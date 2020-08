Von Ute Teubner

Woher kommt der Kopfschmerz beim Eisessen? Statistisch betrachtet kennt ihn jeder dritte Mensch: den Kältekopfschmerz, auch Hirnfrost genannt (engl. "ice cream headache"). Dabei handelt es sich um einen Sekunden nach dem Eisessen oder Trinken kalter Getränke einschießenden stechenden Schmerz, der in der Regel nach 30 Sekunden schnell wieder abklingt. Hervorgerufen wird er möglicherweise durch einen plötzlichen Kältereiz am Gaumen: Der irritierte Gaumennerv spielt verrückt und schickt die Botschaft "Schmerz" ans Gehirn. Eine andere Theorie: Die Blutgefäße im Kopf verengen sich plötzlich als Reaktion auf die Kälte. Doch genau so gut könnte auch eine Erweiterung der Blutgefäße zum Schutz des Gehirns vor Abkühlung ursächlich für den Kopfschmerz sein, wie eine 2012 präsentierte Studie besagt. Wie auch immer: Es gibt zahlreiche Hausmittel gegen diesen Schmerz (deren Wirksamkeit allerdings nicht erwiesen ist). Dazu zählen: Warmes Wasser trinken oder die Zunge gegen den Gaumen pressen, damit dieser wieder schneller warm wird. Und: Langsam essen, damit das kalte Eis nicht mehr so gut an den Gaumen gelangt.

Warum jucken Mückenstiche? Der eigentliche Stich geschieht praktisch unbemerkt – doch nach einer Weile kann ein Mückenstich ziemlich heftig jucken. Aber weshalb? Die Mücke injiziert beim Stich Speichel, damit das Blut nicht gerinnt und besser zurück in den Rüssel fließen kann. Weil das menschliche Immunsystem die in dem Speichel enthaltenen Stoffe nicht kennt, wehrt sich der Körper dagegen, indem er Histamin ausschüttet und für eine Gefäßerweiterung sorgt, die das typische Jucken und die Schwellung verursacht. Übrigens stechen nur die weiblichen Mücken zu, da sie die im Blut enthaltenen Eiweiße benötigen, um sich fortpflanzen und Eier produzieren zu können.

Wie wirkt Sonnencreme? Sommer, Sonne – und hoffentlich ausreichend Sonnencreme! Zwar kann sich unsere Haut bis zu einem bestimmten Grad selbst vor UV-Strahlung schützen, doch je nach Hauttyp beträgt diese Eigenschutzzeit eventuell nur wenige Minuten. Danach müssen wir unserer Haut künstlichen Lichtschutz zuführen, der dafür sorgt, dass weniger UV-Strahlung in die Haut eindringt. Bei einem chemischen Lichtschutz fungieren organische Verbindungen als Filter, indem sie in die oberste Hautschicht eindringen und hier die schädliche Strahlung in Wärme umwandeln. Doch auch auf physikalischem Weg können die UV-A- und UV-B-Strahlen abgewehrt werden – und zwar mithilfe mineralischer Filter im Sonnenschutzprodukt. Diese unlöslichen, mikrofeinen Pigmente aus Titandioxid oder Zinkoxid reflektieren die Strahlung wie kleine Spiegel und lassen sie nicht in die Haut eindringen. Übrigens: Kosmetische Produkte, die derartige Nanomaterialien enthalten, müssen seit Januar 2013 erkennbar mit "Nano" auf der Verpackung gekennzeichnet werden. Je höher der Lichtschutzfaktor (LSF) ist, umso größter ist die Schutzwirkung. Allerdings: Hundertprozentige "Sunblocker" gibt es nicht; ein Teil der UV-Strahlen erreicht immer die Haut. Der beste Schutz: Gar nicht in die Sonne gehen!

Was passiert bei einem Sonnenbrand?Wer sich nun doch ungeschützt der Sonne aussetzt, riskiert einen Sonnenbrand – eine Entzündung der Haut, die durch Sonnenstrahlung entsteht. Schuld daran sind die kurzwelligen, energiereichen UV-B-Strahlen, während die langwelligen UV-A-Strahlen die Haut schneller altern lassen. Die Strahlen dringen in die Haut ein und schädigen die Zellen, was die Entstehung von Hautkrebs begünstigen kann. Proteine, die den Immunabwehrzellen zur Kommunikation dienen, werden freigesetzt und bewirken, dass sich die Gefäße erweitern und die Haut rot färbt. Da die Durchblutung an den betroffenen Stellen erhöht ist, fühlt sich der Sonnenbrand heiß an. Im schlimmsten Fall bilden sich Blasen durch austretende Flüssigkeit.

