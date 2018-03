Von Wibke Helferich

Ganz Israel ist eigentlich ein riesiges Freilichtmuseum, das unter einer dicken Staubschicht begraben liegt. Was können wir machen, um das Land wiederzubeleben?"

Amir Moran ist einer der geistigen Väter des Gospel Trail - ein Wander/Pilgerweg, der auf den Spuren Jesus von Nazareth zum See Genezareth führt. Ich hatte mir Herrn Moran als einen kernigen Mann im karierten Hemd und Wandershorts vorgestellt - in der Realität ist er ein fast schon gebrechlich wirkender Herr im Anzug weit über 70. Aber wenn man Äußerlichkeiten beiseite lässt, sind es ja bekanntlich die inneren Werte, die zählen. Zum Wandern in Israel hat er sich auf jeden Fall seine Gedanken gemacht: "Wenn die Leute nicht nur im Bus von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten gekarrt werden, sondern mit ihren eigenen Füßen in die Fußstapfen der Geschichte treten, dann werden die vergangenen Zeiten viel leichter wieder lebendig."

Hintergrund Reisezeit: Zum Wandern empfiehlt sich der Frühling zwischen März und Mai, wenn das sonst trockene Land mit Wildblüten überzogen ist. Ab Ende September bis Dezember sind die Temperaturen dann wieder so erträglich, dass an Wandern zu denken ist. Anreise: Ryanair fliegt zwei Mal wöchentlich von Karlsruhe nach Tel Aviv. Flug ohne Check in Gepäck ab 200 [+] Lesen Sie mehr Reisezeit: Zum Wandern empfiehlt sich der Frühling zwischen März und Mai, wenn das sonst trockene Land mit Wildblüten überzogen ist. Ab Ende September bis Dezember sind die Temperaturen dann wieder so erträglich, dass an Wandern zu denken ist. Anreise: Ryanair fliegt zwei Mal wöchentlich von Karlsruhe nach Tel Aviv. Flug ohne Check in Gepäck ab 200 Euro. Lufthansa fliegt täglich nonstop ab Frankfurt - Kosten ab 250 Euro. Die israelische Fluggesellschaft El Al scheint die ohnehin schon strengen Sicherheitsvorkehrungen noch einmal penibler auszulegen; 3 Stunden vor Abflug am Flughafen sollte man am Flughafen sein. Übernachten: Das Österreichische Hospiz ist ein Geheimtipp mitten im Herzen der Altstadt von Jerusalem. Kein Schild lässt vermuten, dass sich hier hinter einem großen Tor auf der Via Dolorosa eine Oase versteckt. Eine unscheinbare Klingel ist das Mittel zum Einlass. Das Doppelzimmer mit Frühstück kostet 74 Euro. Es gibt auch Betten im Schlafsaal für 34 Euro. Unbedingt reservieren, www.austrianhospice.com; ein Doppelzimmer mit Frühstück gibt’s zudem für 190 Euro im Boutique-Hotel Villa Brown. Es liegt nur wenige Minuten von der Altstadt entfernt, http://brownhotels.com/villa; auch schön ist das Gedi Hotel. Es liegt in einem botanischen Garten zwischen der Wüste, nur ein paar Minuten vom Toten Meer entfernt. Doppelzimmer mit Frühstück ab 200 Euro, www.de.ein-gedi.co.il Wandern: Wer Aktivurlaub mit Kulturerlebnissen verbinden möchte, ist auf dem Jerusalem-Trail genau richtig. Der 42 km lange Wanderweg mit Start- und Endpunkt Sataf beziehungsweise Sapir führt durch und um Jerusalem: Die Altstadt, das Kidron-Tal, der Ölberg, der Garten Gethsemane mit seinen knorrigen Olivenbäumen, die nationale israelische Holocaust-Gedenkstätte sowie das israelische Parlament Knesset sind nur einige der Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Reiselektüre: Der Rother Verlag hat 2017 den Wanderführer "Israel. Das Heilige Land - von Galiläa bis Eilat" mit 41 Touren herausgegeben. Auf www.outdooractive.com kann man sich verschiedenen Touren aussuchen.

