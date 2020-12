Von Karsten-Thilo Raab

Gewöhnlich rollt man mit einem Einkaufswagen durch den Supermarkt seines Vertrauens. Anders Christian Zimmermann. Der 52-jährige Schweizer hat sich mit einem Einkaufswagen namens Mrs. Molly auf eine kuriose Tour begeben – und dies nicht zum ersten Mal. 2016 schob er seinen Trolley bereits quer durch Australien. Jetzt ist er zum Wiederholungstäter geworden und "mal eben" vom schweizerischen Flumenthal in die russische Hauptstadt Moskau marschiert. In nicht weniger als 111 Tagen legte er dabei 3392 Kilometer zurück. Eine unglaubliche Energieleistung, die Eingang in Zimmermanns Buch "Wanderfieber – 3392 Kilometer zu Fuß von Flumenthal nach Moskau" (Verlag Tredition) fand. Im Interview äußerte sich Christian Zimmermann zu Hintergründen und Motivation für dieses ungewöhnliche Abenteuer.

Herr Zimmermann, wie ist die Idee entstanden, mit dem Einkaufswagen loszulaufen?

Irgendwann kam mein Bruder Andreas mit der gloriosen Idee: "Nimm doch einen Einkaufswagen, da hast du genug Platz und du kannst diese Dinger überall für einen Euro mieten!" Ich war von dieser eigentlich absurden Idee so begeistert, dass ich mich spontan entschloss, es genauso zu machen. In Australien entstanden bereits einige Ideen für weitere Einkaufswagen-Abenteuer und da fasste ich den Entschluss, beim nächsten Mal vor meiner Haustür zu starten.

Und warum nun gerade Moskau?

Von Australien wieder zuhause, setzte ich mich vor den Computer und schaute einfach mal, wie weit ich mit circa 3500 Kilometern von zu Hause aus komme. Moskau befand sich auch in diesem Radius und schnell kristallisierte sich die russische Hauptstadt als Ziel heraus. Die Strecke durch die Schweiz, Deutschland, Österreich, Tschechien, Polen, Litauen, Lettland und Russland war für mich absolutes Neuland und so reizte mich das sehr. Und die Vorstellung, ganz friedlich auf dem Roten Platz einmarschieren zu können, beflügelte mich ungemein!

Woher stammt der Einkaufswagen?

Meine Mrs. Molly ist ein "Aussie Girl". Schon vor meiner Abreise nach Australien nahm ich Kontakt mit einer kleinen Firma in Darwin auf, die unter anderem Einkaufswagen verkauft. Die Besitzer halfen mir beim Umbau und zu guter Letzt schenkten sie mir den Wagen. Den Namen bekam sie bei meinem Besuch der "School of the Air" in Katherine, die Kinder auf abgelegenen Farmen via Internet unterrichtet. Am Ende der Schulstunde fragte ich die Kids, ob sie eine Idee für einen Namen hätten. Nach fünf Minuten Diskussion einigten wir uns auf den Namen "Mrs. Molly the shopping trolley".

Wie sah Ihre Vorbereitung auf den Marsch aus?

In die grobe Routenwahl investierte ich viel Zeit. Ich wollte möglichst viele Strecken auf Radwegen absolvieren, was bis Wien sehr gut klappte. Bis dorthin konnte ich dem Donauradweg folgen. Ab Wien waren die Radwege eher selten und ich suchte mir möglichst verkehrsarme Nebenstraßen, was nicht immer einfach war. Meine Fitness vor der Abreise holte ich mir mit drei Mal in der Woche Joggen. Das musste reichen, weil ja das Training auf dem Marsch von alleine kommt. Ich baute natürlich auch meine Molly europatauglich um. Ich verpasste ihr neue pannenfreie Rollen und kleidete sie mit einer Teichfolie wasserdicht aus. Zudem montierte ich einen großen Strandschirm, der mich vor Regen und Sonne schützen sollte.

Was hatten Sie auf dem Weg nach Moskau im Gepäck?

