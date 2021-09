Von Verena Wolff

Er gilt als berühmtester Architekt der USA, sein Präriestil und seine "organische Architektur" sind weit verbreitet und bis heute beliebt: Frank Lloyd Wright (1867-1959) ist eine Institution, und sein Werk bietet heute auch Touristen etliche Ziele.

Dass Frank Lloyd Wright so bekannt wurde, mag auch an der schieren Menge seiner Entwürfe und Gebäude liegen: Mehr als 1000 hat er während seines langen Lebens zu Papier gebracht. Nicht alle seine Werke sind so spektakulär wie das Solomon R. Guggenheim Museum an der Fifth Avenue in New York City. Doch sie haben einen hohen Wiedererkennungswert. Das liegt daran, dass Wright seinen Prinzipien immer treu blieb. Vor allem in Chicago und Umgebung ist das zu sehen.

Reiseziel: Chicago ist die drittgrößte Stadt der USA und liegt am Michigansee. Wer sich für die Werke von Frank Lloyd Wrights interessiert, findet verschiedene Touren in der Stadt und im Umland. Ein guter Anlaufpunkt ist der Wright Trust im Rookery Building.

Klima und Reisezeit: Die Winter in Chicago und der Umgebung sind lang, kalt und windig, die Sommer warm und mitunter schwül. Die beste Reisezeit ist vom Frühsommer bis in den Herbst hinein.

Einreise- und Corona-Lage: Wegen hoher Corona-Zahlen warnt das Auswärtige Amt vor Reisen in die USA. Das Land ist Hochrisikogebiet (Stand: Mitte August 2021).

Weitere Infos unter www.enjoyillinois.com, www.flwright.org

Frank Lloyd Wright wurde 1867 im Mittleren Westen der USA geboren, im ländlichen Wisconsin. Nach einem abgebrochenen Ingenieurstudium packte er die Koffer und zog in die nahe gelegene Boom-Stadt Chicago. "Dort wartete viel Arbeit", erzählt Felix Griggs, einer der Guides des Wright Trusts, der Touren in der Stadt und ins Umland anbietet. Ein verheerendes Feuer hatte 1871 in Chicago gewütet und einen Großteil der überwiegend hölzernen Gebäude vernichtet. "Die Stadt war schon damals nicht irgendein Platz in der Prärie", erzählt Griggs. Sondern ein wichtiger Umschlagplatz für Waren und die Grenze zum noch recht wilden Westen. Darum musste Chicago wieder aufgebaut werden.

Der junge Frank Lloyd Wright heuerte bei einem der großen Architekturbüros der Stadt an, der Firma Sullivan. "Dort lernte er viele Dinge, die er sonst aus dem Studium mitgenommen hätte", sagt Griggs. Um Regeln scherte er sich nicht, wie auch später oft bei seinen Bauvorhaben. Obwohl es ausdrücklich verboten war, arbeitete er nebenher an seinen eigenen Projekten. "Wright überwarf sich schließlich mit seinem Chef und machte sich selbstständig."

In Oak Park, heute ein Vorort im Westen der größten Stadt im US-Bundesstaat Illinois, baute Wright sein Home and Studio, das als Museum erhalten ist. In diesem Haus, das er im Alter von 33 Jahren fertigstellte, können Besucher vieles von dem sehen, was er später auch in anderen Gebäuden umgesetzt und verfeinert hat. Geometrische Formen dominieren das vergleichsweise kleine Haus, das zu Wrights Lebzeiten noch an Felder grenzte. Außen ist es mit Holzschindeln besetzt, so wie es die reichen Familien der Ostküste bei ihren Sommerhäuser mochten und wie sein früherer Arbeitgeber Joseph Lyman Silsbee gerne Fassaden verzierte. Der Rest ist aber ganz Wright: Die Räume gehen ineinander über und können immer wieder umgestaltet werden. Das war auch nötig: Der Architekt und seine Frau Catherine hatten sechs Kinder und brauchten Platz für die Familie.

Felix Griggs ist Guide des Wright Trusts und nimmt Reisende auf Touren in und um Chicago herum mit.

Schon in Oak Park schuf Wright eine Designsprache, die er später häufig verwenden sollte: eingebaute Holzmöbel, geometrische Formen, aufwendige Bleiglasscheiben, eine Farbpalette, die von Grün über Gold bis zu Rottönen reichte und an die Natur vor der Tür erinnerte.

Wright hatte ein Prinzip, dem er in seiner langen Karriere treu blieb: "Er holte die Natur nach innen, durch Farben, durch Formen, durch viel Licht und Fenster", erklärt Felix Griggs. "Und er versuchte, Gebäude so in die Natur zu setzen, dass sie nicht störten." Damals, um die Wende zum 20. Jahrhundert, war das nicht schwierig, es gab noch viel unberührte Natur rund um Chicago. Wright lebte nicht nur mit seiner Familie in Oak Park, er arbeitete dort auch in seinem Studio, das er 1898 als eigenen Flügel anbaute. Auch hier sind die Formen geometrisch, doch Wright liebte Verzierungen und Skulpturen, Kunst aus den verschiedensten Ländern und Kulturen. Und er wollte natürlich seine Kunden mit dem einfachen, aber doch aufwendigen Stil beeindrucken.

