John Le Seelleur ist Landwirt in 17. Generation und züchtet seit zehn Jahren Austern in der Grouville Bay. Foto: Thomas Veigel

Von Thomas Veigel

It’s beautiful, isn’t it?", fragt die gut gelaunte Engländerin, der wir auf dem schmalen Pfad, der sich an der Nordküste Jersey entlang der Steilküste windet, begegnen. Sie strahlt übers ganze Gesicht. Der Ausblick ist tatsächlich grandios. Im Norden ragt der Granitfelsen, dem die Normannen einstmals den Namen Jèrri und später Jersey gaben, bis zu 170 Meter aus dem Ärmelkanal heraus. Das Meer wirft seine Wellen an die Felsen, zahlreiche Vögel ziehen hier ihre Kreise, Möwen schreien, Wanderfalken jagen, Kormorane warten auf Beute. Der Klippenpfad, der die ganze Nordküste erschließt, führt uns auf der Etappe zwischen Les Platons und der Bouley Bay durch eine Landschaft, die sich ständig verändert: Wir wandern durch Farnwiesen, Blumenmeere, Eichenwälder und Ginsterbüsche hoch über dem Ozean. Sogar Steineichen und viele andere mediterrane Pflanzen wachsen hier - dafür sorgt der Golfstrom. Frost gibt es hier auch im Winter nur selten. Entsprechend üppig ist die Vegetation auf der ganzen Insel.

Informationen Jersey ist die größte und mit gut 100.000 Einwohnern zugleich bevölkerungsreichste Kanalinsel. Sie liegt etwa 20 Kilometer vor der Westküste der Normandie. Jersey ist als Kronbesitz direkt dem Königshaus unterstellt und nicht Teil der EU, wird aber in Handels- und Zollfragen wie ein Teil der EU behandelt. Jersey ist nur acht Kilometer breit und 14,5 Kilometer lang, hat aber ein 570 Kilometer langes Straßennetz. Auf 80 Kilometern gilt für Autos eine Höchstgeschwindigkeit von 24 km/h. Man fährt links. Klima: Jersey ist die sonnenreichste aller britischen Inseln. Vom Golfstrom beeinflusst hat die Insel im Sommer eine durchschnittliche Tageshöchsttemperatur von 21 Grad Celsius. Das Klima ist ganzjährig mild und die Wintermonate sind fast immer frostfrei. Das Meer ist, durch den starken Tidenhub bedingt, relativ kühl. Normalerweise erreicht es im Hochsommer maximal 22 bis 23 Grad Celsius. Anreise: Mit dem Flugzeug von Frankfurt über London oder mit der Fähre aus Frankreich, z. B. aus St. Malo. Unterkunft: Auf Jersey gibt es zahlreiche Hotels, darunter rund 30 mit vier und fünf Sternen. Empfehlenswert sind die Vier-Sterne-Häuser Cristina in Le Mont Felard hoch über der St. Aubin's Bay und L'Horizon Beach Hotel & Spa direkt am Strand in der malerischen St. Brelade's Bay. Es gibt auch zahlreiche Ferienwohnungen und Cottages. Der Jersey Heritage Trust vermietet Ferienwohnungen in historischen Gebäuden wie Festungen und Türmen. Campingplätze gibt es auch. Essen und Trinken: Die Insel ist reich gesegnet mit guten Restaurants, darunter drei mit einem Michelin-Stern. Auch ohne Sterne lässt sich trefflich speisen, z.B. bei Mark Jordan at the Beach in St. Peter in der Bucht von St. Aubin, im Hotel L'Horizon in St. Brelade's Bay, im Surfer-Treff El Tico in der St. Ouen's Bay an der Westküste oder in Walker's Restaurant in Gorey. Frischen Fisch und Meeresfrüchte kauft man in der Fresh Fish Company von Vicky Boarder am Victoria Pier in der Hauptstadt St. Helier. Ausflusgziele gibt es viele, besonders lohnend ist ein Besuch des botanischen Gartens von Samarès Manor in St. Clement.

Jersey ist klein, aber vielseitig. Einige Aspekte der Insel und ihre Protagonisten wollen wir hier vorstellen.

Der Wanderführer: Roger Noel ist ein Blue Badge Guide, das ist die höchste Qualifikation für Wanderführer in Großbritannien. Er kennt jeden Meter der 85 Kilometer Wanderwege rund um Jersey, 48 Kilometer sind es alleine an der zerklüfteten Steilküste im Norden. Im Hauptberuf ist Roger bei einer großen Bank angestellt. Die Insel ist ein Steuerparadies. Auf den Konten der auf der Insel niedergelassenen Banken liegen laut Rodger Noel sieben Prozent des weltweit verfügbaren Bargelds. Roger will in Zukunft lieber Touristen die Schönheiten der Insel zeigen als den Reichen beim noch reicher werden zu helfen. Sein Plan ist es, demnächst in den vorgezogenen Ruhestand zu wechseln und sich ganz auf die Arbeit als Guide zu konzentrieren.

Als Banker kann er es sich beim Wandern nicht verkneifen, den Brexit zu thematisieren. Ein Desaster sei das, meint er, an den Akteuren, vor allem an Boris Johnson, lässt er kein gutes Haar. Was kein Hinweis auf dessen Sturmfrisur sein soll. Es ist vor allem die Angst vor einem weiteren Wertverlust der Währung. Jersey hat zwar ein eigenes Pfund, aber es hängt 1:1 am englischen Pfund.

Roger kennt fast alle Pflanzen am Weg, seine Spezialgebiete sind aber die Vögel und die Geschichte der Insel. Dazu gehört auch die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen hätten sich hier nicht der andernorts verübten Verbrechen schuldig gemacht. Allerdings gab es Zwangsarbeiter, Radiohören war verboten und der Rechtsverkehr wurde eingeführt. Am Ende des Krieges, so Roger Noel, seien Besatzer und Insulaner gleich hungrig gewesen.