Ich nahm die gesamte Campingausrüstung, also Zelt, Schlafsack, Matte, Kocher und Kleider, mit. Ich hatte auch immer Proviant für eine knappe Woche mit dabei und rund zehn Liter Wasser, sodass ich möglichst autark unterwegs war und jederzeit mein Nachtlager aufschlagen konnte. Dazu kam noch eine umfangreiche Kameraausrüstung inklusive Drohne. Das Notebook durfte auch nicht fehlen, damit ich jeden Tag an meinem Buch "Wanderfieber" arbeiten konnte. Leer wog mein Einkaufswagen 43 Kilogramm, voll beladen über 90 Kilogramm.

Wie sind Sie mit der Wetterunbill umgegangen?

Das Wetter ist definitiv eine Einstellungssache. Der Start meines Moskau-Trips war eiskalt, dann kam der Regen mit massiven Überschwemmungen an der Donau und dann fast ohne Übergang direkt der Sommer. Durch Österreich, Tschechien und Polen stieg das Thermometer während des Tages meistens deutlich über 30 Grad. Ich habe von Anfang an genügend Zeit für die geplante Strecke eingerechnet, damit ich, wenn nötig, Pausen einlegen konnte. So konnte ich die Sintflut an der Donau zwei Tage lang auf dem trockenen Campingplatz aussitzen und gönnte mir in der Affenhitze in Polen täglich eine längere Siesta. Ich musste also nicht auf Teufel komm raus Kilometer bolzen und konnte mich täglich den Wetterverhältnissen anpassen.

Gab es unterwegs Probleme mit dem Einkaufswagen?

Technische Probleme gab es nie. Mrs. Molly ist zäh, stabil und meistens ziemlich gutmütig. Natürlich hat sie auf steinigen Pfaden gebockt, auch sandige Pisten mochte sie nicht. Treppen waren ein weiteres Problem – davon hatte ich aber nur sehr wenige zu meistern. Ich erinnere mich mit gemischten Gefühlen an den Marschtag nach Krakau. Der Weg führte mich über eine furchtbare Waldpiste mit einer extremen Seitenneigung. Irgendwann ging mir der Saft aus, um die Schwerkraft zu bezwingen, und Molly überschlug sich. Mit knapper Not konnte ich verhindern, dass sie den Abhang hinunterrutschte. Glücklicherweise ging nichts kaputt und ich schaffte die restliche Strecke ohne weitere Probleme.

Taten Ihnen nicht Arme und Rücken vom permanenten Schieben weh?

Vor allem Schulter und Nacken habe ich gespürt. Ich habe pro Tag etwa 35 Kilometer absolviert. Nach zwei Monaten spürte ich abends immer meine rechte Schulter. Ich lief ja meist auf der linken Straßenseite, damit ich den entgegenkommenden Verkehr sehe. Da sich die Fahrbahn meistens nach links neigte, musste die rechte Seite meines Oberkörpers konstant mehr drücken, damit Molly in der Spur blieb. Bei wenig Verkehr habe ich dann auf die rechte Seite gewechselt und die Schmerzen ließen nach.

Gab es sonstige gesundheitliche Probleme unterwegs?

In den ersten Wochen bildeten sich regelmäßig Blasen an meinen Füßen. Auch die Fersen waren am Anfang ein wenig aufgeschürft und bluteten leicht. Ich rieb meine Füße täglich mit Creme ein und so hatte ich später nie mehr irgendwelche Probleme. Ich wusste bereits von meinem Australien-Trip, dass ich in den ersten vier bis fünf Wochen die Zähne zusammenbeißen muss. Nach dieser Eingewöhnungszeit hätte ich sprichwörtlich bis ans Ende der Welt laufen können!

Gab es kuriose oder lustige Begegnungen unterwegs?

Eine sehr lustige Begegnung erlebte ich in Polen. Ich wanderte an der Weichsel entlang, als ich einen Biergarten entdeckte. Der Besitzer winkte mir schon von Weitem wie verrückt zu und so kehrte ich ein. Fahrradfahrer hatten ihm nämlich schon längst mitgeteilt, dass da ein ganz spezielles Gespann unterwegs sei. Es stellte sich heraus, dass der Pole 20 Jahre in Australien gelebt hatte. Und 2016 hatte er da von einem Spinner in der Zeitung gelesen, der mit einem Einkaufswagen über den gesamten Kontinent wandert. Jetzt, drei Jahre später, stand ich mit demselben Einkaufswagen in seinem Garten. Wie klein ist doch die Welt!

