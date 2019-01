Auf 3000 Metern übernachten die Teilnehmer in Zelten. Am Morgen bietet sich ein toller Ausblick. Foto: Stefan Kern

Von Stefan Kern

Graubünden. Von echter Lebensgefahr kann bei diesem Überlebenstraining nicht die Rede sein. Das ist auch nicht das Ziel dieses "Survival-Trainings". Dennoch kann man hier, in den Graubündner Bergen seine eigenen Grenzen austesten. 3000 Meter über dem Meer durchwanderte eine kleine Truppe mit dem Bergführer Jan Malär den Parc Ela. Mit 600 Quadratkilometern der größte Naturpark der Schweiz.

Die Bedingungen waren sicher nicht die härtesten: Übernachten auf ebener Fläche, Temperaturen fern von minus 20 oder 30 Grad. Aber der Dauerregen bei knapp über null Grad und der Schneefall am frühen Abend setzten der Truppe doch zu. Keiner wurde nass bis auf die Knochen. Der allgemeine Aggregatszustand darf jedoch als feucht bezeichnet werden. Während man sein Zelt aufbaut, bläst einem der Wind um die Ohren. Als bei minus fünf Grad noch leichter Schneefall einsetzt, kommen dann doch Fragen auf wie: Was mache ich hier und warum?

INFORMATIONEN ■ Anreise: Mit dem Auto sind es über Basel und Chur rund 470 Kilometer bis nach Bivio. Mit der Bahn ab Heidelberg in knapp sieben Stunden. Sparpreis ab 69 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre fahren kostenlos. ■ Übernachten: Hotel Post, Julierstraße 64, 7457 Bivio, Telefon 0041 81 6591000, www.hotelpost-bivio.ch, Doppelzimmer pro Nacht inklusive Frühstück ab 135 Euro. ■ Survival Experience: Auskünfte bei Bergsportschule Grischa, Telefon 0041 79 1023365, www.bergsportschulegrischa.ch; Parc Ela Tourismus, 0041 81 6591606, www.parc-ela.ch. ■ Campen in den Bergen: Außer im Nationalpark, eigens ausgewiesenen Naturschutzarealen und Wildruhezonen ist Übernachten in der Wildnis oberhalb der Baumgrenze erlaubt. ■ Termine: Survival Experience Termine 2019 im Parc Ela sind das Wochenende 22./23. Juni und das Wochenende 20./21. Juli. Die zwei Tage Hochgebirgstour kosten rund 250 Euro pro Person. Da die Tour samstags um acht Uhr morgens losgeht, empfiehlt sich eine Übernachtung im Parc Ela Partnerhotel Post in Bivio.

Treffpunkt für diese Wanderung war Bivio, ein kleines Dorf am Fuße der Alpenpässe Julier und Septimer in Graubünden. Wunderschön gelegen am Ausläufer eines kleinen Höhenrückens lädt der Ort zum Luftholen ein. Im Hotel Post noch einmal warm duschen, den Rucksack packen und ein feines Bircher Müsli zur Stärkung. Der Gang vor die Tür des Hotels ist zwar nicht gerade ein Abschied von der Zivilisation, dafür trugen die Wanderer zu viele zivilisatorische Errungenschaften am Körper und im Rucksack. Doch die allermeisten Annehmlichkeiten mussten in Bivio bleiben.

Rechtzeitig zum Aufbruch zog sich der Nebel zurück und der magische Ruf der Berge war nicht mehr zu überhören. Steil ging es bergauf und auch in den Wanderern machte sich zunehmend Ruhe breit, der Alltag blieb schnell auf der Strecke. Hier oben gehe es nicht um Job, Prestige oder Status. Hier in der Wildnis, erklärt Jan Malär, ist die Gruppe alles. "Die Natur ist größer als der einzelne Mensch, bestehen kann er hier nur gemeinsam." Immer mal wieder, so der Bergführer, erlebte er Trainingsteilnehmer, die ihr gewohntes gesellschaftliches Verhalten auch hier an den Tag legten. "Es geht immer schief. Hier ist nur einer Chef. Und das ist die Natur."

