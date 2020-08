Von Susanne Kilimann

Adam und Eva rahmen das Eingangsportal – überlebensgroß, aus Stein gemeißelt. Die Botschaft ist klar. Hier geht’s ins Paradies. Und ein solches ist Pazo Baión – zumindest für Weinliebhaber. Das Weingut im nordspanischen Galicien, im Hinterland der Atlantikküste, ist eines der renommiertesten und schönsten der Region. Allerdings auch eines mit dunkler Vergangenheit. Doch davon wissen meine Recherchekollegin und ich noch nichts, als wir an Adam und Eva vorbeispazieren und uns auf dem von Orangen- und Zitronenbäumen gesäumten Kiesweg dem Herrenhaus nähern. Mit seinen Türmchen und Zinnen ähnelt es einer Burg. Drumherum erstreckt sich sanftes Hügelland, das in unzähligen Grüntönen leuchtet. Palmen, Pinien, Rebstöcke soweit das Auge reicht. Hier, wie überall in Galicien, wird die Rebsorte Albariño angebaut, erklärt Alicia, die Sommelière von Pazo Baión, die über das Anwesen führt. Übersetzt bedeutet Albariño "der Weiße vom Rhein".

Hintergrund Anreise: Flugreisenden bieten sich die drei internationalen Flughäfen der Region an – Lavacolla in Santiago de Compostela; Alvedro in Coruña und Peinador in Vigo. Von hier lassen sich die meisten touristischen Reiseziele problemlos auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Mietwagen erreichen. Eine Alternative ist die Fluganreise ins benachbarte [+] Lesen Sie mehr Anreise: Flugreisenden bieten sich die drei internationalen Flughäfen der Region an – Lavacolla in Santiago de Compostela; Alvedro in Coruña und Peinador in Vigo. Von hier lassen sich die meisten touristischen Reiseziele problemlos auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Mietwagen erreichen. Eine Alternative ist die Fluganreise ins benachbarte Portugal, rund 150 km liegen zwischen Porto und Vigo. Die Strecke legt man auf der (mautpflichtigen) Autobahn A 28 zurück oder mit der Bahn (ca. 3 Std.) Corona-Regeln: Spanien erlebt derzeit eine zweite Welle, besonders betroffen sind aber nur Aragon, Katalonien, Navarra . Für Galicien gilt die Reisewarnung der Bundesregierung nicht, also auch keine Quarantänepflicht für deutsche Rückkehrer aus dieser Region. Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten in Spanien an allen öffentlichen Orten, egal ob in geschlossenen Räumen oder unter freiem Himmel. Eine Ausnahme gilt an den Stränden. Übernachten: Hotels aller Kategorien, Appartements, Campingplätze und Unterkünfte in stilvollen Landhäusern unter www.turismo.gal. Ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge an die Küste und in die grünen Berglandschaften des Hinterlands ist der kleine Ort Cuntis mit seiner natrium- und schwefelreichen Heilquelle. Hier lässt sich der Urlaub gleich mit einer Thermalkur verbinden, Hotel Castro do Balneario (4 Sterne) https://termasdecuntis.com Aktivitäten: Galicien mit Santiago de Compostela und seiner berühmten Kathedrale sind das Ziel der Jakobsweg-Pilger. Informationen über Wege und Teilstrecken gibt die Website www.jakobsweg.de, aber auch für Nicht-Pilger ist die pittoreske Welterbe-Stadt ein Muss. Ausflüge in den Meeres-Nationalpark sind am schönsten, wenn man sie mit der "eigenen" Jacht unternimmt, Anbieter von Charter-Trips ab Sanxenxo finden sich unter https://www.escaparia.com Allgemeine Infos www.turismo.gal

[-] Weniger anzeigen

Der Überlieferung zufolge waren es Mönche vom Rhein, die auf ihrer Pilgerreise nach Santiago de Compostela erste Pflänzchen der Rebsorte in diese Gegend brachten. Historische Details verlieren sich im Dunkel der Geschichte. Tatsache ist, dass die Albariño-Reben schon seit Jahrhunderten in Galicien beheimatet sind und unter den klimatischen Bedingungen gut gedeihen. Die Region gehört zu den niederschlagsreichsten in ganz Europa. "Damit die Trauben trotz des vielen Regens möglichst viel Sonne bekommen, lassen unsere Winzer die Rebstöcke an Schnüren in die Höhe klettern", erklärt Alicia, als wir unter üppig berankten Pergolen über einen Weinberg wandern.

