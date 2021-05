Von Dirk Engelhardt

Radfahren zählt bekanntlich zu den nachhaltigen Fortbewegungsarten. E-Bike-Fahren könnte man auch noch dazu zählen, denn eine Akku-Ladung, die für eine Tagestour im Eco-Modus ausreicht, kostet nur 15 Cent an Stromkosten. Und gerade für Anfänger auf dem E-Bike ist eine Wochenendtour mit überschaubaren Distanzen von rund 60 Kilometern pro Tag der ideale Einstieg – beispielsweise vom schönen Memmingen im Allgäu nach Weilheim im Schongau.

Für ein Selfie mit dem Rad zu Beginn der Tour bietet Memmingen den optimalen Hintergrund: Da ein Bach den historischen Ort durchzieht, wirkt das Foto ein bisschen wie aus Venedig. Praktischerweise ist auch mein Hotel direkt hier, der "Weber am Bach". Bei einem abendlichen Rundgang durch die Stadt habe ich Durst auf ein Bier. Doch obwohl die bayerischen Biere in aller Welt berühmt sind, ist es gar nicht so einfach, eine gemütliche Gastwirtschaft zu finden. "Abends in eine Kneipe zu gehen und ein Bier zu trinken, würde einem Einheimischen nie einfallen", erklärt am nächsten Tag ein gebürtiger Memminger – in den Ortschaften gebe es dermaßen viele Vereine, dass für Kneipenbesuche gar keine Zeit sei.

Start der Tour war im Memminger „Venedig“

Stattdessen gibt es auffallend viele Buchläden. Und: ausreichend Läden, um sich guten Proviant für die Tour zu kaufen. Etwa das "Kästestadel" am Schrannenplatz oder den "Mühlenbäcker", der ebenfalls "am Bach" liegt. Im "Haus der guten Backwaren" lockt eine besondere Spezialität: "Nervenkekse", gebacken nach dem Rezept von Hildegard von Bingen mit Dinkelmehl und Muskat.

Die Radrunde Allgäu umfasst insgesamt 450 Kilometer und verfügt über ein flächendeckendes Netz an E-Bike-Verleih- und Ladestationen. Allerdings hilft die Übersichtskarte, die der Tourismusverband Allgäu dazu aufgelegt hat, nur bedingt weiter. Zwar ist die Beschilderung der Wege vor Ort gut – dennoch sollte man sich zur Orientierung unbedingt eine Radkarte, etwa vom bikeline Verlag, kaufen, oder aber ein zuverlässiges GPS-Handy mit Rad-App.

Kurz vor Bad Wörishofen, der historischen Wirkstätte des Wasserdoktors Sebastian Kneipps, kann man dessen Erfindung kostenlos testen. Eine kleine, aber gut gepflegte Kneippanlage mit Wassertretbecken ist mit klarem, kalten Wasser knöchelhoch gefüllt. Bad Wörishofen selbst würde sich für einen Film, der in den 60er Jahren spielt, gut eignen. Nicht nur das Badehäuschen und die Wandelhalle haben sich seitdem nicht verändert, auch die Läden wie der "Modesalon Lucienne" oder der "Coiffeur für die Dame" wirken etwas aus der Zeit gefallen.

Nach einer vegetarischen Stärkung und einem guten Hellen im Gasthof Rössle geht es Richtung Kaufbeuren. Zuerst durch eine Alt-Moränenlandschaft, dann ein Stück durch den Wald, der hier noch viel gesünder aussieht als in anderen Teilen Deutschlands – im Allgäu war es die letzten zwei Jahre nicht derart trocken. Aus der Ferne grüßen die Alpen. Die Anstiege lassen den Radler, der über einen Elektro-Hilfsmotor verfügt, jedoch kaum ins Schwitzen kommen.

In Ingernried ist gute Gelegenheit, eine "Brotzeit" einzulegen. Hier hat vor kurzem ein "Dorfladen" neu eröffnet, in dem die freundliche Bäckerin gerne Dinkel- und Emmerbrötchen frisch für den hungrigen Radlerbelegt. Nach Kaufbeuren folgt der Radweg dem historischen "Sachsenrieder Bähnle", eine Schmalspurbahn, die bis 1977 fuhr. Hier wurden früher Grubenholz und Braunkohle transportiert. Der Radweg, der nur sanfte Steigungen bietet, wurde 2013 auf den ehemaligen Gleisen eröffnet. Schautafeln erzählen von der Geschichte der Bahn. Und sogar einen alten Bahnhof gibt es, an dem Passanten die Signale selbst bedienen können.

Wie schon am Vortag, umweht den Radler von morgens bis abends eine deftige Brise, die von den umliegenden Kuhweiden stammt. Die Rinder haben hier eine reiche Auswahl an Kräutern – wer schon einmal eine Kräuterwanderung mitgemacht hat, kann sich also seine Radlerkost mit einem selbstgepflücktem Wildkräutersalat aufpeppen. Ein Mittagshalt bietet sich in Schongau an: In der "Zauberei" an der Karmeliterstraße gibt es vegetarische und vegane Gerichte. Dann geht es weiter auf dem Ammer-Amper-Radweg immer am Fluss entlang. Eine Alternative für Genießer ist Peiting, das vor kurzem offiziell als "Genussort" ausgezeichnet wurde.

Die Herberge am letzten Punkt der Tour, Weilheim, liegt direkt am Radweg, gleich am Ortseingang: das "Naturfreundehaus". Man könnte es auch "Digital Detox" nennen – es gibt weder Fernsehen noch WLAN. Dafür ist es preiswert: Ein Doppelzimmer ist hier für 54 Euro pro Nacht zu haben. Duschen und Toiletten befinden sich auf dem Flur.