Können Taucher vom Blitz getroffen werden? Das weiß jedes Kind: Bei Gewitter darf man nicht ins Wasser gehen – sonst wird man vom Blitz getroffen. Denn Wasser leitet schließlich den Strom. Wer jedoch abtaucht – und zwar je tiefer desto besser – hat gute Chancen, die Gefahrensituation unbeschadet zu überstehen, da die Stromdichte mit zunehmender Entfernung vom Einschlag des Blitzes abnimmt, ebenso wie die Intensität der ausgelösten Druckwelle. Zudem hat Meerwasser aufgrund seines Salzgehaltes einen geringeren elektrischen Widerstand als Süßwassergewässer. Bei einem Blitzeinschlag auf offener See wird daher mehr Strom ins Wasser abgeleitet, da sich dieser immer der Weg des geringsten Widerstandes sucht. Größere Fische fungieren ebenfalls als "Blitzableiter".

Abtauchen: Ob das vor Blitzschlag schützt? Foto: Getty

Wie baue ich die perfekte Sandburg? Die Mischung macht’s: Enthält der Sand nur ein Prozent Wasser, gelingt die Sandburg am besten – denn dann ist die Haftwirkung zwischen den einzelnen Sandkörnern am stärksten. Das hat jetzt ein Forscherteam der Universität Amsterdam herausgefunden. Verwendet man jedoch zu viel Wasser, so nimmt auch die Oberflächenspannung an den sogenannten Kapillarbrücken zwischen Sandkörnern und der sie umgebenden Flüssigkeit ab – und die Sandburg fällt auseinander.

Wieso vergeht die zweite Urlaubshälfte immer so schnell?Schon Thomas Manns Hanno Buddenbrook wusste: "War die Höhe der Ferien erreicht, so ging es abwärts." Und der Sozialpsychologe Roland Deutsch gibt ihm – obgleich Zeitwahrnehmung natürlich relativ ist – durchaus recht. Blicke man in der Mitte des Urlaubs auf die schon vergangenen Urlaubstage zurück, so denke man meist: "Mensch, ich hab’ schon ganz schön viel erlebt." In der zweiten Hälfte werden jedoch meist weniger neue Eindrücke gesammelt. Dadurch entsteht am Ende des Urlaubs der Eindruck, sie sei schneller vergangen, weil man nicht so viele Erinnerungen an diese Zeit hat.

Warum riecht es im Freibad nach Chlor? Wenn’s im Schwimmbad nach Chlor riecht, dann ist was faul! Denn die Chemikalie an sich ist geruchsneutral und entfaltet erst in Verbindung mit anderen Stoffen ihr typisches Odeur – vorzugsweise mit Harnstoff. Je mehr Urin im Badewasser, um so stärker also der Chlorgeruch im Freibad, der somit ganz und gar kein Zeichen für Sauberkeit ist – im Gegenteil. Dabei stammt der Harnstoff im Becken nicht nur aus der Blase, sondern auch von der Körperoberfläche: Denn das Stoffwechselprodukt ist ein natürlicher Bestandteil gesunder Haut.

Schwitzen Männer mehr als Frauen? Ein echter Kerl, der schwitzt beim Sport – Frauen hingegen ist es peinlich, wenn sie transpirieren. Ob daher die landläufige Meinung herrührt, Männer schwitzten stärker als Frauen? Dass dem offenbar gar nicht so ist, zeigt eine aktuelle Studie des australischen Bewegungswissenschaftlers Sean Notley. Demnach hängt die Schweißproduktion nicht vom Geschlecht ab. Der Wissenschaftler der University of Wollongong stellte vielmehr einen Zusammenhang zwischen Schweißmenge und Körpergröße eines Menschen her: Große Menschen schwitzen mehr als kleine, so das Ergebnis. Schließlich haben sie aufgrund ihrer größeren Masse auch eine erhöhte Kühlleistung zu erbringen. Notley hatte insgesamt 60 Studenten untersucht und gleich große Männer und Frauen miteinander verglichen beziehungsweise die Größenunterschiede mit statistischen Verfahren herausgerechnet. In seinem Versuchsaufbau war somit die Körpergröße der Studienteilnehmer berücksichtigt worden.

Warum ist Meerwasser salzig?Salz enthält das Wasser sowohl im Meer als auch in Seen oder Flüssen. Allerdings ist die Konzentration unterschiedlich. Die Meere sind mit drei Esslöffeln Salz pro Liter besonders salzhaltig, und das aus zweierlei Gründen: Einerseits tragen die Flüsse aus Sand und Steinen gelöste Mineralien in die Weltmeere ein, die dort zurückbleiben, wenn das Wasser verdunstet; andererseits löst sich seit Milliarden Jahren Salz aus den Gesteinen am Meeresgrund. Da in Flüssen das Wasser nur kurz verweilt, lösen sich hier vergleichsweise wenig Salze.