"Inzwischen profitieren wir hier aber auch vom Klimawandel." Im Schatten opulenter Pinien schenkt die Sommelière einen frischen Weißwein mit Zitrusaromen ein, später einen "Gran a Gran", ein im Eichenfass veredelter Süßwein. Seit 2008 bewirtschaftet die Winzergenossenschaft Condes de Albarei das Gut. Zuvor hatten innerhalb weniger Jahre mehrfach die Besitzer gewechselt. Auch der Drogenbaron Laureano Oubiña war eine Zeit lang Herr von Pazo Baión. Das sei in den 1980er Jahren gewesen, sagt Alicia. In dieser Zeit haben kolumbianische Drogenkartelle die spanische Küste als Einfallstor zum europäischen Markt entdeckt.

Was für ein Empfang: Adam und Eva flankieren den Eingang zum Weingut.

Da habe auch Oubiña ausgezeichnete Geschäfte gemacht – nicht mit Weinbau, versteht sich. In den 1990ern konfiszierte der Staat das Gut und brachte Oubiña wegen Drogenhandels und anderer Delikte hinter Gitter. Um Vergangenheitsbewältigung bemühen sich die heutigen Eigentümer. Fünf Prozent vom Erlös jeder auf Pazo Baión produzierten Flasche kommt sozialen Projekten für Ex-Junkies zugute. Die Sonne steht bereits am Horizont, als Alicia uns zum Ausgang begleitet. Ein letzter Blick auf Adam und Eva, dann machen wir uns auf den Rückweg zum Hotel.

Anderntags hängen die Wolken tief und dicht. Feiner Regen fällt. Weil die Wetter-App Besserung verspricht, halten wir am Ausflugsplan fest. Sanxenxo. Das Küstenstädtchen liegt am Eingang der Ria de Pontevedra, einem der Fjorde, die das Meer ins spanische Festland gefressen hat. An der Kaimauer liegt die Sanxenxo, ein Segelschiff, das den Namen seines Heimathafens trägt und für Ausflüge in den Nationalpark der Islas Atlánticas de Galicia gechartert werden kann. Wir gehen an Bord und bald bläht der Wind das Großsegel, treibt auch die Wolken auseinander. Die Skipper nehmen Kurs auf Ons, eines der winzigen Eilande in dem maritimen Naturschutzgebiet. Die einzige Straße der Insel führt auf die Anhöhe, auf der ein weißer Leuchtturm seine Lichtsignale sendet.

30 Jahre Einsamkeit: Cesario ist der letzte Fischer von Ons.

Oben angekommen schweift der Blick über blumengesprenkelte Wiesen, bevor er sich in der blauen Unendlichkeit verliert. Die würzige Luft macht trunken vor Glück. Auf dem Weg zum Leuchtturm und zurück begegnet uns nur ein junges Backpackerpaar. In der Hochsaison herrsche aber auch auf diesem winzigen Außenposten im Ozean reichlich Trubel, sagt Luis Garcia, einer der Skipper. "Es gab Zeiten, da setzten die Fähren hier sogar Tausende Touristen an einem Tag ab." Seit 2019 aber ist der Zugang zur Insel stark reglementiert. Maximal 1300 Tagesgäste dürfen kommen. Galiciens Regierung will die Natur schützen und die Kandidatur nicht gefährden – die Islas Atlánticas de Galicia sollen Unesco-Weltnaturerbe werden.

Er selbst habe nie ans Weggehen gedacht, sagt der alte Fischer und schiebt sich die graue Schirmmütze aus der zerfurchten Stirn. "Ich gehöre nun mal hierher, auf dieses vom Ozean umtoste Stückchen Erde." Unsere Skipper drängen zum Aufbruch. Mit dem richtigen Wind wollen sie noch den Strand von Beluso erreichen, der vis-à-vis von Sanxenxo, auf der anderen Seite des Fjordes liegt. Luis hat dort ein Lieblingslokal. Als wir uns später um den Tisch versammelt haben, wird Pulpo serviert – mit Paprika und Lorbeer gewürzter Oktopus, das Leibgericht vieler Galicier. "Wisst ihr, was die Kraken aus unseren Gewässern so besonders macht?", fragt Luis. Die Antwort gibt er, der die meiste Zeit seines Lebens ebenfalls als Fischer zur See gefahren ist, gleich selbst. "Sie ernähren sich von Muscheln und Meeresfrüchten, unsere Fjorde sind voll davon. Die Kraken haben also Feinkost im Überfluss und werden so selbst zur Delikatesse." Darauf stoßen wir an. Mit einem kühlen Albariño.