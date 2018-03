Die Altstadt in Straßburg leuchtet während eines Sonneruntergangs in allen möglichen Farben. Fotos: thinkstock​

Von Katharina Eppert

Ziegeneis mit Geschmack, ein Schiffshebewerk, das 17 Schleusen ersetzt, und eine Käseglocke, die einen Menschen unter sich verstecken könnte: das alles ist im Elsass zu finden. Welche Kuriositäten rund um Straßburg, Colmar und Mühlhausen existieren, weiß der "Badenser" Volker Knopf. Der gebürtige Karlsruher hat als leidenschaftlicher Reisejournalist schon so Einiges in der französischen Region gesehen. Verschriftlicht hat er seine persönlichen Top 99 in "Elsass mal ganz anders".Zehn ausgewählte Sehenswürdigkeiten:

Die Waldmenschen von Dabo

In der Nähe des kleinen Bergdorfs Dabo, nordwestlich von Straßburg, hausten einst Höhlenmenschen. Das schroffe Felsgestein in 600 Metern Höhe nutzten die rund 50 Waldbewohner als Versteck. 1902 starb der letzte "Waldbruder", nachdem die damalige preußische Forstverwaltung die Eremiten mit Dekreten und Dynamit vertrieben hatte. Grund: Die Höhlenmenschen galten damals als Wilddiebe und Plünderer. Was von den einstigen "Aussteigern" bleibt, sind ihre Höhlenwohnungen aus gestampftem Lehmboden mit gemauertem Kamin. Mit Guides vom "office de tourisme" kann man auf ihren Spuren wandeln uns so manche schauerliche Geschichte darüber hören (www.ot-dabo.fr).

Ein Fahrstuhl für die Schifffahrt

Was früher einen Tag dauerte, ist heute in vier Minuten erledigt: Das Absenken der Boote von den hohen Vogesen in die tiefere Ebene. Seit 1969 kann sich in Saint-Louis Arzviller jeder in der schaukelnden Wanne befördern lassen. Einen Höhenunterschied von 45 Metern überwindet der Schrägaufzug. Das Schiffshebewerk ersetzt auf diese Weise 17 Schleusen. Die Schiefe Ebene verbindet den Kanal aus Nancy mit dem talseitigen Kanal, der Richtung Straßburg führt. Touristen haben die Beförderung für sich entdeckt - und so passieren jährliche rund 12.000 Hausboote die gigantische Schleuse - und auch für nicht motorisierte Touristen ist die Mega-Badewanne einen Blick wert

Eine der größten Auenlandschaften Europas

Baden, die Pfalz und das Elsass haben etwas gemein: den Pamina-Rheinpark - und bilden mit ihrem 870 Quadratkilometer großem Ökoprojekt eine der größten Auenlandschaften Mitteleuropas. Vier Fähren, elf Museen und 60 Stationen am Wegrand umfassen die Grünfläche genauso wie der 130 Kilometer lange deutsch-französische Radwanderweg "Véloroute Rhin". Die Auen sind traumhaft, die Geschichten und Mythen rund um den Strom des Vater Rheins spannend - hat er doch einst Deutsche und Franzosen auf schicksalhafte Weise getrennt. Ausführlich werden im "Maison de la Wacht" Märchen und Legenden dargestellt.

Käseglocke der Superlative

Sie schaffte es sogar ins Guinness-Besuch der Rekorde, die Käseglocke im Restaurant "La coche à la fromage" in Straßburg. Restaurant und Fachgeschäft sind schon seit etlichen Jahren ein Mekka für Käsefreunde. Und die wuchtige Käseglocke ist seit 2016 noch ein bisschen praller: 500 Kilogramm schwer ist der gläserne Turm, der nicht nur den Käse frisch halten soll, sondern gleichzeitig als Reifekammer fungiert. So viel Käse begeisterte auch das Ausland. Und so eröffnete im kanadischen Montréal im Jahr 2016 ebenfalls ein Restaurant von "La cloche à fromage" mit Käseglocke. Doch das Original steht hier im Elsass in der Rue des tonneliers (www.fromagerie-tourrette.com).