Der Fischer: Josh Dearing ist einer von noch rund 120 Fischern, die auf Jersey arbeiten. Mit etwa 60 Booten sind sie unterwegs, die allermeisten gehen auf Hummer-Jagd. "The Jersey Catch" heißt sein Unternehmen, nur Joshs Vater ist als zweiter Mann auf dem kleinen gelben Boot dabei. Vor sechs Jahren hängte der heute 27-Jährige seinen Beruf als Tauchlehrer an den Nagel, die Ausrüstung allerdings behielt er. Er kaufte sich ein Boot, trieb 45.000 Pfund für die dazugehörige Lizenz auf und ging fortan auf die Jagd nach Hummer, Krabben und Jakobsmuscheln. Hummer und Krabben werden in Reusen gefangen, nach den Jakobsmuscheln muss man tauchen.

Josh holt die auf dem sandigen Grund des Meeres liegenden Muscheln aus sieben bis 35 Meter Tiefe. Bis zu einer Stunde ist er unter Wasser, seinen Fang (zwischen zehn und 150 Muscheln pro Tauchgang) sammelt er in einem Sack. Seine Fangmethoden nennt er umweltfreundlich und artgerecht. Weibliche Krabben, die Eier tragen, werden wieder ins Meer geworfen. Hummer mit Eiern werden mit einer Schere gekennzeichnet und dürfen zwei Jahre lang nicht gefangen werden, bis die Kennzeichnung ausgewachsen ist. Jersey, sagt Josh, sei der beste Platz für Hummer. "Es gibt so viele". Auch Joshs Geschäftsmodell ist nachhaltig. Er verkauft seinen Fang nicht an den Großmarkt, sondern nur an Endabnehmer auf der Insel, Restaurants und Privatleute. Und er fängt nur so viele Tiere, wie bestellt sind. Für einen Hummer verlangt er von seinen Kunden 17 Pfund pro Kilogramm. Das ist für beide Seiten ein gutes Geschäft. Auf dem Großmarkt in Jersey kostet ein Hummer Ende Mai 11 Pfund, im Laden kann man ihn (gekocht) für 36 Pfund pro Kilo kaufen. Einmal im Monat fliegt Josh mit seinen Hummern nach London. Dort zählen der ehemalige Fußballer David Beckham und der Regisseur Guy Ritchie, bzw. deren Restaurant Lore of the Land zu seinen Kunden.

Der Austernzüchter: John Le Seelleur war Kartoffelbauer in 17. Generation, als er vor zehn Jahren von der immer weniger lohnenden Plackerei an Land genug hatte und ins Meer ging, um ein neues Leben zu beginnen: Er startete eine Austernzucht. 140.000 Quadratmeter ist sein Austernfeld groß, auf den weit ins Wattenmeer hinausragenden Bänken liegen rund 40.000 Säcke voller Austern. Die 12 bis 15 Millionen Tiere müssen gehegt und gepflegt werden. Immer wieder müssen die Säcke bewegt und gedreht und die verkaufsfertigen Austern aussortiert werden. Für John gelten für die Austern die gleichen Regeln wie in der Landwirtschaft: Mache alles zur richtigen Zeit, kümmere Dich um Deine Zucht und ernte, wenn die Zeit gekommen ist. Rund 250 Tonnen Austern verkauft John Le Seelleur pro Jahr, zwei Drittel nach Frankreich, ein Drittel nach England.

Seine Frau Shannon bietet Champagner-Touren durch die Austernbänke an. Die Wege sind weit, der Tidenhub auf Jersey ist mit 12 Meter Höhenunterschied zwischen Ebbe und Flut der zweithöchste der Welt. Bei Ebbe zieht sich das Meer an manchen Stellen um mehrere Kilometer zurück und hinterlässt vor allem an der Südostküste eine Mondlandschaft. Hier, in der königlichen Bucht von Grouville, sind die Austernbänke von John Le Seelleur und seiner Kollegen.

Die Gourmet-Tour-Führerin: Clare Minihane erzählt ihren Gästen auf Wanderungen Geschichten über die zahlreichen lukullischen Spezialitäten Jerseys und bietet diese auch zum Probieren an. In den Dünen an der Ostküste nahe Gorey geht es los mit Rindfleisch-Pasteten und einem Glas sprudelndem Sloe Gin, das ist ein Cocktail aus Schaumwein und Likör aus einheimischen Schlehen. Mit einem Panorama-Blick über der Grouville Bay schmecken die Austern besonders frisch und salzig. Nach einem Marsch durch die Fischergassen des hoch gelegenen Teils des Dorfes Gorey öffnet sich der Blick auf den Hafen und die mittelalterliche Burg Orgeuil. An den Hängen, die steil zum Meer abfallen, wachsen die berühmten "Jersey Royals", eine nur auf der Insel angebaute frühe Kartoffelsorte. Bereits ab Anfang Januar werden die Kartoffeln gepflanzt, drei Monate später werden sie geerntet. Clare Minihane serviert sie gekocht und mit der ebenso berühmten Jersey Butter und Meersalz gewürzt. Das Salz kommt aus den Gärten von David Miles und Matthew Taylor. David arbeitete lange in der Finanzindustrie, Matthew hatte ein eigenes Bauunternehmen, bis sich die beiden vor vier Jahren entschlossen, ihr Leben zu entschleunigen und Salz herzustellen. Es habe lange gedauert, bis sie mit der Kristallstruktur ihres Salzes zufrieden waren, aber nun erhalten sie höchstes Lob für ihre Produkte.