Nicht nur Wrights Haus, das er für ein neues Studio in seinem Heimatstaat Wisconsin aufgab, ist in Oak Park zu sehen. Insgesamt zwei Dutzend Gebäude lassen sich auf einer Tour zu Fuß erkunden. Das markanteste ist der Unity Temple in der Lake Street, den die Kirche im Jahr 1905 in Auftrag gab. Wright baute das massive, kantige Bauwerk aus nacktem Beton. Seine lapidare Erklärung: "Beton ist günstig, mein Budget beträgt nur 45.000 Dollar." Wie bei anderen Gebäuden spielte Wright mit dem Eingang, die Türen sind nicht leicht zu finden. Im Foyer geht die Gemeinde durch eine flache, dunkle Passage, die er "das Kloster" nannte - zur Besinnung und in Vorbereitung auf den Gottesdienst. Der Altarraum überrascht dann durch 25 Oberlichter aus einem speziellen gelblichen Glas. Sie sorgen bei jedem Wetter dafür, dass es in dem Raum wirkt, als würde draußen die Sonne scheinen.

Das Dana Thomas House in Springfield: Frank Lloyd Wright gestaltete hier das Haus einer Society Lady neu.

Das Spiel mit der Eingangstür ist auch bei zahlreichen anderen Gebäuden zu sehen, etwa im Robie House, einem Wohnhaus im Chicagoer Univiertel. Es gilt als Wrights ausgefeiltestes Haus im Präriestil und steht auf der Welterbeliste der Unesco. Wright wollte, dass sich der Besucher auf eine neue Umgebung und Situation einlässt. Frederick C. Robie, der das Haus 1908 in Auftrag gab, war ein erfolgreicher Geschäftsmann und ebenso wie Wright ein Individualist. Robie wollte ein modernes Haus, mit hohen Decken und wenig Platzverschwendung zum Beispiel durch ausschweifende Treppen.

Hier ist ein weiterer Kniff zu sehen, den Wright oft nutzte: Zimmer, in denen sich Menschen lange aufhalten, waren luftig, hell und gemütlich eingerichtet. Räume wie der Eingangsbereich, aus denen Gäste schnell verschwinden sollen, waren extrem niedrig. Wright selbst war etwa 1,60 Meter groß. Wer heute die Gebäude besucht und deutlich größer ist, muss an manchen Stellen den Kopf einziehen.

In Springfield, der Hauptstadt von Illinois, ist eine andere Spielart Wrights zu sehen. Susan Lawrence Dana, eine reiche Erbin, gab den Umbau ihres viktorianischen Elternhauses in Auftrag. "Im Gegensatz zu vielen anderen Projekten hatte er hier ein nahezu unbegrenztes Budget", sagt Gästeführer Muroya Mikito bei einer Tour in dem Haus.

Nach dem Umbau hatte das Susan Lawrence Dana House 35 Zimmer. "Die Räume fließen ineinander, teils sind es nur ein paar Stufen oder Halbstockwerke", erläutert Mikito. Zum Design gehören gerade Linien, viel Backstein und mehr als 200 Fenster, Türen und Oberlichter aus Bleiglas, das der High Society in Springfield bestens gefiel.

Eines der letzten Häuser Wrights steht in Rockford, einer weiteren Stadt in Illinois, und ist einzigartig: "Bevor er das Laurent House zeichnete, hatte Frank Lloyd Wright noch nie etwas Barrierefreies gebaut", erzählt Marybeth Peterson, Vizepräsidentin der Laurent House Foundation. Kenneth Laurent, der im Rollstuhl saß, hatte dem Architekten 1948 einen Brief geschrieben und darin genau erläutert, was er sich wünschte. "Er wollte das Haus nicht aus Prestigegründen, sondern einfach, weil ihm der Stil gefiel." Das Budget war mit 20.000 Dollar übersichtlich und Wright zu dem Zeitpunkt ein bekannter Architekt. "Trotzdem entwarf er das Haus", sagt Peterson. "Für ihn war es eine Herausforderung." Und so wurde geplant und gebaut. "Wright nannte das Laurent House nach der Fertigstellung gerne sein Schmuckstück", sagt Peterson. Der Architekt besuchte die Laurents, wann immer er von Chicago nach Wisconsin fuhr.

Auch beim Laurent House hat Wright seine berühmte versteckte Eingangstür gebaut. Und auch an diesem Haus zeigt sich, dass markante Architektur nicht immer praktisch ist. Die Schneelast von dem Gebäude mit dem riesigen Flachdach zu entfernen, ist jeden Winter eine echte Herausforderung für die Foundation, die das Haus unterhält.

Wright wusste, dass die Winter in der Prärie lang und eisig sind, schließlich ist er dort aufgewachsen und ein Leben lang geblieben. Trotzdem war die Integration des flachen Gebäudes in die umliegende Natur ihm wichtiger als Banalitäten wie lästiges Schnee schaufeln.