein Pappschild in die Höhe hält: "Don’t buy our girls" (Kauft nicht unsere Mädchen) steht darauf geschrieben. "Ich stehe jeden Abend in der Freemont Street, um auf den Menschenhandel mit Minderjährigen aufmerksam zu machen. 88 Prozent der 14- bis 17-Jährigen, die in den ganzen USA zur Prostitution gezwungen werden, kommen aus Nevada", betont Ishijima. Wer eine gute Seele in der Stadt der Sünden sucht, hat sie in ihm gefunden.