Er empfiehlt uns zwei Teilstrecken des Gospel-Trails, der mit Steinmännchen und gelben Ankerpfeilen ausgezeichnet ist. Die Karte dazu gibt es bei jeder Touristen-Information, oder man kann sie vorher über das Internet bestellen.

Wir beginnen unsere erste Wanderung am "Mount Precipice" - hier wurde Jesus von den Menschen aus Nazareth vertrieben, die ihn nicht als Messias anerkennen wollten. Heute hat man von hier aus einen tollen Blick auf Nazareth mit seinen vielen Kirchen und Moscheen. Eigentlich wollen wir in Israel einfach nur wandern und uns weder in Politik noch Glauben zu sehr vertiefen … doch hier ist ein schier unmögliches Unterfangen, da man mit jedem Schritt alten Geschichten begegnet, die natürlich zum Zauber des Landes beitragen.

Es ist Frühling im heiligen Land. Am Weg blühen Alpenveilchen und Klatschmohn, die Wiesen im Tal sind quietschgrün und die Landschaft erinnert wenig an das, was man sich gemeinläufig unter der kargen Vegetation des Nahen Ostens vorstellt. Die meisten Wanderer gehen die 60 Kilometer des Gospel-Trails in vier Tagen, wobei der 16 Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Kibbuz Lavi und Magdala der landschaftlich reizvollste Teil ist.

Hier passiert man die "Hörner von Hattin" - eine Bergkette, von der sich der Blick auf den See Genezareth erstreckt. 1187 erfuhren die Kreuzfahrer hier ihre größte militärische Niederlage, die zum Verlust großer Teile der Kreuzfahrerstaaten führte, einschließlich des Königreichs Jerusalem.

Schon irgendwie Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, welch ein Unterfangen damals eine Reise ins Heilige Land war. Monatelang war man Straßen- und Seeräubern, Stürmen und tagelangen Fußmärschen ausgesetzt. Heute setzt man sich vier Stunden ins Flugzeug und ist mitten in der "Giftküche Gottes", wie Georg Rößler das Heilige Land gerne nennt. Er ist Autor des Buches "Auf dem Weg nach Jerusalem", das vor allem die biblisch interessanten Stellen auf dem "Jerusalem-Trail" beschreibt. Wanderreisen in Israel boomen, meint er: "Vor 2 bis 3 Jahren wollten nur 2 bis 3 Prozent der Reisenden wandern. Jetzt liegen wir bei 30 Prozent und die Tendenz ist auf jeden Fall steigend". Israel ist als Reiseland so beliebt wie nie zuvor - wahrscheinlich, da es momentan das vermeintlich sicherste Land im Nahen Osten ist. "Als Wanderer muss man sich keine Sorgen machen", versichert er uns: "Es gab noch nie Überfälle."

Bevor wir nach Jerusalem gehen, zieht es uns allerdings erst einmal in die judäische Wüste. Nur 200 km südlich des grünen Nazareths sieht die Welt hier ganz anders aus - irgendwie biblischer.

Genau so, wie wir uns das vorgestellt haben: schroffe Felsformationen, tiefe Täler, strahlend blauer Himmel, Schafherden, die von Kindern mit Stöcken und Steinen zusammen gehalten werden - allein, dass die Wadis (vorübergehend wasserführende Schluchten) momentan mit Regenwasser gefüllt sind und die Temperaturen bei angenehmen 20 anstatt bei sommerlichen 40 Grad liegen, erinnert uns daran, dass es erst Frühling ist.

Unser Startpunkt liegt bei 370 Metern unter Meeresspiegel (eine lustige Vorstellung). Da es hier schon sehr trocken und heiß ist, packen wir zum Wandern auf jeden Fall genügend Trinkwasser ein und wandern entlang des Wadi Ze’elim. Die anfänglich noch breite Schotterpiste endet an einem sogenannten "Tsefira Pool" Campingplatz - was aber in Wirklichkeit nur ein Parkplatz ist. Von hier kann man aus mehreren Wanderwegen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden auswählen.

