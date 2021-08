Von Manfred Lädtke

Fischland-Darß-Zingst – der Name klingt, als hätten übermütige Stürme ein paar Buchstaben durcheinander gewirbelt. Auf einer Landkarte zeigt der Mann vom Fahrradverleih auf das krumme Küstenvorland, das wie eine Sichel in der deutschen Ostsee liegt: "Unsere Schatzkammer zwischen Mecklenburger Bucht und Vorpommern." Steilufer und Dünen in Fischland, Küstenwälder auf dem Darß, breite Strände und Boddenlandschaften in Zingst. Dann erzählt der Biker von dramatischen Himmelsspiegelungen, von trompetenden Kranichen und vom Rohrdachidyll windumwehter Landhäuser in der Künstlerkolonie Ahrenshoop. "Schöner geht’s nicht, oder?" Mal sehen.

Ganz gleich, ob Sommerfrischler auf schattigen Alleestraßen cruisen oder dem Küstenradweg folgen, immer wechselt die Aussicht auf das Meer und die flachen Boddengewässer. Ein im wahrsten Wortsinn malerisches Fleckchen Erde ist das Künstlerzentrum Ahrenshoop. Nahe der Dorfstraße steht ein blaugetünchter Kunstkaten. 120 Jahre ist es her, seit der Freilichtmaler Paul Müller-Kaempff (1861-1941) Künstlerkollegen aus den Städten das Atelierhaus als Zentrum für die junge Künstlerkolonie baute. Licht und Schatten der Jahreszeiten, die Atmosphäre der Einsamkeit und die Melancholie der Landschaft waren der inspirierende Stoff aus dem Bilder entstanden.

Wer nun der bilderreichen Kunstgeschichte des Ostseebades auf die Spur kommen will, steigt auf ein Fahrrad. Am Strand zwischen Meer und kunterbunten Villen führt ein hügeliger Pfad zu zehn Tafel-Stationen mit Werken von Malerinnen und Malern. Die Gemälde sind jeweils platziert, wo die Entstehung der Originale vermutet wird und gestatten Ansichten, Interpretationen und emotionale Wahrnehmungen aus der Perspektive der Maler. "Blick auf Ahrenshoop von Müller-Kaempff", liest eine junge Frau und deutet auf ein Haus hinter einer Düne. Die Aussicht vom Steilufer auf das Haus und das Meer hat sich seit 110 Jahren kaum verändert. Ein aussichtsreicher sechs Kilometer langer Radweg führt vom im Sommer trubeligen Ahrenshoop hinein ins Grün des Darß-Waldes. Das Tschilpen und Trällern Tausender Vögel verwandelt den Wald in einen Konzertsaal, bleibt allerdings nur Frühaufstehern vorbehalten. Kommt der Frühling ins Land, treten die gefiederten Meistersinger in Hochform auf – ob deren Liebeslieder bei den Weibchen ankommen?

Farbenfrohe Wohnvielfalt in der Dünenheide von Fischland-Darß-Zingst.

Fast 40 Wanderwege kreuzen das "lütte" Idyll. Sonnenstrahlen blinzeln durch das rauschende Blätterdach uralter knorriger Rotbuchen und Fichten. Hinter einer Lichtung öffnet sich der sonnenwarme Weststrand, das Goldstück des Darß. Vor aufgetürmten Dünen prägen skulpturale Gebilde entwurzelter Baumreste die Szenerie dieses kompromisslosen Naturjuwels. Im Sommer tummeln sich Badende in der schläfrigen See. An Herbst- und Wintertagen wandern eingemummelte Spaziergänger durch den Sandkasten am Urwald und lauschen dem Donnern der entfesselten Wellen.

Ein paar Pedalschläge weiter versteckt sich am Ostzipfel von Zingst Mitteleuropas größter Rastplatz für jährlich rund 60.000 Kraniche. Wie aus dem Nichts tauchen die Zugvögel plötzlich in großen keilförmigen Formationen am roten Abendhimmel auf. Mit trompetenähnlichen Rufen landen sie auf ihren Schlafplätzen in flachen Wassern. Genauso geräuschvoll brechen die Kraniche bei Sonnenaufgang wieder auf, um sich auf Feldern für den weiten Flug ins südliche Winterquartier die Bäuche vollzuschlagen. Im Frühling kann man sie an den Uferzonen manchmal sogar bei einem flotten Tänzchen beobachten. Die sangesfreudigen Vögel tanzen nicht nur bei der Balz, auch aus purem Vergnügen.

Die ausdauernden Kraniche können bis zu 2000 Kilometer am Tag zurücklegen.

Mystisch und auch nach 900 Jahren historisch nicht greifbar sind Geschichten über das sagenhafte wegen Habgier und Hochmut seiner Bewohner vom Meer verschlungene Vineta. Historiker haben es zuletzt im Hafenstädtchen Barth verortet. Und so führt ein Ausflug in die alte Handelsstadt nicht nur in eine der romantischsten kleinen Hafenorte der Ostsee, sondern auch in eine mit Seemannsgarn gewickelte für den Tourismus einträgliche Sagenwelt. Am Hafenufer von Barth schaut ein Ehepaar den Wolken nach. In der Hoffnung, die versunkene Stadt zu sehen, wirft das Paar einige Münzen ins Meer. Nichts passiert. Wie denn auch? Laut Sage soll das Geld ja an einem Ostermorgen und nur bei Glockengeläut ins Wasser fallen! Sehr wahrscheinlich aber taucht Vineta auch in Zukunft nur als episches Element auf. In Büchern wie von Heinrich Heine, Ferdinand Freiligrath und Günter Grass.

Infos:

Anreise: Zum Beispiel mit der Bahn bis Ribnitz-Damgarten oder Barth zum Spar-tarif 16,90 Euro.

Übernachten: Altenpleen: In idyllisch stil-ler Boddenlandschaft: Bio Familienhof Gut Nisdorf. 5 Tage für 4 Personen 998 Euro, www.gut-nisdorf.de; in Ahrenshoop: Exklusives Wellness-Hotel mit Meerblick "The Grand". 2 Tage im DZ ab 384 Euro, www.the-grand.de; Schwimmende Ferienhäuser in Ribnitz. 4 Hausboot-Übernachtungen ab 495 Euro, www.wellenreiter-ferienhaus.de Vogel-park; Marlow: Pfahlhaus ab 138 Euro, www.vogelpark-marlow.de

Literatur: "Künstlerkolonie Ahrenshoop", Verlag Atelier im Bauernhaus, 280 Seiten für 48 Euro.

Weitere Auskünfte unter www.fischland-darss-zingst.de