Ein Hoch auf den Münsterkäse

Man benötigt eine Vogesen-Kuh, die auf einer grünen Weidenfläche grast, und ein ausgeklügeltes Rezept. Dann hat man den beliebten Münsterkäse. Doch ganz so einfach ist es nicht. In der "Maison du Fromage" in Gunsbach wird in einem Museum anschaulich dokumentiert, wie genau DER Käse hergestellt wird. Vorführungen mit Verkostung inklusive. 2011 eröffnete das Prestigeobjekt im Münstertal, wofür das Department rund sechs Millionen Euro investierte. Ein Besuch im Museumsladen rundet den optischen Leckerbissen ab (www.maisondufromage.munster.com).

Der Storch ist zurück

Man kommt wohl kam an einem Souvenirshop vorbei, ohne ihm zu begegnen: dem Klapperstorch - auf Postkarten, Bildern, Shirts und als Schlüsselanhänger. Und manch einer entdeckt ein reales Exemplar, der rund 650 Storchenpaare im Elsass. Doch dies war nicht immer so. In den 70ern zählte man gerade noch neun Paare. Das Wahrzeichen einer ganzen Region war vom Aussterben bedroht. Eine Aufzuchtstation in Hunawhir nahm sich der Vögel an, päppelte sie auf. Mit Erfolg. Etwa 120 Exemplare der Art Meister Adebar leben mittlerweile in dem fünf Hektar großen Gehege, darunter auch bedrohte Fischotter und Feldhamster (www.cigogne-loutre.com).

Lust auf Ziegeneis?

In den Nordvogesen gibt es so ziemlich alles rund um die Ziege: Die Familie Sturtzer betreibt die zweitgrößte Ziegenkäserei der Region - und experimentiert mit den Produkten. So gibt es Ziegenkäse, Ziegenmilch, Zickleinfleisch, Joghurt, Ziegenwurst und Ziegeneis. Zu meckern gibt‘s da nicht viel. Schließlich trägt der Bauernhof das Qualitätssiegel "Biosphäre Nordvogesen". Nur die 150 Ziegen machen schon von weitem mit neugierigen Blicken und Geräuschen auf sich aufmerksam (www.fermedusetinbach.fr).

Goethes Liebschaft in Sessenheim

Auf Spurensuche von Johann Wolfgang von Goethe kann man sich in Sessenheim begeben. Hintergrund war eine Liebschaft des damals 21-Jährigen mit der Pfarrerstochter Friederike Brion. Leider blühte die junge Liebe nur einen Sommer lang - doch das "Memorial Goethe", ein Wachhäuschen im Fachwerkstil, verweist auf den Dichter und sein Schaffen. Bilder, Schriftstücke und eine Büste sind in dem Tempel ausgestellt, während die Scheune des Hofs gegenüber das einzig erhaltene Gebäude aus jener Zeit ist. Da erinnert man sich an "Faust", "Götz von Berlichingen" oder Goethes Gedichte, die mitunter in dieser Inspirationsquelle entstanden sind (www.tourisme-alsace.com).

Die Freiheitsstatue von Colmar

Die Freiheitsstatue steht nicht nur in New York. Auch im elsässischen Colmar findet man die symbolträchtige Figur, wenn auch im Kleinformat und auf einem Straßenkreisel. Entworfen hatte das Original einst der Bildhauer Auguste Bartholdi aus Colmar. Es war ein Geschenk Frankreichs an die USA. An die kühne künstlerische Tat eines Sohnes aus dem Elsass soll die zwölf Meter hohe Nachbildung aus Kunstharz in Colmar erinnern. Da fährt man doch gerne ganz im Sinne der Freiheit mehrmals um den Kreisel. In einem nahe gelegenen Museum sind zudem der "Löwe von Belfort" und andere Projekte Bartholdis ausgestellt.

Märchenreise mit dem Kleinen Prinzen

Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, der "Parc du Petit Prince" in Ungersheim allerdings nicht. Im Südelsass werden Kindheitserinnerungen wahr. 31 Attraktionen beschäftigen sich mit der Geschichte des Kleinen Prinzen von Antoine Saint-Exupéry. Die größte Attraktion auf dem 24 Hektar großen Areal sind zwei Fesselballons, die rund 150 Meter in die Höhe steigen und natürlich das Bild des Kleinen Prinzen tragen. In einem Kinosaal wird indessen die Geschichte der beliebten Kinderbuchfigur erzählt (www.parcdupetitprince.com).

Info: "99 x Elsass. Wie Sie es noch nicht kennen" von Volker Knopf, 192 Seiten, Bruckmann-Verlag, 14 Euro, ISBN: 9783765487316.