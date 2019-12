Da dreht sich was: das SkyWheel im Hafen von Helsinki. In einer Gondel kann man sogar saunieren. Foto: Rasso Knolle​

Von Rasso Knoller

In Finnland gibt es mehr Saunas als Autos". Das sagt Ritva Müller, Mitglied der Finnischen Saunagesellschaft und seit 1997 offizielle Sauna-Botschafterin ihres Landes. Lächelnd präzisiert sie: "Wir haben drei Millionen Saunas und nur zweieinhalb Millionen Autos". Heute gehört zu jedem finnischen Sommerhaus ein kleines rot oder gelb gestrichenes Saunahäuschen direkt am Seeufer. Im Sommer ist das dann das Zentrum des Familienlebens. Wenn ein Finne in schwärmerischem Ton von seiner "rantasauna" - der Ufersauna - erzählt, könnte man meinen, er spricht von seiner Geliebten. Denn Finnen tragen ihre Gefühle nicht unbedingt nach außen - wenn es aber um Sauna und Angeln geht, werden auch sie sentimental.

Schon das Anheizen ist ein Ritual. Gekonnt werden die Scheite im Ofen aufgeschichtet und entfacht. In den meisten Familien ist dies das Vorrecht des Vaters. Das knisternde Holz lässt langsam die Vorfreude wachsen. Und dann ist da noch dieser besondere Geruch, diese ganz spezielle Mischung aus Holz, Rauch, Wasserdampf und Schweiß, die sich nach tausendfacher Benutzung in jeder Sauna festsetzt.

Während man wartet, bis die Sauna die ideale Temperatur - 80 Grad oder mehr - erreicht, füllt man den Wasserbehälter an der Seite des Saunaofens auf. Das Wasser erhitzt sich im Laufe des Saunagangs und wird nach dessen Ende mit kaltem Wasser gemischt und so auf eine angenehme Badetemperatur gebracht.

Hintergrund Anreise: Helsinki ist in zwei Stunden mit dem Flugzeug zu erreichen. Finnair (www.finnair.com) bzw. Lufthansa (www.lufthansa.com) steuern die finnische Hauptstadt von allen großen deutschen Flughäfen an. Flüge ab Frankfurt ab circa 100 Euro. Die Flüge landen auf dem etwa 20 km vom Zentrum entfernt [+] Lesen Sie mehr Anreise: Helsinki ist in zwei Stunden mit dem Flugzeug zu erreichen. Finnair (www.finnair.com) bzw. Lufthansa (www.lufthansa.com) steuern die finnische Hauptstadt von allen großen deutschen Flughäfen an. Flüge ab Frankfurt ab circa 100 Euro. Die Flüge landen auf dem etwa 20 km vom Zentrum entfernt liegenden Flughafen Helsinki-Vantaa. Die Fahrtzeit in die Innenstadt beträgt etwa 25 Minuten. Außer mit dem Taxi erreicht man das Zentrum mit dem Bus von Finnair, der S-Bahn oder billiger mit dem Stadtbus Nr. 615 (bis Hauptbahnhof). Flüge nach Kittilä/Ylläs von Helsinki mit Finnair, Norwegian und SAS zwischen 80 und 200 Euro. Saunas: In einer Gondel im SkyWheel, haben 4 Leute Platz, im Preis von 240 Euro/Std. ist auch die Benutzung eines Jacuzzi, der auf einer Plattform neben der Gondel steht, inbegriffen. Drei Stunden in der Hartwall Arena im Burger King kosten etwa 250 Euro (http://hartwallarena.fi/fi/search/node/sauna). Die Saunagondel Yllästunturi kostet für 12 Personen 1500 Euro , www.yllas.fi/en/services/sauna-gondola.html. Der Klassiker in Helsinki ist die Kotiharjun Sauna (www.kotiharjunsauna.fi). Eine ganze Insel zum Saunieren kann man bei Helsingin Saunasaari Oy mieten (www.saunasaari.fi). In der von Architekten designten "Kulttuurisauna" im Zentrum der Stadt steigen die Yuppies ins Schwitzbad. Gruppen über 3 Personen sind hier nicht erlaubt (http://kulttuurisauna.fi/) Übernachtung: Im Best Western Premier Hotel Katajanokka waren bis 2002 Strafgefangene "zu Gast"! Aus dem ehemaligen Gefängnis ist inzwischen ein Spitzenhotel geworden. Doppelzimmer für 100 Euro (www.bwkatajanokka.fi). Das Hilton Strand ist am Rande des Zentrums, direkt am Wasser gelegen. Die Sauna im obersten Stockwerk verspricht Entspannung mit Weitblick. Ein Doppelzimmer kostet circa 150 Euro. Das Lapland Hotel Saaga liegt direkt an der Talstation der Bergbahn mit der Saunagondel. Ein Doppelzimmer gibt’s für circa150 Euro, (www.laplandhotels.com/EN/hotels-and-restaurants/yllas/lapland-hotel-saaga.html) Allgemeine Auskünfte erteilen das Helsinki City Turist Bureau www.visithelsinki.fi, die Levi Tourist Information unter www.levi.fi/de sowie die Finnische Zentrale für Tourismus unter www.visitfinland.com

Früher war das die einzige Möglichkeit, warmes Badewasser zu bekommen. Und in einigen Sommerhäusern ist das immer noch so. Einen Wasseranschluss im Ferienhaus empfinden nicht alle Finnen als Luxus. Im Gegenteil: Der wäre für sie sogar ein Verlust des Ferienvergnügens. Doch auch dort, wo fließendes Wasser aus der Leitung kommt, würde niemand auf die Idee kommen, nach dem Saunagang einfach zu duschen. Sich zum Abschluss mit Wasser zu übergießen und ausgiebig zu waschen, gehört mit zum Ritual.

