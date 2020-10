Von Gerd Krauskopf

Tief atme ich die frische, würzige Luft an diesem frühen Morgen auf der Ahrbrücke in Altenahr ein. Unter mir plätschert das glasklare Wasser, aus dem noch leichte Nebelschwaden aufsteigen. Hoch oben auf dem Berghang – gute einhundert Höhenmeter sind es – zwinkert die Sonne durch die Burgruine.

Ich schultere meinen Tagesrucksack, spaziere durch die enge Hauptstraße des kleinen Fachwerkstädtchens und werfe hier und da einen Blick in gemütliche Gasthäuser und urige Weinstuben. Mein Ziel ist der Rotweinwanderweg, der von hier gute 35 Kilometer – immer dem Wanderzeichen der roten Traube nach – bis nach Bodendorf durch die Weinberge führt. Mein Vorteil ist, dass der beliebte Wanderweg jetzt nicht so stark frequentiert ist – im Herbst zur Weinlesezeit ist hier einiges mehr los.

Vorgenommen habe ich mir die Strecke von hier nach Ahrweiler, gute fünf Stunden sind dafür einkalkuliert. Zu Beginn heißt es aber erst einmal die gut einhundert Meter hoch hinauf zur Burgruine Are steigen, der steilste Abschnitt der Tagesetappe. Oben angekommen, schnappe ich nach Luft, da ich mit offenem Mund die steilen Windungen hochgehechelt bin. Belohnt werde ich dafür mit einer grandiosen Aussicht auf acht Ahr-Windungen. In der Zwischenzeit hat die Sonne an Wärme gewonnen und lässt das Grün der Weinblätter hell leuchten. Der Blick wandert die steil abfallenden Weinberge hinunter zur Ahr.

Die entspringt nur 40 Kilometer oberhalb von Altenahr im Keller eines Fachwerkhauses im Luftkurort Blankenheim. Sie fließt von dort durch sanfte Hügelketten – eingerahmt von weiten Wiesenflächen unweit der weltbekannten Rennstrecke des Nürburgrings – und drängt sich hier im mittleren Teil ihres nur 100 Kilometer langen Lebens durch zerklüftete, enge hohe Felswände. Unterhalb von Bad Neuenahr/Ahrweiler, nicht ganz eine Autostunde von Bonn entfernt, wird das Tal wieder breiter und das glasklare Wasser ergießt sich bei Sinzig in den Rhein.

Hintergrund INFORMATION Dokumentationsstätte Regierungsbunker: Eine Führung dauert ca. 90 Minuten; Anfragen und Anmeldung für Gruppen unter Tel. 0 26 41/ 91 71 75. Weitere Informationen gibt es unter www.dokumentationsstaette- regierungsbunker.eu. Museum Römervilla: [+] Lesen Sie mehr INFORMATION Dokumentationsstätte Regierungsbunker: Eine Führung dauert ca. 90 Minuten; Anfragen und Anmeldung für Gruppen unter Tel. 0 26 41/ 91 71 75. Weitere Informationen gibt es unter www.dokumentationsstaette- regierungsbunker.eu. Museum Römervilla: https://roemer-spuren.de/museen/ahrweiler Tipp:Vom Rotweinwanderweg kommt man an vielen Stellen hinunter ins Ahrtal und gelangt von dort bequem mit der Ahrtalbahn zurück zum abgestellten Wagen. Natürlich kann man das Ahrtal auch komplett mit der Ahrtalbahn entdecken: in Bonn einsteigen und (mit Umsteigen) zum Beispiel bis Altenahr fahren. Allgemeine Auskünfte: Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler, www.ahrtal.de

Nach der Verschnaufpause verlasse ich zügig die denkmalgeschützte Ruine. Nach gut einer Stunde dann tief unten der Ort Mayschoß in einer großen Talsenke. Im Jahr 1868 haben sich dort 22 Winzer zusammengeschlossen, um gemeinsam ihren Wein besser verkaufen zu können. So war die erste Winzergenossenschaft Deutschlands mit ihrem berühmten Weinkeller geboren. Eingerahmt ist Mayschoß von riesigen Weinbergen, deren Blätter, wie hier überall, bei – wenn man Glück hat – stahlblauem Himmel in der Sonne leuchten.