Und die gilt es zu lesen und zu verstehen. Ganz oben auf der Liste zum Überleben steht für Malär die Orientierung. Wer jetzt an GPS und Navi denkt, liegt schon falsch. Denn Orientierung in den Bergen geht mit Karte und Kompass analog vonstatten. Da hatte Glück, wer bei den Pfadfindern war und diese Orientierungstechnik aus der grauen Vorzeit noch beherrscht. Um es gleich vorwegzunehmen, es ist nicht leicht und fordert zwischen Höhenlinien und Markierung von markanten Felsformationen oder Ähnlichem einige Konzentration. Auf das Navigationsgerät allein würde sich Malär nie verlassen.

Bei Kälte oder Verzögerungen habe man schnell ein Akkuproblem. Die Karte gehört in den Augen Malärs zur unverzichtbaren Grundausrüstung. Darüber hinaus sind aber auch gute Schuhe und Kleidung, sowie Messer, Feuerzeug und Streichhölzer ein absolutes Muss. Bei der Kleidung gelte es immer, warme Sachen dabei zu haben, egal zu welcher Jahreszeit. Im Hochgebirge kann das Wetter schnell umschlagen.

Wo eben noch Sommer war, kann in ein paar Stunden der Winter übernehmen. Nicht unerheblich ist auch die Verpflegung. Unterwegs findet man zwar immer wieder Pilze und das Herz der Silberdistel, eine schmackhafte Verwandte der Artischocke. Aber je höher man kommt, desto dünner ist der natürliche Tisch gedeckt. Außer Löwenzahn gibt es hier nicht mehr viel zu beißen.

Wichtig ist allerdings das Trinkwasser. Wer keines dabei hat, sollte eher aus fließenden, denn stehenden Gewässern trinken. Und Gletschereiswasser, warnt Malär, sei ziemlich verschmutzt und ebenfalls nicht wirklich als Trinkreservoir geeignet. Da man nicht immer sauberes Wasser findet, sollte man immer eine Plastikflasche dabei haben. Die Flasche füllen und für sechs Stunden in die Sonne legen. Die UV-Strahlung tötet etwaige Krankheitserreger.

Zu wenig Wasser war bei diesem Marsch allerdings nicht das Problem. Durch den anhaltenden Regen wurde die Querung eines kleinen Felsenmeeres zu einer echten Herausforderung für die Gruppe. Was bei schönem Wetter nicht mehr als 15 Minuten dauert, nahm nun mehr als eine Stunde in Anspruch.

Angekommen auf einer kleinen Anhöhe namens Lajets (Kleine Seen) unterhalb einiger beeindruckender Gipfel rund um den 3338 Meter hohen Namensgeber des Naturparks Piz Ela, richteten die Wanderer ihr Nachtlager ein. Ein Zelt aufbauen und dabei nicht alles nass zu machen, ist gar nicht so einfach.

In der Nacht machte die Kälte den Campern zu schaffen. Während der Wind Schneekristalle gegen das Zelt prallen ließ, wuchs drinnen die Sehnsucht nach dem eigenen Bett. Und erneut stellte sich die Frage: Warum mache ich das hier? Noch ein paar Grad weniger und eine weitere Grundregel Malärs wäre getestet worden. "Auf dem Berg gibt es keine Scham." Heißt, im Notfall: alle in ein Zelt und kuscheln.

Am nächsten Morgen hatte sich das Wetter beruhigt. Bei Minus sechs Grad zogen Nebelschwaden über die Gipfel und verwandelten die Gebirgslandschaft in eine pittoreske Schönheit. Es war still, fast schmerzhaft still, und die Kälte der Nacht steckte noch in den Knochen. In der Szenerie am frühen Morgen, eigentümlich fremd, fast etwas verloren, aber alle Sinne bei sich, entsteht eine enorme Gedankenruhe.

Die Einsicht über die Abhängigkeit des Menschen von der Natur überwältigte beinah. Der Satz von Malär, "hier ist nur einer Chef, die Natur" stimmt nicht nur für die Berge. Berge, so Malär, würden wie keine andere Landschaft dem Menschen klar machen, dass er ein kleiner Teil dieser Natur und damit auch ganz elementar auf sie angewiesen sei. Oder anders formuliert, Berge zeigen die Bedeutung von Demut vor dem gigantischen Komplex Natur auf.

Am Ende der Tour drang dann sogar die Sonne durch. Der Nebel wich und machte den Blick frei auf den schneebestäubten Piz Platta. Ein grandioser Anblick, der alle Strapazen vergessen macht.