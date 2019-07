Eine Wanderung in den Kärntner Nockbergen bringt Städter wieder in Kontakt mit der Natur. Über weiche Grasmatten geht es hinunter zum Karlbad, wo ein ungewöhnliches Badeerlebnis und eine kräftige Jause warten. Foto: sal

Von Ingeborg Salomon

Mehr Heidi-Gefühl geht nicht. Zwar sind es nicht die Schweizer Berge, die auf mich herabblicken, sondern „nur“ die 3360 Meter hohe Hochalmspitze der Kärntner Nockberge. Und es ist auch nicht der Alm-Öhi, der milde lächelnd vor mir steht, sondern Thomas. Bei dem mache ich gerade einen Sensenmähkurs und lerne, was es alles braucht, um „a guate Schneid“ zu haben. Davon bin ich noch weit entfernt, schließlich habe ich zuhause nicht mal einen eigenen Garten und den Rasenmäher schieben meist die Mitbewohner.

„Mädle, des is koi Besen. Nit streichle, sense, a bissel Power darf scho sein“, ermuntert mich mein Lehrer, der im Nebenberuf natürlich Bergbauer ist und dieses seltsame Gerät von Kindheit an schwingt. Also alles auf Anfang: Parallel zum Hang stehen, leicht in die Knie gehen, aus dem Powerzentrum herausdrehen (kennt frau immerhin vom Pilates), einatmen und beim Ausatmen mit flottem Schwung die Sense über die Wiese führen. Geht doch. Von dem „Magischen Moment“, den die Biosphärenverwaltung Nockberge stadt-müden Schreibtischmenschen im Katalog verspricht, ist auch noch nicht viel zu spüren. Aber das kann ja noch werden. Immerhin gibt es viel zu lachen, die Aussicht ist ein Traum, das Wetter herrlich und Thomas zeigt viel Geduld und unterhält uns mit einer Kulturgeschichte des Sensens. Kommt schon in Tolstois „Anna Karenina“ vor.

„Sensenmähen auf Kärntnerisch“ ist einer von 20 „Magischen Momenten“, mit denen der Tourismusverband dieses Urlaubsgebiet noch attraktiver machen will. Nötig ist das nicht, denn Kärnten ist ohnehin ein beliebtes Reiseziel: Nicht so schroff wie die Tiroler Gipfel und nicht so platt wie das Burgenland, kinderfreundlich und sonnenverwöhnt ist Kärnten die sanfte Seite Österreichs. In zwölf Schutzgebieten, etwa dem Biosphärenpark Nockberge oder dem Naturpark Weissensee, können Besucher unter fachkundiger Leitung entschleunigen und die Natur bewusst neu erleben.

Ein Erlebnis ganz eigener Art ist schon die Anfahrt zu unserem zweiten „Magischen Moment“. Bevor wir mit Ranger Markus über die Nockberge wandern, fahren wir ein Stück auf der 35 Kilometer langen Nockalmstraße. Jede der 25 Kurven (hier „Reidn“ genannt) hat eine Nummer und einen Namen, beispielsweise „Schneehase“ oder „Murmele“. Auf der Eisentalhöhe haben wir den höchsten Punkt erreicht und eine traumhafte Aussicht auf sanfte Hügelkuppen und glückliche Kühe (die das gute Nockfleisch liefern sollen). Markus ist seit 2007 Ranger im Biosphärenpark und stolz auf sein 485 Quadratkilometer großes „Büro“.

Während wir auf engen Pfaden, die früher von Salzschmugglern genutzt wurden, 200 Höhenmeter hinauf- und anschließend 600 hinabwandern, erklärt uns Markus, wie Kohlröschen duften (schokoladig-vanillig) und dass die niedlichen Murmeltiere eine besondere Pfeifsprache haben: Viele kurze Pfiffe warnen die Kollegen vor einem Feind am Boden, ein einzelner langer Pfiff vor einem Feind in der Luft. In beiden Fällen heißt es dann: ab in die Erdhöhlen. Wir haben Glück und sehen tatsächlich in gebührender Entfernung ein vorbeiflitzendes Murmeltier.

