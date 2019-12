An der Ostküste Hokkaidos kann man in Eislöchern baden oder Riesenseeadler beobachten. Foto: Markus Kirchgessner​

Von Hartmut Pohling

Im Winter ist das abgelegene Gebiet kalt, farblos und frostig, das Ökosystem weitgehend unberührt, die biologische Vielfalt intakt. Im grau-nebligen Meer vor der felsigen Küste schaukeln zerklüftete Eisschollen. In der kleinen Hafenstadt Rausu, Ausgangspunkt für winterfeste Reisende, Naturbeobachter, Vogelkundler, Trekker oder Fotografen, warten Eisbrecher und Fischerboote auf ihren Einsatz. Die Rede ist von Hokkaido, Japans einzig verbliebener wahrer Wildnis – mit atemberaubender Landschaft und seltenen Tieren.

Anreise: Direktflüge von Frankfurt nach Tokyo (elf bis zwölf Stunden) bieten Lufthansa sowie die japanischen Airlines JAL und ANA je nach Reisezeit und Buchungsklasse ab etwa 900 Euro. Weiterflüge vom Tokyo-Flughafen Haneda nach Memanbetsu auf Hokkaido ab 200 bis 300 Euro (Wintertarif). Bustransfer nach Abashiri in 30 Minuten; die Weiterreise nach Utoro in Shiretoko dauert dann noch einmal zwei Stunden. Einreise: Mit gültigem Reisepass und einem Aufenthalt bis zu 90 Tagen benötigen Deutsche, Schweizer und Österreicher kein Visum. Geld: Für 1 Euro erhält man momentan ungefähr 130 ¥. Aktivitäten im Winter: Eistauchen und Eisschollen-Wanderungen in Utoro. Bootstouren zur Beobachtung der Seeadler bei Nature Cruise in Rausu. Essen und Trinken: Eine Spezialität in Hokkaido ist Chan-chan Yaki, gegarter Lachs mit Gemüse und Pilzen in Miso-Soße auf einer heißen Platte gebraten.

Hokkaido ist die nördlichste der vier Hauptinseln und das historische Siedlungsgebiet der Ainu, der Ureinwohner Nordjapans. Die von drei Meeren – dem Japanischen Meer, dem Ochotskischen Meer und dem Pazifischen Ozean – umgebene Insel wurde wegen der sibirischen Kälte erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts offiziell besiedelt. Und sie ist heute die größte der insgesamt 47 Präfekturen Japans. Auch ist sie Namensgeber für den kleinen orangefarbenen Lieblingskürbis der Deutschen, während die Präfektur-Hauptstadt Sapporo sich einen Namen als einstiger Austragungsort der Olympischen Winterspiele gemacht hat.

Im äußersten Osten von Hokkaido liegt die Halbinsel Shiretoko, was laut der Sprache der Ainu "Ende des Landes" oder "Ende der Welt" bedeutet. Die Insel gleicht einem 70 Kilometer langen Finger, der in das Ochotskische Meer zeigt, und dieses zweizuteilen scheint: linker Hand ein fester, weißer und rechter Hand ein flüssiger, blauer Ozean.

Das Meer ist im Winter mit einer bis an den Horizont reichenden Schneedecke bedeckt – und das an der Westküste gelegene Städtchen Utoro ist mitsamt seinem Hafen unter einer feinen Eisglasur erstarrt. Ein jährliches Naturphänomen: Großflächige Treibeismatten aus Sibirien passieren während ihrer Odysee in den nördlichen Pazifik auch die Ostküste Hokkaidos, wobei ein Teil des Wandereises von einer eigenwilligen Strömung bis an den Küstenstreifen zwischen Abashiri und Utoro geschoben wird.

Zum Leid der zwangspausierenden Fischer, zur Freude aber jener Besucher, die sich dick vermummt auf einen Eisbrecher begeben und sich somit den Weg durch die Packeiskruste und die beißende Kälte bahnen. Oder derer, die mit Neoprenanzügen über das gefrorene Wasser spazieren, rutschen, schlittern, ein Bad in einem Eisloch nehmen oder beim "Drift Ice Hopping" auf vereinzelte Eisschollen springen. Spaßtourismus am Ende der Welt – auch das ist die Realität.

Die Ostflanke Shiretokos hingegen, um das Städtchen Rausu, an der nur die flachen Eisschollen vorbeitreiben, bleibt von der eisigen Umklammerung verschont, Fischer- und Ausflugsboote haben hier auch im Winter freie Fahrt.

Die Stadt Abashiri ist das Eingangstor zum Nationalpark. Hier in der einst berüchtigten Gefängnisstadt landen heute neben dem Treibeis auch die Wildnis suchenden Touristen mit Flugzeugen, Fähren, Zügen, Überlandbussen oder Autos. Eine Straße verläuft von Abashiri über die Stadt Shari bis zum Seebad Utoro im Westen. Eine etwa 30 Kilometer lange Straße führt weiter, aber nur Anfang Mai bis November, über den 740 Meter hohen Shiretoko-Gebirgspass bis zum eher unscheinbaren Ort Rausu an der Ostküste der Halbinsel. Dort endet die Straße.

