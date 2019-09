Von Rolf Kienle

Wenn Lucio Camps Péra morgens durch die Straßen Havannas zur Arbeit in die Fabrik geht, ist er meistens richtig gut gelaunt. Dort kann er das tun, was er am liebsten macht: Lesen. Und ausnahmslos alle hören ihm zu, 400 Menschen. Besser noch: Sie hören ihm gern zu. Lucio ist Vorleser in einer Zigarrenfabrik in Havanna, lector de tabaqueria.

Hintergrund INFORMATION Allgemeine Auskünfte erteilt das kubanische Fremdenverkehrsbüro in Berlin unter www.cubainfo.de Anreise: Flüge zum Beispiel bei Condor ab etwa 800 Euro je nach Jahreszeit, [+] Lesen Sie mehr INFORMATION Allgemeine Auskünfte erteilt das kubanische Fremdenverkehrsbüro in Berlin unter www.cubainfo.de Anreise: Flüge zum Beispiel bei Condor ab etwa 800 Euro je nach Jahreszeit, www.condor.com Reisezeiten: Zwischen Juni und Oktober kann es heiß und stürmisch sein. Winter und Frühjahr sind gute Reisezeiten. Wohnen: Havannas Hotels sind nicht preiswert. Das Fremdenverkehrsamt listet einige Hotels auf. Viel Charme hat immer noch das Hotel Nacional. Um 100 Euro pro Person. Billiger kommt man in den Casas particular unter, das sind privat vermietete Wohnungen, ab etwa 35 Euro mit Frühstück. Zigarrenfabrik besuchen: Die Hotels und Vermieter können einen Kontakt herstellen. Man muss sich vorab informieren, weil nicht alle Zigarrenfabriken immer geöffnet haben. In den Fabriken gibt es jeweils Zigarrenshops, die bezahlbare Havannas anbieten.

Man muss es nicht erklären: Kuba und Zigarren sind eins. Kubas Zigarren stehen für Qualität und genießen Weltruf. Man muss auch nicht Winston Churchill zitieren, nach dem man ein Zigarrenformat benannte, ein riesiges Zigarrenformat, oder Mark Twain oder Ernest Hemingway, jeder kennt mindestens ein paar kubanische Marken: Cohiba, Romeo y Julieta, Montechristo. Ein Drittel des Weltmarktbedarfs decken sie hier auf der Insel und alle werden in einer guten Handvoll Manufakturen gerollt. Das, was die Zigarrenroller mit unterschiedlichen Tabakblättern, Einlagen, Umblättern, Deckblatt, und dem typischen schlichten Messer auf relativ vollgestopften Tischen machen, ist "ganz große Kunst." Sagt Lucio.

Lucio hat eigentlich keine Ahnung vom Zigarrenrollen. Er kann nur beurteilen, dass es anspruchsvolle Arbeit ist, die Konzentration und Fingerspitzengefühl verlangt. Lucio ist kein ehemaliger Torcedor, ein Zigarrenroller, sondern war Literatur-Dozent an der Hochschule. Aber insgeheim dachte er schon früher daran, Vorleser zu werden. "Das hat mich immer interessiert." Der Lector de tabaqueria hat auf Kuba Tradition und einen gewissen Stellenwert. Seit ein paar Jahren ist der Beruf sogar nationales Kulturerbe. Dass die Funktion wichtig ist, wusste man schon im vorletzten Jahrhundert. "Seit dem 21. Dezember 1865", erklärt Lucio. Damals hatte ein Fabrikbesitzer die Idee, einen Vorleser zu installieren, in aller Regel kam die Initiative aber von den Zigarrenrollern selbst. Sie stehen im Ruf, so etwas wie die "Intellektuellen des Proletariats" zu sein.

Es ging darum, den Rollern, meist Frauen, während ihrer konzentrierten, aber immer gleichen Arbeit, etwas Futter fürs Oberstübchen zu geben und die Tätigkeit kurzweiliger zu gestalten, Bildung und Arbeit zu verknüpfen. Der Arbeitstag hat heute noch zehn Stunden. Bis zu 175 Zigarren rollt hier jeder Torcedor täglich, je nach Format. Und deshalb sitzt Lucio am Kopfende des langen Saales auf einem Podest und liest. Sein Werkzeug: Ein Tisch, ein Mikrofon, ein Manuskript. Hinter ihm hängt ein etwas schiefes, gerahmtes Foto von Fidel Castro, der fast sein ganzes Leben lang dicke Cohibas rauchte. Der Duft von Tabakblättern liegt in der Luft, es herrscht ein ziemlicher Geräuschpegel im Raum: Die meisten unterhalten sich während der Arbeit, so lange Lucio nicht liest. Das sind 150 Torcedores, insgesamt 400 Menschen arbeiten in der Manufaktur, die ich besuche. Hier werden alle Marken und Formate der kubanischen Zigarren her-gestellt¸ eine Festlegung auf einzelne Fabrikate kennt man nicht.