Wir laufen an den von Regenwasser gefüllten Gumpen vorbei, in denen fröhlich Kinder baden, und folgen der blau-weißen Markierung auf einen Bergrücken, von dem sich eine spektakuläre Sicht hinab zum Wadi Ze’elim bietet. Einige im Fels befestigte Metallstufen erleichtern den Abstieg zum Flussbett - und hier endet unsere Wanderung etwas abrupt: das Flussbett ist nach dem Frühlingsregen noch mit Wasser geflutet und versperrt uns den Weg. Bei der Szenerie ist das aber kein Drama - wir wählen einfach einen anderen Weg und genießen die Wüste.

Am nächsten Tag zeigt uns Israel, wie vielfältig die Landschaft hier sein kann. Nachdem sich abends unsere müden Knochen durch ein Bad im Toten Meer erholt haben, starten wir unsere Wanderung im "En Gedi Nature Reserve", keine 300 Meter vom Ufer des Meeres entfernt gelegen.

Aber wie anders präsentiert sich hier die Natur? Ein Bach windet sich ganzjährig durch hohe Gesteinsbrocken zum Meer hinab; hohe Bäume spenden Schatten; und Klippschliefer (eine Art überdimensionierte Meerschweinchen) wuseln zwischen den Steinen und auf Bäumen herum. Gruppen von Jugendlichen mit Selfie-Sticks posieren in Badekleidung vor diversen Wasserfällen. Aber sobald man das Wadi David verlässt und in Richtung der Quelle von En Gedi wandert, wird es wieder ruhig und karg. In der Ferne schillert das Tote Meer azurblau im krassen Kontrast zu den ockerfarbenen Felsen direkt am Wanderweg. Eine Steinbockherde zieht gemütlich mümmelnd an uns vorbei und ignoriert uns dabei geflissentlich. In diesem Moment frage ich mich, was dieses Land jetzt noch an Besonderheiten bieten kann. Die Antwort ist: Jerusalem!

Unser ortsansässiger Reiseführer David verkündet, dass wir am nächsten Tag vom "Ölberg herunter nach Jerusalem einziehen". Ich muss ob dieser Formulierung kichern - offensichtlich hat er sein deutsches Vokabular aus der Bibel. Diese Wegstrecke ist die letzte Etappe des Jerusalem-Trails. Und wenn man sie auch nicht wirklich als Wanderung betrachten kann, ist es trotzdem einer der Höhepunkte unserer Israel-Reise.

Sobald ich die Stadt durch das Löwentor betrete, fühle ich mich in eine andere Welt versetzt: Enge Gassen führen in einem wilden Wirrwarr bergauf bergab. Kleine Lädchen bieten Gewürze, Tand und (ganz lecker) Granatapfelsaft. Namen aus den Nachrichten, Geschichts- und Religionsunterricht prasseln auf mich ein, und plötzlich bin ich Teil dieser uralten Historie. Auf erstaunlich engem Raum leuchtet die goldene Kuppel des Felsendoms, das Minarett der Al Aqsa Moschee und das graue Dach der Grabeskirche.

Orthodoxe Juden mit Kippas und Schläfenlocken beten neben Amerikanern mit Cowboy-Hut an den riesigen Steinen der Klagemauer. Verschleierte Frauen, Pilger, Touristen, Händler: alle tummeln sich in den engen Gassen. Moscheen, Kirchen, Synagogen, römische Straßen - hier hat jeder seine Spuren hinterlassen. Ein Mann mit einem Kreuz auf der Schulter schlurft an uns vorbei und ich komme mir vor wie in einer Szene aus Monty Pythons "Das Leben des Brian".

Als ich am nächsten Tag im Flugzeug meinem ungefähr 25-jährigen, netten Sitznachbarn belustigt von dieser Begegnung erzähle, antwortet mir dieser ganz ernst, dass auch er ein Kreuz auf der Via Dolorosa getragen hat, um das Leiden Jesus besser nachvollziehen zu können.

Offenbar wird für Jeden die Geschichte dieser Region anders lebendig: für manche durch Kreuze tragen, andere beten und für wieder Andere wird sie erst durch das Wandern im Heiligen Land wirklich real.