Von Sebastian Blum

Drei Grundregeln vorneweg. Erstens: Nach Gstaad geht, wer in Geld schwimmt. Zweitens: Nach Gstaad geht, wer von St. Moritz die Nase voll hat. Drittens: Nach Gstaad geht, wer trotz begrenztem Kontostand wenigstens einmal zu Lebzeiten einen Luxus erfahren will, der seinesgleichen sucht.

Wohl auch deshalb zieht es seit Jahrzehnten um die Weihnachtszeit ganze Prominentenhorden in das sonst so verschlafene Dorf in der Westschweiz. Gstaad, als alpiner Luxushort des Berner Oberlands international bekannt, verwandelt sich im Winter in eine mit Stars gespickte Bergmetropole. Für ein paar Wochen herrscht Hochbetrieb, die Einwohnerzahl im 7000-Seelen-Dörfchen verdreifacht sich auf einen Schlag.

In den warmen Monaten hingegen kann man die atemberaubend schöne Landschaft des Saanenlandes genießen, zwischen massiven Felsen entlangwandern, auf lang gestreckten Auen und Wiesenfeldern in der Sonne verweilen, die den Sommer über in saftigem Grün erblühen. Fünf-Sterne-Hotels stehen auf engstem Raum beieinander, jedes einzelne hat seinen eigenen architektonischen Charme, seine besonderen Höhepunkte - doch alle haben sie fantastisches Essen.

So richtig verstehen kann man das nicht. Da sind einerseits Hollywood-Größen wie Harvey Weinstein, Roman Polanski oder ihrerzeit Elizabeth Taylor Stammgäste im Ort, andererseits gehen die lokalen Bauern ihrer täglichen Arbeit nach, als sei nichts gewesen. Luxus trifft auf uriges Handwerk - es ist dieser Gegensatz, der Gstaad ausmacht. Viele Landwirte etwa versorgen die luxuriösen Fünf-Sterne-Plus-Hotels, deren Starköche und Michelin-Restaurants mit regionalen Produkten. Darauf wird enorm viel Wert gelegt, beim Fleisch, beim Käse, wenn möglich, beim Salat. "Alpine Authentizität" versprechen Reiseveranstalter, idyllische Momente zwischen kantigen Berghängen und fußballfeldgroßen Saunalandschaften.

Ganz nebenbei lernen Wandertouristen in den warmen Monaten viel über Viehhaltung am Berg, wenn Kühe hoch gelegene Weideflächen abgrasen und mit fortschreitendem Temperaturabfall Stück für Stück Richtung Tal gebracht werden. Nicht selten erklären die auf den ersten Blick sehr ruppigen Landwirte ihre traditionelle Arbeitsweise, etwa bei der Milchgewinnung, auf Deutsch, Französisch und Englisch. Ein Besuch in der örtlichen Molkerei führt dann unter anderem vor Augen, wieso die Schweiz als Raclette-Weltmeister gilt. Worauf sie auch in Gstaad ein bisschen stolz sind.

Die Hausform Chalet ist übrigens der einzig zugelassene Architektenkniff in dieser Region der Schweiz. Wer in Gstaad bauen will, muss sich an die schmucke Holzfassade halten. Was zählt, ist die Optik für Besucher: Chalets sitzen inmitten grüner Berglandschaften, der Ausblick ist malerisch. Wie viele Stockwerke in einem Chalet allerdings in den Berg hinein nach unten führen, bleibt jedem überlassen, der sich seine private Saunalandschaft in den Keller pflanzen will.

Hotels im Ort sind aus der Chalet-Regel ausgenommen. Darum überragt auch das "Palace" auf einem Felsvorsprung den Ort wie ein Schloss. Es ist das älteste Hotel in Gstaad und gleichzeitig das unumstrittene Prunkstück, zumindest, wenn es um Prestige geht. Bis heute reißen illustre, teils düstere Geschichten nicht ab, die sich um und in seinen Gemäuern abgespielt haben sollen. Ein Beispiel: Nina Kandinsky, Ehefrau des berühmten russischen Malers Wassily Kandinsky, soll die letzten Stunden ihres Lebens am Abend des 2. September 1980 auf einer Party im "Palace" verbracht haben, bevor sie anschließend zuhause, in ihrem Nobel-Chalet "Esmeralda", Opfer eines Raubmordüberfalls wurde. Der Fall ist bis heute ungelöst.

Das "Palace" gilt unter internationalen Stars seit Jahrzehnten als beste Adresse, um Weihnachten und Neujahr zu feiern. Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter schwärmt von Gstaad, Madonna wurde im "Palace" gesichtet, wenn sie nicht auf der Piste war, und auch der verstorbene Mannheimer Unternehmer Curt Engelhorn - 2017 im Zuge der Recherchen zu den sogenannten Paradise Papers wegen Steuerhinterziehung im Kreuzfeuer von Medien und Ermittlungen - hatte in Gstaad ein eigenes Chalet. Berühmt ist Gstaad auch wegen "Le Rosey". Das Internat für Kinder besonders reicher Eltern gilt als teuerstes der Welt.

Diese ruhmreichen und doch auch zwielichtigen Persönlichkeiten und ihre Geschichten - Weinstein und Polanski haben jeweils Missbrauchsskandale am Hals - geben einen guten Eindruck, wer Gstaad seine zweite Heimat nennt. Und die ist bis obenhin voll mit fantastischem Luxus, kulinarischer Königsklasse, Suiten zu Tausenden Schweizer Franken pro Nacht, mit oder ohne privatem Sauna- und Fitnessbereich. Ein Beispiel: Im Sommer kostet eine Übernachtung umgerechnet zwischen 580 und knapp 9000 Euro.

Noch beeindruckender ist eigentlich nur das Alpina Gstaad, ein Luxushotel vom Feinsten, das in einem Bergmassiv liegt. Kein Scherz, Gäste fahren wirklich in einen ausgehöhlten Berg hinein, den Privattunnel entlang zum Alpina. Allein dort haben zwei der vier Restaurants Michelin-Sterne. Aber noch beeindruckender ist das "Spa für die sechs Sinne". Zunächst ist es so groß, dass beim ersten Gang in die Tiefen des Bergmassivs die Gefahr besteht, sich zu verlaufen. Sauna, Dampfbad, unzählige Massage-Räume, ein Indoor-Pool, der für Ottonormal wegen der schieren Größe als astreines Schwimmbad durchgehen würde, Poolbar inklusive, Kalt-Heiß-Becken in einem separaten Raum, Duschen, ein beheiztes Outdoorbecken mit Ausblick auf die massive Berglandschaft. Doch es sind auch kleine Details, die den Aufenthalt so schön gestalten - jeden Morgen säumen körbeweise frische Blumen die Eingangshalle und Restaurants. Dieser Luxus kostet im Sommer von rund 500 bis zu 12.000 Euro die Nacht.

Gstaad ist ein teures Pflaster, doch Besucher kommen auf ihre Kosten. Dafür sorgen Veranstalter, die zum traditionellen Schweizer Wrestling locken, oder zum Gstaad Menuhin Festival ins Opernzelt für einen Gala-Abend. Und wer weiß, vielleicht läuft tatsächlich mal jemand über den Weg, den man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Reiche bleiben zwar gerne unter sich, doch wer sich Gstaad erlauben kann, ist definitiv Teil des Clubs.