Unser Autor wolf Goldschmitt war vor Ort

Das kommt mir spanisch vor" – keine Redewendung trifft die Wirklichkeit auf den Kanarischen Inseln momentan besser. Und zwar nicht, weil Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote & Co. zum Königreich von Felipe VI. gehören. Die neue Normalität nach Corona diktiert den Alltag in den Reisezielen vor der afrikanischen Nordwestküste. Kein europäisches Land ist von der Pandemie so erschüttert worden wie Spanien. Inzwischen dürfen Touristen wieder einreisen. Doch zum Schutz von Einheimischen und Urlaubern hat der Präsident des Badeparadieses, Ángel Víctor Torres, knallharte Sicherheitsvorschriften erlassen. Das ist wohl auch ein Grund dafür, warum der sehnlichst erwartete "Run" auf das beliebte Ferienziel nur sehr langsam in die Gänge kommt.

Hintergrund Wer aus einem anderen Land nach Spanien oder auf die Kanarischen Inseln reist, muss sich einer medizinischen Kontrolle unterziehen. Dabei werden die Dokumente geprüft, Fieber gemessen und eine Sichtkontrolle des Einreisenden vorgenommen. Dies erfolgt unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Das Gesundheitsdokument muss seit vor Reiseantritt [+] Lesen Sie mehr Wer aus einem anderen Land nach Spanien oder auf die Kanarischen Inseln reist, muss sich einer medizinischen Kontrolle unterziehen. Dabei werden die Dokumente geprüft, Fieber gemessen und eine Sichtkontrolle des Einreisenden vorgenommen. Dies erfolgt unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Das Gesundheitsdokument muss seit vor Reiseantritt ausgefüllt werden.Das Fiebermessen erfolgt kontaktlos durch Kamerasysteme oder persönlich. Die erhobenen Daten werden jedoch nicht gespeichert. Damit soll die Privatsphäre bestmöglich gewahrt bleiben. Nur Personen mit einer Körpertemperatur unter 37,5 Grad Celsius dürfen einreisen. Überschreitet ein Gast diesen Wert, wird zunächst eine weitere Messung durchgeführt. Liegt diese ebenfalls über dem Grenzwert, wird das Gesundheitsprotokoll aktiviert. Der Passagier wird dann in eine Gesundheitseinrichtung gebracht und dort erneut auf Covid 19 getestet. Zudem müssen alle Einreisenden einen QR-Code generieren. Diesen erlangen Touristen durch Ausfüllen eines elektronischen Dokuments. Dabei werden die Adresse in der Heimat sowie im Urlaub, die Telefonnummer, die Flugdaten, Ausweisnummer und Daten zur Gesundheit des Besuchers abgefragt. Das Abstandsgebot von 1,5 Metern gilt weiterhin. Ist es nicht möglich, die Distanz zu anderen Personen zu wahren, muss eine Gesichtsmaske getragen werden. Wird gegen diese Maskenpflicht verstoßen, gibt es Geldstrafen von bis zu 100 Euro. In der Gastronomie muss ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen, Tischgruppen oder an der Bar eingehalten werden. Es wird keine gemeinsam genutzte Speisenkarte verwendet.

Die Promenade oberhalb des Jachthafens von Las Palmas hat wahrlich schon mehr Schaulustige gesehen. Auch die malerischen Gässchen im historischen Altstadtbezirk La Vegueta liegen verwaist. Nur hier und da zeigt sich ein Tourist. Selbst die gusseisernen Hundestatuen vor der Kathedrale Santa Ana, ehemals überlaufener Magnet für Fotografen aus aller Herren Länder, starren nahezu unbeachtet auf das Gotteshaus. Die größte Stadt der Kanarischen Inseln ist fest in der Hand der Einheimischen. Sie wuseln geschäftig über die Einkaufsmeile Triana. Schnäppchenjagd ist angesagt, denn die vom Virus und dem monatelangen Lockdown gebeutelten Läden überbieten sich an Rabatten. Dass auf der Prachtstraße die spanische Sprache alles übertönt, bezweifelt niemand.

