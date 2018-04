Von Katharina Eppert

Männer haben einen Vogel in Dubai. Mindestens einen. Der Falke ist den Reichen, Angesehenen vorbehalten, die ihn wie einen Golfschläger stolz zum "Sport", der Beizjagd, tragen. Hier und da ein putziges Federnkraulen und ein säuselnder Liebesgesang - und im Flugzeug bekommt der Raubvogel gelegentlich seinen eigenen Sitzplatz - Businessclass versteht sich. Die arabische Leidenschaft Falkenjagd ist kein neumodischer Kitsch. Vielmehr haben bereits vor 3000 Jahren berittene Beduinen in der Wüste mit Falken gejagt - um zu überleben. Heute kostet ein gut ausgebildeter Greifvogel zwischen 6000 und 40.000 Euro. Und kommt häufig aus deutschen Falknereien.

Auch die Architektur, die vielen Wolkenkratzer, die Shopping Mall - Vieles ist aus anderen Supermetropolen abgekupfert. Nur, dass es in Dubai noch größer, pompöser, teurer ist. Wenn man die Wasserfontänen des Burj Khalifa (mit 829 Metern das höchste Bauwerk der Welt) zu arabischer Musik tanzen sieht, an einer riesigen Skihalle mitten in der Wüste vorbeifährt und die etlichen Baukräne sieht, die noch mehr Superlativen aus dem Boden heben, fühlt man sich wie in einer surrealen Welt.

Hintergrund Anreise: Emirates (A 380) fliegt von Frankfurt nach Dubai in etwas mehr als sechs Stunden für circa 400 Euro. Am besten man nimmt sich vor Ort einen Mietwagen oder Taxi. Hatta liegt 130 Kilometer südöstlich von der Innenstadt Dubais. Mit dem Auto dauert die Fahrt etwa 90 Minuten. Hierbei sollte man beachten, dass die Grenze zum Oman momentan geschlossen ist und man daher um das Land herumfahren muss.

Unterkunft: Nahezu keine Wünsche offen lässt das 5-Sterne-Hotel Fairmont The Palm, das quasi am Stängel der künstlichen Palmeninsel Jumeirah liegt. Das im Dezember 2012 eröffnete Hotel verfügt über 381 Gästezimmer und Suiten mit Aussicht auf den hoteleigenen Strand. Ein echter Hingucker ist das hoteleigene indische Restaurant "Little Miss India". Der Yachthafen von Dubai liegt 8 km entfernt, der Flughafen 30 Kilometer. Kostenloser Shuttle-Service zur Mall of the Emirates (http://www.fairmont.de/palm-dubai/). Eine Autostunde von Dubai entfernt und inmitten von üppigem Grün ist das JA Hatta Fort Hotel Dubai eine Oase der Ruhe. Das in den 1980er-Jahren errichtete JA Hatta Fort gehört zu den ältesten Hotels in den Vereinigten Arabischen Emiraten und besticht durch eine ruhige, gemütliche Atmosphäre. Optimal für Familien sind die 52 Zimmer mit Bergblick sowie freistehende Villen, (https://www.jaresortshotels.com/de/dubai/ja-hatta-fort-hotel). Weitere Auskünfte erteilt das Department of Tourism unter https://www.visitdubai.com/de

Neuester Gag in Sachen Architektur ist der 150 Meter hohe "Dubai Frame". Besucher können auf dem oberen Teil des weltgrößten Bilderrahmens den Ausblick über die Skyline genießen. Das Gebäude soll nicht nur die größte Stadt der insgesamt sieben Emirate einrahmen, sondern auch das "New Dubai" mit dem "Old Dubai" verbinden, erzählt unser Taxifahrer.

Im Hinterland des arabischen Emirats verstummt der Baulärm, die Masse an Touristen löst sich auf - und der Gigantismus wird durch Minimalismus eingetauscht. Hier im Wüstenort Hatta kann man sich aufs Wesentliche konzentrieren: die Natur. Durch das Hadscha-Gebirge (übersetzt so viel wie Stein-Berge) herrscht in der Exklave an der Grenze zum Oman ein milderes Klima als im restlichen Dubai. Die Sonne brennt auf den Sand, das Gebirge, den Rücken - im historischen Zentrum Hattas ragen zwei Wachtürme aus dem Boden heraus. Ein Fort aus dem 18. Jahrhundert.