In weitem Bogen lasse ich Mayschoß hinter mir. In Höhe der auf der anderen Ahrseite liegenden Burgruine Saffenburg wird der stets gut ausgebaute Wander- und Wirtschaftsweg plötzlich für eine kurze Wegstrecke eng. Steile Treppen und Felsstiegen – so wie der anspruchsvolle "Ahr-Steig" hier gegenüber – sind an einer bizarren Felspartie mit einem Handlauf gesichert, die unsichere oder weinselige Wanderer vor allem im Herbst vor dem Abstürzen sichern sollen. Denn in dieser Zeit, der Hochkonjunktur auf diesem beliebten Wanderweg, versorgen die heimischen Winzer die durstigen Wanderer gastronomisch an Weinständen auf dem Wanderweg.

Haben die Winzer bis hierhin in wirklich mühevoller Arbeit die zerklüfteten, steil abfallenden Weinberge bearbeitet, so warten jetzt Steilstlagen mit kleinen Terrassen, die von Trockensteinmauern gehalten werden. Hier müssen die Winzer bergsteigerische Fähigkeiten besitzen. Dafür erhalten sie später einen Wein, der einen unverwechselbaren Charakter besitzt. Nicht umsonst ist der hiesige Rotwein begehrt und prämiert.

Winzerin Julia Baltes in ihrem Weinkeller. Foto: srt​

Das ist auch ein Verdienst von Julia Baltes, geborene Bertram, die zur erfolgreichen, gut ausgebildeten jungen Winzergeneration gehört. Die deutsche Weinkönigin von 2013 hat bereits mit 22 Jahren deutschen Wein im In- und Ausland präsentiert. Sie treffe ich im Weinberg hoch über Dernau. Mit wachen Augen erzählt die rothaarige Winzerin in lässigem weißen T-Shirt und enger Jeans in gebührendem Abstand, dass sie das Rad nicht neu erfinden will, sondern mit viel Know-how die traditionellen Erfahrungen der alten Generation nutzt. Und das bereits in der fünften Generation ihrer Familie. Seit der Übernahme des elterlichen Betriebes vor drei Jahren hat sie sich auf langlebige Burgunderweine spezialisiert und 2019 ihren Betrieb auf ökologischen Weinbau umgestellt. Ihren Spätburgunder vom Dernauer Pfarrwingert, eine der besten Lagen des Ahrtals, verkauft sie bis nach Japan.

Angekommen bin ich mittlerweile hoch über Ahrweiler. Von hier oben ist es nicht mehr weit bis zum ehemaligen geheimsten Bauwerk Westdeutschlands, dem Atombunker der Bundesregierung. In kleinen Gruppen und mit Voranmeldung können Besucher hinter den atombombensicheren Toren – einem Tunnelgeflecht einer 1910 begonnenen und nie vollendeten Eisenbahnlinie – die Anlage besichtigen. Die Mitglieder des Heimatvereins "Alt-Ahrweiler" führen dort die Gäste. Vom ehemaligen Bunker mit einstmals 897 Büros und 923 Schlafräumen sind allerdings gerade mal rund 200 Längenmeter als Museum am Wegesrand des Rotweinwanderweges übrig geblieben.

Ich verlasse den Rotweinwanderweg und schaue beim Hinuntergehen kurz vor Bad Neuenahr-Ahrweiler noch durch die Fenster der Römervilla. Wegen ihres hervorragenden Erhaltungszustands gehören diese überdachten Ausgrabungen am Silberberg zu den interessantesten römerzeitlichen Baudenkmälern nördlich der Alpen. Als ich dann am späten Nachmittag wieder unten an der Ahr ankomme, winkt mir mitten im Bachbett ein Fliegenfischer freundlich zu. Vor der Rückfahrt wandert noch eine gute Flasche des edlen, blauen Spätburgunders für zuhause in den Rucksack.