Geschwitzt wird im kalten Finnland aber auch an ungewöhnlicheren Orten. Heikki Häyhä, Manager des SkyWheel am Helsinkier Hafen, sagt: "Wir Finnen würden am liebsten überall eine Sauna haben - je ungewöhnlicher der Ort desto besser." Und weil eine Sauna in einem Riesenrad ziemlich verrückt ist, baute man dort eine ein - so kann man mit Ausblick über die Hauptstadt sein Schwitzbad nehmen. Auch in einem Schnellrestaurant sollte man saunieren können - zumindest für viele Finnen ist das ein durchaus logischer Gedanke.

Weil der Kunde König ist, hat ein Hamburgerbräter im Stadtzentrum von Helsinki direkt ans Restaurant eine Sauna angeschlossen, die Sitzbänke sind stilecht in den Firmenfarben gestrichen. Die Burger darf man allerdings nicht mit in den Schwitzraum nehmen. Das überrascht fast ein wenig, denn ansonsten gehören Alkohol und Essen durchaus zur finnischen Saunatradition. Anders als in Deutschland ist der Saunagang in Finnland keine Pflichtveranstaltung für Gesundheitsapostel. Nirgendwo hängen zehn goldene Saunaregeln, die vorschreiben, was man zu tun und was zu lassen hat. Auch wenn deutsche Ärzte davor warnen - ein paar Flaschen Bier gehören für Finnen zum Schwitzvergnügen. Und nach dem Saunagang wird gegessen. Meist eine Saunawurst, die man zu Beginn in Alufolie einwickelt und auf den Saunaofen legt. Wer seine Wurst professionell zubereiten will, kann sich eine "Savustuspussi" kaufen, eine "Grilltasche" aus einer Alu-Folie, die eine besondere Schutzbeschichtung hat. Eine Savastus-pussi ist eine urfinnische Erfindung, die es, aus verständlichen Gründen, nie als Exportschlager ins Ausland geschafft hat.

Eishockey ist neben der Sauna die große finnische Leidenschaft. Deswegen hat man in der Hartwall Arena, der großen Eishalle, in der die finnische Nationalmannschaft und Helsinkis Erstligateam spielen, einige ViP-Lounges mit einer Sauna ausgestattet. Natürlich mit Panoramafenster, damit man schwitzend das Spiel beobachten kann. Hoch oben in Lappland können sie über so was Banales wie eine Sauna im Hockeystadion vermutlich nur lachen.

Am Yllästunturi fährt man mit der Saunagondel auf den 718 Meter hohen Gipfel und oben erwartet einen dann - ja richtig - ebenfalls eine Sauna. Die höchstgelegene öffentliche Sauna des Landes nämlich. Die Gondel am Ylläs Berg ist auch eine beliebte Location für Filmaufnahmen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde dort eine Folge der finnischen Ausgabe von Heidi Klums Suche nach dem nächsten Topmodell gedreht.

Natürlich saunieren die Finnen aber nicht nur auf dem Berg, sondern auch tief im Berg. In der Erzmine von Pyhäsalmi kann man 1440 Meter unter der Erde schwitzen - das ist Weltrekord. Genau genommen ist die Sauna für die Minenarbeiter aber gar nichts Besonderes. Denn eine Betriebssauna gehört sozusagen zum Mindeststandard, den ein Arbeitnehmer von seiner Firma erwarten kann. Wer seinen Angestellten das nicht bieten kann, hätte wahrscheinlich Probleme, überhaupt Personal zu finden. Auch im Geschäftsleben hat die Sauna ihren festen Platz. So ist eine Vorstandssitzung bei 100 Grad völlig normal.

Erfunden haben die Finnen die Sauna aber nicht - konnten sie auch gar nicht, denn als man im alten Rom bereits den Schwitzbädern frönte oder sich die Indianer in ihre "Sweat lodges" zurückzogen, da gab es Finnland noch lange nicht. Seit dem Mittelalter wird auch im Norden sauniert - und da macht es ja wegen der Kälte besonders viel Sinn. Wurde früher auf dem Land ein Hof gebaut, begann man zunächst mit der Sauna.

Dort lebten die Bauersleute solange, bis das Wohnhaus stand. Doch für die Bauern war die Sauna nicht nur zum Schwitzen da. Vielmehr wurde in dem beheizbaren Holzhäuschen Fleisch geräuchert, das Getreide gedarrt und die Wäsche gewaschen. Und weil es besonders sauber und hygienisch war, brachten die Frauen dort auch die Kinder zur Welt.

Traditionellerweise geht man nach Geschlechtern getrennt in die Sauna. Nur im engsten Familienkreis wird gemischt gesaunt. Man schwitzt bei 80 bis 100 Grad, schlägt sich gegenseitig mit Birkenzweigen - das fördert die Durchblutung -, gießt hin und wieder Wasser über die heißen Saunasteine und erfrischt sich in den Pausen durch einen Sprung ins Wasser - und innerlich mit einem kühlen Bier. So weichgekocht wird selbst der einsilbigste Finne nach einiger Zeit in der Sauna gesprächig - mit der Folge, dass sich das gemeinsame Trinken und Schwitzen über mehrere Stunden hinzieht.