Hintergrund Anreise: Mit Lufthansa oder Air Canada nonstop von Frankfurt nach Toronto, Flugzeit circa 8 Stunden. Covid-19: Für Kanada besteht derzeit grundsätzlich eine Einreisesperre. Ausgenommen davon sind kanadische Staatsangehörige und Personen mit permanentem [+] Lesen Sie mehr Anreise: Mit Lufthansa oder Air Canada nonstop von Frankfurt nach Toronto, Flugzeit circa 8 Stunden. Covid-19: Für Kanada besteht derzeit grundsätzlich eine Einreisesperre. Ausgenommen davon sind kanadische Staatsangehörige und Personen mit permanentem Aufenthaltsstatus. Aktivitäten: Am 21. Juni ist National Indigenous Peoples Day – an diesem Tag gibt es Powwows und andere indigene Veranstaltungen in der Stadt, zum Beispiel im Fort York Museum, www.fortyork.ca. First Story Toronto bietet historische Spaziergänge an, www.firststoryblog.wordpress.com. Indigene Kuunst ist im Royal Ontario Museum und in der Art Gallery of Ontario zu sehen, www.rom.on.ca und www.ago.ca Essen & Trinken: Das Restaurant "Nishdish" bietet eine traditionelle, indigene Küche, www.nishdish.com Unterkunft: Das Yorkville Royal Sonesta Hotel ist von Kunstgalerien, Restaurants und stilvollen Boutiquen in Torontos Stadtteil Yorkville umgeben. Das Vier-Sterne-Haus liegt gegenüber dem Royal Ontario Museum, DZ ab circa 240 Euro, https://www.sonesta.com/ca/ontario/toronto/yorkville-royal-sonesta-hotel-toronto Weitere Infos gibt es unter www.seetorontonow.com

Von Katharina Eppert

Schon von weitem ertönen Trommelschläge, Gesang, freudiges Geheul – das Rasseln von Glöckchen. Und hinter dem grünen Geäst mitten in Toronto blitzen immer wieder bunte Federn durch. Kopfschmuck, der durch die Lüfte wedelt, Raubvögel sind lediglich auf Kleidung und Schmuck gemalt. Fasching ist etwas Europäisches, Kanadier verkleiden sich allenfalls zu Halloween. Zudem wäre jetzt die falsche Jahreszeit. Wir haben August, es ist schwül – die Sonne beißt und ich frage mich, wie warm es wohl unter den Kostümen ist, die eigentlich keine Kostüme sind, sondern Trachten. Ich bin in ein Powwow gestolpert: eine Gemeinschaftsfeier der First Nations – der Name ersetzt in Kanada die umstrittene Bezeichnung "Indianer". Hier wird getanzt, getrommelt, Geschichten erzählt – und es gibt traditionelles Essen und viel Handwerk.

Mitten in Toronto, zwischen Hochhäusern und CN-Tower, kann man auf den Spuren der Native People wandeln. Foto: Eppert

Powwow, eine anglisierte Version des indigenen Begriffs "Pau-wau", bedeutet so viel wie "er träumt". Und dieser "Er" ist der Medizinmann bei den nordamerikanischen Indianern, meist hebt er sich auch optisch durch besonders prächtigen Schmuck ab. Klare Sache. Das muss ich mit meiner Handykamera ablichten. Doch bevor ich alles digital konservieren kann, bekomme ich bereits einen missbilligenden Blick von einem der Häuptlinge zugeworfen. "It’s not allowed to take pictures", ruft mir eine Besucherin zu, die sich das Spektakel anschaut so wie viele andere Kanadier und Touristen. Die Besucher stehen oder sitzen im Kreis, wo der Tanz mitsamt Zeremonie seinen Lauf nimmt. Wer ein Powwow besucht, sollte pünktlich sein, sich bescheiden kleiden, um Erlaubnis bitten, bevor Fotos gemacht werden und die Hinweise des Zeremonienmeisters befolgen. Alkohol ist tabu, jedoch ist es ein Zeichen größten Respekts, einem Ältesten oder Tänzer Tabak anzubieten, bevor ihnen Fragen gestellt werden.

