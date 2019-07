Die Sommerferien sind lang - und ist man erst einmal aus dem Urlaub zurück, können sich die restlichen Ferientage ziehen wie Kaugummi. Warum nicht einen Freizeitpark ansteuern?

Sei es Kleinkind, Grundschüler, Teenager oder Erwachsene - die Wünsche an Vergnügungsparks fallen je nach Altersgruppe und Adrenalinbedürfnis unterschiedlich aus. Wir, also mein Mann und ich, haben mit unserem zehnjährigen Sohn drei Freizeitparks getestet:

Legoland in Günzburg bei Ulm: Zehn Themenwelten von Star Wars bis zu Coles Kletterwand plus zahlreiche Fahrgeschäfte - garniert mit 57 Millionen Legosteinen. Zielgruppe: Klein-kind bis 12 Jahre. Täglich 10 bis 18 Uhr geöffnet, in den Sommerferien teils bis 19 oder 20 Uhr. Eintritt ab 3 Jahren 43,50, ab 12 Jahren 47,50. Rabatt bei Online-Buchung. Übernachtung vor Ort möglich. www.legoland.de Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn: 90 Jahre hat Tripsdrill als ältester Freizeitpark Deutschlands auf dem Buckel. Mit einer Rutschbahn fing alles an, heute bietet Tripsdrill eine Mischung aus Fahrattraktionen, Wildpark und Streichelzoo. Zielgruppe: Von Kleinkind bis etwa 10 Jahre. Im Sommer täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt ab 4 Jahren 28 Euro. Ab 12 Jahren 33,50 Euro. Geburtstagskinder bis elf erhalten freien, ab 12 Jahren ermäßigten Eintritt. www.tripsdrill.de Holidaypark in Haßloch: Maja, Wickie, Tabaluga sind vor Ort vertreten. Eine Katapultachterbahn sowie eine Achterbahn die es auf 120 km/h bringt, spricht die Größeren an. Zielgruppe: Von Kleinkind bis 12 Jahre. Geöffnet von 10 bis 18 Uhr, an einigen Tagen bis 23 Uhr. Interessant ist die Staffelung der Eintrittspreise nach Körpergröße: Bis 85 cm ist der Eintritt frei, Kinder bis zu einem Meter zahlen 12,50 Euro, bis 1,40 m 30,50 Euro und alle ab 1,40 m 35,50 Euro. www.holidaypark.de.

Europapark Rust

Bereits 1975 eröffnete der Europapark in Rust nördlich von Freiburg, und schon im ersten Jahr war ich dort. Damals gab es noch nicht einmal die Wildwasserbahn, die heute zu den Relikten des Parks zählt. Seitdem finde ich immer wieder den Weg nach Rust, vor allem seit ich selbst Mutter bin. Eins ist klar: Die jährliche Preiserhöhung ist hier so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber: Für derzeit 52 Euro bietet der Park auch enorm viel Abwechslung und fährt jedes Jahr neue Glanzpunkte in Sachen Bahnen, Shows und Spielplätze auf. Wichtig: Auch Besucher, die sich nicht in Rekord-Achterbahnen wie Silver Star oder Blue Fire setzen, finden Spaß. Für die Kleinen gibt es Märchenhäuser, in denen Frau Holle in Form von Seifenschaum ihre Betten ausschüttelt. Ruhige Fahrgeschäfte wie die Dschungel-Floßfahrt, die Elfenfahrt oder die Schwebebahn Volo da Vinci eignen sich auch für die ganz Kleinen.

Wir stürzen uns auf die eher mittelheftigen Fahrgeschäfte. Wobei auch diese schon das Bedürfnis nach Adrenalin ausreichend erfüllen. Zu unseren Lieblingen zählen der Atlantica Supersplash, ein Boot, das 30 Meter per Förderband hochgezogen wird und zwei Abfahrten hinabsaust, eine davon rückwärts. Ebenfalls gelungen finden wir das Fjordrafting sowie die Wildwasserbahn. Ich erinnere mich noch gut, wie ich hier in den 80ern eineinhalb Stunden anstehen musste. Dieses Warten hat sich erledigt, häufig kann man einfach sitzen bleiben und noch eine Runde drehen. Etwas ruhiger geht’s bei den Whale Adventures zu. Der Spaß liegt darin, Insassen anderer Boote oder Passanten mit der Wasserspritzpistole zu treffen.

Recht fetzig sind die Fahrten mit Arthur, hier braust man frei schwebend in einer Gondel durch eine Fantasiewelt. Ebenfalls begehrt: Fußballspielen per Autoscooter und der Alpenexpress Enzian, eine Achterbahn für Einsteiger, in der bereits Vierjährige mitfahren dürfen.