Wie war ansonsten die Reaktion der Menschen, die Sie getroffen haben?

Die meisten Menschen konnten nicht fassen, dass man von der Schweiz bis Moskau spazieren kann, noch dazu mit einem Einkaufswagen. Viele haben mich fassungslos bewundert und nicht wenige schenkten mir einen Apfel oder eine Orange und manchmal wurde ich gar zu einem kühlen Bierchen oder einer Mahlzeit eingeladen. Sobald ich durch eine größere Stadt kam, waren die Leute aber ein wenig zurückhaltender. Wirklich schlechte Erfahrungen habe ich fast keine gemacht. Die Begegnungen mit all den fremden Menschen sind das Eindrücklichste, das man auf einer solch irrwitzigen Reise erlebt. Gastfreundschaft und die Hilfsbereitschaft waren grandios!

Gab es größere Pannen?

Schon nach drei Wochen musste ich mich von meinem Zelt trennen. Innerhalb zweier Tage brachen mir drei Zeltstangen und bei den restlichen entdeckte ich überall feine Haarrisse. Da war nichts mehr zu retten, aber glücklicherweise fand ich zwei Tage später in Passau eine neue Behausung, die dann problemlos bis ans Ende der Reise hielt.

Gab es Probleme an der Grenze?

Nein, im Gegenteil. Grenzkontrollen gibt es ja nirgends mehr, außer in Russland. Ich hatte mir ein Geschäftsreisevisum besorgt, das drei Monate gültig war. Ich hatte ziemlich Bammel, denn ich hatte so manche Horrorstory über die mürrischen russischen Grenzbeamten gehört. Doch Visum und Pass hielten der Inspektion stand und mir wurde schon nach zwei Stunden die Schranke geöffnet. Autofahrer mussten an diesem Tag sechs Stunden anstehen, Lastwagenfahrer hatten sich über 20 Stunden zu gedulden.

Was war für Sie der schönste Augenblick unterwegs, was der schlimmste?

Das Schönste sind die Begegnungen mit den Menschen. Zum Beispiel der lettische Bauer, der mich mit meinem Zelt auf seiner Wiese entdeckte. Er sprach so viel Englisch wie ich Lettisch. Mit Händen und Füßen und einem Lächeln machte er mir klar, dass ich bleiben darf. Eine halbe Stunde später war er zurück und übergab mir zehn Eier, einen Laib Brot, ein halbes Kilo Käse und einige Gurken und Tomaten. Dazu stellte er mir einen großen Behälter Wasser hin, damit ich mich waschen kann und ein kleineres Gefäß mit Trinkwasser. Oder der sympathische Empfang der Schweizer Botschaft in Moskau, mit kleinen Schweizer Fähnchen auf dem berühmten Roten Platz. Negativ in Erinnerung bleibt mir die russische Fahrweise, die, um es mal diplomatisch auszudrücken, sehr gewöhnungsbedürftig ist.

Wie lautet Ihr persönliches Fazit? Würden Sie so etwas noch mal machen?

Das langsame Reisetempo, mit der eigenen Körperkraft von A nach B zu kommen, ist definitiv die beste Reiseart. Man erlebt das Reisen viel intensiver. Auch das Verlassen der eigenen Komfortzone tut enorm gut und man schätzt das, was man zuhause hat, wieder viel mehr! Meine Mrs. Molly ist deshalb selbstverständlich mit mir zurück in die Schweiz gekommen und es gibt bereits Ideen, was wir als nächstes Projekt in Angriff nehmen könnten. Mein treuer Einkaufswagen wartet schon sehnsüchtig auf den nächsten Spaziergang!

Gibt es einen Ratschlag für alle, die ebenfalls einen kuriosen Marsch hinlegen möchten?

Eine gute Planung machen, aber nicht alles verplanen. Einfach mal los, mit großer Offenheit reisen, die grandiose Freiheit genießen! Auch sehr wichtig bei einer solchen körperlichen Dauerbelastung: Gut auf den Körper hören und ihm genügend Ruhepausen gönnen. Und: Essen, essen und noch einmal essen! Das habe ich zwar gemacht, aber trotzdem zehn Kilo verloren.