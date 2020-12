Von Helge Bendl

Er ist winzig und leicht wie eine Feder, hat seine Geburt gerade erst hinter sich. Die wurde nicht begleitet von Urknall, Blitz und Donner, sondern geschah in aller Stille. Süßlich nach Leim riecht der kleine Stern und wirkt zart und zerbrechlich, obwohl seine 25 Zacken ja nicht aus Glas sind, sondern aus Papier. Bald wird in ihm ein Licht aufgehen, bald darf er in die Welt hinaus leuchten. Damit all das ohne Komplikationen abläuft, widmen ihm die menschlichen Hebammen Zeit und Konzentration. Alle, die ihn berühren, haben geschulte Hände mit viel Fingerspitzengefühl. Denn der Stern ist etwas Besonderes: Sein Geburtsort ist eine Manufaktur in Sachsen. Und dort hat man schließlich einen Ruf zu verlieren.

Das kleine Städtchen Herrnhut ist der Ursprung einer riesigen Galaxie mit vielen Millionen Sternen: großen und kleinen, bunten und einfarbigen, aus feinem Papier für die Wohnung und aus strapazierfähigem Plastik für draußen. Entsprechend geschäftig geht es zu auf der Gebärstation – im Himmelreich herrscht Hochbetrieb. Silvia Kühn lässt sich trotzdem nicht aus der Ruhe bringen. "Geduld zu haben: Das ist das Wichtigste", sagt die Geburtshelferin. Sie falzt und klebt, arbeitet mit Pinsel und Pinzette. Alles ist Handarbeit beim kleinsten Papierstern, weshalb sie trotz ihrer Routine nicht mehr als ein Dutzend Himmelskörper schafft am Tag. Das ist allerdings nicht die Regel: 600.000 Sterne verlassen die Manufaktur im Jahr, da muss es bei den größeren Exemplaren natürlich schneller gehen. Wer etwas Übung hat, kann pro Schicht bis zu 2500 Stücke zugeschnittenes Papier zu Kegeln drehen oder zu vier- und dreieckigen Zacken formen – fast so schnell wie die Spritzgussmaschinen, die im Sekundentakt Plastikteile ausspucken.

Etwa 150 Angestellte arbeiten in der Hochsaison in der Manufaktur. Doch nur eine Handvoll Frauen haben erstens so sensible Finger wie Silvia Kühn und zweitens die Erfahrung, um das Meisterstück zu fertigen: Einen Papierstern mit 13 Zentimetern Durchmesser, bei dem die 17 viereckigen und acht dreieckigen Zacken direkt miteinander verklebt werden. Man kann der Spezialistin dabei zusehen und ihr Fragen stellen: Eine moderne Schauwerkstatt ist für Besucher geöffnet. Wer will, darf sich sogar selbst ausprobieren beim "Sterneln", wie sie hier im Dialekt sagen.

Herrnhut liegt weit weg vom Rest Deutschlands, im äußersten Osten Sachsens. Früher verlief hier die Handelsstraße Via Regia. Görlitz, heute wieder die wohl schönste Stadt der Republik, war im Mittelalter ein wichtiger Umschlagplatz für Tuch und Färberwaid, einer Pflanze, mit der man Stoffe indigoblau färben kann. Später kamen Größen der Romantik wie Caspar David Friedrich ins Zittauer Gebirge, um die wilden Sandsteinformationen zu malen. Heute ist man hier im Winter mit der Schmalspurbahn oder auf Langlaufskis unterwegs oder streift durch den verschneiten Fürst-Pückler-Park von Bad Muskau, der inzwischen zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Bekannt ist die Region auch für den Volksstamm der Sorben, einer slawischen Minderheit.

Das Städtchen Herrnhut liegt mittendrin in dieser Natur- und Kulturlandschaft. Der schlichte, ganz in weiß gehaltene Kirchsaal im Ortskern ist das Zentrum der weltweit aktiven Herrnhuter Brüdergemeinde, die man im Ausland als Moravian Church bezeichnet. Eine Million Menschen in 35 Ländern auf fünf Kontinenten sind Mitglied der evangelischen Freikirche. Protestantische Glaubensflüchtlinge, die im katholischen Mähren nicht mehr willkommen waren, fanden hier 1722 "unter der Obhut des Herrn" (was den Namen erklärt) eine neue Heimat. Dass hier der Nabel der Sterne ist, hat ebenfalls mit den Aktivitäten der Kirche zu tun.

"Gewerblich vertrieben wird der Herrnhuter Stern seit 1897", erzählt Jacqueline Schröpel von der Herrnhuter Sterne GmbH. Die Manufaktur wurde zur Zeit der DDR zwar für einige Jahre verstaatlicht und musste Lampenschirme herstellen, ist heute aber wieder im Besitz der Kirche. Die ersten Herrnhuter Sterne dürften indes schon Ende des 18. Jahrhunderts entstanden sein, vor bald 250 Jahren. Im Matheunterricht der Internatsschulen der Brüdergemeinde mussten die Schüler damals verschiedene geometrische Formen berechnen: Pyramiden, aber auch komplizierte Körper mit komplizierten Namen wie Rhombenkuboktaeder.

Rhombenkuboktaeder? "Der entsteht, wenn man von einem Würfel alle Ecken und Kanten abschneidet", klärt Jacqueline Schröpel netterweise all jene auf, die längst vergessen haben, womit man Siebtklässler in Sachsen immer noch quält. Traditionell waren Herrnhuter Sterne als Symbol für den Stern von Bethlehem rot und weiß: Weiß für die Reinheit, rot für das Blut Jesu Christi. Heute gibt es sie in vielen Farben und Editionen bis zu einem Durchmesser von 80 Zentimetern. "Traditionell setzt man sie am ersten Advent zusammen, dann hängen sie bis zum Dreikönigstag", erzählt Jacqueline Schröpel.