Was ist es, das die Finnen so glücklich und zufrieden macht? Eines der Geheimnisse ist die Natur. Finnen lieben es, ihre Gummistiefel anzuziehen, in den Wald zu gehen und dort einfach zu entspannen, runterzukommen, durchzuatmen. Eine einfache Übung, schließlich sind rund 70 Prozent des Landes bewaldet. Aber auch Reisende lieben die frische, reine Luft Finnlands, die Ruhe und Gelassenheit. An einen Selbsttest ist für Nicht-Finnen zur Zeit leider nicht zu denken. Trotzdem und gerade jetzt können wir uns von den Finnen ein paar Dinge abschauen in Sachen Zufriedenheit und Gelassenheit.

Fünf Tipps, um die innere Ruhe und Gelassenheit auch in den eigenen vier Wänden zu finden – auf die finnische Art – und dabei vom nächsten Abenteuer in Finnland zu träumen.

Tipp 1: Den Tag mit einer kalten Dusche beginnen

In Finnland springt man in einen eiskalten See oder das Meer. Finnen lieben das Eisschwimmen im Winter mindestens genauso wie ihre Sauna. Das Geheimnis liegt in dem Gefühl, das durch den Körper strömt, wenn man aus dem kalten Wasser steigt und das Blut durch die Adern rauscht, um den Körper wieder aufzuwärmen. Das löst echte Glücksgefühle aus.

Nachmachtipp für zu Hause: In die finnische "Sisu"-Mentalität eintauchen, tief einatmen und einfach die Dusche auf eiskalt drehen. Erfrischender kann ein Morgen nicht starten. Wer dann noch heiße und kalte Wechselduschen macht, bekommt sogar eine Art Sauna-Gefühl und eine noch bessere Blutzirkulation. Sisu lässt sich übrigens nicht wirklich übersetzen, es beschreibt die finnische Mentalität, die Lebenseinstellung.

Tipp 2: Den Sinn des Lebens beim Lesen erkennen

Finnen lieben Bücher. Es gibt zahlreiche Bibliotheken im ganzen Land. Eine der neuesten und beliebtesten ist die Oodi Bibliothek in Helsinki. Sie wurde 2019 eröffnet. Die Finnen gelten weltweit als die begeistertsten Bibliotheken-Nutzer. Die 5,5 Millionen Einwohner leihen sich jährlich fast 68 Millionen Bücher aus. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Vereinten Nationen 2016 Finnland zum Land mit der höchsten Alphabetisierungsrate erklärten.

Tipp 3: Durch den Wald spazieren – vom Sofa aus

Wälder haben etwas Magisches. Das satte Grün beruhigt, das leise Rascheln der Blätter und Nadeln klingt wie eine entfernte Musik. In kürzester Zeit fühlt man sich wohl im Wald. Er erdet uns, hilft uns zu verstehen, wer wir sind und wo wir herkommen. Zur finnischen Seele gehört der Wald. Finnen fühlen sich im Wald weder alleine noch verloren, im Gegenteil, er bietet ihnen Schutz und Frieden. Ein Waldspaziergang ist die einfachste Stresstherapie – das ist wissenschaftlich bewiesen: Schon nach 15 Minuten im Wald hat man sich so entspannt, dass sich der Herzschlag signifikant verlangsamt. Solange man aber nicht selbst durch den Wald spazieren darf, kann man sich einfach auf dem Sofa ausstrecken, die Augen schließen und sich auf eine Klangreise durch die finnischen Wälder begeben. Ideal dafür sind die Soundkulissen aus Lappland auf dem Album "Scapes", zu finden auf Spotify.

Tipp 4: Die Welt mit Zimtschnecke ein Stückchen leckerer machen

Wörtlich übersetzt sind "Korvapuusti" gemeine Ohrfeigen. Eigentlich sind damit aber Zimtschnecken gemeint, die in Finnland mit einer Prise Kardamom verfeinert werden. Die Finnen lieben Kaffee und konsumieren übrigens weltweit auch am meisten – rund zehn Kilo (Kaffeebohnen) pro Person und Jahr. Und ein paar "Korvapuusti" gehören obligatorisch immer dazu. So sehr, dass es für die Kombination Kaffee-Korvapuusti sogar ein eigenes Wort gibt: Pullakahvit, "Brötchenkaffee". Eine Pullakahvit-Pause, kurz "pulla" macht man zu Hause, bei der Arbeit oder im Café. Im Moment findet sie eben virtuell statt, auch in Finnland. Es ist das Highlight des Tages und Kalorien werden da nicht gezählt. Echtes Soulfood eben. Wer sie zu Hause backt, versüßt sich die Welt schon mit dem köstlichen Duft, den die frischen Zimtschnecken verströmen.

Tipp 5: Kunstgenuss – ganz virtuell

Die zeitgenössische Kunstszene Finnlands ist unglaublich vielfältig. Man findet sie bei experimentellen Künstlerinitiativen, in kommerziellen Galerien oder in wichtigen Kunstinstitutionen, wie etwa den 55 Museen landesweit. Finnland ist ein Land der Extreme und Kontraste und der innigen Beziehung zur Natur. All dies dient den örtlichen Künstlern als Inspiration. Mit dem Betrachten von Kunst beruhigen die Finnen ihre Seele und gehen auf geistige Wanderschaft zu stressfreien, tröstenden Orten.

Glücklicherweise kann man eine Reise in finnische Museen auch vom heimischen Sofa aus unternehmen und lernen, wie man Kunst als Werkzeug zum Glücklichsein einsetzt. Anfang März 2020 gewann das erst 2018 eröffnete Museum für zeitgenössische Kunst "Amos Rex" in Helsinki den prestigeträchtigen LCD Award. Bei einem virtuellen Rundgang auf der Instagram-Seite des Museums können Kunstinteressierte die neue Ausstellung "Generation 2020" besuchen Wer sich für Lappland interessiert, sollte das Rovaniemi Kunstmuseum am Polarkreis besuchen – ebenfalls virtuell (https://www.youtube.com/channel/UChlI2gUCtp2iCC7NziJlxoQ). Hier liegt der Schwerpunkt auf zeitgenössischer Kunst und Kunst aus dem Norden.

Wer es etwas klassischer mag, geht ins Kunstmuseum Ateneum in Helsinki. Die Sammlung umfasst über 450 Werke des berühmten finnischen Künstlers Akseli Gallen-Kalleka. Und für alle Kunstfans, die sich jetzt ein Werk eines echten finnischen Künstlers zulegen wollen: Taiko ist eine Online-Galerie und ein Marktplatz für einzigartige finnische Kunst.