Zum Schutz der seltenen Wildtiere und der Naturschönheit wurde 1964 der größte Teil der Halbinsel zum Naturschutzgebiet, dem "Shiretoko-Nationalpark", erklärt, 2005 schließlich von der Unesco zum Weltnaturerbe gekrönt.

Vom Kap Shiretoko aus, der obersten Spitze, zieht sich abwärts eine Reihe von Vulkanen wie ein Mittelgebirge entlang: Shiretoko-Dake, der Schwefel speiende Berg Iozan, der mit 1660 Metern höchste und bis in den Sommer schneebedeckte Rausu-Dake, der bereits in der Eiszeit entstandene Onnebetsu-Dake und der Stratovulkan Unabetsu-Dake. Westlich der Vulkankette, oberhalb von Utoro, stürzt der Furepe-Wasserfall direkt in das Ochotskische Meer, etwas gespenstig, denn man erkennt von außen keinen Zufluss.

An den fruchtbaren Hängen der Vulkanberge und in den Wäldern sind hunderte Pflanzensorten beheimatet. Dazwischen und an den Stränden liegen beliebte und namhafte Thermalquellen, die sogenannten Onsen, die das ganze Jahr über Entspannung, Ruhe und natürlich Wärme bieten.

Ansonsten teilen sich den größten Teil des Nationalparks die japanischen Sika-Hirsche, Bären, Füchse sowie die vom Aussterben bedrohten großen Eulen, die sogenannten Riesenfisch-Uhus. Orcas, Pottwale, Seelöwen und Delfine tummeln sich in den reichen Küstengewässern und über 250 Vogelarten schweben über dem Himmel des schwer zugänglichen Gebietes. Besucher können fast nur zu Fuß, meist auf vorgegebenen Wanderwegen, oder mit einem Boot ihr Ziel erreichen. Teile der Halbinsel dürfen von Menschen nicht betreten werden.

Wer sich in den warmen Jahreszeiten selbst auf den Weg macht, muss vorsichtig sein. Auf der Shiretoko-Halbinsel tummelt sich die größte Braunbären-Population Japans. Die Braunbären zählen zur Grizzly-Famile, mit denen – außerhalb eines Zoogeheges – nicht zu spaßen ist. Zwar meiden die riesigen Raubtiere Begegnungen mit Menschen, ernähren sich meist von Pflanzen, Insekten, Säugetieren oder Fisch, aber hin und wieder kann es zu fatalen Zufallsbegegnungen mit den Allesfressern kommen. Selbst im Winter, falls ein Braunbär mal zu früh, also vor April, aus dem Winterschlaf erwacht.

In den Wintermonaten, wenn die Bären in ihren Höhlen pausieren und die wenigen Straßen (eigentlich nur zwei), die von Utoro zu Shiretoko Goko und die zum Hafenstädtchen Rausu, nicht passierbar sind, erwarten die Naturfreunde einen weiteren Superstar auf Shiretoko: Augen- und Ohrenzeugen beschreiben dessen Balzlaute als möwenartiges Rufen oder Krächzen oder als eine Art von tiefem Bellen, wenn über ihren Köpfen ein oder mehrere dieser großen Vögel majestätisch mit geraden Flügeln und ausgebreiteten Schwung- und Steuerfedern vom Wind getragen kreisen. "Großer" Vogel scheint untertrieben, denn bei genauerem Hinschauen wäre "riesig" wohl die passendere Beschreibung, geht es doch um den Riesenseeadler. Mit einer Flügelspannweite von bis zu über 2,50 Metern, annähernd die Stehgröße eines Braunbären, zählt er zu den größten Greifvögeln auf Erden. Die Erkennungsmerkmale dieser russischen Wintergäste sind das überwiegend dunkle Gefieder, dazwischen weiße Stirn, Schultern, Schwanz und die buschigen Federhosen. Der klobige Hakenschnabel und die Füße sind auffällig gelb.

Die wichtigsten Überwinterungsquartiere der Riesenseeadler liegen auf der Shiretoko-Halbinsel. Hier können sich schon mal zeitweise viele hunderte Tiere sammeln. Die Brutgebiete liegen weiter oben, auf sibirischem Gebiet, auf der russischen Insel Sachalin oder der Halbinsel Kamchatka. Aber spätestens, bevor sich das Meer mitsamt seinem Fischbestand unter dicken Eisflächen zurückzieht, machen sich die Adler andernorts auf Nahrungssuche, ziehen über tausend Kilometer südlich über die Kurilen, die "Archipel der tausend Inseln", bis nach Hokkaido, wo sie sich am Furen-See von den Fang-Resten der Eisfischer, von toten Fischen im Hafen von Rausu oder vom Aas verendeter Waldtiere ernähren – ganz in der Nähe ihres Winterquartiers auf Shiretoko. Hier befindet man sich mitten in einem Sammelsurium von seltenen Tieren, Insekten, Pflanzen, großen und kleinen Vögeln, Vulkanen, klarer Luft, sauberen Seen und Flüssen, umgeben von drei Meeren – hier am Ende der Welt.