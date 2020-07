Von Dagmar Krappe

Blaulichteinsatz. Alltag in Hamburg. Nicht an diesem Morgen, an dem sich die Sonne langsam ihren Weg durch den Dunst über der Alster bahnt. Vor einem Boot der Wasserschutzpolizei gleiten mehrere Motorkähne, auf denen in weißen Lettern "Schwanenwesen" prangt, über den schmalen Fluss. Sie eskortieren die etwa 120 Höckerschwäne auf ihrem Weg aus dem Winterquartier im Eppendorfer Mühlenteich zurück in den Alstersee im Stadtzentrum. Mittendrin Olaf Nieß. Immer wieder lässt er den Motor von "WS4 Schwan" aufheulen. Fährt ganz nah an das ein oder andere Tier heran. Wasser spritzt. Wellen schwappen. "Mit diesen rasanten Manövern flößen wir den Schwänen Respekt ein, damit niemand trödelt oder abdriftet", sagt der 53-Jährige. Schwanenauftrieb, dann beginnt die Sommersaison in Hamburg.

Hintergrund Anreise: Per Bahn ab Heidelberg direkt per IC oder per ICE mit Umstieg in Frankfurt/M. nach Hamburg. Mit dem Auto auf die A5 Richtung Darmstadt/Frankfurt/M./Bad Hersfeld bis zum Kirchheimer Dreieck, A7 bis Hamburg Der Schwanenauftrieb findet je nach Witterung Ende März bis Anfang April statt. [+] Lesen Sie mehr Anreise: Per Bahn ab Heidelberg direkt per IC oder per ICE mit Umstieg in Frankfurt/M. nach Hamburg. Mit dem Auto auf die A5 Richtung Darmstadt/Frankfurt/M./Bad Hersfeld bis zum Kirchheimer Dreieck, A7 bis Hamburg Der Schwanenauftrieb findet je nach Witterung Ende März bis Anfang April statt. Anfang/Mitte November kehren die ca. 120 Höckerschwäne zurück ins Winterquartier im Eppendorfer Mühlenteich, www.alsterschwaene.de Aktivitäten rund um die Alster: Alsterkreuz-, Alsterrund- und Kanalfahrten; Ab Anleger Jungfernstieg an der Binnenalster mit der "weißen Flotte" der ATG Alstertouristik: www.alstertouristik.de; Wer es nostalgisch möchte, der nimmt den ölgefeuerten Alsterdampfer "St. Georg" von 1876, der nebenan vom Verein Alsterdampfschiffahrt e.V. betrieben wird: www.alsterdampfer.de Die Außenalster ist ein großes, aber nicht ungefährliches Segelrevier. Hamburg City Sailing bietet für Personen ohne Segelschein eine 1,5-stündige Stadtführung unter Segeln an: www.hamburg-city-sailing.de Auch Paddeln oder Tretbootfahren gehört zum Alstervernügen. Rund um die Außenalster gibt es diverse Anbieter: z.B. www.bobbyreich.de, www.barca-hamburg.de, www.hansa-steg.de Weitere Infos unter www.hamburg-tourismus.de

Olaf Nieß ist Schwanenvater. Er besetzt den ältesten und wohl sichersten Behördenposten der Stadt, den es bereits seit 1674 in Hamburg gibt. Alsterschwäne sind neben "Michel" (Hauptkirche St. Michaelis) und Elbphilharmonie das lebendige Wahrzeichen der Stadt. Schon 1664 war es unter Strafe verboten, einen Schwan zu töten, zu verletzten oder zu beleidigen. "In früheren Jahrhunderten war es nur Monarchen vorbehalten, Schwäne auf öffentlichen Gewässern zu halten. Doch auch die Hamburger Stadtväter nahmen sich dieses Privileg heraus und demonstrierten damit Freiheit und Unabhängigkeit", erzählt Nieß: "Wer einen Schwan beschimpfte, der beleidigte symbolisch die Stadt Hamburg." Seit 1996 bekleidet Olaf Nieß die Position des "Schwanenflüsterers". Vorher kümmerte sich sein Vater Harald 45 Jahre lang um das edle Federvieh.

Entstanden ist der Alstersee, indem man im 13. Jahrhundert den Fluss Alster, der in Schleswig-Holstein entspringt und nach nur 56 Kilometern in Hamburg in die Norderelbe mündet, mittels eines Dammes, dem Reesendamm, aufstaute. Man machte dies, um den Wasserspiegel anzuheben und Mühlen entlang der Ufer zu betreiben, die überwiegend Getreide mahlten. Deshalb hieß der entstandene See zunächst Mühlenteich. Die Unterteilung in Binnen- und Außenalster geschah erst 400 Jahre später. Anfang des 17. Jahrhunderts war es unruhig im Lande. Ein 30 Jahre währender Krieg sollte sich entwickeln. In weiser Voraussicht beauftragte der Rat der Stadt den Niederländer Johan van Valckenburgh, einen Festungsring mit 22 Bastionen und einem tiefen Graben um den Ort zu ziehen. Diese Anlage verlief auch mitten durch den Mühlenteich. Dort, wo sich die Mitte des 19. Jahrhunderts gebaute Lombardsbrücke mit ihren markanten gusseisernen Kandelabern befindet, gab es schon damals eine hölzerne Zug- und Klappbrücke. So kam es zur Unterteilung in Binnen- und Außenalster wie es bis heute geblieben ist. Später entwickelte sich aus dem einstigen Staudamm der mondäne Jungfernstieg mit exquisiten Geschäften und dem legendären Café-Bistro "Alsterpavillon".