Der Abstieg geht dann doch ganz schön in unsere schreibtischgeschädigten Knie, und so sind wir froh, als das Karlbad auftaucht. Das älteste Bauernbad Österreichs liegt auf 1693 Meter und hat seinen Ursprung im 17. Jahrhundert. In der achten (!) Generation ist Georg Aschbacher hier Bademeister. Soll heißen: Er entfacht in aller Herrgottsfrühe das Holzfeuer, in dem Kiesel aus dem nahen Bach seit dem Vorabend erhitzt werden. Die glühenden Brocken werden dann mit Heugabel und Holztrage in zwei urige Baderäume geschleppt. Hier stehen 14 mächtige mit Wasser gefüllte Tröge aus ausgehöhlten Lärchenstämmen. Georg Aschbacher kippt seine glühende Last hinein, worauf die Steine platzen und ihre Mineralien freigeben. In dieses schwefel- und eisenhaltige Badewasser steigen dann die Gäste so wie seinerzeit angeblich schon Karl der Große.

Ein bisschen Mut gehört dazu, aber wer erst einmal in den Trog gesunken ist, fühlt schnell ein wunderbares Wärmegefühl. Zu hören ist nur noch das Plätschern der im Keller entspringenden Quelle, Licht sickert durch die Ritzen der Holzwand, und außer Ruhen und Schwitzen gibt es nichts zu tun. Vorsorglich hat unser Bademeister einen Krug eiskaltes Quellwasser bereitgestellt und schaut auch mal kurz herein, ob wir okay sind. Sonst passiert lange – absolut nichts. Je nach Kondition und Kreislauf verharrt der Gast bis zu einer Stunde und fühlt sich danach rechtschaffen müde. Aber die Kraft reicht noch für leckere Selchfleischnudeln mit Sauerkraut und viele Gläser Melissenwasser, serviert von der herzlichen Wirtin auf der hauseigenen Terrasse. Mit einem selbstgebrannten Zirbenschnaps stoßen wir auf unser Alm-erlebnis an. Wirklich magisch!

Nach so vielen Aktivitäten lassen wir uns am nächsten Tag am Weissensee zunächst nur treiben. Das ist ganz wörtlich zu verstehen: Wir gleiten auf einem großen Floß über den kristallklaren See, der mit seinen 930 Meter Seehöhe nicht nur der höchstgelegene Badesee der Alpen ist, sondern auch als der sauberste gilt. Dass er sich zudem im Sommer locker auf 24 Grad erwärmt, macht den Genuss perfekt. Nur 12 Kilometer lang und 6,5 Quadratkilometer groß erinnert der Weissensee ebenso an das Farbenspiel der Karibik wie an einen Fjord Norwegens. Sanfter Tourismus und Nachhaltigkeit sind den Bewohnern der wenigen Ortschaften angesichts von so viel Schönheit ein besonderes Anliegen. Von den 22 Fischarten, die im Weissensee schwimmen, landen immerhin fünf auf unserem Teller, während das Genussfloß gemächlich dahingleitet und wir einen köstlichen Weißwein aus der Gegend trinken.

Mit an Bord ist die Biologin Manuela Siller, die mit uns den einzigartigen Lebensraum rund um den See erkundet. Zwei Drittel der Fläche ist unverbaut, der geschützte Naturpark dehnt sich über 76 Quadratkilometer. Manuela macht uns auf das Liebesspiel der Libellen im Schilf aufmerksam, liest mit uns Fährten von Goldschakal und Eichhörnchen und kennt sämtliche 30 Orchideenarten. Ängstliche Gemüter werden beruhigt. „Ja, es gibt hier Schlangen, aber Ringelnattern und Äskulapnattern sind ungiftig, und in 20 Jahren habe ich genau einen Braunbären gesehen“, lächelt sie. Unser Bedauern, dass heute Letztgenannter offensichtlich nicht der auftaucht, hält sich in Grenzen. Immerhin hüpft eine frisch geschlüpfte Erdkröte über den Weg, zwei Eichhörnchen klettern die Bäume empor und ein Vogelkonzert aus Zirpen, Zwitschern und Trommeln verwöhnt unsere Ohren. Unsere Augen baden in verschiedenen Grüntönen, wir atmen ein, wir atmen aus und finden diese intensive Walderfahrung einfach nur schön.

Derartige Naturerlebnisse wirken zudem absolut nachhaltig. Unseren Garten betrachte ich jetzt mit ganz anderen Gefühlen. Ist das Gras nicht doch ein bisschen hoch? Und könnte man ihm nicht mal mit der geräuscharmen Sense statt mit dem lärmigen Mäher zu Leibe rücken? Das wäre doch ganz gut für die Kondition und die Nachbarn wären bestimmt beeindruckt, zumal das Sensen da oben auf der Alm wirklich Spaß gemacht hat. Da ich bei Thomas auch gelernt habe, wie man solch ein Gerät baut, wetzt und dengelt, steht „a guater Schneid“ in Heidelberg eigentlich nichts mehr entgegen.