Info: Für Kleinkinder bis Senioren, interessant. Eintritt ab 12 Jahren: 52 Euro, Kinder von 4 bis 11: 44,50 Euro. Tipp: Wer im Park übernachtet, genießt erweiterte Öffnungszeiten. www.europapark.de

Playmobil Funpark

Der Playmobil Funpark liegt bei Fürth, nur 25 Autominuten entfernt von Nürnberg, und verfolgt ein völlig anderes Konzept: Es gibt keine Fahrgeschäfte, sondern der ganze Park besteht aus verschiedenen aufwendig inszenierten Riesenspielplätzen, auf denen sich die Kinder austoben können. Die Idee: Die Kids sollen sich selbst bewegen anstatt bewegt zu werden. Das funktioniert auch. Neben einem üppigen Wasserspielplatz gibt’s auch eine Sand-Matsch-Zone. Hüpfen, springen, klettern und balancieren - das geht alles in der Ritterburg, im Wilden Westen, im Feenland oder in einer Polizeistation. Unsere Favoriten waren die Playmobil Ritterburg, die wohl in ziemlich vielen Kinderzimmern stehen dürfte. Wahlweise kletterte Tim die Burgwand hoch oder er erklomm die Burg per Strickleiter. In jedem Fall muss sich der Nachwuchs anstrengen und auch mal kleine Ängste überwinden. Ebenfalls schön: Das legendäre Piratenschiff per Floß erobern. Was uns auffiel: Während bei anderen Parks Merchandising und externes Sponsoring omnipräsent sind, war hier davon überhaupt nichts zu spüren. Der im Vergleich zum Europapark eher kleine Funpark eignet sich gut für einen Halbtagesausflug.

Info: Für Kleinkinder bis etwa Zehnjährige. Eintritt für Erwachsene 11,90 Euro, Nachmittagsticket ab 16 Uhr: 8,90 Euro. Tipp: Ein Stadttrip nach Nürnberg lohnt sich. Dort hat es nicht nur eine tolle Jugendherberge in der Burg inmitten der Altstadt, sondern auch zahlreiche kinderfreundliche Attraktionen und Museen. www.playmobil-funpark.de

Wasser schwappt bei Bootsfahrten gerne mal über, daher Wechselklamotten einpacken. An heißen Tagen auch an Hut, Badeklamotten fürs Kind und UV-Schutz denken. Speziell was den Europapark angeht: Der Besucherandrang ist teilweise extrem, bereits vor der Autobahnabfahrt Rust bilden sich Staus. Einmal kehrten wir nach einer Stunde Stau mit einem heulenden Fünfjährigen auf der Rückbank um. Wer sich derlei Erfahrungen ersparen möchte, sollte im September gegen Ende der baden-württembergischen Sommerferien hinfahren. Besser: Man besucht den Park an einem leicht regnerischen Tag. Verpflegung bringen wir selbst mit, das spart Zeit und Geld. Außerdem fanden wir den Geschmack der Speisen in den Parks eher mittelmäßig. Aber: Gegen gebrannte Mandeln oder Zuckerwatte spricht natürlich nichts.

Ravensburger Spieleland

Das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren lässt sich als Mix aus Europapark und Playmobil-Funpark beschreiben: Jede Menge Fahrgeschäfte, aber auch Spielplätze und Mitmachaktivitäten. Zu den Highlights zählte für uns eine Station, in der Tim gemeinsam mit Papa vier Reifen auf Zeit wechselte. Auch das Feuerwehrspiel, bei dem einer kurbeln und der andere mit dem Schlauch ein Ziel treffen muss, kam sehr gut an. Zudem absolvierte unser Sohn den Führerschein in der Verkehrsschule gleich drei Mal. Bei Max Mäuseschreck muss man sich auf eine Hebebühne stellen. Während diese automatisch steigt und sinkt, gilt es möglichst viele Bälle in den Löchern eines riesigen Emmentalers zu versenken. Auch Kinderkletterwand und Schoko-Workshop fanden Anklang. Kurzum: Überall, wo Kinder selbst Hand anlegen, steuern oder schrauben dürfen, ist es besonders spannend. Einige Attraktionen sind eher für Vorschulkinder geeignet.

Info: Für Kleinkinder bis etwa 12-Jährige. Eintritt ab 3 Jahren: 33,50 Euro. Tipp: Man kann im Park in Entdeckerzelten und Holzhäuschen übernachten. Es lohnt sich, den Ausflug mit einem Trip an den Bodensee zu verbinden. www.spieleland.de