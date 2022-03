Von Rudi Stallein

Zurückgelassener Müll, kilometerweit am Straßenrand geparkte Autos, Wildcamper im Naturschutzgebiet: In der Pandemie ist der Ausflugsverkehr im Tölzer Land südlich von München an seine Grenzen gestoßen, vor allem am Walchensee und an der Isar. Um Tagesgäste und Urlauber wie auch Einheimische für ein angemessenes Verhalten in der Natur zu sensibilisieren, hat die Region im Frühjahr 2021 die Kampagne "Naturschutz beginnt mit Dir" ins Leben gerufen. Das Gesicht dieser Aktion sind die mittlerweile zwölf Naturranger, die nicht nur des nachts Wildcamper verjagen, sondern auch den Besuchern die Besonderheiten der Flora und Fauna in diesem herrlichen Stück Oberbayern nahebringen. Neuerdings tun sie das auch mit speziellen Touren, beispielsweise einer "Drahteselführung" entlang der Isar von der Flößerstadt Lenggries bis zum Kurstädtchen Bad Tölz.

Hintergrund Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg ins Tölzer Land in etwas mehr als vier Stunden, mit dem Zug dauert die Fahrt ähnlich lang (zweimal umsteigen). Drahteselführung: Tourist Information in Lenggries, Tel. 08042/5008-800. Die Tour ist circa elf Kilometer lang, Dauer circa 2,5 Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Naturschutztour: Ein weiteres neues Angebot ist die "Erlebnistour mit dem Naturschutz-Ranger", eine sechs Kilometer lange Wanderung durchs Naturschutzgebiet am Walchensee. Info und Anmeldung, Tel. 08858/411. Allgemeine Auskunft: www.toelzer-land.de. Ausführliche Informationen zur Kampagne "Naturschutz beginnt mit Dir" inklusive aktueller Termine, finden sich im Internet auf www.dein-toelzer-land.de

Der erste Eindruck ist trostlos: Nichts als Büsche, Sträucher, ein paar versprengte Kiefern und knöchelhohes Gestrüpp. Am Horizont wölbt sich das Brauneck wie ein Versprechen, dass es in der Nähe spannendere Landschaften gibt als diese öde Gegend am Isarradweg. "Ich fand es immer total langweilig, wenn ich hier vorbei geradelt bin", gesteht auch Natur-Rangerin Sabine Gerg. Bis sie genauer hinschaute und erkannte, dass der kahle Abschnitt zwischen Wackersberg und Bad Tölz – eine "Ausgleichsfläche" für den am nahen Skiberg angelegten Speichersee – "ökologisch besonders wertvoll" ist. Hier wachsen wilde Orchideen, huschen Reptilien durchs Gehölz, über dem Mehlschwalben in der Luft hin- und her flitzen und zahllose Schmetterlinge den "wolligen Schneeball" umgarnen.

Das ist echt ein Schmankerl", sagt Sabine Gerg. Und es ist ein Grund, weshalb die Drahteselführung ins Leben gerufen wurde. "Die letzten Jahre haben wir vor allem damit verbracht, Struktur in die Besucherlenkung zu bringen", erklärt die Sozialpädagogin, die seit drei Jahren als Naturrangerin aktiv ist. Das fruchte inzwischen, es werde weniger gegrillt, weniger übernachtet. "Jetzt widmen wir uns vermehrt der Aufklärung." Zum Beispiel mit der Radführung an der Isar. "Es heißt oft, dass diese Gegend nicht schützenswert ist, aber das stimmt nicht", sagt die 48-Jährige kopfschüttelnd. "Sie bietet eine enorme Artenvielfalt und Abwechslungsreichtum, das wollen wir bei der Tour zeigen." Deshalb richte sich das Angebot genauso an Einheimische wie an Urlauber und Tagestouristen. Bei dieser "Reise durch die verschiedenen Entwicklungsstufen der Vegetation", wie es Naturführerin Gaby Kammerloher, die die Touren leitet, beschreibt, warten sechs Stationen, an denen die Besonderheiten der Natur an der Isar erklärt werden. Dazu gehört die "Isarburg", wo die reißende Strömung das Bild eines Wildflusses am spektakulärsten widerspiegelt. "Wenn man da durchgeht, kann die Strömung einen umdrücken", weist Ranger Bernd Strobel auf die besondere Dynamik der Wasserwalzen hin. "Da kann es passieren, dass man nicht wieder hochkommt und im knietiefen Wasser ertrinkt." Immer wieder ein Thema sind die idyllisch im Fluss liegenden Kiesbänke. Dort brütet der Flussregenpfeifer, weshalb manche Areale in der Brutzeit von April bis Juli gesperrt werden. "Es ist für manche Leute schwer zu verstehen, warum sie die Kiesbänke nicht betreten sollen", so Strobel, "aber die Eier, die die Vögel in den blanken Kies legen, sind vom Grau der Steine kaum zu unterscheiden."

Zwischendurch ist auch mal Ranger-Arbeit live zu erleben. Spaziergänger haben im Naturschutzgebiet ihren Jagdhund von der Leine gelassen. "Das geht hier gar nicht", sagt Sabine Gerg und folgt den Dreien durchs Gebüsch. Der Mann und die Frau verstehen, dass ihr Vierbeiner hier viel Schaden anrichten kann. "Da muss man mit Augenmaß reagieren", erläutert die Rangerin. "Wir versuchen, die Leute mitzunehmen, zu erklären, warum, wieso etwas nicht in Ordnung ist. Das ist einerseits eine Schwierigkeit unseres Jobs, aber auch eine Herausforderung", so die Rangerin. "Die meisten Gespräche sind positiv, nur wenige zeigen sich uneinsichtig."

Ein weiteres Faszinosum ist das "Reptilien-Biotop" für bedrohte Arten. Etliche wie wahllos in die Landschaft geschmissene Baumstümpfe dienen Zauneidechsen und Kreuzottern als Sonnenplateau. "Das ist eine künstlich angelegte Artenschutzmaßnahme", erklärt die Rangerin. Als vor ein paar Jahren ein Isar-Hochwasser einen Teil des alten Radwegs weggespült hatte, wurde der Weg umgeleitet. Seither versperren die mächtigen Baumstümpfe die ehemalige Schneise. "Mancher, der hier radelt oder spazieren geht, fragt sich, was das soll", sagt Sabine Gerg. Deshalb sei es so wichtig, darüber zu kommunizieren. "Wenn man weiß, weshalb man gewisse Dinge nicht tun sollte, hält man sich viel eher an Regeln."