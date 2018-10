Von Gerd Krauskopf

Die Szene im Westen von Grönland ist unvergleichlich friedlich. Die Luft in der Diskobucht kristallklar, kalt und Stille breitet sich aus inmitten des herbstlich sonnenhellen Wassers. Träge liegen die mächtigen, eisstarrenden Flanken der einstigen Polkappen - die Kathedralen des Nordmeers - eng aneinander geschmiegt im Wasser. Diese mächtigen, bis zu tausend Meter hohen und mehrere Kilometer langen Eisgiganten ragen gerade mal 50 bis 100 Meter aus dem Wasser. Sie kalben vom Jakobshaven Gletscher in den Fjord. Es ist der Gletscher mit der größten Eisbergproduktion der nördlichen Hemisphäre mit einem täglichen Schub von 22 Metern. Und dort schimmern ihre scharfen Kanten silbrig in der Sonne. Wo die Wellen leicht antanzen, leuchten sie hellgrün. In diese Stille ziehen Buckelwale Wasserfontänen ausstoßend ihres Weges. Bereits von weitem ertönt ihr Gesang in einem Potpourri aus Stöhnen, Grunzen, Röhren, Schnarchen, Quieken und Pfeifen. Besonders erfreuen diese sanften Riesen mein Herz, wenn sie mit ihrer mächtigen Fluke auf die Wasseroberfläche schlagen.

Dabei bin ich erst einige Stunden vorher an der Westküste Grönlands 100 Kilometer nördlich des Polarkreises mit dem Schiff, der Ocean Diamond, in Ilulissat angekommen. Von der Reling aus habe ich lange in nicht allzu weiter Ferne die grandiose Eiskulisse aus bizarren Skulpturen bewundert. Der Ilulissat Eisfjord wurde im Jahr 2004 von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt. Hier an der Reling lasse ich die Schiffsfahrt seit meiner Ankunft am Flughafen Kangerlussuaq vor ein paar Tagen Revue passieren. Von dort ging es mit dem Schiff in nördlicher Richtung bis nach Uummannaq 500 Kilometer oberhalb des Polarkreises und von dort wieder zurück.

Am nächsten Tag bin ich bei Pauline Jensen - einer geborenen Inuit - zu Kaffee und Kuchen in Ilulissat eingeladen. Mit wachen Augen erzählt sie aus ihrem Leben und von ihrem Land. Einem Land, das mit so vielen sozialen Problemen zu kämpfen hat. Spielen sich doch hinter dem Idyll der schönen bunten Holzhäuser oft dramatische Szenen ab. "Meistens spielt Alkohol am Wochenende eine große Rolle", sagt die ausgebildete Drogenberaterin, Sozial- und Spezialpädagogin. "Die Leidtragenden sind oft die Kinder." Auf Anforderung reist sie das ganze Jahr über - oft unter großen Strapazen - zu den entlegensten Ecken Grönlands. Leben die Menschen heute doch in zwei Welten. In der einen jagen die Inuit in entlegenen Orten noch Robben mit der Harpune für den Eigenbedarf und in der anderen haben Fernseher und Internet Begehren geweckt.

Gut 40 Kilometer unterhalb des Polarkreises erreicht die Ocean Diamond Nuuk, Grönlands Hauptstadt, die nördlichste der Welt. Eingebettet ist sie von schneebedeckten Gipfeln am malerischen Fjord mit dahintreibenden Eisbergen. Das wirtschaftliche, kulturelle und politische Zentrum mit 16500 Einwohnern ist auf der größten Insel der Welt im stetigen Wandel. So werden die riesigen Plattenbauten und Wohnblocks nach und nach abgerissen und durch kleinere, moderne Wohnanlagen ersetzt. Gut erhalten sind die alten, kleinen bunten Holzhäuser im Kolonialhafen. In deren Mitte birgt das Nationalmuseum einen 500 Jahre alten Schatz: die Mumien von Qilakitsoq aus dem hohen Norden. Sie wurden 1972 dort zufällig in einer Felsengrotte entdeckt und stammen von den Thule-Inuit, den Vorfahren der heutigen Inuit. 1475 hat man sie nach ihrem Tod mit wasserdichten Seehundfellstiefeln ausgestattet, die zur Isolation mit Heu gefüttert waren. Zwei Kleidungsschichten aus Vogelbälgen, der abgezogenen Vogelhaut mit Federn und einem Überkleid aus Robbenfell sollten vor Kälte schützen. Dabei ist der Anblick des kleinen Kindes besonders traurig. Beim Tod seiner Mutter gab es wohl niemanden mehr, der es aufziehen konnte. Vermutlich hat man es deshalb getötet und zur Mutter gelegt.

Verlässt man den kleinen Hafen und schreitet hinauf in den modernen Teil der Stadt mit Fußgängerzone, legt man am besten eine kleine Pause bei Jörg Erich Sennhenn ein. Der aus Deutschland stammende Braumeister braut in der Brauerei Godthaab bryghus bestes Bier. Der Grund für den guten Geschmack des Bieres ist dem klaren Wasser, das aus den benachbarten Gletschern und dem Inlandeis gewonnen wird, zu verdanken. Dabei stammen Malz aus dem fränkischen Bamberg und Hopfen unter anderem aus der bayerischen Hallertau.

Die Ocean Diamond ist im Süden Grönlands am Tunulliarfik-Fjord mit den blauweiß schimmernden Eisbergen und der kleinen Siedlung Narsarsuaq mit 130 Einwohnern angekommen. Geprägt ist die Fjordlandschaft von saftigen Wiesen und fruchtbaren Tälern. Das erkannte auch der verurteilte Mörder "Erik der Rote", der Island als Geächteter vor über 1000 Jahren verlassen musste und hier mit 400 Auswanderern ankam. Seine neue Heimat taufte er auf den Namen "Grünland".

Heute hat die kleine Ansiedlung den zweitgrößten internationalen Flughafen und ist das Tor zum Süden des Landes. Und dort steht der Schweizer Hubschrauberpilot Raphael Matthey-Doret und fliegt Gäste hinauf zum Eqaluit Gletscher. Er entspringt unmittelbar aus der riesigen Eiskappe, die über 2000 Kilometer hinweg die Fläche Grönlands mit einer Stärke von bis zu 3000 Metern Höhe bedeckt.

Später landet Raphael auf einem flachen Felshügel hoch über dem Gletscher. Als die Rotoren still stehen, bin ich von absoluter Stille umgeben. Nur der Wind pfeift sein Lied. Weit unter mir liegen tausende von scheinbar unbeweglichen, aufeinander geschichteten Eisspitzen. Meine Sicht geht weit hinauf zum Inlandeis. Jetzt ist die Szene wieder unvergleichlich friedlich. Die Luft ist kristallklar, kalt und Stille breitet sich aus und erinnert an die Diskobucht.