Hier im alten Dorf befindet sich ebenfalls die 1780 erbaute Juma-Moschee, das älteste Gebäude von Hatta, sowie etwa 30 Lehmhäuser. Alle Gebäude sind als sogenanntes Heritage Village rekonstruiert, in dem Szenen aus dem historischen Alltag gezeigt werden. Bei über 30 Grad Celsius verirren sich allerdings nur wenige Besucher in das Freilichtmuseum. Hatta war einst für seine Festung und seine kleinen Wüstenhöfe bekannt, lockt aber inzwischen diverse Sportfreunde, besonders Mountainbiker, an. Für Letztere wurde kürzlich sogar eine eigene Radstrecke eröffnet.

Der grünlich schimmernde Stausee Hatta Dam liegt mitten in der Wüste und ist umgeben von dunklen Felsen. Foto: Katharina Eppert​

In der Nähe des Stadtkerns liegt der pittoreske Stausee Hatta Dam. Sein smaragdgrünes Wasser, das von schroffen, dunklen Felsen umgeben ist, wird nur von Touristen in Bewegung gesetzt. Hier kann man im Tretboot strampeln, im Kajak paddeln oder sich einfach im Bötchen treiben lassen. Ein Bootsverleih am Fuße des Berges bietet Fahrten an. Auch Einheimische schippern fröhlich an einem vorbei. Eine Seltenheit. Denn über 85 Prozent der Bewohner des arabischen Emirats sind Ausländer, vorwiegend Inder, die oftmals im Tourismussektor als Guide, Taxifahrer oder im Service arbeiten, während die Führungspositionen in Hotels meist für Engländer reserviert sind. Die einheimischen Araber erkennt man indessen an ihrer typischen Kopfbedeckung, der Guthra. Dabei handelt es sich um ein weißes oder kariertes Tuch, das durch den Agal, einen schwarzen "Strick", der ursprünglich ein Seil für Kamele war, gehalten wird. Am Körper tragen die Männer den Thawb, ein weites, knöchellanges Gewand aus weißer Baumwolle.

Auch wenn das arabische Emirat am Persischen Golf als liberal gilt, sieht man hier kaum Frauen - vor allem keine arbeitenden. Eine Ausnahme bekommen wir im Hatta Fort Hotel trotzdem zu Gesicht. Die 19-jährige Sarah Alkaabi trägt eine schwarze Burka, ihre Pläne von einer modernen Lebensweise verhüllt sie aber nicht. "I’m an educated girl and I like to work" (Ich bin eine gebildete Frau und ich möchte arbeiten), sagt die Wüstenbewohnerin mit ernstem Blick. Sie stamme aus Hatta und habe Kulturmanagement in Dubai studiert. Heiraten möchte sie aber auf jeden Fall - vorausgesetzt ihr Mann stimmt ihrer Arbeit zu, was in Dubai laut Gesetz notwendig ist.

Die Einwohner Dubais sind sichtlich stolz, dass sie auf der großen Bühne der Welt mitspielen dürfen - und mit der Expo 2020 nochmehr internationalen Augen auf den Wüstenstaat rund um den Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum blicken. Jener Emir ist in den arabischen Welt eine hoch geachtete Persönlichkeit: riesige Plakate, die ihn zeigen, stehen an den Straßenrändern, überall ist vom "Sheikh" die Rede, was er alles für die Menschen tut und wie er den Tourismus noch mehr ankurbeln möchte. Und selbst vor dem Abflug in Dubai wird sein neuestes Buch angepriesen - "The Vision". Schließlich hat der mittlerweile 68-jährige Staatsmann unter anderem die Palm Inseln sowie das höchste Gebäude der Welt errichten lassen und gründete zudem die Fluggesellschaft Emirates.

Wer nicht mit jener A-380-Luftflotte von Deutschland aus in die Vereinigten Arabischen Emirate reist, fühlt sich spätestens in Dubai in einer ganz anderen Sphäre - fern von jeglicher Bodenständigkeit.