Kreuzfahrtschiffe haben weiterhin Hafenverbot und auch die Betriebsamkeit auf dem Flughafen von Las Palmas ist mit "gemächlich" bestens umschrieben: im Durchschnitt drei Flugzeuge starten oder landen in der Stunde. Aber es scheint Land in Sicht für eine Region, deren Haupteinnahmequelle Tourismus heißt. Die ersten Chartermaschinen sind gelandet. Und sollen nun regelmäßig wieder deutsche Urlauber ausladen. "Im Winter wollen wir 60 Prozent der üblichen Auslastung wieder erreichen", hofft Torres im Gespräch mit der RNZ. Täglich fliegen Condor oder TUI aus Frankfurt wieder einmal direkt nach Las Palmas. Doch der Trip ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Die Maskenpflicht muss eingehalten werden, fast fünf Stunden lang. Allein bei der Nahrungsaufnahme darf der Mundschutz kurz verschwinden. Der Service an Bord beschränkt sich deswegen auf das Nötigste. Getränke und kleine Snacks müssen reichen. Nur zwei Toiletten stehen rund 190 Passagieren zur Verfügung. Ein Segen, dass die Stewardessen nur sehr sparsam Flüssigkeiten anbieten. Um das Virus einzudämmen, stellt die Besatzung die Lüftung auf Maximum. Rasch ist es bitterkalt trotz der vollbesetzen Reihen.

Nur wenige Menschen flanieren in Zeiten von Corona auf der Uferpromenade über dem Jachthafen von Las Palmas.

Für alle Kanarenreisende beginnt die "neue Normalität" lange vor dem Flug. Seit einem Monat wirbt die Inselregierung mit dem Thema Sicherheit um Gäste. Und auf den acht Kanareninseln gilt offiziell ein striktes Anti-Covid-19-Protokoll. Dazu zählt auch ein Gesundheitsformular, das alle Besucher vor ihrer Reise ausfüllen müssen. Wenn aber die Urlauber wie eine Welle aus dem Flugzeug ins Terminal rollen, gerät das sichere Einreiseprozedere flugs ins Stocken. Die drei Ordnungskräfte, die zudem eine Gesundheitskontrolle mit Temperaturmessung vornehmen wollen, sind im Stress. Aber sie schaffen ihr Pensum trotz nörgelnder Touristen, die genervt mit ihrem Zettel herumwedeln. Es klappt schließlich, aber nur mit Gelassenheit.

Auch beim Check-in ins Hotel Santa Catalina ist diese Alterstugend unverzichtbar. "Die Ferien auf den Kanaren sollen keine Krankheitserfahrung werden. Daher haben wir das strengste Sicherheitsprotokoll in ganz Europa entwickelt, das in Hotels, Restaurants und allen öffentlichen Gebäuden sowie Museen gilt", begrüßt Hoteldirektor Manuel Martinez-Fresno Hernández die Neuankömmlinge und rührt die Werbetrommel. Wie das Sicherheitsprotokoll genau aussieht, begreift der Gast im Fünf-Sterne-Haus in Gran Canarias Hauptstadt Las Palmas sofort. Am Eingang des ältesten Hotels auf den Kanaren liegt ein klinisch reiner Teppich. Blaue Bänder in der Länge von zwei Metern markieren unübersehbar den Sicherheitsabstand, den die Gäste beim Gehen stets einhalten sollten. An allen Ecken und Enden werden die Touristen mit Desinfektionsmitteln förmlich überrumpelt. Und wenn der mehr Lockerheit im Umgang mit Corona gewohnte Deutsche vergisst, die Maske aufzusetzen, ist stets ein maskierter Hoteldiener in der Nähe, der räuspernd auf den Fauxpas aufmerksam macht.

Der Teppich vor dem Traditionshotel Santa Catalina in Las Palmas wird stündlich mit Desinfektionsmitteln getränkt.

Nur ein Teil der Tische ist eingedeckt, damit die Gäste genügend weit entfernt voneinander essen können. Besteck und Servietten im Lokal sind in Plastik verpackt, ebenso die TV-Fernbedienung im Zimmer. Selbst die Schlüsselkarte wird in einem geschlossenen Umschlag überreicht. Die allermeisten Gäste des Hauses von Manuel Martínez-Fresno Hernández nehmen die neue Normalität im Service hin, weil sie sich sicher fühlen wollen. "Zur Zeit holen wir alle unsere Angestellten aus der Kurzarbeit zurück, die Saison mit den Touristen vom spanischen Festland beginnt zumindest langsam wieder", kalkuliert der Direktor vorsichtig. Ob die so genannten "Zugvögel" aus Deutschland und England, jene zigtausend Pensionäre, die vor der Kälte fliehen, in diesem Jahr wieder auf den Kanaren überwintern, hängt von der Entwicklung ab. Doch waren alle noch so ernsthaften Bemühungen von Hotel- und Gastronomiegewerbe letztendlich doch vergeblich?