Schwanenvater Olaf Nieß beim Schwanenauftrieb auf der Alster.

Die Schwäne und ihre Eskorte sind zwischen Goerne- und Streekbrücke angekommen. Auf den Brücken und auf dem angrenzenden Leinpfad, einem ehemaligen Treidelpfad, verfolgen vereinzelte Schaulustige das Spektakel. Im Zickzack gleiten die Tiere vorüber. Kerzengerade recken sie ihre langen Hälse in die Luft. Hinter der von Fritz Schumacher konzipierten Krugkoppelbrücke weitet sich der Fluss zur Außenalster. Zwischen 1909 und 1933 war er Hamburgs Oberbaudirektor. Gebäude wie die Davidwache auf der Reeperbahn, das Museum für Hamburgische Geschichte im Park "Planten un Blomen", das Planetarium im Stadtpark oder das Lotsenhaus Seemannshöft an der Elbe gehören zu seinen Entwürfen. Zahlreiche weiße Villen, die sich reiche Reeder und Kaufleute ab Mitte des 19. Jahrhunderts errichten ließen, zieren die Ufer der Außenalster.

Ab hier verteilen sich die Schwanenpaare eigenständig in ihre angestammten, hinter Schilf geschützten Brutgebiete. "Sie benötigen einige Tage, um sich zu orientieren", erwähnt Nieß: "Schwäne werden 30 bis 40 Jahre alt, sind monogam und standorttreu. Eine Schwanenehe hält ein Leben lang, wenn nicht Angelhaken und -schnüre, unangeleinte Hunde, eine Kollision mit Segel- oder Ruderbooten das Leben vorzeitig beenden." Junggesellinen und -gesellen, Witwen und Witwer sind in der Binnenalster, aber vor allem unterhalb des Rathauses in der Kleinen Alster unterwegs. Sie wurde nach dem Großen Stadtbrand von 1842 angelegt und verbindet die Binnenalster mit dem Alsterfleet, das sich in die Norderelbe ergießt. Vor der Fassade der weißen Alsterarkaden geben die ebenso weißen Schwäne ein besonders prächtiges Bild ab. "Dort ist unsere Singlebörse", meint Nieß und schmunzelt: "Wir kaufen keine Tiere hinzu und züchten sie nicht. Sie vermehren sich auf natürliche Weise. Höckerschwäne sind einheimische Vögel und sehr widerstandsfähig."

Die offizielle Bezeichnung des Schwanenvaters lautet Revierjagdmeister, also Berufsjäger. Zu den Aufgaben seines Teams gehört weit mehr, als sich nur um Schwäne zu kümmern. Auch Gänse, Enten, Haubentaucher oder Austernfischer tummeln sich in der Alster. Jeden Mittwoch ist Kontrollfahrt. Das Hamburger Schwanenwesen ist für die gesamte Stadtfläche, und das sind immerhin 755 Quadratkilometer, zuständig. Es ist für alle Wildtiere, die in Gefahr geraten oder die öffentliche Sicherheit gefährden, verantwortlich. Es rettet sie aus Notfallsituationen. Pflegt sie nach Unfällen. Verfolgt Tierquälerei und Gewässerverschmutzung und zieht verwaiste Jungtiere auf.

"Verirrte Wildschweine vor dem amerikanischen Generalkonsulat, Rehe und Hirsche im Hafen haben wir schon einfangen oder Seehunde aus der Elbe geborgen", berichtet der "Herr der Schwäne": "Mehrmals im Jahr finden Großveranstaltungen in und um die Alster statt: Regatten, Triathlon, das Japanische Kirschblütenfest mit Feuerwerk. Dann müssen wir die Schwäne vorher in Sicherheit bringen oder entsprechend betreuen, damit sie nicht mit Booten oder Schwimmern kollidieren."

Wenn im November die Tage kürzer, die Nächte kühler werden, verschwinden die stolzen Vögel von Hamburgs Wasserflächen. Einige finden ihren Weg von selbst zurück ins vier Hektar große Winterquartier. Nachzügler werden eingesammelt. "Dazu legen wir unsere Kähne mit Stroh aus und treiben die Schwäne in die Kammer der Rathausschleuse hinter der Kleinen Alster, wo es für sie kein Entrinnen gibt. Hier können wir sie greifen und in die Boote hieven", erklärt Nieß. Vorsicht ist geboten. Schwäne beißen gerne und können mit ihren Flügeln harte Schläge austeilen.

Im Eppendorfer Außengehege überwintern sie in völlig natürlicher Umgebung. Sie versorgen sich selbst. "Nur wenn die Witterung es nicht zulässt, geben wir eine Erhaltens- und Unterstützungsernährung mit Getreide und Grünfutter. Damit die Wasserfläche nicht zufriert, haben wir energiesparende Unterwasserpumpen installiert. Sie saugen wärmeres Wasser vom Grund des Teiches und bringen damit Bewegung in die Oberfläche."

Das gesamte Schwanenwesen lässt sich die Stadt Hamburg jedes Jahr mehrere 10000 Euro kosten. Gut investiertes Geld, denn noch heute gilt: "Solange Schwäne auf der Alster ihre Runden drehen, wird die Stadt frei sein und wohlhabend bestehen."