Auch wenn das Powwow für nicht kanadische Zuschauer wie eine inszenierte Show wirkt, gleicht der Tanz keinesfalls einer Pocahontas-Inszenierung für Touristen. Vielmehr ist das Treffen der First Nations familiär und irgendwie sympathisch unperfekt. So wurde einem Zuschauer auch gerne mal das Handy aus der Hand geklatscht, als jener ohne vorher zu fragen, Fotos machen wollte. Doch die Tänze sind vor allem auch "dances of resistance" – Widerstand gegen die Schatten der Vergangenheit. Kanada hat seine Ureinwohner – egal, ob Métis (Nachkommen von Cree und Europäern) oder die im Norden lebenden Inuit – über Generationen hinweg diskriminiert. Die kanadische Regierung verbot ihre kulturellen Feste, ihre Sprachen, ihre Lieder und ihre hölzernen Figuren. Sie nahm ihnen die Kinder weg und steckte sie in Internate, sogenannte Residential Schools. Dort sollten die Jungen und Mädchen ihre Herkunft vergessen, sollten zu "echten" Kanadiern werden.

Der Lake Okanagan bei Kelowna in British Columbia. Dort lebten einst die Salish.

Erst im Mai dieses Jahres kamen schlimme Verbrechen ans Licht: Die sterblichen Überreste von mehr als 200 Kindern wurden bei einem ehemaligen Internat in British Columbia entdeckt. "Traurigerweise ist dies keine Ausnahme oder ein einzelner Vorfall. Wir werden uns nicht davor verstecken. Wir müssen die Wahrheit anerkennen", sagte Staatsmann Trudeau in einem Interview.

Verstecken möchte man sich in Kanada nicht, weder das Verbrechen an den Native People leugnen noch deren eigene Kultur beschneiden. Vielmehr möchte man die Native People als Teil der Gesellschaft ins Bewusstsein rücken, ihre Kultur integrieren, vielleicht sogar konservieren. So können mitten in einer Großstadt wie Toronto Touristen auf den Spuren alter Stämme wandeln. Immer mehr Unternehmen bieten Ausflüge an, bei denen man die Welt der Ureinwohner kennenlernen kann. Wie viel Überzeugung und wie viel Profitgier dahintersteckt, bleibt allerdings offen.

Der Name "Toronto" stammt übrigens auch aus der Sprache der Ureinwohner. Er bedeutet so viel wie "Pfähle im Wasser" und geht wohl auf die zahlreichen Reusen zurück, mit denen die Indianer hier früher Fische fingen. Auch wenn viele kanadische Ureinwohner heute in Reservaten leben, kann man sie dennoch in Toronto finden – nicht unbedingt ersichtlich mit Federschmuck oder ausgestopftem Tier auf dem Haupt, aber meist mit einer interessanten Geschichte auf den Lippen.

Geschichte erzählen auch unzählige Museen in der sechseinhalb Millionen-Metropole in Ontario – doch ein eigenes Haus, das nur den First Nations gewidmet ist, gibt es nicht. Stattdessen können Touristen einzelne Ausstellungen besuchen, etwa im Royal Ontario Museum. Dort kann man in die Kultur und Naturgeschichte Kanadas eintauchen: Exponate aus der Zeit vor den Europäer, Kleidung, Musikinstrumente und Werkzeuge sind zu sehen.

Auch im Okanagan Valley in British Columbia kann man Spuren der First Nations finden, die sich vor mehreren tausend Jahren dort niederließen. Sie wandten sich der Landwirtschaft sowie der Goldgräberei zu. Heute gibt es in Kanada noch ungefähr 5800 Okanagan. Sie werden nicht nur politisch vertreten. Auch ihre Kultur wird bis heute ganz bewusst in die Öffentlichkeit getragen.