Auch Lucio ist bei seiner Literatur nicht sonderlich festgelegt: Von den aktuellen Nachrichten aus der Tageszeitung bis zu Liebesgedichten ist alles dabei, was informativ, bildend oder unterhaltsam ist. Die Liebesgedichte kamen vor kurzem von Zigarrenrollern selbst. Sie haben ohnehin ein klares Mitspracherecht bei der Literatur. Zwei Mitarbeiterinnen hatten ihn besucht und ihm die Gedichte vorgelesen, verbunden mit dem Anliegen, sie vorzutragen, allerdings anonym. In jeder Fabrik gibt es ein festes Gremium aus Mitarbeitern, die dem Vorleser Vorschläge machen. So soll beispielsweise der Markenname Romeo y Julieta in der Vergangenheit während des Lesens aus der Taufe gehoben worden sein - ein Vorleser hatte Shakespeares "Romeo und Julia" vorgelesen und die Entscheider wohl animiert.

Lucio liest dreimal jeweils eine halbe Stunde, wobei die erste halbe Stunde den aktuellen Nachrichten und Informationen aus der Fabrik vorbehalten ist. Geburtstage gehören dazu und historische Ereignisse. Nachrichten liest er nicht eins zu eins aus der Zeitung ab, sondern interpretiert sie mit seinen Worten. Das macht die Themen durchweg leichter verdaulich. Die zweite halbe Stunde widmet sich literarischen Werken. Da reiht Lucio gern auch Krimis oder mal Geschichten mit einer Botschaft ein, sagt er. Auf die dritte halbe Stunde ist er besonders stolz: Da hat er eine klare Ratgeberfunktion. Er recherchiert Themen zu Gesundheit und Wohlbefinden wie "Was tun gegen Stress?" oder "Was hilft bei dieser oder jener Krankheit?" und trägt seine Art der Lebensberatung vor. Das stoße auf großes Interesse, erklärt Lucio. Donnerstags gibt er die Bühne frei für externe Künstler: Für den Nachmittag hat sich eine Sängerin angekündigt. Manchmal kommen Schriftsteller in die Fabrik, die aus ihren eigenen Büchern lesen.

Wie kam Lucio überhaupt zu seinem Job? Dass er sich wie andere dafür beworben hat, ist die eine Sache. Schwieriger ist, sich in einer Test-Lesung den kritischen Zigarrenrollern zu stellen und akzeptiert zu werden. Die Torcedores hören sich die Präsentation an und stimmen dann mit dem Messer ab. Wie bitte? Mit dem Messer? Richtig, sie klopfen mit ihren Messern auf ihren Tisch. Wer den lautesten Messer-Applaus hat, bekommt den Job. Gefällt ein Vorleser nicht, bleibt das Messer auf dem Tisch liegen. So einfach ist das.

Die Roller machen auch nach den Vorlese-Zeiten aus eventuellem Missfallen keinen Hehl. "Wenn ihnen ein Stück aus einem Buch nicht gefallen hat, sagen sie es sofort." Zwischen den Vorlese-Runden hören die Zigarrenroller Musik, in den Büros wird ohne Unterhaltung aus dem Lautsprecher gearbeitet.

Das Rauchen ist im Eingangsbereich der Zigarrenfabrik ausdrücklich verboten, während des Rollens allerdings dürfen sich die Torcedores eine anstecken. Schließlich bekommen sie regelmäßig einige der kostbaren Zigarren geschenkt. Aber möglicherweise nehmen die einen anderen Weg und werden eher nach Feierabend verkauft als selbst geraucht. Jedenfalls rauchte während meines Besuchs niemand Zigarre während der Arbeit. Lucio raucht auch keine, Zigaretten schon, aber mit dem Plan, damit aufzuhören. Eine Tasse Kaffee und eine Zigarette sei halt schon Lebensqualität, argumentiert er.

Auf der Straße sind die Zigarrenraucher ebenfalls eine Minderheit, aber doch wahrnehmbar. Viel häufiger sind jene, die den Touristen Zigarren auf der Straße anbieten, meistens mit dem Hinweis auf eine Kooperative gleich um die Ecke. Es gibt aber nie eine Kooperative um die Ecke, sondern einen Schwarzhändler, der einem möglicherweise absolut minderwertige Ware andrehen will. Man ist geneigt, den Versuch zu unternehmen, denn irgendwo müssen die Zigarren, die die Roller in den Fabriken bekommen, ja sein. Aber jeder rät dringend ab. Es seien nur Abfälle in den Deckblättern, die Banderolen gefälscht. Das Ganze für mindestens drei, vier Euro pro Stück, je nach Format.